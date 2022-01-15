История одной вещи
Последние шаманы Томской области
ИСТОРИЯ ОДНОЙ ВЕЩИ
Последние шаманы Томской области
Раньше с верой в шаманов все было просто. Либо у шамана получалось — лечить, предсказывать, находить утерянную вещь, объяснять... либо нет. За неимением альтернативы к шаману шли по разным поводам. Вплоть до распределения рыбопромысловых участков и разрешения споров. Современный человек сталкивается с шаманом в основном на туристических маршрутах. При этом облачение такого шамана часто собрано по принципу: из того, что было, а бубен куплен в ближайшей сувенирной лавке.
Тем разительнее контраст с теми аутентичными вещами, что сохранились от шаманов, живших во времена, когда это еще не стало достоянием в том числе конъюнктурщиков.
Шаманизм был распространен у коренных народов Томской области — селькупов, эвенков. Так что в краеведческих, этнографических музеях области шаманской атрибутики немало. В Колпашевском краеведческом музее сохранилось облачение от четырех шаманов. Имена трех известны. Одного — нет. Ибо первое поступление в шаманскую коллекцию музея — это изъятые парабельской комендатурой вещи с верховьев реки Васюган. В 1933 году эти вещи были переданы директору музея Николаю Биллевичу. Какому шаману они принадлежали, что стало с этим шаманом после «разоблачения» — неизвестно. Но так как бубен его был разрезан, есть как минимум два предположения — либо шаман к тому времени уже умер, либо не захотел чтобы бубен, обладающий силой, попал в чужие руки….
Шаманизм был распространен у коренных народов Томской области — селькупов, эвенков. Так что в краеведческих, этнографических музеях области шаманской атрибутики немало. В Колпашевском краеведческом музее сохранилось облачение от четырех шаманов. Имена трех известны. Одного — нет. Ибо первое поступление в шаманскую коллекцию музея — это изъятые парабельской комендатурой вещи с верховьев реки Васюган. В 1933 году эти вещи были переданы директору музея Николаю Биллевичу. Какому шаману они принадлежали, что стало с этим шаманом после «разоблачения» — неизвестно. Но так как бубен его был разрезан, есть как минимум два предположения — либо шаман к тому времени уже умер, либо не захотел чтобы бубен, обладающий силой, попал в чужие руки….
В этой колпашевской коллекции: комплекты шаманского облачения, головные уборы, обувь, дополнительные металлические навески и бубны. Хранится она не только в выставочном зале, но и в хранилище Колпашевского музея. И в фондах ее нам разрешили, что называется, потрогать. Мы разглядывали металлические когти на обуви, взвешивали в руках тяжесть всего облачения одежды и звенели содержимым шаманского бубна… Но «духи» были милостивы к нам и обошлось без последствий.
ЕЛИСЕЙ КАРЛЫГИН
В 1938 году новый директор Колпашевского краеведческого музея Петр Кутафьев отправился в экспедицию на реку Тым. Там в поселке Кочеядрово (сейчас это место напротив поселка Молодежный пустует) проживал селькупский шаман Елисей Карлыгин. В 1938 году его уже не было в живых и 26 предметов, ему принадлежащих, передал музею родной брат Елисея.
Шаман Елисейка Кочиядер. Фото Кая Доннера, Тым. май 1912 г.
Одежда, обувь, шапка. Столик, бокалы, в которые наливали для пожертвования чай. Тут же семейные духи — лозы. И туес, в котором эти лозы хранились. Все вещи подлинные. Как не без гордости здесь говорят, в Колпашеве собрана самая большая в мире этнографическая селькупская коллекция. 660 предметов.
У Елисея Семеновича и его жены Марии Михайловны (урожденной Кулеевой) было восемь детей, трое из которых умерли в младенчестве. Судьба остальных — неизвестна. В 1912 шаман Елисей Карлыгин встречался с финским ученым лингвистом Каем Доннером (Кай Доннер сделал единственную сохранившуюся фотографию шамана). А в 1932 — с Елисеем Карлыгиным встречалась этнограф из Ленинграда Екатерина Прокофьева.
На Тыму до сих пор ходит легенда, по которой во время ночного камлания шамана на Шаманном острове, напротив юрт Кулеевых, распределялись промысловые участки на следующий сезон. Судя по всему, речь идет именно о Елисее Карлыгине.
Ольга Титова — старший научный сотрудник Колпашевского краеведческого музея:
— Мощь шамана росла постепенно. И по мере этого роста, появлялись дополнительные атрибуты. В частности, у Елисея Карлыгина о его мощи говорит наличие металлических изображений журавлей — карра. Если у шамана-селькупа на одежде семь отлитых журавлей — значит он достиг высшей силы. Почему журавль? Эта птица могла находиться во всех трех мирах: в верхнем, среднем и нижнем. У других народов, такой священной птицей считается, например, утка. Вообще, изготовление частей шаманского облачения — непростой вопрос. Например, у эвенков шить шаманский костюм могли только женщины из рода шаманов, причем, достигшие определенного возраста и заслужившие это право.
На Тыму до сих пор ходит легенда, по которой во время ночного камлания шамана на Шаманном острове, напротив юрт Кулеевых, распределялись промысловые участки на следующий сезон. Судя по всему, речь идет именно о Елисее Карлыгине.
Ольга Титова — старший научный сотрудник Колпашевского краеведческого музея:
— Мощь шамана росла постепенно. И по мере этого роста, появлялись дополнительные атрибуты. В частности, у Елисея Карлыгина о его мощи говорит наличие металлических изображений журавлей — карра. Если у шамана-селькупа на одежде семь отлитых журавлей — значит он достиг высшей силы. Почему журавль? Эта птица могла находиться во всех трех мирах: в верхнем, среднем и нижнем. У других народов, такой священной птицей считается, например, утка. Вообще, изготовление частей шаманского облачения — непростой вопрос. Например, у эвенков шить шаманский костюм могли только женщины из рода шаманов, причем, достигшие определенного возраста и заслужившие это право.
Культовый амбарчик, собранный заново в Колпашевском музее, тоже с Тыма. Найден между Пыль-Карамо и Лымбель-Карамо в 1940 году. Тогда вместе с директором музея в экспедицию на Тым ездил фотограф Иван Фатеев. Часть предметов этой уникальной коллекции с Тыма, собранной в 1938-1940 годах находятся сейчас в амбарчике. Лозы, птица с металлическими глазами, стрелы, монеты… Все предметы либо культовые, либо подношение святому месту.
ИВАН ИВИГИН:
Культовые вещи от шамана Ивигина поступили в Колпашевский музей в 1965 году. Их привез из Орловки (сейчас уже не существует) Верхнекетского района внештатный сотрудник музея Константин Ожерельев. Там он встретился с племянником Ивана Ивигина, Владимиром Александровичем Ивигиным. Который и продал эти вещи музею за 87 рублей. После смерти шамана, вещи хранились в священном амбарчике в лесу, но в то время активно велись лесозаготовки и был печальный опыт разграбления таких амбарчиков.
Культовые вещи от шамана Ивигина поступили в Колпашевский музей в 1965 году. Их привез из Орловки (сейчас уже не существует) Верхнекетского района внештатный сотрудник музея Константин Ожерельев. Там он встретился с племянником Ивана Ивигина, Владимиром Александровичем Ивигиным. Который и продал эти вещи музею за 87 рублей. После смерти шамана, вещи хранились в священном амбарчике в лесу, но в то время активно велись лесозаготовки и был печальный опыт разграбления таких амбарчиков.
шаман Иван Ивигин на съемках фильма "Мститель", Ленинград. 1930 г
От шамана Ивана Ивигина в музей поступило 30 предметов. Это эвенкийский кафтан, нагрудник, воротник, шапочка, рукавицы, колотушка, бубны. Часть предметов находится в музейном хранилище. Например, необычные высокие сапоги с металлическими когтями и самый большой в шаманской коллекции колпашевского музея бубен.
Иван Иванович Ивигин родился в 1866 году. Умер в возрасте 93 лет в 1959 году. Традиционно эвенк имел три имени. Вот и у шамана Ивигина было имя обыденное — Дайя, имя, упоминавшееся при камлании — Шоркувул и Иван — для учета эвенкийского населения в сельских советах. Два сына шамана — Денис (1910-1936) и Михаил (1916-1944) погибли в молодом возрасте, поэтому прямых наследников не осталось.
В архиве Красноярского краевого краеведческого музея сохранились выписки из дневников этнографа Михаила Дмитриева, которому Ивигин показал место, где весной 1925 года проводились большие камлания праздника Икэнипкэ. Беседа Ивигина и Дмитриева происходила летом 1926 года близ фактории Монукон-Балагон, расположенной на реке Сым.
С разрешения шамана с мольбища были взяты в Красноярский музей несколько деревянных скульптур.
Иван Иванович кочевал в Красноярском крае, а затем с реки Сым переселился в Орловку. В 1930 году Ивигин в сопровождении двух братьев Бояриновых выезжал в Ленинград для съемок в фильме «Мститель» (фильм не сохранился). Он участвовал в записи показательного ритуала камлания. После возвращения путешественники рассказывали, что на станциях крупных городов их выводили на улицу и показывали как диковинку. В Ленинграде для записи ритуала камлания даже специально был построен чум.
В архиве Красноярского краевого краеведческого музея сохранились выписки из дневников этнографа Михаила Дмитриева, которому Ивигин показал место, где весной 1925 года проводились большие камлания праздника Икэнипкэ. Беседа Ивигина и Дмитриева происходила летом 1926 года близ фактории Монукон-Балагон, расположенной на реке Сым.
С разрешения шамана с мольбища были взяты в Красноярский музей несколько деревянных скульптур.
Иван Иванович кочевал в Красноярском крае, а затем с реки Сым переселился в Орловку. В 1930 году Ивигин в сопровождении двух братьев Бояриновых выезжал в Ленинград для съемок в фильме «Мститель» (фильм не сохранился). Он участвовал в записи показательного ритуала камлания. После возвращения путешественники рассказывали, что на станциях крупных городов их выводили на улицу и показывали как диковинку. В Ленинграде для записи ритуала камлания даже специально был построен чум.
Шаман Иван Ивигин на съемках фильма "Мститель". Ленинград, 1930 г.
— Сейчас в Томской области шаманов не осталось, — рассказывает старший научный сотрудник краеведческого музея, г. Колпашево Ольга Титова. — Но одно то, что даже в советском обществе они существовали долго, говорит о том, что шаманы были нужны. Они лечили, предсказывали, находили утерянные вещи, были судьями в различных конфликтах. Отслеживали брачные союзы, чтобы не было близкого кровосмешения. Выполняли много задач. Большая часть шаманов на территории Томской области не были богатыми людьми. Да, они могли брать какую-то плату, но постоянно, как говорят сейчас православные священники, выполняли какие-то требы. Очень часто у них не получалось самостоятельно охотиться, рыбачить, обеспечивать свою семью. Поэтому если шаман был уважаемый и люди к нему приходили, то он еще мог как-то прокормить себя и семью. Корыстными они точно не были.
Вообще быть шаманом — тяжкая доля. Дар этот обычно передавался по наследству. Либо по мужской, либо по женской линии. Но шаманами могли стать в том числе люди, у которых в роду шаманов не было. Но тогда они должны были пройти через своеобразные испытания. Например, у селькупов испытание происходило таким образом. Нужно было поймать кукушку, разрезать ее на кусочки, поджарить эти кусочки и развешать на священном дереве. И лечь спать под этим деревом. Если ночь проходила спокойно, то такой человек мог стать шаманом. А если нет, про него говорили — он долго бежать будет, то есть сойдет с ума.
Вообще быть шаманом — тяжкая доля. Дар этот обычно передавался по наследству. Либо по мужской, либо по женской линии. Но шаманами могли стать в том числе люди, у которых в роду шаманов не было. Но тогда они должны были пройти через своеобразные испытания. Например, у селькупов испытание происходило таким образом. Нужно было поймать кукушку, разрезать ее на кусочки, поджарить эти кусочки и развешать на священном дереве. И лечь спать под этим деревом. Если ночь проходила спокойно, то такой человек мог стать шаманом. А если нет, про него говорили — он долго бежать будет, то есть сойдет с ума.
Костюм шамана сложносоставной. Так же, как и бубен. С большим количеством металлических деталей. В целом облачение с бубном могло весить несколько десятков килограммов. Камлать несколько часов подряд в этом было физически тяжело.
— Изготовление бубна, в котором внутренняя часть продумана до мелочей — задача сложная. Дерево и кожу для изготовления бубна выбирал сам шаман, а ему подсказывал его первопредок. Шаман мог сказать что мне для изготовления бубна нужен олень, у которого звезда на лбу. Иногда на поиск такого оленя тратили два, три года. И значение имело все. Например, величина резонаторных бугорков, их количество. Ведь резонаторные бугорки для чего нужны были — не только для того, чтобы бубен звучал хорошо. Когда шаман путешествовал по Вселенной и ему нужно было отдохнуть, его душа могла отдохнуть внутри этих резонаторных бугорков. Также внутри бубна находится крестообразная рукоять и в этой рукояти небольшое отверстие — вход в иные миры. И место, где находится первопредок, который контролирует деятельность этого шамана. Множество подвесок внутри бубна — это духи-помощники. Говорят, что внутри бубна, если шаман много камлал, накапливался такой сгусток энергии, что совладать с этим бубном мог только сам шаман.
— Я встречала мнение, что селькупским шаманам, когда они умирали, отрезали голову, чтобы похоронить ее отдельно. Мол, чтобы он после смерти не беспокоил живых. Что вам об этом известно?
— Где-то в старых источниках есть такие упоминания. Кстати, археологи говорят, что они иногда находят в захоронениях на блюдах отдельно лежащую голову. Кому она принадлежала — сложно сказать. Мы сейчас можем только предполагать.
— Изготовление бубна, в котором внутренняя часть продумана до мелочей — задача сложная. Дерево и кожу для изготовления бубна выбирал сам шаман, а ему подсказывал его первопредок. Шаман мог сказать что мне для изготовления бубна нужен олень, у которого звезда на лбу. Иногда на поиск такого оленя тратили два, три года. И значение имело все. Например, величина резонаторных бугорков, их количество. Ведь резонаторные бугорки для чего нужны были — не только для того, чтобы бубен звучал хорошо. Когда шаман путешествовал по Вселенной и ему нужно было отдохнуть, его душа могла отдохнуть внутри этих резонаторных бугорков. Также внутри бубна находится крестообразная рукоять и в этой рукояти небольшое отверстие — вход в иные миры. И место, где находится первопредок, который контролирует деятельность этого шамана. Множество подвесок внутри бубна — это духи-помощники. Говорят, что внутри бубна, если шаман много камлал, накапливался такой сгусток энергии, что совладать с этим бубном мог только сам шаман.
— Я встречала мнение, что селькупским шаманам, когда они умирали, отрезали голову, чтобы похоронить ее отдельно. Мол, чтобы он после смерти не беспокоил живых. Что вам об этом известно?
— Где-то в старых источниках есть такие упоминания. Кстати, археологи говорят, что они иногда находят в захоронениях на блюдах отдельно лежащую голову. Кому она принадлежала — сложно сказать. Мы сейчас можем только предполагать.
В хранилище музея нам показали несколько вещей, принадлежащих еще одному шаману. В 1950 году сотрудники музея в Верхнекетском районе собирали этнографический материал. И в Орловке им передали несколько вещей от шамана Гавриила Лихачева. Передала их его дочь Лихачева Пелагея Гавриловна, объяснив, что «50 лет назад отец пользовался этими предметами». То есть в начале прошлого века. Лихачевы (род Кима), возможно, имели в роду нескольких шаманов. И, кстати, часть рода Лихачевых кочевала как раз в верховьях Васюгана, откуда и коллекция "неизвестного шамана".
Все материалы рубрики можно прочитать в нашем спецпроекте «История одной вещи».
А еще в рамках проекта «Экспедиция ТВ2» мы начали собирать материал о сибирских шаманах, прошлых и нынешних. Если вы можете поделиться об этом информацией, пишите на адрес korneva2@mail.ru Помочь проекту «Экспедиция ТВ2» можно перейдя по ссылке: https://exp.tv2.today/
Все материалы рубрики можно прочитать в нашем спецпроекте «История одной вещи».
А еще в рамках проекта «Экспедиция ТВ2» мы начали собирать материал о сибирских шаманах, прошлых и нынешних. Если вы можете поделиться об этом информацией, пишите на адрес korneva2@mail.ru Помочь проекту «Экспедиция ТВ2» можно перейдя по ссылке: https://exp.tv2.today/