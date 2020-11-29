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29 ноября,
2020
20
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Истории

«Повезло, что никакой скорпион не залез к нам погреться». О томской путешественнице автостопом

Анастасия Нейзлер
Анастасия Нейзлер
1 час назад

Чтобы посмотреть на песчаные дюны, сделать фотографию в Instagrm и просто станцевать под любимую песню, путешественница отправилась пешком в Сахару. На четыре дня. Об этом безумном приключении в Марокко и многих других Моро Пелцтиер рассказала на своём квартирнике. Девушка активно путешествует автостопом уже пять лет и за это время побывала в 29 странах мира. Моро даже ведет блог о своих поездках.


О том, как Моро начала колесить по миру и как живет бюджетный турист рассказываем на примере недавней поездке в Марокко.

Была маленькой и домашней 

По образованию Моро переводчик с китайского языка. Еще будучи студенткой девушка поехала в Ханчжоу (Китай), в рамках волонтерского проекта от международной молодежной организации AIESEC, чтобы подтянуть китайский на разговорном уровне. Несмотря на то, что Моро и раньше бывала заграницей, эта поездка перевернула мир девушки с ног на голову. Так получилось, что волонтерский проект сорвался и пришлось, вместе с тремя такими же юнцами, пуститься в свободное плавание. Они искали себе места, где можно жить, недорого поесть и просто свободно гуляли, перемещались по стране. Тогда-то Моро и стала самостоятельной и смелой.


— Из домашней робкой плюшечки я превратилась в создание, способное постоять за себя, научилась быстро разбираться в незнакомой ситуации. Я поняла, что мне нравится жить в движении, менять декорации, ночевать в разных местах, пробовать разную еду, общаться, бросать себе вызовы. Я изменилась, а Томск — нет. Я захотела попробовать себя не только в роли, предписанной мне как человеку, который родился в Томске и выучился на китаеведа. Путешествовать для меня значит смотреть на себя через призму разных ситуаций. Когда мы живем в одном и том же месте мы смотрим на мир примерно с одной и той же позиции. Есть какая-то определенная общественная роль и мы ее играем. Когда я путешествую, я меняю роли, – говорит Моро.

Квартирник.
Квартирник.
Фото: Анастасия Истомина

Вернувшись домой Моро поняла, что постоянно жить в Томске больше не хочет. Она стала мечтать о том, чтобы побывать в абсолютно разных уголках мира. Но решилась на это не сразу. Спустя три года. После окончания университете девушка не могла найти достойную работу, а самое главное, что послужило мощным толчком к переменам, — разрушились серьезные, долгие отношения. Многие планы развалились. Моро поняла — терять нечего, зачем просто так сидеть на одном месте? Рюкзак — есть, шенгенская виза — в паспорте. Поехала одна в Вильнюс автостопом.


Так, за пять лет путешествий девушка побывала уже в 29 странах (вообще, за всю жизнь в 39). В основном — в Восточной Азии, Южной и Восточной Европе и Северной Африке. И чаще всего — автостопом. Каждую зиму девушка уезжает из Томска, приезжает обратно только летом. На вопрос о том, где хочет окончательно приземлиться, Моро отвечает — точно не в Сибири. Здесь холодно. В горах у моря — самое то. Но страну, в которой хочет жить, пока назвать не может, планирует много где еще побывать, тогда и определится.


О работе переводчика. Она поняла, что не хочет строить карьеру в этой сфере, ее теперь больше привлекает туризм. Хотя, конечно, владение китайским, английским, немецким, украинским и итальянским (эти языки она изучила самостоятельно), не раз пригодилось Моро в поездках. И в плане коммуникации, и в плане удаленного заработка. 

Автор: Анастасия Истомина. Квартирник.
Автор: Анастасия Истомина. Квартирник.
Автор: Анастасия Истомина. На фото «Интровертня» - комната Моро. Здесь гость мог побыть один и отдохнуть, если устал.
Автор: Анастасия Истомина. На фото «Интровертня» - комната Моро. Здесь гость мог побыть один и отдохнуть, если устал.

К приему гостей Моро хорошо подготовилась. На столиках в зале — много сладостей, фруктов, пирог с тыквой. Самым интересным и востребованным угощением для всех оказалась масала — чай, заваренный со смесью индийских трав и специй. И вот что она рассказала про путешествие в Марокко.

Моро и Саша. В блог велась трансляция квартирника.
Моро и Саша. В блог велась трансляция квартирника.
Фото: Анастасия Истомина

Сёрфинг в Атлантическом океане

Попасть в Марокко можно из Москвы или Санкт-Петербурга, довольно, дешевым рейсом, с пересадкой в Стамбуле или Лиссабоне. Или же каким-то рейсом из Европы, как сделала я — прилетела из Италии (там живет мой отец). 

«Повезло, что никакой скорпион не залез к нам погреться». О томской путешественнице автостопом
Фото: Архив Моро

Популярная тема в Марокко — серфинг. Есть даже специальные серф-деревни у океана. Вот я и пристроилась через Workaway в серф-деревню Тамра, недалеко от города Агадир. Там я преподавала как волонтер йогу. Я обучалась йоге в Индии, даже есть сертификат. Когда-то это была моя мечта. В деревне я подменяла основную преподавательницу по йоге. А еще помогала разбирать фотографии, документы, разносила завтрак гостям. За это мне дали комнату, обеспечили трехразовым питанием и предоставили возможность заниматься серфингом раз в неделю.


В океане — отличные волны. Однако, я боюсь воды, поэтому серфинг для меня —преодоление. Я приподнималась на доску на четвереньки, как тюленьчик, а потом падала в воду. Несчитанное количество раз мне прилетело по голове моей же доской. Один раз меня вместе с доской выбило волной на скалы. Волны были высокими, я не видела, куда наступала, застряла в расщелине ступней. Не могла выбраться. Какой-то неизвестный человек, проходящий мимо, вытащил меня. За что ему большое спасибо. Я вышла на берег, у меня все стопы были в крови. Тогда думала, что эта такая жертва океану и потом я все-таки научусь серфить. Но нет. Через месяц ко мне приехал парень Саша. Первый раз взял доску в руки и на первую же волну встал на доску.

«Повезло, что никакой скорпион не залез к нам погреться». О томской путешественнице автостопом

Раньше я путешествовала одна, сейчас с Сашей. Мы познакомились как раз незадолго до моей поездки в Марокко. Влюбились друг в друга. И что делать? Ведь я уже все распланировала. Сначала уехала одна. И вот, он приехал. 


Эта деревня — отличное место, но через месяц, я начала переживать из-за того, что сижу в этом заповеднике для серферов, а реальное Марокко вообще не вижу. Решила уехать оттуда. Мы сели в первую же попутную машину до ближайшего города. И как только вышли, к нам подошел какой-то человек и начал просить милостыню. Вот. Здравствуй, реальный Марокко!

Маршрут путешествия 

Изначально у меня были две цели по маршруту. Первая — сходить на самую высокую (4167 метров) вершину в Северной Африки гору Жбель Тубкаль. Я слышала, что взойти на нее несложно. Но к нашему приезду марокканцы объявили, что туристам нельзя идти без местного гида. Все потому, что пару лет назад произошел несчастный случай с двумя девушками туристками. Они пошли в поход одни, потом их нашли с отрезанными головами. Но платить за гида нам не хотелось, ведь маршрут в гору — несложный, поэтому вовсе не пошли. Вторая цель — посмотреть на песчаные дюны, вторым по величине в Марокко. Я хотела сфотографироваться с дюнами и потанцевать под песню Desert Rose – Sting.


Чтобы попасть в пустыню, ведущую к дюнам, нам пришлось сначала проехать Западную Сахару (это государство граничит с Марокко). Там очень-очень красиво. Если повезет, то на горизонте можно даже увидеть океан. Еще и горы есть. Идешь и не задумываешься о том, что скоро попадешь в песчаную бурю. Так было с нами. Мы поставили рюкзаки и легли на песок. И нас потихоньку заносило. Хоть буря была не сильной, но песок оказался везде: на зубах, в носу, глазах, ушах. Буря — это не самый приятный опыт путешествия.

Моро и Саша в Западной Сахаре
Моро и Саша в Западной Сахаре
«Повезло, что никакой скорпион не залез к нам погреться». О томской путешественнице автостопом
«Повезло, что никакой скорпион не залез к нам погреться». О томской путешественнице автостопом
«Повезло, что никакой скорпион не залез к нам погреться». О томской путешественнице автостопом

Потом мы через Анти-Атлас проехали в Уарзазат, там оставили часть вещей у друга, так как рюкзаки было набиты вещами. С собой, естественно, взяли палатку и спальники. А еще, пуховики, ночью в пустыне холодно. Перед походом в пустыню мы рассчитали и купили все, что нам понадобится: 13 хлебов (такие круглые, напоминают лепешки), две огромных банки фасоли, сыр, арахисовое масло, 16 литров воды.


Мы отправились пешком в Сахару на четыре дня — 50 километров в одну сторону. Шли по ночам, потому что было очень жарко, спали днем в палатке. Ночью, под светом фонаря, пустыня выглядела как белый шум у старого телевизора, ты идешь и только песок, песок, песок. Иногда песок был утрамбованным, иногда сыпучим. Идти неудобно, хоть и были в ботинках. Мы пользовались скаченной картой на телефоне, но на всякий случай с собой был компас. Первая ночь в пустыне — лучшая. В один момент остановились. Сил ставить палатку не было, расстелили спальники и легли, прижавшись друг к другу, под звездным небом. Оно очень красивое. Так и уснули. Повезло, что никакой скорпион не залез к нам погреться. 


Наконец, мы дошли к дюнам, они выглядят как огромная песочница. А потом, пошли обратно и в какой-то момент застопили машину среди пустыни. Нас согласились подвезти до одного туристического лагеря у берберов. Впечатление хорошее, нас приняли как родных. Был костер, музыкальные инструменты, вкусная еда.

«Повезло, что никакой скорпион не залез к нам погреться». О томской путешественнице автостопом

За три месяца мы побывали чуть ли не везде, где только можно было. Из городов мне больше всего понравился Танжер. К нему сразу был романтичный настрой из-за фильма «Выживут только любовники». В городе Средиземное море, гибралтарский пролив, через который видно Испанию. Очень красивый вид на этот пролив из кафе Хафа, где когда когда-то пили мятный чай The Beatles, может быть из того самого стакана, из которого пила я.

У Моро есть любимая плюшевая игрушка - тюлень Кейп. Они вместе колесят по миру.
У Моро есть любимая плюшевая игрушка - тюлень Кейп. Они вместе колесят по миру.

Еще запомнился город Шефшауэн. Там почти все дома выкрашены в синий цвет. Есть одна легенда. Евреи бежали из Андалузии в Шефшауэн. Поселившись там они решили покрасить свои дома синим — цвет неба напоминал о Боге. Сейчас эту легенду поддерживают, потому что туристами нравится, фотографии получаются красивые, ведь город находится еще и в горах. 

Шефшауэн
Шефшауэн

К туристам относятся как к источнику корма

Мароканцы выглядят по-разному. Больше всего — арабов. Есть еще и берберы, жители пустынь. К туристам относятся как к источнику корма — ласково и бережно, по сравнению со многими странами. Говорят в Марокко на местном диалекте арабского и на французском. Я на этих языках знаю всего несколько слов. Внезапно иногда можно было поговорить и по-русски, ведь многие марокканцы-медики или фармацевты учились в университетах России или Украины. А вот во время автостопа встречались люди, говорившие по-немецки. Не очень понимаю, как так вышло, но мои знания немецкого, вытащенные из каких-то махоньких комнаток в мозгу, очень пригодились. Ну а вообще, мы пытались общаться на французском с помощью Google–переводчика.

«Повезло, что никакой скорпион не залез к нам погреться». О томской путешественнице автостопом

Как и в других не очень богатых странах, в Марокко встречались люди, которые хотели дружить с туристом просто так, не за деньги. Но с первого взгляда не всегда поймешь. Порой, мы нервно реагировали на чью-либо помощь. Все из-за одного случая. Мы были в городе Маракеше. В нем есть старая часть — медина. Это целый лабиринт, очень запутанный. Можно растеряться. Мы зашли в медину, на входе — что-то типа рынка. Вот уже прошли почти полностью медину и к нам подошел местный, сказал, что идти по этой улице просто так нельзя, ведь сегодня пятница, все направляются в мечеть. Предложил вывести. Мы ответили, что справимся сами, ведь у нас включена карта на телефоне. Когда уже отправились к выходу, этот парень опять объявился, начал просить, чтобы мы его отблагодарили, хотя вышли-то самостоятельно. И какой-то еще один местный тоже сказал, мол чего это мы такие, человек же нам помог, нужно заплатить. И такие ситуации часто происходят с туристами. Какой-то очаровательный молодой человек может предложить помочь выйти из медины, заведет куда-то, а потом скажет: Ну все, ты отсюда без меня не сможешь выйти, заблудишься. Дай денег, выведу тебя. Поэтому, во избежание таких ситуации, мы даже были резки с марокканцами.


В туристических городах могут запросто обокрасть. У Саши украли смартфон из рюкзака. Он стоял на остановке, было много народу, на посадке в автобус нужно было взять рюкзак в руки или повесить перед глазами, но Саша этого не сделал. Рюкзак остался на спине. Вот и украли телефон, а ведь именно в нем была карта и переводчик. Пришлось использовать карту на моем, довольно, стареньком телефоне (марокканскую сим-карту мне подарил один турист ещё в серф-деревне). 

«Повезло, что никакой скорпион не залез к нам погреться». О томской путешественнице автостопом

В плане дресс-кода, туристы могут одеваться как угодно, чуть ли не в купальнике по улице ходить, хоть Марокко и мусульманская страна. В более консервативных городах, не в туристических, наверное, лучше одеваться более закрыто. Но у меня и не было с собой каких-то облегающих, открытых вещей.

Касабланка
Касабланка

Гости-обитатели

Во время путешествия где-то шесть раз мы поселялись у кого-то из местных, опять-таки через CouchSurfing. Обычно нас вписывали не супербогатые люди, поэтому жильё было не в центре города. Но чаще всего мы ночевали в палатке на улице. Припоминаю одну забавную ситуацию. Западная Сахара. Вечер. Мы нашли католический храм и попросились переночевать или хотя бы поставить палатку на территорию храма. Нам отказали. Мы двинулись дальше, вышли за город. Как вдруг останавливается какая-то случайная машина. Там двое молодых иностранцев. Предложили подвезти. Мы согласились. Как только они поняли, что мы — русские, включили песню «Дикая львица, ты моя царица». Это было смешно, я даже до этого момента не знала такую песню. Парни помогали нам найти место, где можно поставить палатку. Говорили, мол, тут — опасно, там — нельзя. В итоге, мы попросили высадить нас у берега океана. Мы вышли и пошли на пляж, он совсем не был освещен. Темнота. Как вдруг появились двое мужчин в военной форме и шлепанцах. Они увели нас на блокпост и начали спрашивать о том, что мы тут делаем. Сказали, что тут нельзя оставаться, нужно идти в платный кемпинг, он в 15 километрах отсюда. Мы согласились с ними и ушли. Но мы же очень бюджетные туристы, поэтому все-таки  нашли какое-то тайное место на природе и там поставили палатку.

«Повезло, что никакой скорпион не залез к нам погреться». О томской путешественнице автостопом
Однажды, Моро и Саша обнаружили скорпиона возле своей палатки.
Однажды, Моро и Саша обнаружили скорпиона возле своей палатки.

Питались тоже бюджетно, рацион был скуден. Как-то проезжали через холмы (опять в Западной Сахаре), они все были покрыты кактусами. Увидели, что на них есть плоды и они краснеют. Заманчиво краснеют. Мы погуглили и выяснилось, что кактусы эти — опунция. И они съедобны. Местные собирают опунцию, перемалывают, варят и делают джем. Но с иголками вообще проблема, особенно с маленькими, они по всему кактусу, невозможно выковырять все. Марокканцы умудряются их как-то отделять что-ли или так варят, что они не чувствуются. Мы как-то стопили машину, но никто долго не останавливался. Решили сойти с трассы и набрать этих кактусов. Саша надел перчатки, иголки застревали в них. Он вытащил иголки из перчаток и передал мне, я положила их в свой рюкзак (там у меня лежало белье). Саша пытался ножом счистить иголки, даже обжигал горелкой — все равно много иголок осталось. Мы все-таки разрезали пару кактусов пополам и ложечкой выковыряли мякоть, и ели. Это было вкусно, ни на что не похоже, хоть мне и врезалась в губу иголка, а это очень не приятно. На следующий день мы остановились в платном кемпинге, чтобы постирать вещи. Я надела чистое белье и поняла, что оно пытается меня убить! Там оказались иголки. От этих иголок очень сложно избавиться. У Саши футболка была вся в них, когда мы обнимались, он меня колол. Кажется, иголки до сих пор в Саше.

«Повезло, что никакой скорпион не залез к нам погреться». О томской путешественнице автостопом

А вот с магазинами вообще какая-то беда. Чаще всего, они маленькие, можно только наличными рассчитаться. В сравнении с Южной Африкой, я была там за год до этого, почти везде, даже на рынке, принимают оплату картой. А в Марокко только в крупных магазинах. Вообще, для туристов на все двойная цена. Да и торговаться с ценами не везде принято. В Западной Сахаре — точно нет, мы пытались, продавцы вообще не понимали, чего мы от них хотим. А вот в Шефшауэне получилось, но еле как. Мне нужно было купить украшение — туарегские кресты. Пришли в магазин и нам продавец сказал что-то типа (утрирую): Привет, мой друг, этот товар мой дядя только сегодня привез из пустыни, это древняя реликвия, которую ковали берберские девственницы. Это суперская вещь поэтому я тебе по большой дружбе продам это за дофига денег, а другим я бы продала это за дофига денег умножить на два. Я ему ответила: Дорогой друг, я буквально завтра возвращаюсь в свою родную страну, очень хотела бы запомнить гостеприимство вашего чудесного народа, поэтому продай подешевле. Мне в ответ: Дорогой друг, сейчас совсем не туристический сезон, но тебе я все-таки готов продать это за много денег минус один. Ты ему опять говоришь: Мой друг, мне нечего есть и пить, я пойду до аэропорта 10 километров пешком, однако, я очень хочу купить у тебя эту вещь. И вот так дальше вы торгуетесь и торгуетесь. В итоге, я купила эти туарегские кресты на два евро меньше.


Еду мы часто готовили сами на костре (иногда даже пока стопили машину, уходили на обочину). Я вегетарианка, поэтому мы покупали в основном такие продукты: кускус, макароны, картошку, яйца поштучно, помидоры, сладкий перец, авокадо, лук,  дешевый сыр треугольничками, лепёшки, на перекусы — печеньки, миндаль, мандарины, бананы. Но и в кафе тоже ходили, там обычно брали пиццу (не удивляйтесь, бывает дешевая и довольно годная пицца), омлеты, кофе, бутерброды с овощами и картошкой фри, супы не на мясе (к слову, марокканцы очень любят мясо).


Последние годы я начала сортировать мусор. Но вот в Марокко нет культуры разделения мусора (и уборки его тоже), не было раздельных баков. Мы собирали крышки от пластиковых бутылок, получился огромный пакет и взяли с собой, потом сдали на переработку в Турции.

«Повезло, что никакой скорпион не залез к нам погреться». О томской путешественнице автостопом

Изначально, после Марокко, я планировала поехать в Испанию, потом в Португалию. Но тут случился коронавирус. Буквально за неделю автостоп очень испортился. Мы могли идти по какой-то деревне и нам орали вслед: корона, корона. Люди с подозрением относились к иностранцам. Было дико неприятно. Ощущение вражды. Ехать в Испанию и Португалию мы, разумеется, не стали, потому что границы могли закрыть и мы бы там остались. Стали думать, что делать, куда мчатся дальше. Нашли дешевые билеты до Турции. Тогда там еще не было ни одного случая заражения. Но и там все-таки попались, границу до Грузии закрыли, мы не могли уехать. Пробыли в Турции аж четыре месяца. Потом поехали в Украину, а оттуда — в Россию.


Во время путешествия в Марокко, да и во всех остальных, я играла в «нарды» со вселенной. Никогда не знаешь, что произойдет дальше. Ты можешь быть классным стратегом, но в конкретной партии тебе не везёт, или наоборот, ты можешь быть дундуком, но при этом тебе везёт. Вселенная кидает свои кубики!

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