Полицейские подбросили наркотики. Что делать?

Истории

Омский СК расследует дело о превышении полномочий при задержании Дмитрия Федорова. В декабре прошлого года 25-летнего музыканта задержали по подозрению в продаже наркотиков, при обыске в его карманах нашли запрещенные вещества. В отделении Дмитрий сознался, что делал «закладки», но после рассказал на камеру, что наркотики ему подбросили росгвардейцы, а в преступлении заставили признаться сотрудники полиции. Через неделю после публикации тело Федорова нашли на железнодорожных путях с отрезанной головой. По официальной версии, причиной смерти омича стал суицид. Однако близкие и омский депутат Дмитрий Петренко считают, что Федорова могли убить.



По статистике МВД, каждый день в Томской области возбуждают по четыре уголовных дела за производство, хранение и продажу наркотиков. Правозащитники считают, что нарушения есть почти в каждой такой уголовке. Были они, если верить рассказу Дмитрия Федорова, и в случае с его задержанием. Вместе с адвокатом Антоном Тимофеевым разбираем, что нужно делать, столкнувшись с превышением полномочий со стороны полицейских.

Фото: vk.com/event190316621

Полицейские остановили меня под предлогом того, что я похож на «закладчика». Есть ли у них на это право? А если да, то как это должно происходить по закону?



Есть. Предлог в такой формулировке или в другой – неважно, главное, что по закону «О полиции» так поступать они имеют право. Скажут, что вы прошли по «ориентировке», по базе розыска, в чем-то подозреваетесь, спросят документы. Покажите, если все в порядке, вас отпустят. Но могут доставить в отдел полиции. Отпустят уже оттуда, где вас не могут держать более трех часов. Главное, не буянить, не кричать, не протестовать – существует большой риск быть привлеченным по статье о неповиновении законным требованиям. А по этой статье предусмотрен даже административный арест. Зачем на ровном месте рисковать получить штраф или провести несколько дней в спецприемнике? По закону вам должны предъявить документы, сотрудники должны назвать свои данные, назвать цель проверки, вести себя вежливо и корректно. Спокойно выполняйте законные требования и демонстрируйте, что знаете свои права.



Правоохранители велят выложить вещи из карманов. Могут ли они осматривать меня без понятых? Могу ли я отказаться от такого осмотра? ​



От осмотра можете отказываться, это добровольная процедура, к примеру, когда проходите на вокзал или на какое-то мероприятие. Рискуете максимум тем, что вас куда-то не пропустят. Досмотр – это совсем другое дело, это принудительная процедура. Требуйте опять-таки назвать цель проверки, требуйте предъявления документов.

Досмотр делается при понятых, они должны быть одного с вами пола, как и тот, кто вас досматривает. Составляется протокол. Внимательно следите за всем, что происходит, если ваши вещи кто-то трогает, обращайте на это внимание понятых, если появилось подозрение, что могли что-то «подбросить», сделайте замечание в протокол, что ваша вещь (сумка, куртка) находилась в руках сотрудника и вы за ней не следили.

Во время досмотра один из полицейских залезает мне в карман, вытаскивает оттуда непонятный сверток, роняет его и велит поднять. Для чего это может быть нужно?



В вопросе уже есть ответ – чтобы его подняли именно вы. Полиэтилен – прекрасная поверхность для следов рук, для следов ДНК (потожирового слоя). Если сверток все-таки ваш, следы уже там должны быть, а если не ваш – зачем их там оставлять? Не поднимайте. Комментируйте все, настаивайте на внесении всех сведений в протокол. Сами делайте эти замечания, пишите. След ДНК на свертке, на какой-то детали может в корне поменять ситуацию.



Не разблокируйте свой телефон – этого требовать никто не вправе, это ваша тайна переписки. Физически его заберут, но не вскроют. Отказывайтесь от прохождения всех процедур, пока вам не представят адвоката. Тут следует учитывать, что если вас пытаются проверить на состояние опьянения, освидетельствовать, то отказ – это само по себе правонарушение. Водители это прекрасно знают и понимают риски. Я говорю о том, что если с вас хотят сделать смывы, срезы ногтевых пластин и вы не являетесь подозреваемым, то отказывайтесь, если же вы обвиняемый или подозреваемый, консультируйтесь с защитником.

Фото: РИА Новости

В моих карманах «находят» несколько свертков с наркотиками, которых там не было. В отделении предлагают признаться в наркоторговле на камеру, подписать пустые протоколы и отказаться от адвоката на время следствия. В случае отказа грозят сразу же отправить в СИЗО, а при согласии обещают «условку». Я хочу поскорее вернуться домой и уже готов согласиться. Можно будет в последующем отказаться от своих слов и доказать невиновность?

Это личное дело каждого, как поступать при давлении. Если не бьют, но происходит откровенное беззаконие, зачем ему потворствовать? Как потом объяснить при отсутствии телесных повреждений и следов от пыток свои признания? Ведь их для чего-то требуют, фальсифицируют материалы, при этом понимают, что впоследствии от них последует отказ. Я считаю, в описанной ситуации ничего подписывать нельзя, оговаривать себя нельзя, необходимо требовать адвоката, по возможности связаться с дежурным прокурором, требовать предоставить право позвонить родным.

Обещание условного наказания от оперативников оценивать критически, это вообще не их компетенция. Настаивайте на соблюдении своих прав. Люди, которые подбросили вам наркотики и подсовывают пустые бланки, они ведь не сдержат обещаний. Рано или поздно адвокат у вас появится, не осложняйте ему будущую работу.

Фото: РИА Новости