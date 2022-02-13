Последний адрес столяра Лещенко

Этот день, 13 февраля, стал последним для томского столяра Павла Лещенко. 84 года назад его расстреляли. Через три недели после ареста. За плотником «базаррыночного управления» пришли в конце января 1938-го — в квартиру №4 в доме по улице Крестьянской, 5. Павлу Лещенко было 36. А, может, успело исполниться и 37. В протоколах допросов значится лишь год рождения — 1901. Возможно, уточнять дату следователи не стали из-за спешки — Лещенко был одним из многих сотен обвиняемых по масштабному и полностью сфабрикованному делу №12301.

Двухэтажный деревянный дом, откуда навсегда забрали из семьи (и из жизни) Павла Лещенко, теперь имеет другой адрес. В год смерти Сталина улице Крестьянской дали имя писателя Шишкова.

За тем, как томский общественник и столяр Станислав Кармакских прикручивает металлический прямоугольник с именем столяра Лещенко на фасад, в окно наблюдает женщина. По словам Кармакских, когда он собирал разрешения жильцов на установку памятного знака на доме, против был лишь один. Но он оказался квартирантом, поэтому на общее решение жителей не повлиял.

«Павел Лещенко проходил по тому же делу, что и мой прадед, который был казнен в 38 году, — говорит Станислав Кармакских. — Мой прадед тоже был столяром. Работал в артели «Краснодеревщик». Может, они даже и знакомы были. Может, в тюрьме пересекались. Может, их стреляли в один день. Для меня эта история — не только городская, но и личная».

На нечеткой фотографии, что приладили под памятным знаком, — трое. Незадолго до ареста Павел сфотографировался с женой Ульяной и недавно родившейся дочкой Августиной. Августина умрет через несколько месяцев после расстрела отца. Мать будет собирать ягоды на продажу, чтобы прокормить детей — дочку и 5-летнего сына. Августину укусит энцефалитный клещ.

«Заявку на установку этого знака еще в 2017 году сделал двоюродный внук Павла Лещенко, живущий в Петербурге, — говорит организатор акции «Последний адрес» в Томске Василий Ханевич. — Владимир Лещенко — бывший томич, следователь прокуратуры, сейчас пенсионер. Он тогда приехал в Томск, привез две таблички. Одну — своему прадеду, отцу столяра Павла Лещенко. Ее установили в селе Бабарыкино, потому что это было последнее место перед арестом Афанасия Лещенко. Его расстреляли в 1937-м, в Томске. А вторую, для Павла Афанасьевича, мы не смогли тогда установить по целому ряду причин. Этого момента она ждала четыре года».

Павел Лещенко родился в селе Бабарыкино Богородской волости Томского уезда — то есть, в нынешнем Шегарском районе. Его отец — крестьянин Афанасий Лещенко — был сельским старостой. С учебой у Павла не сложилось — он получил лишь начальное образование. В 1919 году был призван в Колчаковскую армию. После прихода в Томск красных, вступил в ряды красноармейцев.

Автор: с сайта http://kolyvan-museum.ru/ Продразвёрстка. Продотряд Автор: с сайта http://kolyvan-museum.ru/ Продразвёрстка. Продотряд

В 1920 году вместе с отцом, братьями и другими крестьянами из родного Бабарыкино участвовал в Колыванском восстании против продразверстки. Крестьянский бунт вспыхнул 6 июля в селе Вьюны Колыванского района и за два дня охватил десяток волостей Ново-Николаевского уезда и несколько — соседнего Томского. Восстание проходило под лозунгами «Долой продразверстку», «За советскую власть без большевиков», «Свободу всем арестованным». Крестьянский мятеж чекисты подавили быстро и жестко. В том числе, и в родной для Лещенко Богородской волости.

Автор: с сайта http://kolyvan-museum.ru/ Мятеж против Советской власти Автор: с сайта http://kolyvan-museum.ru/ Мятеж против Советской власти

«Решение было всех расстреливать без суда и следствия, — рассказывает по телефону Владимир Лещенко. — По отчету, в Бабарыкино было расстреляно 10 человек и 10 человек утонули. Ну как утонули — пытались уйти вплавь, а по ним стреляли».

Расстреляли тогда и старшего брата Павла Лещенко — Николая. Самого Павла вместе с отцом арестовали. Но вскоре амнистировали и отпустили — вместе с почти сотней других крестьян. В некотором смысле, времена были еще вегетарианские.

В 1930 Афанасия Лещенко вместе с тремя односельчанами судили — по статье 58-10 за «антисоветскую агитацию». Присудили пять лет концлагерей условно. У пожилого человека нашли грыжу, признали не годным к тяжелым физическим работам и отправили домой. В 1933 году семью Афанасия Лещенко — жену, находящихся в Бабарыкино сыновей, снох и внуков — лишили избирательных прав. Отобрали под сельсовет пятистенный дом, построенный из кедра. В 1937 году Афанасия Лещенко вновь арестуют по 58-й. И через полтора месяца после ареста расстреляют.

Автор: с сайта https://nkvd.tomsk.ru Дом, принадлежавший расстрелянному в 1937 году крестьянину Афанасию Лещенко. Фото 2017 года Автор: с сайта https://nkvd.tomsk.ru Дом, принадлежавший расстрелянному в 1937 году крестьянину Афанасию Лещенко. Фото 2017 года

Сын Павел к этому времени уже несколько лет жил в Томске — уехал в 1933, как только стало понятно, что семью будут раскулачивать. Работал плотником. Пока вместе с князем Голицыным, философом Густавом Шпетом, поэтом Николаем Клюевым и еще более 1000 человек не был обвинен в контрреволюционной деятельности и членстве в кадетско-монархической организации «Союз спасения России». Возможно, свою роль сыграло «кулацкое» прошлое.

«Из протокола допроса 22 января 1938 года, проведенного сотрудником томского ГО НКВД Минеевым: Вопрос: Ваше политическое прошлое? Ответ: Отец мой вел кулацкое хозяйство, имел весь набор сельхоз машин, держал постоянных 1-2 работников, семь-восемь рабочих лошадей … за что их в 1933 году раскулачили и сослали. Но я перед раскулачиванием жил в отделе. Боясь ссылки я бежал в город Томск, где и проживал по день ареста. Вопрос: Вы подтверждаете, что были участником Богородского восстания в 1920 году против Соввласти? Ответ: Да, подтверждаю, что я действительно был участником Богородского к.р. восстания против советской власти и партии...»

Автор: с сайта https://nkvd.tomsk.ru Автор: с сайта https://nkvd.tomsk.ru

В выписке из протокола № 99/1 заседания тройки УНКВД Новосибирской области от 7 февраля 1938 года значится: «Лещенко Павла Афанасьевича расстрелять. Лично принадлежащее ему имущество конфисковать». Приговор приведен в исполнение через шесть дней. Где похоронен Павел Лещенко — неизвестно. Все осужденные по делу № 12301 позже были полностью реабилитированы.

«Эту часть нашего прошлого нельзя забывать, — говорит Станислав Кармакских. — Если мы будем однобоко помнить свою историю — лишь победы и достижения, то будем постоянно наступать на одни и те же грабли. Прошлое надо знать полностью. Покаяться. Попросить прощения перед тем, перед кем виноваты. Иначе не будет хода вперед. Ну, а таблички «Последнего адреса» — это живая история. Учебники истории — безликие, в них нет историй людей. Нет имен. А когда ты идешь по улице и смотришь — в этом доме жил, в этом доме жил, в этом доме жил... История оживает. Это уже не учебник. Это — жизнь. Моего города. Моих земляков».

Акцию по установке памятного знака поддержало объединение томских поэтов — последний адрес Павла Лещенко находится как раз напротив Дома искусств. После установки таблички участники акции организовали в Доме Шишкова творческий вечер, на котором рассказывали семейные истории и читали стихи, написанные на тему репрессий.

«В тридцать седьмом арестовали. Затем в Колпашево... на Яр. Его, как многих, расстреляли, В душе моей — тревоги жар. Они глядят на нас оттуда, Сквозь пласт столетий, ветви лет Не зная, кто же тот иуда — Забравший жизнь, убивший свет».

У Валентины Чубковец, поэтессы, члена Союза писателей России, в годы репрессий пострадали родственники и с маминой, и с папиной стороны. Деда со стороны отца, Илью Соловьева, расстреляли в 1937. Он был казаком, держал хозяйство.

Илья Соловьев, дед Валентины Чубковец Илья Соловьев, дед Валентины Чубковец

«Я подняла в архиве документы и очень удивилась, — говорит Валентина Чубковец. — В одной из бумаг написано, что у деда было 22 лошади. Представляете, какой табун? Я не поверила. Родителей уже не было, чтобы спросить, и я поехала в Абакан, к дедовской дочке. Она мне говорит — Валечка, какие 22, у нас всего две лошади было! Я ей показываю документ. Оказалось, что двадцать просто приписали, чтобы кулаком признать. Расстреляли в Колпашево. Однажды мы с членами Союза писателей приехали туда на творческую встречу. На обратном пути у меня прямо защемило — не могу уехать, надо на яр этот прийти, постоять. Потрогала землю, минуту молчания сделали — я стихотворение прочитала, еще кто-то прочитал. Вернулась домой, рассказываю сестре, а она мне говорит — так деда же расстреляли в этот день, 7 марта».

Фото из семейного архива Валентины Чубковец Фото из семейного архива Валентины Чубковец

Маму Валентины Чубковец — Александру Ларионову — выслали с семьей из Алтайского края, когда ей было 15. Они жили в селе Харловка Краснощековского района, имели большой двухэтажный дом. Дед Валентины держал пасеку. На Медовый спас набирал большую бочку меда, грузил ее на телегу и ездил по селу, угощая земляков.

Фото из семейного архива Валентины Чубковец Фото из семейного архива Валентины Чубковец

После раскулачивания дом Ларионовых отошел сельсовету. А семью отправили в Нарымский край. Мама рассказывала Валентине, что после того, как их этап выгрузили на берег, первым чувством было восхищение — река, простор, невероятно красивый лес. Впрочем, восторг был недолгим — в лесу надо было суметь выжить. Инвентаря у спецпереселенцев было мало — кто-то взял себе лопату, кто-то топор. А 15-летняя Шура нашла широкую деревяшку, которой всей семьей и выскребали в земле яму под землянку на первое время.

«- За трудодни платили, хватало на муку. И сухонькой рукою махнула в пустоту. Хлебнула горя много я на своём веку. -А ну её, такую жизнь ссыльную мою. Напутствие дала мне.... Шагнула в мир иной. Мы будем вечно помнить Тот репрессивный строй».

Александр Коваленко поэт-любитель из Северска рассказал историю своего деда — Петра Шахрая. Дед был неродным — второй муж рано овдовевшей бабушки. Петро был из ссыльных. В деревне Ново-Покровке Шегарского района, где осел, слыл мастером. Умел делать все — от бочек до санок, мастерил очень красивую мебель. Откуда и как он попал в Сибирь, обсуждать в семье было не принято. Но однажды баловство маленького внука Шурика с коркой хлеба спровоцировало деда на рассказ.

«Дед не хотел идти в колхоз, и устроился в райпотребсоюз, — говорит Александр Коваленко. — Работал главным пекарем. Взял себе в помощники товарища и соседа. А тот, чтобы занять его место, начертил ножом свастику на корке одной из буханок. Сверху прикрыл булками. Этим же вечером деда арестовали. Осудили на 10 лет лагерей и 5 лет ссылки».

Специально для творческого вечера Александр Коваленко написал стихотворение «Цена буханки хлеба». Полностью послушать его можно в видеозарисовке, ну а мы процитируем резюмирующую часть: