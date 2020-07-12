Практика в СибГМУ: студенты просят отменить практику из-за пандемии коронавируса
Студенты СибГМУ опубликовали коллективное обращение. Они просят отменить в этом году обязательную практику, так как часть студентов уже переболела пневмонией и рискует заболеть коронавирусом. В СибГМУ подчеркивают, что отменить практику нельзя, и советуют перенести ее.
«У некоторых развилась пневмония»
Жалоба на организацию практики появилась в Инстаграме.
«В этом году, несмотря на пандемию, всех студентов СибГМУ направили на прохождение производственной практики в больницы. Выдав каждому по 2 марлевых маски. На 6 недель. И то только тем, кто остался на практику в Томске. Насколько эти маски вообще от чего-то защищают, это отдельный вопрос», — говорится в тексте сообщения.
Во время практики в одном отделении одновременно может находиться до 10 студентов, а при проведении инструктажа и зачета по практике в плохо проветриваемом помещении одновременно находится около 30 человек. При этом во многих отделениях регулярно появляются больные коронавирусной инфекцией, о чем становится известно спустя минимум сутки после поступления. А если больной поступил на выходных, то и спустя 2-3 дня. И все это время он представляет опасность для всех людей, находящихся в отделении. В том числе для студентов и их родных, — отмечается в жалобе.
Студенты отмечают, что тестов на коронавирус им никто не делает.
«Все другие медработники сдают тесты на COVID-19 как планово, так и экстренно при появлении инфицированного больного. На данный момент уже несколько студентов СибГМУ находится на карантине с подтвержденной коронавирусной инфекцией, у некоторых из них развилась пневмония. Они заразились в отделениях, в которых проходили практику», — подчеркивают студенты.
Так почему же СибГМУ во главе с ректором Ольгой Кобяковой создают опасность как для больных, так и для студентов и их родных? А на все случаи заболеваний среди студентов закрываются глаза? Надеемся, что нас услышат, и либо отменят практику, либо будут проводить ее в соответствии со всеми нормативами, — резюмируют они.
На момент написания материала пост набрал почти 2400 лайков. В комментариях студентов поддерживают, отмечая, что в некоторых регионах создали другие условия.
«В Хакасии ребятам 4-6 курса предложили такую практику в ковидном центре в Черногорске. Им обеспечили проживание в гостинице, питание, сделали тесты, дали экипировку и выплатили 90 тысяч рублей за месяц. Это ХГУ, в котором вообще один-единственный медицинский факультет», — пишет один из пользователей.
Пройти нельзя отменить
После публикации поста в официальном аккаунте СибГМУ в Инстаграме состоялся прямой эфир с проректором по учебной работе вуза Александром Мирошниченко. Он в течение почти двух часов рассказывал про особенности организации практики в этом году. По его словам, ситуация с практикой может сильно отличаться — она зависит от времени, специализации и места, где работает студент.
Процесс прохождения практики регулируется приказом Минздрава. Согласно приказу, студенты для прохождения практики должны дать добровольное информированное согласие.
«Согласие не означает вашу работу в ковидных госпиталях. Если вы не подписываете информированное согласие, а на это вы имеете полное право, то вы будете проходить практику после окончания режима повышенной готовности по индивидуальному графику», — добавил Мирошниченко.
Студенты, которые уже дали такое согласие, могут практику приостановить. В этом случае часть практики, конечно же, засчитается, а основания для составления индивидуального графика «будут самые широкие». Право на дистанционную практику имеют лишь студенты выпускных курсов, так как остальные могут перенести ее сроки. Перенос практики не означает появления долгов и не лишает стипендии.
«Центр производственной практики в постоянном режиме находится на связи с нашими медицинскими организациями. Ситуация развивается очень стремительно. Часть медицинских организаций перепрофилируется: сегодня они не работают с больными коронавирусом, а завтра начинают. Соответственно, они отказываются принимать студентов и мы в экстренном режиме начинаем искать базы для практик», — рассказал проректор во время прямого эфира.
Он отметил, что студенты старших курсов при желании могут работать с больными коронавирусом. Так, на конец мая в медучреждениях, специализирующихся на лечении COVID-19, практику проходили 49 студентов и 36 ординаторов СибГМУ.
«Все студенты, которые проходят практику, должны быть в средствах защиты. Это не зависит от того, где работает студент — в ковидном госпитале или обычной медицинской организации, — продолжает Мирошниченко. — СИЗы многие получили в деканате. Они предоставляются всем одинаковые. Это две марлевые маски и набор перчаток. Маски рассчитаны на ношение в течение трех часов, после чего их требуется сменить. После окончания рабочего дня маски необходимо постирать, погладить, и они вновь выполняют свои функции».
По словам проректора, при правильном использовании марлевые маски способны защитить от коронавируса. Однако в деканат поступают жалобы на студентов, которые носят маски на подбородке, не закрывая нос, или не используют перчатки. Мирошниченко добавил, что если маска придет в негодность, то в деканате могут выдать новую.
«Тесты на коронавирус проводятся только по показаниям. Механизма возмещения затрат на тесты и прохождения медицинских осмотров нет. Был вопрос компенсации, если так получилось, что во время практики вы заболели коронавирусом. Компенсацию получают медицинские работники, и то далеко не все. Поэтому никаких компенсаций, естественно, в этом плане не будет», — добавил Мирошниченко.
Сейчас в СибГМУ запустили горячую линию по вопросам прохождения практики.
9 июля стало известно, что студент СибГМУ заболел коронавирусом. Он заразился во время прохождения практики в ОКБ.
Добавим, что ранее в клиниках СибГМУ произошла вспышка коронавируса. Медсестры и врачи отмечали, что в качестве защиты им также предложили марлевые повязки. Ректор вуза Ольга Кобякова, комментируя ситуацию, отметила, что заболевшие неправильно пользовались средствами защиты.
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