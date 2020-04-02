Помочь с уроком и купить продукты: как томские волонтеры помогают пережить пандемию коронавируса

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Во всем мире коронавирус. В Томской области — режим полной самоизоляции. В группе риска во время пандемии коронавируса пожилые люди. Им особенно рекомендуют не выходить из дома. Но часто купить продукты и лекарства для них некому. Недавно в Томске появились несколько волонтерских организаций, которые помогают старшему поколению и не только. ТВ2 рассказывает, как сейчас работают волонтеры и что сделать, чтобы помочь?

Пандемия коронавируса в России началась в марте. За это время количество волонтеров выросло в разы, говорят руководители волонтерских штабов в Томске. Например, если 19 марта в ТГУ было 19 волонтеров, которые помогали в связи с распространением коронавирусной инфекции, то к концу месяца их стало около ста. 47 человек помогали измерять температуру в корпусах, 20 – в общежитии, 26 человек разъясняли меры профилактики и информировали студентов о мерах профилактики.

В Томском политехническом университете также создали свой штаб волонтеров. Так из-за перехода на дистанционное обучение в вузе появились IT-волонтеры. Студенты помогают в проведении вебинаром для учителей, обучают их пользоваться онлайн-сервисами. Также они готовы выступать IT-консультантами для пожилых людей и людей, плохо ориентирующихся в цифровом мире.

«У нас есть отдельная студенческая организация, которая еще до карантина набрала группу. И сейчас ее участники помогают другим студентам в решении каких-то проблем. То есть, студенты учат студентов. У них есть определенные занятия — они преподают математику, химию, у них есть клуб английского языка. Сейчас естественно многие занятия прекращены, но мы переводим их в режим онлайн. Например, проект «Университетские субботы», который проводился для школьников 9-11 классов. Студенты вместе со школьникам решают задания, которые попадаются в ЕГЭ в части Б или С. Объясняют эту информацию более свободным и понятным для школьника языком», — рассказывает директор Центра волонтерской и общественной деятельности Наталья Ушакова.

Волонтеры помогают также распространять информацию о коронавирусе. Некоторые из них отвечают за проведение флэшмобов и онлайн-челленджей. Все, чтобы было не скучно, в самоизоляции, говорит Юлия Рыбакова. Она приехала в Томск из Казахстана. Сейчас учится по специальности «техносферная безопасность», состоит в корпусе спасателей.

«Я люблю активную жизнь. Нравится сам процесс помощи людям. Сейчас занимаюсь в основном информационной деятельностью. Мы рассказываем о мерах профилактики, снимаем ролики, запускаем различные онлайн-челленджи. Например, нужно снимать на видео то, как выполняешь физические упражнения, и выкладывать это в Инстаграм», — рассказывает Юлия.

Но основной вид помощи, которая оказывается сейчас, это, конечно, доставка продуктов и лекарств для пожилых людей. Волонтерский штаб располагается в Учебно-лабораторному корпусе СибГМУ по адресу: г. Томск, Московский тракт, 2, стр.7, блок А, 2-й этаж, аудитория № 205. Открыта и горячая линия (телефон: 8-800-200-34-11), на которую принимаются обращения от пожилых людей о требуемой адресной помощи. Линия федеральная, но данные оперативно обрабатывается оператором и отправляются в регион.

«Количество заявок растет с каждым днем. По состоянию на утро 2 апреля было подано 117 заявок. Мы всем помогли — доставили продукты, лекарства. Изначально штаб работал до 18.00, но мы решили продлить время его работы до 21:00», — рассказывает координатор томского регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики» Алексей Филимонов.

Волонтерством Алексей занимается уже девять лет. Участвовал в различных донорских акциях, сам неоднократно сдавал кровь. Еще дежурил во время массовых мероприятий, обучал томичей оказанию приемам скорой помощи, помогал медицинскому персоналу.

«У нас порядка 170 волонтеров-медиков, в основном ординаторов, которые сейчас очень активно помогают врачам. Они помогают в дежурствах на скорой помощи, в приемных медицинских учреждений по проведению бесконтактной термометрии, отвечают на звонки горячей линии, запущенной в департаменте здравоохранения, работают с медицинской документацией», — рассказывает Алексей.

Помочь пожилым и маломобильным людям уже захотели 112 человек. Первокурсник ТПУ Никита Липатов — один из них.

«Волонтерской деятельностью я начал заниматься в августе. В Томске проходил чемпионат России по шахматам среди детей с инвалидностью, и я решил помочь с его организацией. Потом был кубок России по гиревому спорту, а затем покатилось. В этом году я вступил в организацию «Волонтеры Победы», затем, когда объявили о референдуме, то захотел стать «Волонтером Конституции». Когда из-за коронавируса стала накаляться обстановка, то в беседу кинули клич, что идет набор волонтеров. Все, кто находились в этой беседе, решили помочь», — рассказывает Никита.

Перед выездом волонтерам выдают перчатки, маски, измеряют температуру. Волонтеры не могут заходить в квартиру к пенсионерам, поэтому покупки передают через порог.

«Как только мне исполнилось 18 лет, я сразу втянулся в эту жизнь. Это ведь хорошая возможность помочь людям, набраться опыта. Грубо говоря, кто если не я», — говорит Никита.

Добавим, что российские актеры Никита Кукушкин и Александр Паль запустили флешмоб в поддержку старшего поколения: актеры рассказали, что разместили в подъездах своих домов объявления с контактной информацией, а также предложением купить продукты или помочь с бытовыми трудностями пожилым соседям.

Акцию подхватили. Некоторые ее участники решили оставить в подъезде пакет с продуктами или перчатками.