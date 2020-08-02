Посмотри на облачко, а теперь на поросенка

— Современный российский кинематограф пытаются превратить в машину по производству одноразовой продукции. Я не хочу делать однодневный ширпотреб: посмотрел в обед, к ужину забыл. Кино в первую очередь должно заставлять думать, сопереживать и вызывать сильные эмоции.



Фильм «Вера» режиссер снимал больше трех лет. Несмотря на то, что фильм показали в Киномаксе и на разных фестивалях, окупился проект с трудом. Тем не менее, на сегодняшний день это самый успешный фильм в Томской области. Этим летом «Веру» можно будет увидеть в онлайн-кинотеатре «START».



До «Веры» Алекандр Нерадовский в 2012 году снял документально-философский фильм «Байкал-Солярис». Режиссер тогда жил один на природе в течение семи дней. А первым кинематографическим опытом стал клип, снятый в 1991 году для собственной группы «Дети Застоя».

