Последний казак Калтая

По словам Виктора, раньше свадьба была как большая и интересная симфония, три четверти которой составляла импровизация. Начиналась любая свадьба с рукобития.



— Осенью или летом засылали сватов. Если все были согласны, начиналась определенная игра — никто не хотел отдать свою дочь сразу, она же не просто какая-то… Длилось это долго — я когда проводил одну свадьбу, часа на три затянулось. Когда все дела были утрясены — приступали непосредственно к рукобитию. Стол, икона, зажигается свеча. С двух сторон отцы и тут же матери. Они через стол под икону подают друг другу руки и говорят, что назад возвращаться не будут.



По словам Виктора Карташова, рукобитие на свадьбах частенько заканчивалось гулянкой. Жених с мешком сидел в санях и ждал, когда его пригласят в дом — выкладывал выпивку, закуску.



— Если молодые друг другу с первого взгляда сильно понравились, а родители не хотят — могли сделать «самокрутку». Платили хорошие деньги священнику — он их тайно обручал, и молодые уезжали. Они не получали благословения и после не возвращались в село.



К свадьбе жених готовил «поезд», куда входили близкие люди и обязательно атаман села или воевода. Был в поезде и специальный «зыркач», который отвечал за безопасность. Если семья была богатая – в поезд входило 10-15 человек. В Калтае, по словам Виктора Карташова, поезда были меньше – человек по пять, семь.



В день свадьбы поезд приезжал с утра в дом невесты. Там гости сидели несколько часов, а потом ехали в церковь на венчание. После церкви — в дом жениха. Родители жениха встречали молодых с иконой в руках.

