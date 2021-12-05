"Полюбят футбол и будут за него топить"
Как энтузиасты с нуля развивают в Томске американский футбол — редкий даже для центральной России вид спорта
9 лет назад Андрею Зорину написал друг и позвал на стадион "Буревестник" покидать мяч в американский футбол. Он отказался — игра контактная, удары, толчки, а "был тогда совсем неспортивным". Но через 40 минут передумал. Сейчас в Томске есть областная федерация американского футбола и команда "Томские Воины", которая недавно заняла третье место на турнире в Екатеринбурге. Рассказываем, как несколько ребят без финансирования, методической помощи и своего зала с нуля развивают в Томске команду по американскому футболу.
"Мы не знали, как надо тренироваться"
В 2013 году, когда Андрей Зорин только увлекся американским футболом, ничего серьезного у них с прежней командой не задалось. Говорит, когда встал вопрос покупки экипировки, все "слились". Хотя, первую федерацию в Томске они зарегистрировали еще тогда, думали, что получат от этого какие-то бонусы. Но увлечение осталось. Андрей смотрел матчи американских команд, интересовался игрой.
"Идею создать команду я вынашивал, но не было возможности ей заняться. В 2016 в Томск приехал парень из Казахстана, который занимался американским футболом. У него была экипировка, потому что в начале 2000-х в Алма-Ату какой-то меценат привез ее целый контейнер. Этот парень приехал учиться, нашел меня, начали развивать. Тогда же объявили набор, начали закупать экипировку. У нас ничего не было, кроме мяча. На тренировки ходили человек 13-14", — вспоминает Андрей.
"Идею создать команду я вынашивал, но не было возможности ей заняться. В 2016 в Томск приехал парень из Казахстана, который занимался американским футболом. У него была экипировка, потому что в начале 2000-х в Алма-Ату какой-то меценат привез ее целый контейнер. Этот парень приехал учиться, нашел меня, начали развивать. Тогда же объявили набор, начали закупать экипировку. У нас ничего не было, кроме мяча. На тренировки ходили человек 13-14", — вспоминает Андрей.
Андрей на фото в центре, номер 13
Первую свою игру ребята сыграли в 2017 году. К ним на турнир приехали две новосибирские команды. Играли сокращенными составами. Восемь на восемь. Команды из необходимых по правилам 11 игроков просто не было. Но та первая игра дала стимул развиваться дальше.
Как играют в американский футбол?
11 игроков играют овальным кожаным мячом. Поле для игры прямоугольное, длиной в 120 ярдов (109,7 м) и шириной 53,3 ярда (48,7 м), на обоих концах есть ворота в виде рогатки. 100 ярдов поля - это зона для игры, оставшиеся 10 с обеих сторон - очковые зоны. Команда должна пронести мяч прямо или пасуя в очковую зону. Сначала одной из команд нужно продвинуть мяч на 10 ярдов, есть 4 попытки. Если они удачные, дается еще 4, если нет, то мяч отдают сопернику. Очки даются за тачдаун - пронос в конец зоны, забивание в ворота - филд-год и сейфти - вариант, когда очки набирает защита. Игра идет четыре периода по 15 минут каждый с перерывом после второго периода. Побеждает команда, которая набирает больше очков по итогам матча.
Команда разделена на несколько групп игроков. Есть нападение, защита и спецкоманды. Нападение "двигает" мяч по полю. Защита не дает его "двигать". Спецкоманды выходят на розыгрыши. Амфут, в отличие от более привычного нам европейского футбола, играется в основном руками, но ногами тоже бьют При нападении у каждой команды есть линия нападения, массивные игроки не касаются мяча совсем, их задача расталкивать игроков противника, создать коридор" для бегущих с мячом игроков своей команды. Бегущие игроки прорываются через толпу, получая тумаки. Есть принимающие, которые ловят мяч, они также могут быть бегущими.
Команда разделена на несколько групп игроков. Есть нападение, защита и спецкоманды. Нападение "двигает" мяч по полю. Защита не дает его "двигать". Спецкоманды выходят на розыгрыши. Амфут, в отличие от более привычного нам европейского футбола, играется в основном руками, но ногами тоже бьют При нападении у каждой команды есть линия нападения, массивные игроки не касаются мяча совсем, их задача расталкивать игроков противника, создать коридор" для бегущих с мячом игроков своей команды. Бегущие игроки прорываются через толпу, получая тумаки. Есть принимающие, которые ловят мяч, они также могут быть бегущими.
"Тогда наша команда называлась Golden Warriors. Цвета формы мы взяли у команды Нового Орлеана, я их болельщик. Приставку Golden придумал один игрок, ему нравился золотой цвет, он мечтал играть в золотых шлемах. Так мы на коленке собрали все, чтобы поиграть. Логотип знакомые нам нарисовали, — смеется Андрей. — А потом нам написала московская команда "Спартанцы", что мы их форму украли, у них она почти такая же оказалась, шутки про нас ходили. И мы сделали ребрендинг, наняли дизайнера".
С тех пор команда называется "Томские воины" (Tomsk warriors). В цвета взяли фирменный томский зеленый, и черный - в противовес футбольной "Томи", использующей белый. Позже их новое лого даже заняло второе место на конкурсе дизайнеров команд в Штатах. Его на этот конкурс выслал российский тематический портал First & Goal. С новым названием и более-менее крепким составом ребята сыграли второй турнир в 2018 году все с тем же Новосибирском.
С тех пор команда называется "Томские воины" (Tomsk warriors). В цвета взяли фирменный томский зеленый, и черный - в противовес футбольной "Томи", использующей белый. Позже их новое лого даже заняло второе место на конкурсе дизайнеров команд в Штатах. Его на этот конкурс выслал российский тематический портал First & Goal. С новым названием и более-менее крепким составом ребята сыграли второй турнир в 2018 году все с тем же Новосибирском.
"Много травм было, я травму получил и на два года выбыл. Тогда все игры продули. Зато отыграли турнир и снова сделали выводы. Во-первых, у нас не было понимания еще по тренировкам. Футбол - игра, основанная на тактике, если тактики нет, то ничего не работает. Мы не знали, как надо тренироваться, соответственно, как в каких ситуациях играть, — вспоминает Андрей Зорин. — У нас бывший принимающий Александр Халеев стал квотербеком (позиция игрока нападения в американском футболе — прим. ред.) вместо меня, травмированного. Он человек педантичный, ответственно подходит к каждому вопросу. Если его что-то заинтересует, то будет копаться, разбираться. Он придумал для нас систему и составил первый плейбук".
Плейбук — это сборник, где описаны комбинации, которые команда использует в игре, у каждой команды он свой, подстроенный под игроков. Чтобы его создать, ребята читали специальную литературу, заказывали книги с американской платформы Ebay, детально разбирали видео зарубежных команд. Сейчас на тренировках "Воины" не выполняют рандомные упражнения, подсмотренные в интернете, как это было раньше. Отрабатываются те элементы, которые нужны для качественной реализации комбинаций в игре.
Плейбук — это сборник, где описаны комбинации, которые команда использует в игре, у каждой команды он свой, подстроенный под игроков. Чтобы его создать, ребята читали специальную литературу, заказывали книги с американской платформы Ebay, детально разбирали видео зарубежных команд. Сейчас на тренировках "Воины" не выполняют рандомные упражнения, подсмотренные в интернете, как это было раньше. Отрабатываются те элементы, которые нужны для качественной реализации комбинаций в игре.
После тех соревнований "Воины" провели набор игроков, потому что после турнира в 2018 году многие выбыли из команды из-за травм, понимания, что игра им не подходит и обиды поражений. В сентябре 2020 года решили, что нужно вновь сыграть товарищескую игру, чтобы команда не развалилась. Это была первая игра, которую они выиграли у новосибирцев. К победе команду привел квотербек Александр Халеев. Весь 2020 год ребята тренировались дальше, хотя из-за пандемии все залы и даже стадионы были закрыты. Приходилось буквально лазать через забор, чтобы попасть на поле. После травмы восстановился и вернулся в команду Андрей.
А осенью 2021 года случился их первый крупный турнир в Екатеринбурге, где ребята заняли третье место.
"У нас там была жеребьевка, мы готовились к игре с Казанью, смотрели игры. Подумали, что легкая команда, вынесем. Готовились под них, а приехали вообще другие ребята. И "бровка" (запасные - ред.) там была человек 40. Выяснилось, что они из Москвы взяли игроков, из "Спартанцев" там был игрок против нашего защитника. Наш потом все грустный бегал, ему за шиворот закидывали мячики, а он не мог сбить. Они первое место заняли в итоге. Потом мы играли с Тюменью, их обыграли", — говорит Андрей.
А осенью 2021 года случился их первый крупный турнир в Екатеринбурге, где ребята заняли третье место.
"У нас там была жеребьевка, мы готовились к игре с Казанью, смотрели игры. Подумали, что легкая команда, вынесем. Готовились под них, а приехали вообще другие ребята. И "бровка" (запасные - ред.) там была человек 40. Выяснилось, что они из Москвы взяли игроков, из "Спартанцев" там был игрок против нашего защитника. Наш потом все грустный бегал, ему за шиворот закидывали мячики, а он не мог сбить. Они первое место заняли в итоге. Потом мы играли с Тюменью, их обыграли", — говорит Андрей.
Тренировка "Томских воинов"
"Если нас не признают как спорт, мы останемся субкультурой"
В феврале 2021 года в российской федерации американского футбола, куда входят и "Томские воины", сменился президент. На смену "бессмертному" Виктору Иванову пришел Артемий Роговой, лидер московской команды "Спартанцы", о которой узнали только в 2015 году. Долгое время команда всем проигрывала, но выстроила тренировочный процесс и быстро заняла первое место в своей группе, потеснив самую сильную на тот момент команду "Московские патриоты".
"Иванов что-то развивал только в Москве и ближайших регионах, помощи фактически никакой не было. Были только отдельные тренеры и судьи "за идею", которым можно было написать, они показывали и рассказывали. Некоторых можно было даже позвать к себе. Но от федерации ничего не было. Поэтому его решили убрать, собрали кворум и сменили президента. Лидер "Спартанцев", став президентом, начал топить за футбол. Он пришел с лозунгом, что за несколько лет нам всем нужно сильно пойти вперед, чтобы нас признали как спорт, иначе вид так и останется субкультурой. Где-то он нашел мой телефон, позвонил и говорит, вот у вас федерация есть, либо развиваетесь, либо закрывайтесь", — рассказывает Зорин.
"Иванов что-то развивал только в Москве и ближайших регионах, помощи фактически никакой не было. Были только отдельные тренеры и судьи "за идею", которым можно было написать, они показывали и рассказывали. Некоторых можно было даже позвать к себе. Но от федерации ничего не было. Поэтому его решили убрать, собрали кворум и сменили президента. Лидер "Спартанцев", став президентом, начал топить за футбол. Он пришел с лозунгом, что за несколько лет нам всем нужно сильно пойти вперед, чтобы нас признали как спорт, иначе вид так и останется субкультурой. Где-то он нашел мой телефон, позвонил и говорит, вот у вас федерация есть, либо развиваетесь, либо закрывайтесь", — рассказывает Зорин.
Раннинбек команды Константин Нугайбеков
Так томская команда начала развивать американский футбол уже не только локально, а стала частью российского движения. Российской федерации тогда нужно было сохранить свою аккредитацию, а условия Минспорта поставило серьезные — 50% региональных федераций, входящих в состав, также должны были аккредитоваться. На тот момент из 85 регионов России федерации были в восьми.
"Мы получили аккредитацию в департаменте спорта в апреле. Для этого нужно для начала быть членом российской федерации, получить от них согласование об аккредитации, затем собрать документы о том, какие соревнования проводили, описать бюджеты, планы развития на пятилетку и по мелочи предоставить юридические документы. Оказалось, что получить аккредитацию не слишком сложно. До этого была мысль, что эти бумажки, отчеты - дополнительные хлопоты, которые не нужны. Поэтому сидели и ничего не делали. А на самом деле документы собрали за пару недель. От региона к региону все это дело по-разному работает. Кто-то ходил на комиссию, защищался, его вызывали на ковер защищать вид спорта. Мы отдали специалисту в департаменте, она перезвонила через месяц и сообщила, что защитила нас. Нам на год выдали аккредитацию", — говорит Андрей.
Недавно в Москве прошло общее собрание и теперь в России 19 аккредитованных федераций американского футбола — за год их количество выросло в два раза. Сама российская федерация тоже смогла аккредитоваться, это позволило ей подписать соглашение со студенческим союзом. Теперь на базе университетов будет создаваться студенческая лига. По словам Андрея, аккредитация федерации в регионе больших возможностей не дает, но значит много.
"Мы получили аккредитацию в департаменте спорта в апреле. Для этого нужно для начала быть членом российской федерации, получить от них согласование об аккредитации, затем собрать документы о том, какие соревнования проводили, описать бюджеты, планы развития на пятилетку и по мелочи предоставить юридические документы. Оказалось, что получить аккредитацию не слишком сложно. До этого была мысль, что эти бумажки, отчеты - дополнительные хлопоты, которые не нужны. Поэтому сидели и ничего не делали. А на самом деле документы собрали за пару недель. От региона к региону все это дело по-разному работает. Кто-то ходил на комиссию, защищался, его вызывали на ковер защищать вид спорта. Мы отдали специалисту в департаменте, она перезвонила через месяц и сообщила, что защитила нас. Нам на год выдали аккредитацию", — говорит Андрей.
Недавно в Москве прошло общее собрание и теперь в России 19 аккредитованных федераций американского футбола — за год их количество выросло в два раза. Сама российская федерация тоже смогла аккредитоваться, это позволило ей подписать соглашение со студенческим союзом. Теперь на базе университетов будет создаваться студенческая лига. По словам Андрея, аккредитация федерации в регионе больших возможностей не дает, но значит много.
"Если мы вносим соревнования в областной календарный план, это могут быть в том числе открытые кубки для людей из других регионов, то мы можем получать деньги на оплату аренды поля, на наградную атрибутику. Понятное дело, что не какие-то большие средства, но все же. Плюс теперь можем нашим спортсменам присваивать разряды. Если раньше это было просто за спасибо, фиктивную медаль, то сейчас эта возможность — большой плюс. В любом случае, аккредитованной федерации проще найти меценатов. Пока сами себе меценаты, скидываемся на аренду манежа для тренировок, экипировку закупаем", — объясняет Андрей Зорин.
Сейчас Андрей с другими игроками участвуют в семинарах, которые проводит головная федерация. Например, в эти дни они полетели в Санкт-Петербург на семинар по тактике игры. На нем тренеры из топовых российских команд и приглашенные из других стран рассказывают, как построить тренировки в российских реалиях, учитывая, что спорт остается любительским, и его приходится совмещать с работой.
Сейчас Андрей с другими игроками участвуют в семинарах, которые проводит головная федерация. Например, в эти дни они полетели в Санкт-Петербург на семинар по тактике игры. На нем тренеры из топовых российских команд и приглашенные из других стран рассказывают, как построить тренировки в российских реалиях, учитывая, что спорт остается любительским, и его приходится совмещать с работой.
Сайт за экипировку
Экипировка для американского футбола специфическая. В обычном спортивном магазин ее не купить. В России ее вообще не производят. Пока в нашей стране в амфут играют любители. Только недавно команда на базе ФК "Спартак" начала набирать и платить им деньги за тренировки и игры. В общем, поскольку в наших краях американский футбол делает лишь первые шаги, подбирать экипировку непросто.
"Мы в основном в России закупаем б/у экипировку у ребят. Кто-то обновляет, кто-то перестает играть и продает. У нас Костя Нугайбеков подбором снаряжения занимается, мониторит "Авито" и другие барахолки, потом мы выкупаем. Очень много экипировки так купили. И цены усреднить сложно, очень разные. Бывало, шлем попадался хороший за 6 тысяч рублей, а бывало за 2-3 покупали, бывали и за 9 тысяч и за 14. Новый такой стоит около 40 тысяч. Этот шлем 2012 года, но и скорости у нас не такие, как у профессионалов, поэтому такой экипировки хватает, не ломается", — говорит Андрей.
"Мы в основном в России закупаем б/у экипировку у ребят. Кто-то обновляет, кто-то перестает играть и продает. У нас Костя Нугайбеков подбором снаряжения занимается, мониторит "Авито" и другие барахолки, потом мы выкупаем. Очень много экипировки так купили. И цены усреднить сложно, очень разные. Бывало, шлем попадался хороший за 6 тысяч рублей, а бывало за 2-3 покупали, бывали и за 9 тысяч и за 14. Новый такой стоит около 40 тысяч. Этот шлем 2012 года, но и скорости у нас не такие, как у профессионалов, поэтому такой экипировки хватает, не ломается", — говорит Андрей.
Таким образом, "Воины" собрали тренировочные комплекты из шлемов и шолдеров (защитных каркасов на плечи и грудь) на всю команду. Теперь новичкам не нужно сразу озадачиваться экипировкой, комплекты для тренировки и игр выдадут. А скоро к ним приедет еще 18 комплектов экипировки их Техаса.
"Артемий — президент российской федерации связался с Техасом и как-то договорился о бесплатной форме, там 200 с лишним комплектов. Он объявил, что командам, которые получат первые десять аккредитаций, выдадут 18 комплектов формы. Мы не успели попасть в десятку, но для аккредитации головной федерации нужен был сайт, а на его изготовление большие деньги, я решил помочь. Я айтишник, бесплатно сделал сайт, и форму нам решили выделить по блату, — шутит Андрей. — Сейчас эти 18 комплектов на растаможке. А вообще, почти две тонна экипировки идет в Россию".
Ребятам нужно было оплатить только доставку, за это вышло около 30 тысяч. Но если считать, что средний комплект экипировки для амфута стоит 10 тысяч рублей, то команде для покупки понадобилось бы 180 тысяч, не считая доставки, это немалая для них сумма. Среди комплектов в Томск приедет и семь юношеских, это значит, что можно будет собирать подростковую команду.
"Артемий — президент российской федерации связался с Техасом и как-то договорился о бесплатной форме, там 200 с лишним комплектов. Он объявил, что командам, которые получат первые десять аккредитаций, выдадут 18 комплектов формы. Мы не успели попасть в десятку, но для аккредитации головной федерации нужен был сайт, а на его изготовление большие деньги, я решил помочь. Я айтишник, бесплатно сделал сайт, и форму нам решили выделить по блату, — шутит Андрей. — Сейчас эти 18 комплектов на растаможке. А вообще, почти две тонна экипировки идет в Россию".
Ребятам нужно было оплатить только доставку, за это вышло около 30 тысяч. Но если считать, что средний комплект экипировки для амфута стоит 10 тысяч рублей, то команде для покупки понадобилось бы 180 тысяч, не считая доставки, это немалая для них сумма. Среди комплектов в Томск приедет и семь юношеских, это значит, что можно будет собирать подростковую команду.
Школа новичков
За время тренировок "Томские воины" перепробовали несколько форматов набора новых игроков и опытным путем пришли к нынешнему. Он поняли, что "Школу новичков" нужно запускать не раз в год, а регулярно, каждый месяц.
"Мы сейчас новичков собираем на бесплатные тренировки, месяц им оплачиваем. Постепенно знакомим с мячом, экипировкой, даем навыки, которые помогут быстрее влиться. Когда-то собирали человек 5-6, приглашали на свою тренировку, но люди не задерживались. Они приходили на одну бесплатную трену, им вливали сразу кучу информации, а на следующую уже надо было денежку приносить. Ты ничего не понял, тренировка была непонятная по позиции, идти не хочется. А сейчас у нас два игрока уехали учиться в аспирантуру, они тоже пошли в Москве на Школу новичков, теперь шпионят для нас, скидывают видео, - смеется Андрей Зорин. - Теперь новым ребятам на тренировках даем упражнения и развлечения - соревновательные элементы, чтобы зацепило. Когда зацепит, там как на рыбалке - вовремя подсечь и нормально. Больше новичков стало оставаться. И нам это проще: мы набрали пачку людей, обучили, потом разбили по группам и пошли работать дальше".
В последний набор, который запустили в конце октября, пришли сразу 20 ребят, остались пятеро. Следующий набор стартует уже 10 декабря. В команду набирают ребят с 16 лет, но как правило, подростки не задерживаются. Сказывается большой разброс в возрасте, считает Андрей, который хотел бы создать отдельную команду для юниоров. Специального отбора в команду нет.
"Мы сейчас новичков собираем на бесплатные тренировки, месяц им оплачиваем. Постепенно знакомим с мячом, экипировкой, даем навыки, которые помогут быстрее влиться. Когда-то собирали человек 5-6, приглашали на свою тренировку, но люди не задерживались. Они приходили на одну бесплатную трену, им вливали сразу кучу информации, а на следующую уже надо было денежку приносить. Ты ничего не понял, тренировка была непонятная по позиции, идти не хочется. А сейчас у нас два игрока уехали учиться в аспирантуру, они тоже пошли в Москве на Школу новичков, теперь шпионят для нас, скидывают видео, - смеется Андрей Зорин. - Теперь новым ребятам на тренировках даем упражнения и развлечения - соревновательные элементы, чтобы зацепило. Когда зацепит, там как на рыбалке - вовремя подсечь и нормально. Больше новичков стало оставаться. И нам это проще: мы набрали пачку людей, обучили, потом разбили по группам и пошли работать дальше".
В последний набор, который запустили в конце октября, пришли сразу 20 ребят, остались пятеро. Следующий набор стартует уже 10 декабря. В команду набирают ребят с 16 лет, но как правило, подростки не задерживаются. Сказывается большой разброс в возрасте, считает Андрей, который хотел бы создать отдельную команду для юниоров. Специального отбора в команду нет.
"Мы не в том положении, чтобы отбирать, селекция происходит сама по себе. Если приходят ребята, которые совсем не занимались спортом, стараемся их направлять, ведь если тело неподготовленное, непластичное, то риск получить травму возрастает. Стараемся направить на занятия с тренером, у нас есть ребята, готовые помогать, зовем сейчас всех на кросс-фит, это работает", — объясняет Андрей Зорин.
При этом на последних соревнованиях в Екатеринбурге в составе "Воинов" почти наполовину играли новички.
"Ребята ничего не знали про футбол, не умели, тренировались все лето и показали результат. Школы новичков сейчас будут часто, чтобы в следующем году уже в соревнованиях на России поучаствовать. Хотим уже составом 11 на 11 заявиться. Для новых, развивающихся команд в России придумали формат 9 на 9. Мы в целом считаем, что девятером - это не футбол. Но если не играть вообще, то сложно команду удержать, не будет прогресса. С опытом перестроиться под 11 будет проще. Иначе, когда с непривычки выходишь на поле, глаза вытаращил, не понимаешь, что происходит, тебе еще плюхи прилетают от других игроков, ты теряешься", — говорит Андрей Зорин.
Чтобы организовать бесплатные месячные тренировки для новичков, "Томские воины" сформировали свой небольшой бюджет. Каждый месяц участники команды скидываются по две тысячи. На эти деньги они арендуют манеж (тренировка в нем обходится в две тысячи) или площадку на стадионе летом (это выходит дороже, около 3, 5 тысяч).
При этом на последних соревнованиях в Екатеринбурге в составе "Воинов" почти наполовину играли новички.
"Ребята ничего не знали про футбол, не умели, тренировались все лето и показали результат. Школы новичков сейчас будут часто, чтобы в следующем году уже в соревнованиях на России поучаствовать. Хотим уже составом 11 на 11 заявиться. Для новых, развивающихся команд в России придумали формат 9 на 9. Мы в целом считаем, что девятером - это не футбол. Но если не играть вообще, то сложно команду удержать, не будет прогресса. С опытом перестроиться под 11 будет проще. Иначе, когда с непривычки выходишь на поле, глаза вытаращил, не понимаешь, что происходит, тебе еще плюхи прилетают от других игроков, ты теряешься", — говорит Андрей Зорин.
Чтобы организовать бесплатные месячные тренировки для новичков, "Томские воины" сформировали свой небольшой бюджет. Каждый месяц участники команды скидываются по две тысячи. На эти деньги они арендуют манеж (тренировка в нем обходится в две тысячи) или площадку на стадионе летом (это выходит дороже, около 3, 5 тысяч).
Сейчас Андрей с командой параллельно своим тренировкам начали развивать в Томске еще одну дисциплину — Флаг-футбол. Это бесконтактная версия американского футбола. В американском футболе, чтобы остановить игрока, нужно его захватить и повалить, во Флаг-футболе достаточно догнать и сорвать специальную ленту — флаг — с пояса. Этот вид спорта в 2024 году попадет на Олимпиаду, поэтому имеет потенциал для развития.
"Там в команде всего 5 человек и его проще развивать, можно хоть на физкультурах в школе или университете играть, массовость большая, как мини-футбол. Взял мяч и пошел. Там тоже решает тактика, но можно даже неподготовленным играть, не вникая в правила. В турнирах могут участвовать смешанные команды из девушек и парней. Мы планируем заказать набор специальных флажков и начать постоянно играть с нового года", — говорит Андрей Зорин.
"Там в команде всего 5 человек и его проще развивать, можно хоть на физкультурах в школе или университете играть, массовость большая, как мини-футбол. Взял мяч и пошел. Там тоже решает тактика, но можно даже неподготовленным играть, не вникая в правила. В турнирах могут участвовать смешанные команды из девушек и парней. Мы планируем заказать набор специальных флажков и начать постоянно играть с нового года", — говорит Андрей Зорин.
"Найти таких энтузиастов, которые полюбят футбол и будут за него топить"
Сейчас ближайший соперник, команда из Новосибирска, пока приостановила тренировки. Остальные команды далеко, самые недалекие из них в Тюмени, Екатеринбурге, Челябинске, Перми. Есть команды в Якутии и Владивостоке.
"Если мы будем формировать дивизион то, то скорее всего там будем мы, Екатеринбург, Пермь и Челябинск. Пермь очень сильная команда, они играли в суперлиге, но не было финансов выехать на матч и их исключили. Мы будем в первой лиге участвовать в соревнованиях, хотя по-хорошему со второй бы начать. Но мы не за медальками едем, а за опытом. Чем сильнее команды будут у нас, тем быстрее мы будем развиваться", — считает Андрей.
В Москве много команд по амфуту. Большинство из них выросли из детской лиги и создали свои команды, почти у всех команд есть спонсоры. Томичи пока не пробовали искать меценатов, но теперь, когда команда аккредитовалась, заняла третье место на турнире, думают попробовать.
"Если мы будем формировать дивизион то, то скорее всего там будем мы, Екатеринбург, Пермь и Челябинск. Пермь очень сильная команда, они играли в суперлиге, но не было финансов выехать на матч и их исключили. Мы будем в первой лиге участвовать в соревнованиях, хотя по-хорошему со второй бы начать. Но мы не за медальками едем, а за опытом. Чем сильнее команды будут у нас, тем быстрее мы будем развиваться", — считает Андрей.
В Москве много команд по амфуту. Большинство из них выросли из детской лиги и создали свои команды, почти у всех команд есть спонсоры. Томичи пока не пробовали искать меценатов, но теперь, когда команда аккредитовалась, заняла третье место на турнире, думают попробовать.
Весной 2022 "Томские воины" хотят провести в Томске соревнования, куда пригласят Казахстан, Тюмень и Екатеринбург, если те будут готовы. А в мае у них начнутся игры первой лиги. "А вообще, сложно будет выходить на Россию, там безумный бюджет выходит, — говорит Зорин. — Примерно прикидывали, что по 150 тысяч рублей с человека нужно будет. <...> Были бы деньги, мы бы все баннерами обвешали на каждом шагу, а так, в ограниченном количестве, надо и туда, и сюда, и в бюджетную яму не провалиться".
В планах у Андрея развить американский футбол в Томске так, чтобы была не одна команда, а несколько, тогда играть можно будет между собой. В смелых планах — создать когда-нибудь детскую команду, несколько ребят из команды даже получают профильное образование. "Без игр тяжело. Надо еще энтузиастов таких найти, которые полюбят футбол и будут за него топить, топить и топить. Но таких людей мало".
В планах у Андрея развить американский футбол в Томске так, чтобы была не одна команда, а несколько, тогда играть можно будет между собой. В смелых планах — создать когда-нибудь детскую команду, несколько ребят из команды даже получают профильное образование. "Без игр тяжело. Надо еще энтузиастов таких найти, которые полюбят футбол и будут за него топить, топить и топить. Но таких людей мало".
Текст, фото: Елена Бронникова
декабрь 2021 года
декабрь 2021 года