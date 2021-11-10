«Пособие мы не дадим, а ребенка заберем»

Ольга Ольговская — одинокая мама, воспитывает сына Артема. Как и любая мать, которая одна воспитывает сына, Ольга имеет право получить пособие. Когда Артему исполнилось три года, Ольга стала оформлять пособие для ребенка на Госуслугах. Оно полагается одиноким матерям по закону. В итоге дело затянулось на целых два месяца. То не так была заполнена анкета, то не так отображались загруженные на Госуслуги документы. Когда Ольга, в очередной раз, еле дозвонившись до специалистов департамента социальной защиты населения Ленинского района, в сердцах заявила, что на это пособие она кормит ребенка, к ней пришли из опеки. «Изымать Артема».
Поступил сигнал, что ребенок находится в социально-опасной ситуации
Ольга Ольговская в декрете работала только на полставки. В полный день на работу выйти не получалось. И пособие ей было очень кстати. Поначалу Ольга получала так называемые «президентские выплаты», а когда сыну исполнилось три года, надо было подготовить документы для нового назначения пособия.
«В первый раз я сама допустила ошибку. В анкете написала Артем, а не Артём. Не через Ё, кто ее пишет сейчас вообще. Хотя мне в соцзащите могли тогда подсказать, как написать правильно. И попросить принести правильно заполненное заявление. Но никто не подсказал, сказали, что отказывают. Я исправила Е на Ё. Второй раз получилось так: я меняла паспорт и мои данные не обновились в Пенсионном фонде. Я несколько раз подряд пересохраняла документы, заново заполняла анкеты. Опять отказ. Причина — не могут связаться с Пенсионным фондом, Пенсионный фонд не может предоставить данные о моих доходах, так как не могут найти мой СНИЛС. А время идет. Второй месяц пошел. Пришлось походить по чиновникам, все это усложнялось коронавирусными ограничениями. Вроде все я сделала. И естественно, всегда звонила на телефон соцзащиты Ленинского района. В один прекрасный день мне уже в третий раз отказали», — рассказывает Ольга.
Тогда-то она позвонила снова в отдел соцзащиты Ленинского района. И объяснила ответившему специалисту на повышенных, как она сама говорит, тонах, что ей жизненно необходимо это пособие. Женщина сказала, что «кормит на эти деньги ребенка». Это было 16 сентября. Ольга, как сама признается, потом и не вспоминала этот разговор. В отличие от отдела соцзащиты населения.
Где-то через неделю, 24 сентября, в квартиру семьи Ольговских позвонили. Дверь открыла бабушка Артема Нина Николаевна, Ольга в это время была занята, укладывала сына. Нина Николаевна увидела на лестничной площадке представителей органов опеки. Те заявили, что собираются изымать ребенка, так как мальчик находится в «социально-опасной ситуации».
«Ребенок засыпает, я вышла на площадку, чтобы не будить,— вспоминает тот день Нина Николаевна. — Смотрю, стоят три женщины. Как потом выяснилось, это были представители соцзащиты, отдела опекунства и полиции. Я говорю, здравствуйте, что нужно? А они, даже удостоверения на показали, говорят мне: здравствуйте, мы пришли забирать вашего ребенка. Поступил сигнал, что он голодает. Я остолбенела. Сначала подумала, может квартирой ошиблись. Но у нас в подъезде нет таких семей. Они посмотрели еще раз адрес: адрес наш. Я их спрашиваю, с чего вы вдруг решили его забирать? Поступил сигнал, отвечают. От кого, спросила я. Они не ответили. Женщина из полиции посмотрела на меня, и сразу пошла к лифту, все сразу поняла. Другие две постояли и сказали: сообщите телефон своей дочери. Я сказала номер телефона, и они ответили, что будут ей звонить. На этом мы распрощались и напоследок мне сказали: будьте аккуратнее со словами. И я тут вспомнила, что Ольга накануне грубо поговорила. Помню, еще тогда порадовалась за детей: вот как быстро-то опека реагирует. Очень оперативно, все детки будут накормлены у нас».
«Вы сами сказали специалисту по телефону, что ребенок голодает»
В тот же день, когда представители опеки, соцзащиты и полиции ушли, Ольга Ольговская начала снова звонить чиновникам с требованием разъяснить, на каком основании у нее пришли забирать ребенка. Позвонила руководителю Центра социальной поддержки населения Ленинского района Светлане Лукиной. В отделе соцзащиты стали отпираться, говорить, что это не они подали сигнал о якобы «социально-опасной ситуации для ребенка». Ольге удалось записаться на личный прием к Светлане Лукиной. В качестве поддержки и юридического сопровождения Ольга взяла свою сестру — Анастасию Ольговскую — та работает юристом. И друга семьи, психолога по образованию.
Во время личного приема Ольговские пытались добиться внятного ответа на свои вопросы: кто принял решение об изъятии ребенка из семьи, и какой порядок действий в таких ситуациях. На данный момент, как рассказала ТВ2 Анастасия Ольговская, было известно только то, что телефонограмма о том, что ребенок находится в социально-опасной ситуации поступила в органы опеки из отдела соцзащиты населения Ленинского района утром 24 сентября. Уже днем опека пришла забирать Артема.
«За весь период личного приема Светлана Викторовна тянула время, не отвечая на наши вопросы, — говорит Ольга Ольговская, — А потом сказала, что время приема истекло и ей надо работать. Ни слов извинения, ничего. Если бы она просто мне сказала, знаете, Ольга Алимовна, просто погорячились, бывает. Вы нас извините. Я бы сказала, что тоже погорячилась. И на этом была бы точка поставлена. Я понимаю, что они уже совершили превышение должностных полномочий. Как минимум. А на приеме она все время пыталась обвинить меня: а зачем вы? С меня все это началось. Я вообще могу показать, куда именно надо вызывать органы опеки, я работала в свое время социальным работником. Я поездила в свое время по семьям, контакты у меня сохранились. Полная книжка телефонная. Как человек, говорю, вы поступили подло, а как чиновник — превысили свои полномочия. Она опять: а зачем вы звонили? Не бывает дыма без огня. Вот слова Светланы Викторовны».
Сестра Ольги, Анастасия, предложила записаться на личный прием, написать жалобу на действия сотрудников Центра социальной поддержки, а также выяснить, кто был инициатором изъятия ребенка у семьи. Однако на личном приеме ответа на свои вопросы семья Ольговских так и не получила.
«Понимаете, даже слов не было, извините, мы неправильно подумали, поняли. Ты сама виновата, ты сама по телефону сказала, что тебе это пособие надо, чтобы кормить ребенка. Соответственно, они сделали вывод. Мы пособие тебе не дадим, мы заберем ребенка. Государство его накормит. Я им говорю, вы понимаете, что вы сейчас своими действиями создали опасную для ребенка ситуацию. Из-за стрессовой ситуации все, что угодно может обостриться. А если в составе этой комиссии были бы неадекватные люди? Зашли, как это часто делается в России, в квартиру: все, мы забираем ребенка. Не разбираясь. И Ольга же звонила после этого инцидента еще раз в соцзащиту, хотела спросить в какой стадии находится ее заявление, надо ли что-то донести. На что ей ответили: вам пока не отказали. Не «ваше заявление пока еще не рассмотрено», а «вам еще не отказано». Представляете?».
Анастасия Ольговская передала редакции ТВ2 запись разговора с руководителем Центра социальной поддержки Ленинского района Томска Светланой Лукиной. Мы приводим его почти полностью. Судя по записи, основная причина изъятия ребенка: слова Ольги про то, что ей нечем кормить ребенка. Как утверждает Светлана Лукина, в день, когда Ольга пыталась выяснить, когда наконец-то ей будет начислено пособие на ребенка, позвонила пяти специалистам и всем сказала, что у нее нет денег на еду для ребенка. Фамилию специалиста, от которого были получены сведения о «находящемся в социально-опасной ситуации ребенке» Светлана Лукина так и не назвала. Мы приводим почти полностью расшифровку разговора на личном приеме.
Анастасия Ольговская: Светлана Викторовна говорит, что в день, когда пришли изымать Артема, ты (Ольга Ольговская — прим.ред.) звонила пяти сотрудникам учреждения и всем пяти сотрудникам пояснила, что ребенку нечего кушать. В связи с чем сотрудники сделали вывод, что он находится в опасной жизненной ситуации. И мы пытаемся выяснить, на каком законном основании пришли изымать ребенка. То есть, к вам пришли все пять сотрудников и сказали: вот есть некая заявительница, которая звонит и требует выписать пособие, потому что ребенку кушать нечего. Так было?
Светлана Лукина, обращаясь к Ольге Ольговской: Какой был разговор?
Ольга Ольговская: У вас есть аудиозаписи разговора? У вас они хранятся?
Светлана Лукина: Определенное какое-то количество времени, да. Минимум месяц, точно.
Анастасия Ольговская: По закону они хранятся у вас в течение 30 дней.
Светлана Лукина: Это может быть и по закону, но хранятся они столько, сколько позволяет сервер на оборудовании.
Ольга Ольговская: Мы же в тот же день с вами разговаривали, и я попросила вас послушать аудиозапись. Но вы проигнорировали это. Но тогда вы все были немного возбуждены. И в приоритете у меня было решение другого вопроса. Суть моего вопроса была в том, что я хотела оформить пособие, на чуть более высоком эмоциональном тоне, как показалось вашим сотрудникам.
Светлана Лукина: Дело в том, что вы разговаривали со многими сотрудниками.
Ольга Ольговская: В течение какого-то продолжительного времени. Я с августа месяца пытаюсь получить пособие. И я вам звоню раз в месяц: узнать, как обстоят дела с подачей моего заявления через Госуслуги. Давайте все это опустим, мы говорим о том, что ваш сотрудник совершил должностное преступление. Почему-то она решила, что она имеет право подставить меня под такой удар, и моего ребенка... Вызвав органы исполнительной власти: опеку, полицейского и представителя вашего учреждения. Жаль, не я дверь открыла. Я бы открыла, я бы пообщалась, конечно. Я в это время укладывала ребенка на дневной сон. Ребенок живет по режиму, как любой нормальный, благополучный ребенок. Почему ваша сотрудница сделала такие выводы, опираясь на мое эмоциональное заявление? Да, я завишу от пособия. Сейчас время такое, достаточно сложное. Я после декрета не могу выйти на полную ставку, потому что ребенок болеет. И мне приходится идти на больничный. Я объяснила вашей сотруднице, что да, я завишу от пособия, но может быть, вы поможете, как соцзащита. Вы же стоите на страже наших интересов, как госслужащие. Должны, по крайней мере. И не препятствовать в получении, понимаете? Да, я на эмоциях, но лучше бы она трубку повесила, послала меня. Обозвала как-нибудь. Я бы поняла. Но она совершила подлость, как женщина, и как должностное лицо, преступление. Я могу за клевету ее привлечь. И никто мне толком сказать не может: кто это сделал. Но я так понимаю, что руководитель вы. И телефонограмма поступила с вашего согласия, молчания.
Анастасия Ольговская: Расскажите, Светлана Викторовна, порядок направления телефонограммы в органы опеки?
Светлана Лукина: Я сейчас это не готова обсуждать.
Анастасия Ольговская: Порядок обращения расскажите, пожалуйста.
Светлана Лукина: Вы звонили в тот день не одному сотруднику.
Ольга Ольговская: Причем тут одному или не одному?
Анастасия Ольговская: Ваши сотрудники имеют право подать заявление на изъятие ребенка? Ответьте мне четко на вопрос.
Светлана Лукина: Речь не шла об изъятии ребенка.
Анастасия Ольговская: Речь шла об изъятии ребенка. Вам бабушку, что ли сюда привести?
Светлана Лукина: Речь не шла об изъятии ребенка. А о том, что поступил сигнал, что ребенок находится в опасном положении с ваших слов, что ребенку нечего кушать. Правильно? Мне нужен ответ на этот вопрос.
Ольга Ольговская: Ваш сотрудник додумал почему-то, что я нуждаюсь в проверке органами опеки. Понимаете?
Светлана Лукина: Вы назвали ключевую фразу.
Ольга Ольговская: И вы реагируете на ключевые фразы? У вас есть какая-то инструкция?
Светлана Лукина: В день совершается более ста звонков. И если человек на разные телефоны звонит, или ее переключают и она говорит, что ребенку нечего кушать, то это говорит о том, что ребенок находится в опасной ситуации.
Ольга Ольговская: Кто вам сказал, что я звонила на пять разных телефонов? Вы покажите мне документ, что я звонила.
Светлана Лукина, обращаясь к Анастасии Ольговской: Я так понимаю, что вы юрист, я с вами через суд буду общаться, правильно?
Анастасия Ольговская: Наверное, даже не через суд, а через журналистов и прокуратуру. Поверьте мне, Светлана Викторовна, я записалась к вам на прием по одной причине: мне…
Светлана Лукина: Ко мне вы не записывались, записывалась заявитель.
Анастасия Ольговская: Я представитель заявителя, и по доверенности могу задавать те же вопросы, что и заявитель. Вот мой паспорт, вы меня записали.
Светлана Лукина: Давайте тогда по очереди.
Анастасия Ольговская: Давайте по очереди. Вы не ответили на мой вопрос. Какой порядок…
Светлана Лукина, снова обращаясь к Ольге Ольговской: А вы не ответили на мой вопрос. Вы звонили…
Ольга Ольговская: Нет, я не звонила пяти сотрудникам. Я совершила только один звонок.
Светлана Лукина: Неправда, вы звонили…
Ольга Ольговская: Правда, я звонила секретарю, чтобы записаться к вам на прием. Уже после случившего инцидента.
Светлана Лукина: На телефон 90-47-40 вы звонили три раза.
Анастасия Ольговская: И что?
Ольга Ольговская: Я поняла, вы не хотите выдавать имя специалиста. Но она совершила должностное преступление. Я хочу, как минимум, извинений и назначения пособия наконец-то. На которое я имею право. Это раз. Второе, звонила я после того, как все случилось, а не до того. Я могу найти все это, но это даже неважно. По сравнению с тем, что сделала ваша сотрудница, с вашего молчаливого согласия. Либо с не молчаливого вашего согласия. Я пришла выяснить, на каком основании вы ко мне в семью с проверкой отправили органы опеки. Что дало вам право, чтобы я до сих пор испытывала стресс и неудобство. И почему моя фамилия должна появиться в базе опеки. Для чего вы это делаете?
Светлана Лукина: У меня есть минута ответить?
Ольга Ольговская: Да, пожалуйста.
Светлана Лукина: Ваши слова о том, что ребенку совершенно нечего кушать, говорит о социальном неблагополучии. На что мы должны реагировать. Вам задали наводящий вопрос: вы отвечаете за эти слова, что ребенку совершенно нечего кушать. Вы ответили да.
Ольга Ольговская: То есть, вы были на телефоне?
Светлана Лукина: Вы с тремя общались. С тремя разными сотрудниками.
Ольга Ольговская: Я общалась только с одним сотрудником, который и сделал такой вывод. Никто меня не спрашивал.
Светлана Лукина: Все три сотрудника услышали от вас, что у вас ребенок находится в социально-опасной ситуации.
Ольга Ольговская: Как часто у вас такие случаи?
Светлана Лукина: У меня стаж работы 30 лет. И это первый случай.
Друг семьи Константин: Как быстро вы организуете такие выезды?
Светлана Лукина: В зависимости от ситуации.
Друг семьи Константин: То есть, это самая отвратительная ситуация?
Светлана Лукина: Почему-то они втроем приехали. Это была штатная ситуация, Ольга Алимовна могла бы спокойно…
Анастасия Ольговская: Вы меня извините, но это ни фига не штатная ситуация, когда вы позволяете на том основании, что кому-то что-то показалось, отправлять комиссию не с проверкой, а с изъятием несовершеннолетнего ребенка… Вот, например, мне сейчас кажется, что вы ведете себя не адекватно той должности, которую вы сейчас занимаете. И мне кажется, что надо провести проверку. Соответственно, со своими «кажется», я пойду писать заявление, используя свои рычаги давления. И вот к вам приходит комиссия и говорит: нам кажется, что вы неадекватны, давайте-ка мы заберем у вас несовершеннолетнего ребенка. А там вы уже сами разберетесь. То есть, это нормальная штатная ситуация. Нам надо было выйти, отдать ребенка. И сказать: ок, не можете нормально оформить документы, не даете два месяца пособия, не даете разъяснения, что с этим можно сделать, но при этом говорите «ай-яй-яй, у нас родитель сказал, что я это пособие хочу не на колготки себе, а ребенку еду покупать». Давайте мы сейчас заберем этого ребенка, у нас же есть такие полномочия. И дадим ему еду. А денег не дадим. И поставим галочку: мы сохранили бюджетные деньги. И здесь поставим галочку, мы молодцы, мы работали, мы забрали ребенка из социально-необеспеченной семьи. Вам список найти социально-необеспеченных семей? Чтобы вы на них реагировали так же быстро…
Светлана Лукина: Когда опека пришла, она что, говорила об изъятии?
Анастасия Ольговская: Да, изъять.
Светлана Лукина: Да не может такого быть.
Анастасия Ольговская: Вы всегда говорите, что такого не может быть. А я вам говорю, что это может быть.
Светлана Лукина: А с вашей стороны тоже сейчас идет ситуация. Оскорбление.
Анастасия Ольговская: В чем я оскорбила?
Светлана Лукина: Ольга Алимовна, когда звонила…
Ольга Ольговская: Я никого не оскорбила, там было только повышение тона.
Анастасия Ольговская: Мне интересно, пришла комиссия, мы разговариваем по громкой связи. И вместо того, чтобы решать вопрос, почему вы создали ситуацию по изъятию ребенка, вы мне говорите: да ваш заявитель просто не те документы сделал. Вы даже не об этом говорите. У меня складывается впечатление, что для вас это просто бумага, мясо, да все, что угодно. Но это не ребенок, не живой человек. Показалось, что с сотрудницей не так поговорили, и она решила отомстить. Пришла, сказала, что-то наговорила.
Светлана Лукина в свою очередь продолжает выяснять, были ли даны указания о том, что нужно было доделать при оформлении документов.
Ольга Ольговская: Речь же сейчас идет не о банальном начислении. Сейчас речь идет о должностном преступлении, которое совершил ваш сотрудник под вашим руководством. По какой причине ко мне пришли изымать ребенка? Я так и не услышала.
Светлана Лукина: Я вам ответила.
Анастасия Ольговская: В формате «сама виновата, по телефону сказала». Я даже про порядок ничего не услышала.
Ольга Ольговская: Вы меня знаете, вы знаете, как я живу? Вы меня в первый раз сейчас увидели. Я вас тоже в первый раз вижу. Почему ваш сотрудник сделал такой вывод, что я нуждаюсь в проверке органами опеки? Только потому, что я по телефону сказала, что пособие, которое я получаю от государства, хочу тратить на ребенка? На витамины. И я его сейчас не получаю, и поэтому у меня ребенок не доедает этих витаминов, которые я могу купить на эти деньги.
Светлана Лукина: Если бы вопрос был только про витамины, то дальше продолжения, я думаю, не было бы.
Анастасия Ольговская: Давайте вы мне дословно все расскажете, как было дело.
Светлана Лукина: Я думаю, что я все сказала (Светлана Лукина указывает на часы), у меня одна минута, я должна готовиться, сейчас человек придет. У нас с вами было полчаса, я думаю, что этого достаточно.
Анастасия Ольговская: А вы ничего не ответили. Мы не получили ответа на свой вопрос. У вас порядок какой? К вам приходит сотрудник, и говорит, к вам поступили сведения. Я правильно понимаю?
Светлана Лукина: У меня комиссия.
Анастасия Ольговская (обращается к штатному юристу учреждения): Уважаемый Игорь Владимирович, расскажите мне, пожалуйста, каким нормативно-правовым актом регулируется порядок получения сведений и направление телефонограммы в органы опеки. Вы можете меня сориентировать, чем руководствуется ваша организация при подписании этих документов, потому что Светлана Викторовна в одностороннем порядке прекращает личный прием граждан, не ответив на вопрос.
Юрист: В данный момент я не являюсь уполномоченным лицом, который мог давать вам ответ. Я вообще не в курсе этой ситуации. Давайте мы подготовимся и дадим вам ответ на ваше обращение. У вас есть право подавать жалобу, обращаться в суд. Поэтому можете жаловаться в департамент социальной защиты населения. Мы цивилизованно разберемся. Если будет наша вина, то будем отвечать. Сейчас этот разговор на повышенных тонах к цели не приводит.
Анастасия Ольговская: Еще раз. Кто принимает решения и подписывает такие документы?
Светлана Лукина: У нас прием закончился.
В областном департаменте социальной защиты отказались комментировать действия органов опеки и попечительства, так как не уполномочены этого делать. Но прокомментировали свое видение ситуации.
«Что касается обращения Ольговской О.А. в Центр социальной поддержки населения Ленинского района по поводу социальных выплат сообщаем, что выплата, которую она оформляла, ей назначена в соответствии с законодательством и в установленные сроки. Заявитель ранее получил отказ в назначении выплаты. Причины отказа и консультации были даны заявителю лично и передавать их третьим лицам мы не можем. По факту названной телефонограммы в настоящее время Центром социальной поддержки Ленинского района готовится ответ по жалобе заявителя, и он будет предоставлен в установленный законодательством срок. В целях профилактики социального сиротства, для организации своевременной помощи семье, защите прав ребенка сотрудники Центров социальной поддержки населения могут направлять информацию в органы опеки и попечительства. Делается это в исключительных случаях, например, ЦСПН Ленинского района в этом году направил такое сообщение единственный раз. В данном случае мама ребенка при звонках на «горячую линию» ЦСПН Ленинского района неоднократно сообщала, что ей нечем кормить ребенка, и она нуждается в помощи. Специалист предложил ей возможность оформления материальной помощи семье, находящейся в трудной жизненной ситуации, сообщил о том, что если обстановка в семье очень сложная, то специалисту нужно сообщить об этом в органы опеки. Кроме того, специалист уточнил у заявителя возможность такого звонка. Заявитель согласилась с возможностью сообщения о ситуации в органы опеки. Кроме того, оценить по телефону находится ли, действительно, ребенок в опасности не представляется возможным, поэтому специалист обратился в органы опеки и попечительства».
Сейчас Ольга Ольговская подала жалобу на действия сотрудников отдела соцподдержки Ленинского района и ждет ответа в «установленные законом сроки». Пособие на ребенка Ольге назначили.