Посмотри на облачко, а теперь на поросенка

Томский режиссер Александр Нерадовский начал съемки второго полнометражного фильма. Немаловажную роль в трагикомедии с рабочим названием «Переплет» сыграет поросенок Арчибальд.
«Переплет» станет вторым полнометражным фильмом киноартели ТрансСибъ после «Веры». Стартовали съемки летом 2020 года, закончить режиссер планирует уже этой зимой. Наш корреспондент побывал на съемке двух сцен в поселке 86-й квартал: взрыв браги и встреча девушки на велосипеде с поросенком.
—Арчи! Арчи! Хрю-хрю! Не признает.
— Сегодня мы переснимаем эту сцену, снимали ее несколько дней назад, — рассказывает Александр Нерадовский. — Но тогда подвела погода. «Солнца нет — кина нет». А еще главный герой кинопроекта, поросенок Арчи, отказался работать в этих неблагоприятных погодных условиях, которые не были прописаны у актера в райдере.
В этот раз Арчибальд тоже не слушался, но на молоко все-таки бежал. Виктория Козлова, которая играет в ленте девочку с велосипедом, кормила его молоком с бутылочки, но случайно уронила ее в воду. Достать бутылку не получилось, пришлось наливать молоко прямо в руки. От мармелада Арчибальд отказался.
Вика Козлова, девочка на велосипеде. В фильме будут и другие актеры-символы, олицетворяющие хамство, непорочность и другие качества. Поросенок сыграет понты.
Краткое описание: Модный писатель уходит из реальности и усыновляет поросенка, который помогает писателю вернуть жену и сына. Но для начала нужно спасти самого поросенка.
— Переплет — это трагикомедия, — рассказывает Александр Нерадовский. — Сюжет не перескажешь. Фильм про отношения между людьми в наше время. Про понты, эфемерные мечты и вечные ценности. Многие эпизоды и персонажи фильма взяты из реальной жизни, но любое совпадение с реальными событиями является случайным.
Если хочешь снять фильм, ничего не нужно придумывать — жизнь сама подскажет сюжеты, а потом надо просто соединить пазлы в одну картину. Киносъемочный процесс — это сложное, трудоемкое и неблагодарное дело. Постоянно возникают какие-то обстоятельства и новые идеи, которые вносят свои коррективы. А потом еще будет монтаж, озвучание, цветокоррекция, работа с музыкальным материалом… и только после этого рождается фильм.
Возле озера болотистый берег, трясется при каждом шаге. Во время съемки режиссер просил замирать всех, кроме актеров.
Основные летние съемки фильма проходили в 86-м квартале. Съемочная группа работала здесь десять дней. Часть съемок проходила на базе «Хуторок» в Кемеровской области, часть — в томском театре.
В фильме играют заслуженные артисты, в основном из томских и северских театров: Татьяна Угрюмова, Евгений Казаков, Антон Завьялов, Наталья Дуброва. Также в фильме играют два гостя из Москвы — актер театра, кино и ТВ Вячеслав Гуливицкий и заслуженный артист Владимир Демидов.
Девочку на велосипеде играет студентка Томского колледжа искусств Виктория Козлова.
Фото с локаций: Людмила Кравец, Евгений Иванов
— Региональный кинематограф — это прежде всего, команда единомышленников, работающих безвозмездно и на голом энтузиазме. Каждый отдает частицу своей души и своего труда.
Под руководством второго режиссера, Ольги Нерадовской, сформировалась съемочная бригада: художник, декоратор, гример, водители, повара. Второй режиссер на съемочной площадке занимается организационными моментами.
— Когда люди узнают, что снимают кино, всегда относятся к этому с открытой душой. Мне говорили, что в Питере и Москве я бы не снял фильм. Любой актер там всегда спрашивает «сколько». А здесь заслуженные артисты с удовольствием снимались бесплатно.
Сам Александр Нерадовский после сегодняшних съемок выходит в ночную смену, работает режиссер оператором газораспределительной станции.
По словам режиссера, в одной из сцен Арчибальд должен был спать, но капризничал. Успокоительное не помогло, зато поросенок быстро уснул от бокала Киндзмараули.
— Современный российский кинематограф пытаются превратить в машину по производству одноразовой продукции. Я не хочу делать однодневный ширпотреб: посмотрел в обед, к ужину забыл. Кино в первую очередь должно заставлять думать, сопереживать и вызывать сильные эмоции.
Фильм «Вера» режиссер снимал больше трех лет. Несмотря на то, что фильм показали в Киномаксе и на разных фестивалях, окупился проект с трудом. Тем не менее, на сегодняшний день это самый успешный фильм в Томской области. Этим летом «Веру» можно будет увидеть в онлайн-кинотеатре «START».
До «Веры» Алекандр Нерадовский в 2012 году снял документально-философский фильм «Байкал-Солярис». Режиссер тогда жил один на природе в течение семи дней. А первым кинематографическим опытом стал клип, снятый в 1991 году для собственной группы «Дети Застоя».
Вторая сцена. Взрыв браги.
— Случай из жизни подсказал эту сцену, — рассказывает оператор-постановщик Евгений Иванов. — У одного деревенского жителя местный участковый конфисковал брагу. Она неделю в участке простояла, нагрелась и рванула. И тут пригодились знания из школьной программы по химии. Рванула на всех!
— Вот, вижу-вижу... Как снимать — солнце всегда уходит! Много раз съемочной группе приходилось уходить на перерыв вместе с солнцем.
86-й квартал режиссеру посоветовали, искал деревню без новомодных крыш. Жители поселка с интересом смотрели на съемки, предлагали свою помощь.
Рецепт взрыва: ягоды, уксус, сода и пена от фейри.
— В Томске начинающие кинематографисты часто спрашивают, «где снимать фильмы и на что». Меня этот вопрос всегда удивлял. Томск — кладезь локаций. Зашел за стену — новый микрорайон, вернулся на полшага — и ты погружаешься в XVIII век. Церкви есть, деревянные дома, вокруг столько деревень, потрясающая природа…
А что касается финансовой стороны: если есть хорошая идея, деньги всегда найдутся. Мы ни у кого денег не просим. Наши проекты финансируются из семейного бюджета.
Региональное кино — это отдельное движение в российском кинематографе, которое с большим успехом завоевывает свое место под солнцем.
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