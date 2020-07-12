Практика в СибГМУ: студенты просят отменить практику из-за пандемии коронавируса

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Студенты СибГМУ опубликовали коллективное обращение. Они просят отменить в этом году обязательную практику, так как часть студентов уже переболела пневмонией и рискует заболеть коронавирусом. В СибГМУ подчеркивают, что отменить практику нельзя, и советуют перенести ее.

«У некоторых развилась пневмония»

Жалоба на организацию практики появилась в Инстаграме.

«В этом году, несмотря на пандемию, всех студентов СибГМУ направили на прохождение производственной практики в больницы. Выдав каждому по 2 марлевых маски. На 6 недель. И то только тем, кто остался на практику в Томске. Насколько эти маски вообще от чего-то защищают, это отдельный вопрос», — говорится в тексте сообщения.

Во время практики в одном отделении одновременно может находиться до 10 студентов, а при проведении инструктажа и зачета по практике в плохо проветриваемом помещении одновременно находится около 30 человек. При этом во многих отделениях регулярно появляются больные коронавирусной инфекцией, о чем становится известно спустя минимум сутки после поступления. А если больной поступил на выходных, то и спустя 2-3 дня. И все это время он представляет опасность для всех людей, находящихся в отделении. В том числе для студентов и их родных, — отмечается в жалобе.

Студенты отмечают, что тестов на коронавирус им никто не делает.

«Все другие медработники сдают тесты на COVID-19 как планово, так и экстренно при появлении инфицированного больного. На данный момент уже несколько студентов СибГМУ находится на карантине с подтвержденной коронавирусной инфекцией, у некоторых из них развилась пневмония. Они заразились в отделениях, в которых проходили практику», — подчеркивают студенты.

Так почему же СибГМУ во главе с ректором Ольгой Кобяковой создают опасность как для больных, так и для студентов и их родных? А на все случаи заболеваний среди студентов закрываются глаза? Надеемся, что нас услышат, и либо отменят практику, либо будут проводить ее в соответствии со всеми нормативами, — резюмируют они.

На момент написания материала пост набрал почти 2400 лайков. В комментариях студентов поддерживают, отмечая, что в некоторых регионах создали другие условия.

«В Хакасии ребятам 4-6 курса предложили такую практику в ковидном центре в Черногорске. Им обеспечили проживание в гостинице, питание, сделали тесты, дали экипировку и выплатили 90 тысяч рублей за месяц. Это ХГУ, в котором вообще один-единственный медицинский факультет», — пишет один из пользователей.

Пройти нельзя отменить

После публикации поста в официальном аккаунте СибГМУ в Инстаграме состоялся прямой эфир с проректором по учебной работе вуза Александром Мирошниченко. Он в течение почти двух часов рассказывал про особенности организации практики в этом году. По его словам, ситуация с практикой может сильно отличаться — она зависит от времени, специализации и места, где работает студент.

Практики заложены в учебные планы. Ее объем оговорен Федеральным государственным стандартом. Поэтому информация о том, что в каком-то вузе она отменена, либо не соответствует действительности, либо это грубейшее нарушение нормативных документов. Поэтому об отмене речи быть не может, — подчеркнул Мирошниченко.

Процесс прохождения практики регулируется приказом Минздрава. Согласно приказу, студенты для прохождения практики должны дать добровольное информированное согласие.

«Согласие не означает вашу работу в ковидных госпиталях. Если вы не подписываете информированное согласие, а на это вы имеете полное право, то вы будете проходить практику после окончания режима повышенной готовности по индивидуальному графику», — добавил Мирошниченко.

Студенты, которые уже дали такое согласие, могут практику приостановить. В этом случае часть практики, конечно же, засчитается, а основания для составления индивидуального графика «будут самые широкие». Право на дистанционную практику имеют лишь студенты выпускных курсов, так как остальные могут перенести ее сроки. Перенос практики не означает появления долгов и не лишает стипендии.

«Центр производственной практики в постоянном режиме находится на связи с нашими медицинскими организациями. Ситуация развивается очень стремительно. Часть медицинских организаций перепрофилируется: сегодня они не работают с больными коронавирусом, а завтра начинают. Соответственно, они отказываются принимать студентов и мы в экстренном режиме начинаем искать базы для практик», — рассказал проректор во время прямого эфира.

Он отметил, что студенты старших курсов при желании могут работать с больными коронавирусом. Так, на конец мая в медучреждениях, специализирующихся на лечении COVID-19, практику проходили 49 студентов и 36 ординаторов СибГМУ.