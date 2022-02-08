Правозащитник о якутском шамане: «Человека лишили свободы и подвергают пыткам за то, что он выражает свое мнение»

Прошел год со дня второй принудительной госпитализации якутского шамана в психбольницу. Напомним, что известность якутский шаман получил после того, когда в марте 2019 года решил пешком идти на Москву, чтобы изгнать президента. Мы поговорили с правозащитником Алексеем Прянишниковым, который представляет его интересы в судах, о том, что сейчас происходит с шаманом, в каких условиях находится Александр Габышев и есть ли надежда на его освобождение.

Автор: из личного архива Алексея Прянишникова Автор: из личного архива Алексея Прянишникова

— Прошел год со дня второй госпитализации шамана Александра Габышева. Скажите, что произошло с тех пор? — За год произошло много всего. Начнем с того, что сначала Александр Габышев был госпитализирован в судебном порядке, по административной процедуре. И если помните, 27 января его задержали, и, по сути, задержание представляло собой провокацию местных правоохранителей. Они заранее разработали схему, издали несколько подведомственных приказов, МВД, Росгвардии, где проработали весь сценарий этого дня, 27 января. Кто первый из них приезжает, кто что делает. 55 человек было задействовано в этой операции. И они, мы неоднократно указывали это в судах, превысили свои полномочия, поскольку в этом приказе МВД, была ссылка на несуществующее решение суда о госпитализации. То есть, на тот момент такого решения не было. Сотрудники МВД и Росгвардии приехали к шаману домой и привезли с собой врача-психиатра, дали ей инструкции, завели ее во двор, и дальше она действовала по инструкции. Хотя, согласно показаниям, которые они давали в судах, все было якобы наоборот. И что врач-психиатр приехала на место, не попала к нему домой и вызвала поддержку. Даже и в этом случае это было бы незаконно, так как поддерживать можно в ситуации, когда человек уклоняется от госпитализации по решению суда. А этого решения, как я уже говорил, не было. То есть, всю эту схему они разработали таким образом, чтобы спровоцировать его какое-то действие. Они знали, что Александр ходит постоянно со своим ритуальным мечом (батас – прим. А. Прянишникова), и, собственно, они этого добились. Меч в ход пошел, и вдобавок к тому уголовному делу, которое уже имелось, о призывах к экстремизму, добавилось и применение насилия к сотруднику Росгвардии.

Потом случилось странное. Из дела сразу была следователем исключена трасологическая экспертиза, которая описывала механизм причинения повреждения одному из силовиков – потерпевшему, поскольку экспертиза проводилась родной дочерью руководителя всей этой операцией по задержанию шамана Олега Лебедева, полковника полиции. Экспертизу эту исключили и теперь с механизмом повреждения ничего не понятно. Причем во время следственного процесса на обозрение вещдоков нам предъявили форменные брюки и подштанники росгвардейца. И там брюки порваны, а подштанники нет. Каким образом умудрились порезать, непонятно. Была еще медэкспертиза, которая установила, что вреда здоровью не было. Сам меч-батас является сувенирным и не был признан холодным оружием. Через два дня после задержания СК возбудил уголовное дело. Пока Александр лежал в якутском психдиспансере, уголовное дело было расследовано и в апреле передано в суд. Снова была проведена психиатрическая экспертиза, теми же якутскими психиатрами, которые решили, что он был невменяем, когда контактировал с росгвардейцами. И затем весь сценарий был понятен. Сначала был суд, который шел ни шатко ни валко. Спешки не было. Потом, видимо, судья прозрел, потому что заканчивался шестимесячный срок госпитализации и нужно быстро Александра Габышева «упаковывать». Потому что срок закончится — надо выпускать, а потом опять закрывать, поэтому под конец процесс погнали очень быстро. 23 июля судебное следствие завершилось и через 30 минут объявили прения. Мы попытались возмутиться, дескать, какие прения? На подготовку прений дается несколько дней, и уж точно не в этот же день. Мы говорили, что не готовы, что есть ряд ходатайств, которые надо заявить. Не было никакой реакции. 26 июля выпустили постановление, 26-го же и выписали из диспансера, потому что держать дольше нельзя было. Причем выписали шамана с заключением, в котором было сказано, что динамика положительная, что он проявляет волю к лечению, и дали рекомендацию об амбулаторном лечении. И это совсем не вязалось с тем, что произошло дальше в суде, где его отправили на принудительное лечения без учета того, что человек уже полгода лечится по программе нейролептической терапии. Потом его поместили в СИЗО, мы подали апелляцию, которую очень быстро рассмотрели. Мы заявляли ходатайство о проведении медэкспертизы в больнице имени Сербского, но нам отказали. Решение по апелляции несколько раз переносили и огласили его 23 сентября, когда прошли выборы. И после этого Габышев поехал в спецстационар больницы с интенсивным наблюдением, которую охраняет ФСИН, в Новосибирске. 26 января истекли первые полгода лечения, после которого по УПК положено проводить переосвидетельствование. И в судебном порядке решать вопрос о продлении лечения, либо переводе на менее тяжкие условия содержания, либо об освобождении. На освобождение мы сильно не надеемся, так как психиатры, с которыми мы работаем, говорят, что ни при каких условиях человека из учреждения спецтипа с интенсивным наблюдением не освобождают. А поэтапно, ступенчато переводят на другой тип режима. Недавно врачебная комиссия в Новосибирске прошла, все документы переданы в Заельцовский районный суд, и мы со дня на день ожидаем от них уведомления. Параллельно мы запустили несколько процессов. В 9-м Конституционном суде во Владивостоке лежит наша жалоба на принудительное лечение, и в ЕСПЧ прошла регистрация нашей первой жалобы на госпитализацию.

Автор: dw.com Автор: dw.com

— Я знаю, что ЕСПЧ зарегистрировал жалобу на его госпитализацию в якутский психдиспансер. В чем суть жалобы? — Мы считаем, что были нарушены несколько статей Конвенции о правах человека. В частности, это третья статья, которая запрещает пытки. Понятно, мы не имеем дела со швабрами и бутылками, но здесь другая история. Порядка десяти независимых психиатров, которые нами привлекались, в один голос говорят, что признаков, которые были выявлены у Александра Габышева, опасных для него и окружающих, не было. Можно притянуть, конечно, ситуацию с задержанием, когда к нему 55 силовиков вломились и штурмовали дом, и захватили его. Но я уже сказал, что ни один из этих силовиков не понес никаких ни физических, ни нравственных страданий. Склонности к насилию у Александра Габышева нет. Он очень спокойный, сдержанный человек. Добродушный. Кстати, его эта добродушность, в какой-то степени и подводит. Подвела и в этот раз. В его случае нет каких-то четких показателей к применению нейролептических препаратов, я не буду называть каких, так как это медицинская тайна. Применять такие препараты к человеку, который в них не нуждается, это не что иное, как разновидность пыток. Эти препараты могут нанести необратимый вред здоровью. Я недавно просматривал фотографии Александра от 2019 года и могу сказать, что то, как сейчас выглядит Александр, это два разных человека. Я не могу пожаловаться на отношение в новосибирской больнице, и сам Александр ни на что не жалуется. Но выглядит он гораздо хуже. Я понимаю, что не молодеем все, но тут другое – видно, что нездоровый вид у человека. Я не знаю, как в дальнейшем эти препараты будут действовать, потому что человек под ними находится уже два года. С 2020 года. Скажу больше, в Якутске с ними вообще переборщили, и мы это тоже в СПЧ обжалуем. На одном из заседаний в Якутске, Александр, под этим препаратом, падал в обморок, был крайне заторможен, практически не работал. После этого ему убрали один из препаратов, знаменитый еще с советских времен. Прописали другой, и он хоть ожил. И местная врачиха, по-другому я даже не могу ее назвать, ходила на несколько судебных процессов и в коридоре сидела, и контролировала его состояние. И врачи тогда перепугались сильно из-за реакции на препарат. Вот в этом мы и видим пытки. Еще у нас нарушение статьи Конвенции, которая закрепляет право на свободу и личную неприкосновенность. То есть, человек жил, позволил себе некие высказывания, некие действия в виде похода и за это лишился свободы. Далее, и я постоянно об этом говорю, на самом судебном процессе была масса нарушений. Нам не давали провести повторную психиатрическую экспертизу. Везешь специалиста в Якутск, он ночью не спит, а человеку под 60, он сидит в коридоре суда, а суд просто отказывает в том, чтобы его заключение выслушать. Еле-еле приобщаются документы, а вот выслушать его не хотят. И поэтому мы считаем, что также была нарушена статья Конвенции на справедливый объективный суд. И самая интересная статья – право на свободу мнений. У шамана было и остается такое же мнение относительно ситуации в стране, относительно политической обстановки, и есть у него мнение, что нужно добиться сменяемости власти в стране. Но психиатры эту модную формулировку ввели в обиход и сочли идеи реформаторскими, и что шаман опасен для себя и окружающих. И закрыли. Человека лишили свободы и подвергают пыткам за то, что выражал свое мнение. — Вы указали, что Александр Габышев не изменил своего мнения. А он сожалеет о своих походах? — Нет. Он не сожалеет о своих походах. Он, естественно, хочет на свободу, и все, что от него требуется, чтобы оказаться на свободе, он делает. Он подчиняется внутреннему распорядку, лоялен к администрации больницы. И в Якутске был лоялен. Он не жалеет ни о чем. Если кто-то следит за эфирами Невзорова на «Эхе Москвы», то там идет переписка с Габышевым через меня — у Александра такая же позиция и осталась. Он не высказывает никаких призывов к насилию и всякий раз подчеркивает, что с человека, который сейчас управляет страной, не должно упасть ни одного волоса. Он просто предполагает, что требовать сменяемости власти — вполне нормально. — В каких условиях сейчас содержится Александр? — Если говорить о формальной стороне, то это больница с интенсивным наблюдением, там персонал усилен, и там несколько иными методами работают. И охраняет ее ФСИН, там есть отдел охраны. По сути, вход там, как если в СИЗО приходишь. Несколько дверей с решетками и электрическими замками. На входе все сдаешь, вплоть до ключей и телефона. Отдельный корпус, палаты запирают снаружи. Александр содержится в палате еще с одним человеком, он тоже якут. Уж не знаю, случайно ли так получилось или «наседку» посадили, но они общаются на родном языке. И день там не так построен, как в исправительной колонии или СИЗО. Свободы немного больше. Александр читает, пишет. Очень много писем ему приходит. Amnesty International запустили акцию поддержки и указали адрес больницы, и люди пишут ему. Александр задался целью ответить всем, кто ему пишет письма и отправляет посылки. Другая сторона – человеческие отношения. Я считаю, что там очень человечный лечащий врач. Я его знаю лично. Сам Александр не жаловался ни на что. По внешним признакам и общению, он не заторможен. Единственное, что замечаю, он стал забываться. Например, обращается с одними и теми же просьбами. Прислать что-то. И бывает, что посылки приходят с одними и теми же вещами. Мне это не очень нравится, мне врач об этом сказал, я ответил: вам не кажется, что это следствие терапии? Раньше я такого поведения за Александром не замечал. Он всегда помнил, что и кому сказал. Понятно, что сейчас из-за коронавирусных ограничений нельзя лично приносить передачи, только посылки. Но сейчас мы логистику отладили. Из Новосибирска шлем, чтобы быстрее доходило.