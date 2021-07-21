«Повлиять на огонь уже невозможно»: в Якутии горит более 2,1 миллиона гектаров леса

Площадь уничтоженного огнем якутского леса превысила 1,5 миллиона гектаров. Площадь активных пожаров — более 2,1 миллиона. Огонь выходит из леса. Более полусотни населенных пунктов республики окутаны дымом. Из-за этого нестабильно работает аэропорт и приостановлено судоходство по реке Лена. В воздухе стоит едкий запах гари и плотный, как молоко, дым. Дышать — опасно для жизни.

Автор: Юлия Петренко / «Люди Леса»

Якутия — один из самых пожароопасных регионов России. 83% его территорий — таёжные леса и тундра. Пожары наравне с вырубкой наносят смертельный ущерб природе: огонь распространяется, на его пути погибают животные и растения. В этом году в Якутии первые лесные пожары были зафиксированы еще 11 мая. К началу июня ситуация не улучшилась. В части районов республики был введен режим чрезвычайной ситуации, а из-за задымления временно закрыли проезд по федеральной трассе «Колыма». Площади пожаров увеличивались, количество очагов — росло. Из-за аномальной жары в июле ситуация стала катастрофической. По данным Минэкологии Якутии, на утро 20 июля на территории республики действуют 205 природных пожаров. Тушат — только 92 из них. На борьбу с огнем вместе с пожарными и спасателями выходят, как добровольцы, местные жители. 19 июля дым от пожаров накрыл северную часть Хабаровского края. Со спутника четко видно смещение дымовой завесы. Последствия — добрались до северных штатов США: на Аляске Всемирной метеорологической организацией было зафиксировано ухудшение качества воздуха.

«Работать до тех пор, пока это будет нужно»

На сегодняшний день в тушении лесных пожаров в Якутии задействовано 2106 человек и 290 единиц техники. Большую помощь оказывают сформированные из регионов лесопожарные команды — это 630 человек. Среди них — пожарные из Томска: — 1 июля мы выехали, а уже 2 июля — прилетели на пожары, — рассказывает инструктор парашютно-пожарной команды Томского авиаотделения Михаил Тумаков. — В этой командировке участвуют 25 сотрудников. Особых критериев при формировании команды не было. На каждом подразделении у нас находятся и молодые специалисты, которые только начинают приобретать опыт в таком режиме работы, и более опытные сотрудники, многие из которых уже были на территории Якутии. Территория работы томской команды — район села Бердигестях, достаточно большое горное лесничество. В обязанности пожарных входит прокладка минполосы как механизированным способом, так и вручную. Это искусственно созданная полоса на поверхности земли, очищенная от горючих материалов до сплошного минерального слоя почвы. В Якутии — до мерзлоты, примерно на штык лопаты. Полоса становится неким барьером и не дает огню распространяться. Далее производится контролируемый отжиг — то, что уже горело, снова гореть не будет. А значит, позволяет ограничить территории природного пожара.

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— Мы постоянно прокладываем новые минполосы и контролируем уже проделанную работу. Вообще наша командировка на 30 дней, но если сотрудники будут готовы, мы сможем ее продлить. Все будет зависеть от сложности обстановки. Если пойдут дожди и помогут нам, мы сможем уехать раньше. Если нет — задержимся и будем работать дальше, — уверяет Михаил Тумаков. — Нами проводится неплохое сдерживание огня. И мы, в свою очередь, готовы делать это до тех пор, пока это будет нужно. Специалисты говорят, что численность сотрудников лесной охраны в республике не соответствует размерам территорий. И такая ситуация происходит во многих регионах России. Сотрудники, которые обучены и должны заниматься контролем, просто не успевают следить за всеми площадями.

100 миллиардов рублей за сохранность лесов

Сейчас в Якутии происходит самая настоящая пожарная катастрофа. Эксперты считают, что при пожарах такого масштаба существенно повлиять на их развитие уже невозможно. Да, якутские власти привлекли в регион всех, кто реально может помочь. Но даже этого мало, потому что площади горения слишком огромные. Максимум, что сейчас можно сделать, — не допустить переход огня на поселения и важные объекты инфраструктуры. — С такими катастрофами можно бороться только на самых ранних стадиях, когда массовые пожары только начинаются, — объясняет руководитель лесного отдела «Greenpeace» в России Алексей Ярошенко. — Но для этого нужно, чтобы в лесном хозяйстве работало достаточное количество людей, хорошо обеспеченных всем необходимым для работы. Нужно, чтобы переданные региону лесные полномочия финансировались в полном объеме. Для Сибири и Дальнего Востока в среднем это означает, что федеральных денег нужно примерно в десять раз больше, чем регионы получают сейчас.

Автор: Pierre Markuse, ESA

При нынешнем уровне финансирования лесного хозяйства обеспечить эффективную охрану всех лесов от пожаров невозможно. По мнению Ярошенко, главное управленческое решение, от которого зависит, быть или не быть пожарам в тайге при жарком и засушливом лете, принимается каждый год осенью. Это закон, который определяет размер лесных субвенций из федерального бюджета. — Чтобы обеспечить нормальную охрану лесов и минимально приемлемый уровень лесного хозяйства в масштабах всей страны, нужно, оценочно, около 100 миллиардов рублей лесных субвенций в год. Сейчас регионы получают чуть больше 30. Если бюджет, предусматривающий такое недофинансирование лесного хозяйства, принят — то катастрофы в тех или иных регионах становятся неизбежными.

Глобальная катастрофа

Природные пожары — постоянная огромная проблема не только в России, но и в других странах и на других континентах. Основные последствия этого — упрощение структуры ландшафтов, сокращение и исчезновение территорий, развивающихся без воздействия огня в течение длительного времени, и старовозрастных почв.

Автор: Юлия Петренко / «Люди Леса»