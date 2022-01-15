Последние шаманы Томской области

Костюм шамана сложносоставной. Так же, как и бубен. С большим количеством металлических деталей. В целом облачение с бубном могло весить несколько десятков килограммов. Камлать несколько часов подряд в этом было физически тяжело.



— Изготовление бубна, в котором внутренняя часть продумана до мелочей — задача сложная. Дерево и кожу для изготовления бубна выбирал сам шаман, а ему подсказывал его первопредок. Шаман мог сказать что мне для изготовления бубна нужен олень, у которого звезда на лбу. Иногда на поиск такого оленя тратили два, три года. И значение имело все. Например, величина резонаторных бугорков, их количество. Ведь резонаторные бугорки для чего нужны были — не только для того, чтобы бубен звучал хорошо. Когда шаман путешествовал по Вселенной и ему нужно было отдохнуть, его душа могла отдохнуть внутри этих резонаторных бугорков. Также внутри бубна находится крестообразная рукоять и в этой рукояти небольшое отверстие — вход в иные миры. И место, где находится первопредок, который контролирует деятельность этого шамана. Множество подвесок внутри бубна — это духи-помощники. Говорят, что внутри бубна, если шаман много камлал, накапливался такой сгусток энергии, что совладать с этим бубном мог только сам шаман.



— Я встречала мнение, что селькупским шаманам, когда они умирали, отрезали голову, чтобы похоронить ее отдельно. Мол, чтобы он после смерти не беспокоил живых. Что вам об этом известно?



— Где-то в старых источниках есть такие упоминания. Кстати, археологи говорят, что они иногда находят в захоронениях на блюдах отдельно лежащую голову. Кому она принадлежала — сложно сказать. Мы сейчас можем только предполагать.

