Добрые новости
12 июля,
2020
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Истории

Практика в СибГМУ: студенты просят отменить практику из-за пандемии коронавируса

Валентина Анкудинова
Валентина Анкудинова
1 час назад

Студенты СибГМУ опубликовали коллективное обращение. Они  просят отменить в этом году обязательную практику, так как часть студентов уже переболела пневмонией и рискует заболеть коронавирусом. В СибГМУ подчеркивают, что отменить практику нельзя, и советуют перенести ее.

«У некоторых развилась пневмония»

Жалоба на организацию практики появилась в Инстаграме.


«В этом году, несмотря на пандемию, всех студентов СибГМУ направили на прохождение производственной практики в больницы. Выдав каждому по 2 марлевых маски. На 6 недель. И то только тем, кто остался на практику в Томске. Насколько эти маски вообще от чего-то защищают, это отдельный вопрос», — говорится в тексте сообщения.

Во время практики в одном отделении одновременно может находиться до 10 студентов, а при проведении инструктажа и зачета по практике в плохо проветриваемом помещении одновременно находится около 30 человек. При этом во многих отделениях регулярно появляются больные коронавирусной инфекцией, о чем становится известно спустя минимум сутки после поступления. А если больной поступил на выходных, то и спустя 2-3 дня. И все это время он представляет опасность для всех людей, находящихся в отделении. В том числе для студентов и их родных, — отмечается в жалобе.

В мае часть студентов вуза проходила профосмотры, чтобы получить допуск к практике
В мае часть студентов вуза проходила профосмотры, чтобы получить допуск к практике

Студенты отмечают, что тестов на коронавирус им никто не делает.


«Все другие медработники сдают тесты на COVID-19 как планово, так и экстренно при появлении инфицированного больного. На данный момент уже несколько студентов СибГМУ находится на карантине с подтвержденной коронавирусной инфекцией, у некоторых из них развилась пневмония. Они заразились в отделениях, в которых проходили практику», — подчеркивают студенты.

Так почему же СибГМУ во главе с ректором Ольгой Кобяковой создают опасность как для больных, так и для студентов и их родных? А на все случаи заболеваний среди студентов закрываются глаза? Надеемся, что нас услышат, и либо отменят практику, либо будут проводить ее в соответствии со всеми нормативами, — резюмируют они.

На момент написания материала пост набрал почти 2400 лайков. В комментариях студентов поддерживают, отмечая, что в некоторых регионах создали другие условия.


«В Хакасии ребятам 4-6 курса предложили такую практику в ковидном центре в Черногорске. Им обеспечили проживание в гостинице, питание, сделали тесты, дали экипировку и выплатили 90 тысяч рублей за месяц. Это ХГУ, в котором вообще один-единственный медицинский факультет», — пишет один из пользователей. 

Пройти нельзя отменить

После публикации поста в официальном аккаунте СибГМУ в Инстаграме состоялся прямой эфир с проректором по учебной работе вуза Александром Мирошниченко. Он в течение почти двух часов рассказывал про особенности организации практики в этом году. По его словам, ситуация с практикой может сильно отличаться — она зависит от времени, специализации и места, где работает студент.

Практики заложены в учебные планы. Ее объем оговорен Федеральным государственным стандартом. Поэтому информация о том, что в каком-то вузе она отменена, либо не соответствует действительности, либо это грубейшее нарушение нормативных документов. Поэтому об отмене речи быть не может, — подчеркнул Мирошниченко.
Проректор по учебной работе СибГМУ Александр Мирошниченко
Проректор по учебной работе СибГМУ Александр Мирошниченко

Процесс прохождения практики регулируется приказом Минздрава. Согласно приказу, студенты для прохождения практики должны дать добровольное информированное согласие.


«Согласие не означает вашу работу в ковидных госпиталях. Если вы не подписываете информированное согласие, а на это вы имеете полное право, то вы будете проходить практику после окончания режима повышенной готовности по индивидуальному графику», — добавил Мирошниченко.


Студенты, которые уже дали такое согласие, могут практику приостановить. В этом случае часть практики, конечно же, засчитается, а основания для составления индивидуального графика «будут самые широкие». Право на дистанционную практику имеют лишь студенты выпускных курсов, так как остальные могут перенести ее сроки. Перенос практики не означает появления долгов и не лишает стипендии.


«Центр производственной практики в постоянном режиме находится на связи с нашими медицинскими организациями. Ситуация развивается очень стремительно. Часть медицинских организаций перепрофилируется: сегодня они не работают с больными коронавирусом, а завтра начинают. Соответственно, они отказываются принимать студентов и мы в экстренном режиме начинаем искать базы для практик», — рассказал проректор во время прямого эфира.


Он отметил, что студенты старших курсов при желании могут работать с больными коронавирусом. Так, на конец мая в медучреждениях, специализирующихся на лечении COVID-19, практику проходили 49 студентов и 36 ординаторов СибГМУ.

Отделение 3-й городской больницы, где лечат пациентов с коронавирусом
Отделение 3-й городской больницы, где лечат пациентов с коронавирусом

«Все студенты, которые проходят практику, должны быть в средствах защиты. Это не зависит от того, где работает студент — в ковидном госпитале или обычной медицинской организации, — продолжает Мирошниченко. — СИЗы многие получили в деканате. Они предоставляются всем одинаковые. Это две марлевые маски и набор перчаток. Маски рассчитаны на ношение в течение трех часов, после чего их требуется сменить. После окончания рабочего дня маски необходимо постирать, погладить, и они вновь выполняют свои функции».


По словам проректора, при правильном использовании марлевые маски способны защитить от коронавируса. Однако в деканат поступают жалобы на студентов, которые носят маски на подбородке, не закрывая нос, или не используют перчатки. Мирошниченко добавил, что если маска придет в негодность, то в деканате могут выдать новую.


«Тесты на коронавирус проводятся только по показаниям. Механизма возмещения затрат на тесты и прохождения медицинских осмотров нет. Был вопрос компенсации, если так получилось, что во время практики вы заболели коронавирусом. Компенсацию получают медицинские работники, и то далеко не все. Поэтому никаких компенсаций, естественно, в этом плане не будет», — добавил Мирошниченко.


Сейчас в СибГМУ запустили горячую линию по вопросам прохождения практики.


9 июля стало известно, что студент СибГМУ заболел коронавирусом. Он заразился во время прохождения практики в ОКБ.


Добавим, что ранее в клиниках СибГМУ произошла вспышка коронавируса. Медсестры и врачи отмечали, что в качестве защиты им также предложили марлевые повязки. Ректор вуза Ольга Кобякова, комментируя ситуацию, отметила, что заболевшие неправильно пользовались средствами защиты. 


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