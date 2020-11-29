«Повезло, что никакой скорпион не залез к нам погреться». О томской путешественнице автостопом

Истории

Чтобы посмотреть на песчаные дюны, сделать фотографию в Instagrm и просто станцевать под любимую песню, путешественница отправилась пешком в Сахару. На четыре дня. Об этом безумном приключении в Марокко и многих других Моро Пелцтиер рассказала на своём квартирнике. Девушка активно путешествует автостопом уже пять лет и за это время побывала в 29 странах мира. Моро даже ведет блог о своих поездках.

О том, как Моро начала колесить по миру и как живет бюджетный турист рассказываем на примере недавней поездке в Марокко.

Была маленькой и домашней

По образованию Моро переводчик с китайского языка. Еще будучи студенткой девушка поехала в Ханчжоу (Китай), в рамках волонтерского проекта от международной молодежной организации AIESEC, чтобы подтянуть китайский на разговорном уровне. Несмотря на то, что Моро и раньше бывала заграницей, эта поездка перевернула мир девушки с ног на голову. Так получилось, что волонтерский проект сорвался и пришлось, вместе с тремя такими же юнцами, пуститься в свободное плавание. Они искали себе места, где можно жить, недорого поесть и просто свободно гуляли, перемещались по стране. Тогда-то Моро и стала самостоятельной и смелой.

— Из домашней робкой плюшечки я превратилась в создание, способное постоять за себя, научилась быстро разбираться в незнакомой ситуации. Я поняла, что мне нравится жить в движении, менять декорации, ночевать в разных местах, пробовать разную еду, общаться, бросать себе вызовы. Я изменилась, а Томск — нет. Я захотела попробовать себя не только в роли, предписанной мне как человеку, который родился в Томске и выучился на китаеведа. Путешествовать для меня значит смотреть на себя через призму разных ситуаций. Когда мы живем в одном и том же месте мы смотрим на мир примерно с одной и той же позиции. Есть какая-то определенная общественная роль и мы ее играем. Когда я путешествую, я меняю роли, – говорит Моро.

Фото: Анастасия Истомина

Вернувшись домой Моро поняла, что постоянно жить в Томске больше не хочет. Она стала мечтать о том, чтобы побывать в абсолютно разных уголках мира. Но решилась на это не сразу. Спустя три года. После окончания университете девушка не могла найти достойную работу, а самое главное, что послужило мощным толчком к переменам, — разрушились серьезные, долгие отношения. Многие планы развалились. Моро поняла — терять нечего, зачем просто так сидеть на одном месте? Рюкзак — есть, шенгенская виза — в паспорте. Поехала одна в Вильнюс автостопом.

Так, за пять лет путешествий девушка побывала уже в 29 странах (вообще, за всю жизнь в 39). В основном — в Восточной Азии, Южной и Восточной Европе и Северной Африке. И чаще всего — автостопом. Каждую зиму девушка уезжает из Томска, приезжает обратно только летом. На вопрос о том, где хочет окончательно приземлиться, Моро отвечает — точно не в Сибири. Здесь холодно. В горах у моря — самое то. Но страну, в которой хочет жить, пока назвать не может, планирует много где еще побывать, тогда и определится.

О работе переводчика. Она поняла, что не хочет строить карьеру в этой сфере, ее теперь больше привлекает туризм. Хотя, конечно, владение китайским, английским, немецким, украинским и итальянским (эти языки она изучила самостоятельно), не раз пригодилось Моро в поездках. И в плане коммуникации, и в плане удаленного заработка.

К приему гостей Моро хорошо подготовилась. На столиках в зале — много сладостей, фруктов, пирог с тыквой. Самым интересным и востребованным угощением для всех оказалась масала — чай, заваренный со смесью индийских трав и специй. И вот что она рассказала про путешествие в Марокко.



Фото: Анастасия Истомина

Сёрфинг в Атлантическом океане

Попасть в Марокко можно из Москвы или Санкт-Петербурга, довольно, дешевым рейсом, с пересадкой в Стамбуле или Лиссабоне. Или же каким-то рейсом из Европы, как сделала я — прилетела из Италии (там живет мой отец).

Фото: Архив Моро

Популярная тема в Марокко — серфинг. Есть даже специальные серф-деревни у океана. Вот я и пристроилась через Workaway в серф-деревню Тамра, недалеко от города Агадир. Там я преподавала как волонтер йогу. Я обучалась йоге в Индии, даже есть сертификат. Когда-то это была моя мечта. В деревне я подменяла основную преподавательницу по йоге. А еще помогала разбирать фотографии, документы, разносила завтрак гостям. За это мне дали комнату, обеспечили трехразовым питанием и предоставили возможность заниматься серфингом раз в неделю.

В океане — отличные волны. Однако, я боюсь воды, поэтому серфинг для меня —преодоление. Я приподнималась на доску на четвереньки, как тюленьчик, а потом падала в воду. Несчитанное количество раз мне прилетело по голове моей же доской. Один раз меня вместе с доской выбило волной на скалы. Волны были высокими, я не видела, куда наступала, застряла в расщелине ступней. Не могла выбраться. Какой-то неизвестный человек, проходящий мимо, вытащил меня. За что ему большое спасибо. Я вышла на берег, у меня все стопы были в крови. Тогда думала, что эта такая жертва океану и потом я все-таки научусь серфить. Но нет. Через месяц ко мне приехал парень Саша. Первый раз взял доску в руки и на первую же волну встал на доску.

Раньше я путешествовала одна, сейчас с Сашей. Мы познакомились как раз незадолго до моей поездки в Марокко. Влюбились друг в друга. И что делать? Ведь я уже все распланировала. Сначала уехала одна. И вот, он приехал.

Эта деревня — отличное место, но через месяц, я начала переживать из-за того, что сижу в этом заповеднике для серферов, а реальное Марокко вообще не вижу. Решила уехать оттуда. Мы сели в первую же попутную машину до ближайшего города. И как только вышли, к нам подошел какой-то человек и начал просить милостыню. Вот. Здравствуй, реальный Марокко!

Маршрут путешествия

Изначально у меня были две цели по маршруту. Первая — сходить на самую высокую (4167 метров) вершину в Северной Африки гору Жбель Тубкаль. Я слышала, что взойти на нее несложно. Но к нашему приезду марокканцы объявили, что туристам нельзя идти без местного гида. Все потому, что пару лет назад произошел несчастный случай с двумя девушками туристками. Они пошли в поход одни, потом их нашли с отрезанными головами. Но платить за гида нам не хотелось, ведь маршрут в гору — несложный, поэтому вовсе не пошли. Вторая цель — посмотреть на песчаные дюны, вторым по величине в Марокко. Я хотела сфотографироваться с дюнами и потанцевать под песню Desert Rose – Sting.

Чтобы попасть в пустыню, ведущую к дюнам, нам пришлось сначала проехать Западную Сахару (это государство граничит с Марокко). Там очень-очень красиво. Если повезет, то на горизонте можно даже увидеть океан. Еще и горы есть. Идешь и не задумываешься о том, что скоро попадешь в песчаную бурю. Так было с нами. Мы поставили рюкзаки и легли на песок. И нас потихоньку заносило. Хоть буря была не сильной, но песок оказался везде: на зубах, в носу, глазах, ушах. Буря — это не самый приятный опыт путешествия.

Потом мы через Анти-Атлас проехали в Уарзазат, там оставили часть вещей у друга, так как рюкзаки было набиты вещами. С собой, естественно, взяли палатку и спальники. А еще, пуховики, ночью в пустыне холодно. Перед походом в пустыню мы рассчитали и купили все, что нам понадобится: 13 хлебов (такие круглые, напоминают лепешки), две огромных банки фасоли, сыр, арахисовое масло, 16 литров воды.

Мы отправились пешком в Сахару на четыре дня — 50 километров в одну сторону. Шли по ночам, потому что было очень жарко, спали днем в палатке. Ночью, под светом фонаря, пустыня выглядела как белый шум у старого телевизора, ты идешь и только песок, песок, песок. Иногда песок был утрамбованным, иногда сыпучим. Идти неудобно, хоть и были в ботинках. Мы пользовались скаченной картой на телефоне, но на всякий случай с собой был компас. Первая ночь в пустыне — лучшая. В один момент остановились. Сил ставить палатку не было, расстелили спальники и легли, прижавшись друг к другу, под звездным небом. Оно очень красивое. Так и уснули. Повезло, что никакой скорпион не залез к нам погреться.

Наконец, мы дошли к дюнам, они выглядят как огромная песочница. А потом, пошли обратно и в какой-то момент застопили машину среди пустыни. Нас согласились подвезти до одного туристического лагеря у берберов. Впечатление хорошее, нас приняли как родных. Был костер, музыкальные инструменты, вкусная еда.

За три месяца мы побывали чуть ли не везде, где только можно было. Из городов мне больше всего понравился Танжер. К нему сразу был романтичный настрой из-за фильма «Выживут только любовники». В городе Средиземное море, гибралтарский пролив, через который видно Испанию. Очень красивый вид на этот пролив из кафе Хафа, где когда когда-то пили мятный чай The Beatles, может быть из того самого стакана, из которого пила я.

Еще запомнился город Шефшауэн. Там почти все дома выкрашены в синий цвет. Есть одна легенда. Евреи бежали из Андалузии в Шефшауэн. Поселившись там они решили покрасить свои дома синим — цвет неба напоминал о Боге. Сейчас эту легенду поддерживают, потому что туристами нравится, фотографии получаются красивые, ведь город находится еще и в горах.

К туристам относятся как к источнику корма

Мароканцы выглядят по-разному. Больше всего — арабов. Есть еще и берберы, жители пустынь. К туристам относятся как к источнику корма — ласково и бережно, по сравнению со многими странами. Говорят в Марокко на местном диалекте арабского и на французском. Я на этих языках знаю всего несколько слов. Внезапно иногда можно было поговорить и по-русски, ведь многие марокканцы-медики или фармацевты учились в университетах России или Украины. А вот во время автостопа встречались люди, говорившие по-немецки. Не очень понимаю, как так вышло, но мои знания немецкого, вытащенные из каких-то махоньких комнаток в мозгу, очень пригодились. Ну а вообще, мы пытались общаться на французском с помощью Google–переводчика.

Как и в других не очень богатых странах, в Марокко встречались люди, которые хотели дружить с туристом просто так, не за деньги. Но с первого взгляда не всегда поймешь. Порой, мы нервно реагировали на чью-либо помощь. Все из-за одного случая. Мы были в городе Маракеше. В нем есть старая часть — медина. Это целый лабиринт, очень запутанный. Можно растеряться. Мы зашли в медину, на входе — что-то типа рынка. Вот уже прошли почти полностью медину и к нам подошел местный, сказал, что идти по этой улице просто так нельзя, ведь сегодня пятница, все направляются в мечеть. Предложил вывести. Мы ответили, что справимся сами, ведь у нас включена карта на телефоне. Когда уже отправились к выходу, этот парень опять объявился, начал просить, чтобы мы его отблагодарили, хотя вышли-то самостоятельно. И какой-то еще один местный тоже сказал, мол чего это мы такие, человек же нам помог, нужно заплатить. И такие ситуации часто происходят с туристами. Какой-то очаровательный молодой человек может предложить помочь выйти из медины, заведет куда-то, а потом скажет: Ну все, ты отсюда без меня не сможешь выйти, заблудишься. Дай денег, выведу тебя. Поэтому, во избежание таких ситуации, мы даже были резки с марокканцами.

В туристических городах могут запросто обокрасть. У Саши украли смартфон из рюкзака. Он стоял на остановке, было много народу, на посадке в автобус нужно было взять рюкзак в руки или повесить перед глазами, но Саша этого не сделал. Рюкзак остался на спине. Вот и украли телефон, а ведь именно в нем была карта и переводчик. Пришлось использовать карту на моем, довольно, стареньком телефоне (марокканскую сим-карту мне подарил один турист ещё в серф-деревне).

В плане дресс-кода, туристы могут одеваться как угодно, чуть ли не в купальнике по улице ходить, хоть Марокко и мусульманская страна. В более консервативных городах, не в туристических, наверное, лучше одеваться более закрыто. Но у меня и не было с собой каких-то облегающих, открытых вещей.

Гости-обитатели

Во время путешествия где-то шесть раз мы поселялись у кого-то из местных, опять-таки через CouchSurfing. Обычно нас вписывали не супербогатые люди, поэтому жильё было не в центре города. Но чаще всего мы ночевали в палатке на улице. Припоминаю одну забавную ситуацию. Западная Сахара. Вечер. Мы нашли католический храм и попросились переночевать или хотя бы поставить палатку на территорию храма. Нам отказали. Мы двинулись дальше, вышли за город. Как вдруг останавливается какая-то случайная машина. Там двое молодых иностранцев. Предложили подвезти. Мы согласились. Как только они поняли, что мы — русские, включили песню «Дикая львица, ты моя царица». Это было смешно, я даже до этого момента не знала такую песню. Парни помогали нам найти место, где можно поставить палатку. Говорили, мол, тут — опасно, там — нельзя. В итоге, мы попросили высадить нас у берега океана. Мы вышли и пошли на пляж, он совсем не был освещен. Темнота. Как вдруг появились двое мужчин в военной форме и шлепанцах. Они увели нас на блокпост и начали спрашивать о том, что мы тут делаем. Сказали, что тут нельзя оставаться, нужно идти в платный кемпинг, он в 15 километрах отсюда. Мы согласились с ними и ушли. Но мы же очень бюджетные туристы, поэтому все-таки нашли какое-то тайное место на природе и там поставили палатку.

Питались тоже бюджетно, рацион был скуден. Как-то проезжали через холмы (опять в Западной Сахаре), они все были покрыты кактусами. Увидели, что на них есть плоды и они краснеют. Заманчиво краснеют. Мы погуглили и выяснилось, что кактусы эти — опунция. И они съедобны. Местные собирают опунцию, перемалывают, варят и делают джем. Но с иголками вообще проблема, особенно с маленькими, они по всему кактусу, невозможно выковырять все. Марокканцы умудряются их как-то отделять что-ли или так варят, что они не чувствуются. Мы как-то стопили машину, но никто долго не останавливался. Решили сойти с трассы и набрать этих кактусов. Саша надел перчатки, иголки застревали в них. Он вытащил иголки из перчаток и передал мне, я положила их в свой рюкзак (там у меня лежало белье). Саша пытался ножом счистить иголки, даже обжигал горелкой — все равно много иголок осталось. Мы все-таки разрезали пару кактусов пополам и ложечкой выковыряли мякоть, и ели. Это было вкусно, ни на что не похоже, хоть мне и врезалась в губу иголка, а это очень не приятно. На следующий день мы остановились в платном кемпинге, чтобы постирать вещи. Я надела чистое белье и поняла, что оно пытается меня убить! Там оказались иголки. От этих иголок очень сложно избавиться. У Саши футболка была вся в них, когда мы обнимались, он меня колол. Кажется, иголки до сих пор в Саше.

А вот с магазинами вообще какая-то беда. Чаще всего, они маленькие, можно только наличными рассчитаться. В сравнении с Южной Африкой, я была там за год до этого, почти везде, даже на рынке, принимают оплату картой. А в Марокко только в крупных магазинах. Вообще, для туристов на все двойная цена. Да и торговаться с ценами не везде принято. В Западной Сахаре — точно нет, мы пытались, продавцы вообще не понимали, чего мы от них хотим. А вот в Шефшауэне получилось, но еле как. Мне нужно было купить украшение — туарегские кресты. Пришли в магазин и нам продавец сказал что-то типа (утрирую): Привет, мой друг, этот товар мой дядя только сегодня привез из пустыни, это древняя реликвия, которую ковали берберские девственницы. Это суперская вещь поэтому я тебе по большой дружбе продам это за дофига денег, а другим я бы продала это за дофига денег умножить на два. Я ему ответила: Дорогой друг, я буквально завтра возвращаюсь в свою родную страну, очень хотела бы запомнить гостеприимство вашего чудесного народа, поэтому продай подешевле. Мне в ответ: Дорогой друг, сейчас совсем не туристический сезон, но тебе я все-таки готов продать это за много денег минус один. Ты ему опять говоришь: Мой друг, мне нечего есть и пить, я пойду до аэропорта 10 километров пешком, однако, я очень хочу купить у тебя эту вещь. И вот так дальше вы торгуетесь и торгуетесь. В итоге, я купила эти туарегские кресты на два евро меньше.

Еду мы часто готовили сами на костре (иногда даже пока стопили машину, уходили на обочину). Я вегетарианка, поэтому мы покупали в основном такие продукты: кускус, макароны, картошку, яйца поштучно, помидоры, сладкий перец, авокадо, лук, дешевый сыр треугольничками, лепёшки, на перекусы — печеньки, миндаль, мандарины, бананы. Но и в кафе тоже ходили, там обычно брали пиццу (не удивляйтесь, бывает дешевая и довольно годная пицца), омлеты, кофе, бутерброды с овощами и картошкой фри, супы не на мясе (к слову, марокканцы очень любят мясо).

Последние годы я начала сортировать мусор. Но вот в Марокко нет культуры разделения мусора (и уборки его тоже), не было раздельных баков. Мы собирали крышки от пластиковых бутылок, получился огромный пакет и взяли с собой, потом сдали на переработку в Турции.