Повышение МРОТ, налоговый вычет на спорт и ужесточение ответственности при ДТП: что изменится с 1 января 2022 года

2022 год наступил. А с ним в жизнь россиян пришли очередные законодательные нововведения. Рассказываем, какие из них вступают в силу с 1 января нового календарного года.

Увеличение МРОТ

Минимальный размер оплаты труда повысят до 13 890 рублей в месяц. Ранее он составлял 12 792 рубля. Вырастет и величина прожиточного минимума. В целом по России на душу населения она составит 12 654 рубля, для трудоспособного населения — 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля.

Ранее президент предложил в 2022 году проиндексировать прожиточный минимум и МРОТ опережающими темпами по сравнению с инфляцией — на 8,6 %. Повышение социальных выплат и зарплат коснется 19 млн россиян. В свою очередь, в Томской области минимальный размер оплаты труда на 2022 год в областном центре, Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Первомайском, Томском и Шегарском районах установлен в сумме 18 057 рублей. В Стрежевом и Александровском районе — 30 558.

Рост маткапитала

Вступают в силу нормы, согласно которым материнский капитал индексируется по фактической, а не по прогнозной инфляции. Сегодня маткапитал составляет 483 881 рубль за первого ребенка и 639 431 — за второго ребенка и последующих детей. Проиндексируют его 1 февраля.

Рост пособия по безработице

Пособие вырастет с 12 130 до 12 792 рублей. Минимальная величина пособия по безработице сохранена на уровне 2021 года и составит 1,5 тысячи рублей. В Минтруде отметили, что условия предоставления пособия не изменятся: после регистрации в качестве безработного первые три месяца гражданин будет получать 75 процентов заработка, но не более 12 792 рублей, в следующие три месяца — 60 процентов заработка, но не более пяти тысяч рублей. В ведомстве также уточнили, что максимальное пособие положено гражданам, которые работали непрерывно, а минимальное — тем, кто не работал длительное время, вообще не был трудоустроен или лишился работы «за виновные действия».

Налоговый вычет на спорт

Государство может вернуть вам часть денег, потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги. Это стало частью социального вычета. Применить его можно к доходам, полученным с 1 января 2022 года. «Сейчас здоровье людей особенно важно», — говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин. — Уже существуют налоговые вычеты на лечение, обучение, благотворительность, на покупку недвижимости, для предпринимателей есть свои вычеты. И все они стимулируют развитие экономики, влияют положительно на качество жизни».

Автор: Валерий Доронин Автор: Валерий Доронин

Получить налоговый вычет можно будет и на себя, и на своих детей. Но максимальная сумма, которую получится вернуть в год — 15,6 тысяч рублей (то есть 13% от 120 тысяч рублей) и это в совокупности с другими социальными вычетами. Для получения денег налогоплательщик должен будет предоставить документы, подтверждающие фактические расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг — это копия договора и кассовый чек. Возврат начнется с доходов, полученных в 2022 году.

Изменения в пенсионном законодательстве

Страховые и социальные пенсии по инвалидности, а также пенсии по предложению органов службы занятости теперь назначат в беззаявительном порядке. Также не нужно будет писать заявление на социальные доплаты к пенсии, например до уровня прожиточного минимума. Кроме того, ПФР будет раз в три года уведомлять женщин с 40 лет и мужчин с 45 о том, как происходит формирование их пенсии.

При этом, в России продолжится переходный период повышения возраста выхода на пенсию по старости. В первом полугодии 2022-го он составит 56,5 года для женщин и 61,5 года для мужчин. При этом если женщина имеет трудовой стаж 37 или более лет, она сможет выйти на пенсию как и раньше — в 55 лет. Мужчинам, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь трудовой стаж не менее 42 лет. Кроме того, для всех категорий граждан немного возрастет пенсионный коэффициент — с 21 до 23,4 балла и минимальный стаж для назначения пенсии — с 12 до 13 лет.

Выплаты на детей до трех лет для большего числа семей

Увеличится число семей, которые смогут получать ежемесячную выплату на первого и второго ребенка до трех лет. Чтобы получать пособие, необходимо, чтобы доход на каждого члена семьи составлял не более двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе. Раньше этот показатель брался на II квартал предыдущего года. Теперь его будут брать на год обращения за выплатой. Вырастет и сам размер пособия. Он будет равен прожиточному минимуму для детей на тот год, когда семья обратилась за выплатой.

Прямые выплаты из ФСС

Страховые выплаты будут перечисляться ФСС напрямую — на банковский счет или через «Почту России». Это позволит получать пособия без задержек независимо от финансового положения работодателей. Изменения затрагивают выплаты по больничным, в том числе в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком, а также единовременное пособие при рождении ребенка.

Должникам запретили получать субсидии на оплату ЖКХ

Отказать в субсидии смогут, только если дело о взыскании долга было рассмотрено в суде, и судебный акт вступил в силу, а долги образовались за период не более трех последних лет. Сейчас ее предоставляют, если у гражданина вообще нет задолженности или есть соглашения по ее погашению. Кроме того, гражданам для получения субсидии и компенсации расходов на оплату ЖКУ не придется предоставлять документы.

Алкоголь и сигареты подорожают

С 1 января алкогольный акциз вырастет на 4-5 процентов, а единая минимальная цена пачки сигарет составит 112 рублей. Это значение ежегодно рассчитывает федеральное Министерство сельского хозяйства в соответствии с формулой, установленной законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции». За основу берется минимальная ставка табачного акциза, НДС и значение повышающего коэффициента.

Увеличение лимита «Пушкинской карты»

Лимит «Пушкинской карты» вырастет с 3000 до 5000 рублей. Карту могут оформить граждане в возрасте от 14 до 22 лет и купить на эти деньги билет в театр, музей, галерею или филармонию.

«Пушкинская карта» – это специальная банковская карта для молодежи, которой можно будет расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия. Деньги на счет таких карт будет направлять государство. Получить карту можно через портал Госуслуг, приложение «Госуслуги. Культура». Познакомиться со списком событий, билеты на которые можно купить в рамках проекта, и с подробной инструкцией по оформлению карты можно на сайте Культура.рф.

Новые офисы IT-гигантов

Иностранные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей будут обязаны открыть в России филиал, представительство или уполномоченное юрлицо. Также им придется зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора. Отказ от выполнения требований приведет сначала к запрету на распространение рекламы о себе, затем — к невозможности проводить платежи на территории страны, а в конце концов — к блокировке. Пока в список компаний, которые должны открыть представительства в России, вошли 13 зарубежных организаций, владеющих 22 информационными ресурсами. Среди них Google, Apple, Meta (бывшая Facebook), TikTok, Zoom и Twitter.

Единый регистр сведений о населении

В России начнет действовать единый федеральный информационный регистр. Он будет содержать Ф.И.О., дату и место рождения, пол, СНИЛС, ИНН, гражданство и семейное положение граждан, то есть общие данные, которыми государство располагает, будут собраны воедино. Новую информацию собирать не будут. Закон упростит получение субсидий и льгот и уменьшит бумажную волокиту.

Контроль за оборотом оружия

Росгвардия будет формировать и вести в электронном виде реестры лицензий и разрешений, где будут содержаться сведения о приобретении, экспонировании и коллекционировании оружия и патронов к нему. В реестре будут указаны, в частности, данные юридических лиц или Ф.И.О. гражданина, которому выдана лицензия или разрешение, его паспортные данные, основание и дата выдачи, а также срок действия документов на оружие.

Единовременные социальные выплаты не будут списывать за долги

Закон вводит запрет на автоматическое списание единовременных социальных выплат в счет погашения задолженности. Соответствующие поправки были разработаны по поручению Президента РФ Владимира Путина. Теперь банкам будет запрещено списывать долги с этих выплат, если только сам гражданин не решит направить их на погашение задолженности. «Даже если заемщик в договоре подтвердил согласие на списание средств, он сможет в течение 14 дней обратиться в банк и вернуть социальные выплаты. Они должны быть перечислены ему в течение трех рабочих дней», — пояснял ранее Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Он подчеркивал, что положения закона будут иметь обратную силу в отношении средств, поступивших на счет с 1 января 2021 года.

Новое наказание за нарушение ПДД

Закон вводит в УК РФ новую статью «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами» и усиливает ответственность для лихачей на дорогах — тех, кто намеренно превышает скоростной режим или выезжает на полосу встречного движения. Повышенная ответственность предусмотрена и для тех, кто ранее уже был осужден по данной статье УК РФ и был вновь привлечен к административной ответственности за аналогичные нарушения. Наказанием для тех, кто ранее нарушил КоАП, станет лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Кроме того, им может грозить штраф размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо обязательные работы на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. В свою очередь, тем лихачам, которые уже имеют за это судимость, будет грозить лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет. Штрафы могут составить от 300 до 600 тыс. рублей.

Ответственность за неуплату алиментов