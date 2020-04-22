Что такое «урановые хвосты»?



То, что «зеленые» называют урановыми «хвостами», а ученые ОГФУ — это производные от обогащения урана. В природном уране есть два изотопа: уран-235 и уран-238. Изотопы, если говорить простым языком, — это атомы одного и того же химического элемента с одинаковым зарядом и разной массой. Топливом для атомных станций и начинкой для ядерных устройств служит, смесь урана-238 и урана-235, в кооторой концентрация последнего выше, чем в природном уране. В любом природном месторождении урана-235 не больше 0,7 %, тогда как урана-238 — примерно 99,3 %. Для атомных реакторов годится лишь уран с концентрацией изотопа уран-235 в 4-4,5 %, поэтому вещество нужно промышленно обогащать.



При разработке ядерного оружия придумали несколько способов обогащения урана. В СССР использовали центрифужный, при котором гексафторид урана нагревают до состояния газа и на высокой скорости вращают в центрифугах, разделяя на изотопы. При этом способе, обогащая уран-235 до концентрации в 4 %, мы получаем обедненный уран с меньшей концентрацией.



В России обедненный гексафторид урана хранится на четырех площадках: в Новоуральске, Северске, Зеленограде и Ангарске, открытый из этих городов лишь последний. В России объем ОГФУ, по встречающимся в открытом доступе данным, составляет чуть более миллиона тонн, «Гринпис» называет цифру 1 миллион 200 тысяч тонн.

