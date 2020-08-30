Существует такая статистика европейская, которая оценивает следующим образом: "Каждый четвертый в то или иное время не хотел жить, а каждый седьмой делал ту или иную попытку самоубийства. От легких, до серьезных попыток. Если смотреть на частоту самоубийств среди психически больных и здоровых людей, то отношение тридцать к семидесяти. То есть в семидесяти процентах случаев абсолютно здоровые люди совершают попытку самоубийства. Люди, не обращающиеся к врачу, совершают такие попытки.



Самоубийство — это тяжелейшее переживание душевной боли, с одной стороны, и недостаточность волевого усилия, с другой. А когда это может произойти: когда человек ослаб. Человек в гармоничном состоянии, находящийся в хорошей физической форме, никогда не совершит такого поступка. Жизнь воспринимается емко, красочно, даже если происходит что-то плохое.



