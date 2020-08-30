Добрые новости
30 августа,
2020
Только что почил в бозе Советский Союз, люди еще толком не понимают, что их ждет, к чему это приведет и как с этим всем жить. Бренность бытия ощущается очень остро. Время экзистенциальное. Может быть, именно на фоне смерти целого государства нашим собеседникам из 90-х было интересно порассуждать о смерти прямо на улице.

— Вы боитесь смерти?

— Нет. Я верю просто в загробную жизнь.

— А кто ее не боится?

— Смерть — это что-то неизвестное, загадочное. Нет информации по ту сторону, а это какие-то тайны.

— Как мне кажется, страшна не сама смерть, а предсмертие.

— Нет. Что такое смерть? Это переход из одного состояния в другое: из физического уровня самого низшего в параллельный более высший. Мы умираем в принципе каждый сон.

— О смерти я еще на фронте думал. Все равно, так и так...

— Я об этом вопросе обычно не задумывался, поэтому мне не страшно даже.

— Так а что бояться? Все равно когда-нибудь будет.

— Ну, конечно, боюсь. Если смерть, то пусть уж будет такая...Легкая

— Не задумывался.

Пакет Marianna
Бессмертный пакет с черно-белыми полосами и силуэтом дамы в шляпе. Удивительно, что пластиковый пакет, как нельзя лучше отражает дух 90-х. Ведь пакет как таковой стал нужен! После тотального позднесоветского дефицита что-то появилось на магазинных полках.

Иронично, что прототипом дамы в шляпке стала главная героиня сериала "Богатые тоже плачут" Марианна. Представление о богатстве: классная тачка, малиновый или ярко-зеленый пиджак, цепь.

О том, как во всех магазинах в 1992 году появился полосатый пакет рассказала его создательница Наталия Першукова журналу Esquire: "Прототипом был рекламный пакет духов Marina de Bourbon в упаковке с черно-белой полоской. Поскольку макет-клише нужно было сделать в течение часа, и еще таким, чтобы на его печать могли уходить остатки краски, я взяла полосатый фон, картинки из ClipArta, которые тогда только появились, и сделала несколько вариантов — с силуэтом, портретом, флаконом духов в золотом овале. Начальница утвердила этот, и мешки «Марианна» запустили в производство."

— Верите ли вы в загробную жизнь?

— Трудно сказать. Нет достаточных свидетельств, что такая жизнь существует, но нет и опровергающих свидетельств. Возможно, ее нет. Увидим, но к сожалению не могу вам сказать.

— Сейчас много информации. Наверное, нет.

— Видимо какая-то связь есть между тем миром и этим.

— Не может быть, чтобы не было.

— Я уверена, что что-то есть.

— На чем строится ваша уверенность?

— На интуиции.

Фильм "БРАТ"


"Вот есть такая поговорка: "Что русскому хорошо, то немцу – смерть". Вот я живу, чтоб ее опровергнуть", – говорит бездомный Гофман в фильме Алексея Балабанова "Брат". Фильм с Сергеем Бодровым-младшим в главных ролях стал культовым фильмом девяностых. По словам Антона Долина, это "главный, если не единственный фильм за все 1990-е, исчерпывающе описавший и резюмировавший то переломное десятилетие".

Почему этот фильм стал так важен и любим. Потому что "Данила Багров родной нам. Его растерянность, простодушие, безжалостность — наши. Он человек, выпавший из контекста, живущий в пору больших перемен, но переставший чувствовать Историю. Он стреляет на поражение потому, что не хочет быть поражен в правах."
С таким ощущением жил если не каждый гражданин нашей страны, то во всяком случае многие, и именно поэтому Багров многим такой родной.

Наутилус Помпилиус
Российская рок-группа из Екатеринбурга, основанная в 1982 году. Первоначально группа называлась «Али-Баба и сорок разбойников», потом группа стала называться «Наутилус». Но так как на то время такая группа была не одна, Илья Кормильцев (автор большинства текстов) предложил группу переименовать в «Наутилус Помпилиус». Основатели группы Вячеслав Бутусов и Дмитрий Умецкий.

Как и большинство русских рок-групп, музыканты начинали свою музыкальную карьеру с выступлений на танцах. Репертуар коллектива состоял из песен западных рок-групп, разбавленных произведениями модных в то время отечественных рокеров – групп «Воскресение», «Машина Времени» и Константина Никольского.

Именно песни Наутилуса вошли в фильм «Брат». В фильме Данила Багров случайно попадает на съемки клипа песни «Крылья» и срывает его.
— Вы верите в жизнь после смерти?

— Разумеется. Все три закона: закон кармы, закон реинкарнации и закон свободы воли человека — очень четко работают в эволюции человечества. У нас пятая раса, до этого уже пять рас, как известно, были уведены космосом в небытие. И только духовно продвинутые, отдельные живые индивидуумы прошли в эту пятую расу. Нашу расу тоже на 90 процентов как минимум ожидает тот же конец небытия. Только духовно продвинутые личности отдельные пройдут в шестую, затем в седьмую расы, таким образом будет развиваться эволюция человечества.

Смерть — это явление противоположное жизни. Смерть — это прекращение жизни. Это определение было бы правильным, если бы мы знали, что такое жизнь. Но не смотря на развитие биологии и медицины, мы не знаем, что есть сущность жизни.

Мы как врачи, в практике своей констатируя смерть, ориентируемся на прекращение жизненных функций. Прекращение жизнедеятельности мозга, сердца, легких. Когда подключенные к телу человека приборы дают прямую горизонтальную линию.

Сергей Таранов
Врач-патологоанатом
— Можно преодолеть страх смерти?

— Возможно. Чрезмерным нервным напряжением.

— Надо быть чуть-чуть уверенней в себе, жить, наслаждаться и не думать о том, что будет там после.

— Если каждый будет как-то соизмерять свои поступки здесь на Земле, чтобы не бояться, что случится с ним потом.

— Просто не надо бояться ничего, пока живется, надо жить.

— Один путь — не думать, другой — превратить все в шутку. Стараться насмехаться над смертью, даже как в некоторых фильмах играть со смертью.

Бывают разговоры, что клиническая смерть — какие-то тоннели. Со мной мужчина лежал уже пожилой. Я, говорит, видел, что где-то в озере купался, под водой, вроде в царстве таком был, русалки такие красивые там были, все время звали куда-то... А я вообще ничего не видел. Просто тьма. Тьма и все.
Владимир Линчук
Пережил состояние клинической смерти пять раз
— Как вы относитесь к самоубийцам?

— У каждого в жизни свои обстоятельства. Для кого-то это может быть оправдано.

— Отрицательно. Я их не понимаю.

— Я уже не осуждаю этих людей.

— По-моему, это несерьезные люди. Ну что это, самоубийцы? Из каждого положения есть выход какой-то.

— Плохо, отрицательно. Бог дал им душу, а они так распорядились.

— Это самый легкий способ уйти от проблем.

— Это их дело. Они захотят, пусть кончают. У каждого своя жизнь, он может распоряжаться ей.

— Это их дело.

— Они сами лишают себя возможности.
Существует такая статистика европейская, которая оценивает следующим образом: "Каждый четвертый в то или иное время не хотел жить, а каждый седьмой делал ту или иную попытку самоубийства. От легких, до серьезных попыток. Если смотреть на частоту самоубийств среди психически больных и здоровых людей, то отношение тридцать к семидесяти. То есть в семидесяти процентах случаев абсолютно здоровые люди совершают попытку самоубийства. Люди, не обращающиеся к врачу, совершают такие попытки.

Самоубийство — это тяжелейшее переживание душевной боли, с одной стороны, и недостаточность волевого усилия, с другой. А когда это может произойти: когда человек ослаб. Человек в гармоничном состоянии, находящийся в хорошей физической форме, никогда не совершит такого поступка. Жизнь воспринимается емко, красочно, даже если происходит что-то плохое.

Николай Корнетов
Доктор медицинских наук, психиатр
—Если бы придумали бессмертие, вы бы согласились?

— Я бы согласилась, мне бы интересно было. Мне нравится жить, приносить людям радость, хотелось пользу принести какую-то.

— Нет, все имеет свое начало и свой конец.

— Христос — это и есть бессмертие.

— Конечно. Потому что жизнь прекрасна.

— Нет. По-моему, это никому не нужно.

— И так-то не живется, еще бессмертным, это столько мук еще терпеть.

Тамагочи


Игрушка из 90-х, напоминающая нам о бренности нашей жизни. Небольшой брелок в форме сплюснутого яйца с маленьким пиксельным экраном, похожим на циферблат электронных часов. Собственно и название отсюда: японское тамаго — яйцо и англицизм уотти (watch) — часы. В ходе игры вы ухаживаете за питомцем, вылупившимся из яйца: кормите его, укладываете спать, гладите, водите в туалет и так далее. Если забываете о каких-то нуждах вашего питомца, он умирает. Вот такая экзистенциальная игра.

Смерть — это есть переход от нашей временной церкви. Жизнь человека не кончается.

Жизнь человека не кончается смертью тела. Душа человеческая, она как бы снимает с себя это тело. Оно сгнивает, превращается во прах. А душа человека она бессмертна. Так установил сам Бог.

Тот, кто помнит о смерти, тот меньше грешит.

Отец Александр
Священник Петропавловской церкви

— В чем смысл жизни?

— Жить и радоваться, как можно меньше обращать внимание на неприятности.

— Не у меня надо спрашивать у того, кто это создал. Только это не человек и не похож на человека.

— Хорошее образование, устроиться на работу и все.

— Просто жить и не думать о смерти, радоваться сегодняшнему дню.

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