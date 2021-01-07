Последний казак Калтая

— Пели а капелла, без музыки. Гармонь только мешает. Современная музыка имеет ритм и из него вылезти невозможно. Фольклорная музыка она этого не знает, не терпит. Она выливается из других законов. Музыкой руководит не ум, а сердце, душа. Она трактуется изнутри. Если человеку на работе тяжело, он не будет ее петь так, как во время гулянки.
Виктор решил переехать в Москву, но перед этим поехал в родное село попрощаться с родителями. И... остался.
— Я два дня в Калтае пожил, билет уже до Москвы взял. Надо было ехать назад, и я утречком пошел в магазин. По пути мне встретилась моя первая учительница, старенькая уже, ей за 80 было. Она сначала подумала, что я отпуске, а потом я сказал, что попрощаться приехал. Когда учительница узнала, что поеду в Москву, сказала слова, которое врезались в сердце: «Витя, ты здесь родился, здесь учился, у нас в школе нет музыканта, в садике нет музыканта, в доме культуры музыканта нет, а ты едешь в такую даль». Вечером я сел на поезд, приехал в Омск, и говорю жене: «Знаешь, поедем в деревню жить».