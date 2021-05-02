Последняя коронация. Как Томск отмечал венчание на царство Николая Второго

Истории

В мае исполнится 125 лет с момента коронации последнего российского императора. Николай Второй с супругой Александрой Федоровной венчались на царство 14 (26) мая 1896 года. «Высокоторжественное» и «всерадостное» событие отмечали всей страной. Несколько дней. С размахом. Как это было в Томске, рассказывают фотографии из фондов Томского краеведческого музея.

Фото: Сергей Коновалов

«История одной вещи» — совместный проект с Томским краеведческим музеем

«Несмотря на покрытое бледно-серыми тучами небо и несколько хмурую погоду, на всем городе лежит необычайно праздничный отпечаток. Здания присутственных мест и дома декорированы гирляндами и флагами, украшены транспарантами и вензелями... Магазины, торговые заведения, рестораны и трактирные заведения — закрыты. Уже с утра на улицах замечается усиленное праздничное движение. Кое-где местами спешно заканчивается уборка домов зеленью и флагами...»

Так описывал утро 14 мая 1896 года в разделе «Городская хроника» своего «Томского листка» Петр Макушин. Наводить лоск на город по случаю коронации Николая Второго начали заранее. Изюминкой должна была стать невиданная доселе ночная иллюминация. Немного портила праздничное впечатление пыль — с начала мая в Томске стояла сухая ясная погода, и любое передвижение по немощеным дорогам поднимало в воздух пылевые облака. Однако в день коронации, как по заказу, прошел дождик, освежив воздух и прибив пыль к земле.

Фото: из фондов ТОКМ

Накануне Томское городское общественное управление распространило через прессу объявление о ходе торжеств: где какие гуляния, развлечения и угощения запланированы на четыре праздничных дня — до 17 мая включительно. Чтобы поднять людям настроение еще больше, городская управа постановила «сложить недоимки» — иными словами, простить долги — 261 беднейшему домовладению в сумме 3239 рублей 35 копеек. И выделить денег на улучшение пищи и угощения во Владимирском, Мариинском и Королевском детских приютах, а также в богадельнях. Профессора же императорского университета в честь коронации решили выделить из своих гонораров капитал в 6000 рублей — на учреждение стипендии имени Николая Второго.

Отправным моментом празднования в Томске обозначили четыре часа пополудни 14 мая. Городским гласным и купцам предписывалось к этому времени собраться в зале Думы, вольному пожарному обществу — в помещении городской управы, а представителям мещанского и цехового обществ — в своих управах. Оттуда организованные делегации должны были выдвинуться к часовне Иверской Божьей матери — и уже там ожидать телеграммы о свершившемся в Москве «высокоторжественном и всерадостном событии».

Фото: из фондов ТОКМ

Однако всерадостное событие случилось раньше. Около трех часов пополудни колокольный звон известил горожан о прилетевшей в Томск телеграмме от Министра внутренних дел: «Божею милостию священное коронование Их Императорских Величеств свершилось». Толпы жителей со всех концов города устремились на Базарную площадь. Этот момент запечатлел неизвестный фотограф: серию снимков в 1920-х годах сдал в краевой музей человек по имени А. Иванов — информации о том, как и от кого они к нему попали, не осталось. Очевидно, что для съемки не пожалели фотопластины большого размера. Благодаря этому на снимках можно разглядеть множество деталей.

Фото: из фондов ТОКМ

«Площадь украшена венками, гирляндами, виден вензель венчанной на царство императорской семьи, — говорит сотрудница ТОКМ Елена Андреева. — Благодаря качеству фотографии можно рассмотреть отдельные лица. Мне нравится эта пара в центре — очевидно, они только что подошли. Человек, видимо, зажиточный — беленький воротничок, одежда европейского покроя, цилиндр, зонтик. Дама одета попроще. Мужчина цилиндр снял — молится на крест на часовне. Публика самая разная: и состоятельные люди, и совсем простой народ...»

Фото: Сергей Коновалов

Фото: из фондов ТОКМ

К четырем часам дня Базарная площадь уже была вся заполнена народом. У входа в часовню выстроился местный батальон. В шатре перед часовней разместились представители городского самоуправления и купечества, высшие чины всех ведомств и учреждений. Епископ Томский и Барнаульский Макарий произнес речь:

«Слава Богу! Вожделенное священнодействие совершилось. Священнейшая Глава святой земли Русской царственным венцом Богом увенчана и святым миром на царство помазана. Настал день светлого торжества: древний стольный град Москва радуется, а с ней и все грады и веси да торжествуют. Это великий и священный день, как день великого союза царя с народом...».

Момент самой церемонии также сохранился для истории. На другом снимке из праздничной серии — триколоры, люди приехавшие и оставшиеся в колясках, чтобы лучше видеть происходящее издалека, плотная толпа народа на площади. По подсчетам корреспондента Томских епархиальных ведомостей — около 25-30 тысяч человек. То есть, половина населения Томска.

«На помосте стоят члены городской управы, — комментирует Елена Андреева. — Где-то тут — губернатор с чиновниками губернского управления. Немного ниже, также на помосте — представители мещанской и ремесленной управы. Купеческая корпорация тоже здесь. В центре можно разглядеть большую икону — Иверской Божьей матери. Это столичная копия — список был сделан в Москве. Рядом стоит то ли ключарь кафедрального собора Сидонский, который зачитывает полученную телеграмму, то ли архиерей Макарий, который произносит приветственную речь. На фото можно разглядеть группу людей пониже — похоже, уже прозвучал призыв «К молитве», и они преклонили колено. Возможно, это военные, пожарные или полицейские — сложно рассмотреть, одни головы видно. А недалеко от них еще группа однородная — в беленьких платочках. Скорее, всего приютские девочки… А часть народа — к нам лицами повернута. Видимо, заскучали слушать речь и повернулись на фотографа посмотреть».

После молебна, который закончился в 5.15 пополудни, военные и гражданские чины двинулись парадным маршем по центральным улицам города. Конечным пунктом назначения был дом губернатора Ломачевского.

Фото: из фондов ТОКМ

«К губернаторскому дому прибыли и войска, которые выстроились на площади перед домом развернутым фронтом, — пишет корреспондент Томских епархиальных ведомостей. — Его превосходительство под звуки музыки обошел батальон, здоровался с войском и поздравлял с высокоторожественным днем священного коронования. На что ответом было восторженное «ура!» всего войска и массы собравшегося народа. После этого нижним чинам батальона было предложено от начальника губернии угощение — водка и пироги. Такое же угощение было предложено и находящемся в Томске переселенцам, которым накануне для этого были выданы особые билеты».

Как видно на одной из фотографий, губернаторский дом был декорирован к празднику на славу — не только гирляндами и флагами. Рядом с домом можно рассмотреть необычные конструкции в форме звезды — вероятно, подставки для осветительных приборов. Или — электрических лампочек (впервые такие стали появляться в центре города за полгода до этого), или — плошек-жировиков.

Фото: Сергей Коновалов

Несколько подобных керамических плошек сохранились в фондах краеведческого музея. Они немного отличаются по размеру, две из трех подкопченные — их явно использовали по назначению. В одной остались следы наполнителя. Экспертиза, которую сделали по заказу сотрудников ТОКМ, показала, что для горения в плошке использовали смесь свиного и бараньего жира.

Жировые плошки могли крепить не только к специальным подставкам, но и к деревьям, к домам. По словам Елены Андреевой, на праздники существовал обычай — жители домов выставлять лампы и свечи на окошки с внутренней стороны, чтобы снаружи света было больше, и город выглядел наряднее.

«14 мая вечером в городе развернулось другое действо, — говорит Елена Андреева. — Чуть ли не весь город высыпал на центральные улицы. Экипажи ехали чередой друг за другом. По улице густой толпой шел народ. Что они делали? Они любовались чудесно украшенным городом».

Фото: из фондов ТОКМ

«Вечером город был блестяще иллюминован, — пишет корреспондент Томских епархиальных ведомостей. — Кроме свеч, плошек и стаканчиков, для иллюминации было употреблено электрическое освещение. Главным образом были красиво декорированы и иллюминованы Почтамская, Магистратская и Миллионная улицы, Набережная реки Ушайки, оба моста, Городской сад и Соборная площадь с окружающими ее зданиями. Особенно выделялись изяществом убранства и блеском иллюминации: губернаторский дом, присутственные места, помещение железнодорожного управления и городской полиции, фасад университетской клиники, военные казармы, Королевский корпус на Набережной Ушайки, магазин Петрова и Михайлова, дома Гадалова, Колосова, Вытнова и Кухтерина. Красивую и эффектную картину представляли собой две колонны на старом мосту, которые издали казались залитыми огнем. Много эффекта производил и большой вензель с инициалами Их Императорских Величеств, подвешенный на середине базарного моста и освещенный электричеством… По улицам непрерывными вереницами в несколько рядов медленно двигались разнообразные экипажи, наполненные взрослыми и детьми всех сословий. До полуночи толпы народа и катающаяся публика наполняли городские улицы и только тогда, когда иллюминация начала гаснуть, улицы постепенно стали пустеть. Без преувеличения можно сказать, что едва ли еще когда-нибудь Томску приходилось видеть такую прекрасно удавшуюся иллюминацию и такое всеобщее ликование».

Фото: из фондов ТОКМ

Коронация — не тезоименитство, не каждый год бывает. Поэтому каждый, кто мог, старался внести свою лепту в усиление всеобщего ликования. Например, в то время, как старший Кухтерин — Евграф — уехал на празднование коронации в столицу преподносить с другими купцами венценосным особам подарок от Томска (по спецзаказу изготовили на камнерезной фабрике солонку и блюдо из яшмы), его сын Иннокентий устроил аттракцион щедрости в фамильном доме. Приказал распахнуть ворота и окна дома и угощал всех заходивших на огонек водочкой и закусками. Вся окраина слетелась на бесплатное угощение к Кухтерину, говорит Елена Андреева.

Фото: из фондов ТОКМ

Город тоже организовал бесплатные угощения для разных категорий томичей — вместе с увеселительной программой. Так, 15 мая в 11 утра торжественным шествием по городу прошли воспитанники и воспитанницы начальных училищ — до площади перед лагерями, где их ждал чай с лакомствами. Часом позже в Горсаду открывалось народное гулянье — с бесплатными каруселями, оркестровой музыкой и фейерверком в конце. 16 мая во дворе казарм от имени Городского общественного управления угощения подносились нижним чинам местного батальона. Вечером в Общественное собрание приглашали воспитанников и воспитанниц средних учебных заведений города. Родителей просили доставить своих отпрысков на бал к 8 вечера и в час ночи разобрать по домам. Народные гуляния продолжались и 17 мая.

«На средства императорского двора в честь коронации по разным губернским городам устраивали пиры для народа, — комментирует еще одну фотографию Елена Андреева. — Такой пир был устроен в Городском саду 15 мая. Видите, деревья совсем небольшие — молодой еще садик был. Поставили по аллеям длинные столы — на 1200 человек. Приглашали по специальным билетам. Люди ели. Их угощали. Распоряжались всем губернатор и архиерей. Вот на фотографии стоит чиновник — похож на Ломачевского. НО с бородой и свиты вокруг него нету. Мы можем разглядеть здесь и жандармские мундиры, и чиновничьи фуражки. Тут же видим и людей попроще — как-то тут оказался человек с бочкой. То ли торговец затесался, то ли просто раздатчик блюд ходил...»

Посуду, из которой люди ели на праздничных пирах, они могли забрать с собой. Вроде этой керамической кружки в честь коронации. Такие же должны были раздавать на Ходынском поле 18 мая. Вместе с продуктовыми наборами.

Фото: Сергей Коновалов