Так томская команда начала развивать американский футбол уже не только локально, а стала частью российского движения. Российской федерации тогда нужно было сохранить свою аккредитацию, а условия Минспорта поставило серьезные — 50% региональных федераций, входящих в состав, также должны были аккредитоваться. На тот момент из 85 регионов России федерации были в восьми.



"Мы получили аккредитацию в департаменте спорта в апреле. Для этого нужно для начала быть членом российской федерации, получить от них согласование об аккредитации, затем собрать документы о том, какие соревнования проводили, описать бюджеты, планы развития на пятилетку и по мелочи предоставить юридические документы. Оказалось, что получить аккредитацию не слишком сложно. До этого была мысль, что эти бумажки, отчеты - дополнительные хлопоты, которые не нужны. Поэтому сидели и ничего не делали. А на самом деле документы собрали за пару недель. От региона к региону все это дело по-разному работает. Кто-то ходил на комиссию, защищался, его вызывали на ковер защищать вид спорта. Мы отдали специалисту в департаменте, она перезвонила через месяц и сообщила, что защитила нас. Нам на год выдали аккредитацию", — говорит Андрей.



Недавно в Москве прошло общее собрание и теперь в России 19 аккредитованных федераций американского футбола — за год их количество выросло в два раза. Сама российская федерация тоже смогла аккредитоваться, это позволило ей подписать соглашение со студенческим союзом. Теперь на базе университетов будет создаваться студенческая лига. По словам Андрея, аккредитация федерации в регионе больших возможностей не дает, но значит много.

