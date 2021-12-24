«Пока эти квартиры построятся, я уже состарюсь»

Летом этого года 20-летняя Виктория Зайко закончила колледж, и не может больше жить в общежитии. Ей приходится снимать комнату, на оплату которой уходит половина зарплаты — Виктория паяет платы на радиоэлектронном заводе. Как ребенку, оставшемуся без попечения родителей, ей положено жилье от города, но несмотря на решение суда, вынесенное полтора года назад, квартиру Виктория так и не получила.
Сейчас в Томске нарушены права на жилье более 400 сирот — из бюджета области на квартиры для них выделяется слишком мало средств, при этом в суд за непредоставление квартир подают на городскую администрацию, которая ежемесячно платит около 8 миллионов рублей штрафов. Но даже на выделенные деньги закупить квартиры у мэрии не получается — на регулярно проводящиеся аукционы просто никто не подает заявки.
«Не успела подойти к дивану, как она меня толкнула и начала избивать ремнем»
Мать отказалась от Виктории почти сразу после рождения — первые 9 лет жизни ребенка воспитывала прабабушка, с которой у нее были очень теплые отношения. Девушка вспоминает, что тогда с нее буквально сдували пылинки, прабабушка помогала ей во всем, ходила с ней в школу. Но потом пожилой женщине самой потребовался уход, заниматься этим было некому, поэтому родственники отправили ее в дом престарелых, а Виктории пришлось вернуться к родителям.
Девушка уверена, что нужна была матери только как обслуживающий персонал, любви или заботы в семье к ней никогда не проявляли. «Мы жили вместе 5 лет, я все время на хозяйстве была: и поесть приготовить, и с детьми посидеть. Младшую сестру я не раз брала на экзамен: я ее привожу, она сидит на задней парте, а я на передней — пишу экзамен по русскому», — вспоминает она.
С деньгами, по словам Виктории, в семье было трудно: мебели на четверых детей не хватало, спать и делать уроки было просто негде, поэтому иногда девочка задерживалась в школьной библиотеке, где делала домашнее задание. Однажды на работе Виктория (подрабатывать она начала примерно с 14 лет) встретила младшую сестру, которая рассказала, что прийти ей разрешила мама. На работе у сестры она просидела до вечера, за это время мать успела потерять ее — и обвинила в этом Викторию.
«Когда я пришла домой, мать позвала меня на разговор, я не успела подойти к дивану и сесть, она меня толкнула на него и начала избивать солдатским ремнем, на нем была такая пряжка со звездой. После этого я минут 15 не могла даже с дивана встать — у меня настолько отнималась спина», — вспоминает девушка.
После этого она сбежала к единственному человеку, которому доверяла. Ирина Сергеевна (имя изменено по ее просьбе) была начальницей почтового отделения, в котором работала мать Виктории. Женщина вспоминает, что дети в семье ее подчиненной были неухоженными, часто ходили голодными, а у родителей были проблемы с алкоголем. Ирина Сергеевна периодически покупала им еду, предметы гигиены и помогала с учебой.
«Это был апрель по-моему, было холодно, она пришла раздетая, в рваной футболке и шортах. Сказала, если я сейчас не возьму ее к себе, она убежит, пойдет на вокзал, но домой не вернется, потому что мать ее избила»
Так Ирина Сергеевна вспоминает вечер, когда Виктория, сбежав из дома, пришла к ней на работу. Вместе они поехали в опеку, там женщину попросили забрать ребенка к себе хотя бы временно, потому что оформить ее в приют так быстро не получится — в итоге Виктория так и осталась жить у Ирины Сергеевны.
Через год мать и отца Виктории лишили родительских прав — суд посчитал, что они уклоняются от выполнения своих обязанностей. Учли как показания коллег с почты, которые рассказывали о плохих условиях дома и алкоголизме родителей, так и нежелание самой Виктории жить с матерью, которая ее била. В характеристике из школы сказано, что за год у девочки улучшилась успеваемость, появились новые вещи. По словам опекунши Виктории, на первое заседание суда ее родители пришли нетрезвыми, а на второе не явились вообще.
Сами родители за время, что она жила у Ирины Сергеевны, ни разу ее не навестили и не помогали ей материально. Сейчас девушка не общается ни с родителями, ни с сестрами, которые остались жить у матери. «Брат закончил школу, переехал в Парабель и учится там в техникуме на электрика. Сейчас у нее еще двое маленьких детей, она недавно родила девятого ребенка, я вообще не понимаю, как они там живут», — говорит Виктория.
При этом, как рассказывает девушка, после лишения родительских прав мать угрожала «не дать ей жизни», если она попытается забрать у нее и других детей. Угрозы поступали и Ирине Сергеевне, поэтому через 2,5 года Виктория съехала от нее в общежитие колледжа, в котором училась, чтобы не создавать опекунше проблем. С Ириной Сергеевной они продолжают общаться и сейчас, женщина иногда помогает ей деньгами или продуктами.
«Сегодня я здесь, завтра — нигде, пугает эта неопределенность»
Как ребенок, оставшийся без попечения родителей, Виктория должна была получить квартиру после 18-летия, в список на получение жилья ее включили в 2019 году. Летом, закончив колледж, Виктория переехала жить к подруге, позже поступила на заочное обучение на радиотехнический факультет ТУСУРа и стала работать на заводе, где паяет электронные платы. «Трудно, естественно, но легкой работы в наше время, наверное, нет», — говорит она.
В сентябре о ситуации девушки узнал знакомый, который рассказал, что на время отъезда родственников у него есть свободная комната. «И вот я 3 месяца живу, прекрасно понимая, что он меня в любой момент может выгнать, потому что я снимаю комнату не по договору, просто деньги отдаю за коммуналку — на это уходит почти половина зарплаты. Сегодня я здесь, а завтра — нигде, пугает именно эта неопределенность».
Около месяца назад Виктория ходила в городской комитет по жилищной политике, где сказали, что она остается на 342 месте в очереди на жилье — место не изменилось с прошлого года, когда во время учебы Виктории в колледже ей говорил об очереди соцпедагог.
Полтора года назад суд решил, что включение ее в очередь не снимает с городской администрации обязанности предоставить Виктории квартиру. Решение вступило в силу в октябре прошлого года. В таких случаях юристы советуют получать в суде исполнительный лист и передавать его приставам, которые должны возбудить исполнительное производство.
После его возбуждения решение суда должно быть исполнено в течение 2 месяцев. Виктория не обращалась к юристам и поэтому не знала о такой возможности. В любом случае, в ситуации, когда деньги на квартиры для сирот выделены, но подходящих квартир в продаже просто нет, приставы вряд ли смогут помочь.
Сейчас на квартиру для Виктории уже выделили деньги — 2,6 миллиона рублей — об этом ей сообщила прокуратура Советского района. Но теперь все упирается в новое препятствие: на рынке жилья нет предложений, подходящих под требования о площади и цене, которая нужна городской администрации для закупки.
«В администрации сказали, что не могут назвать даже примерные сроки. Там, якобы, застройщики виноваты: они завысили цены, сейчас вообще квартир нет, и в администрации ждут, когда они будут строиться. Но пока они построятся, я уже состарюсь, мне уже не нужна будет квартира», — возмущается Виктория.
В 2024 году ей уже исполнится 23 года — в этом возрасте по закону сироты перестают иметь право на получение жилья, хотя городские власти обещают выработать закон, по которому сироты старше 23 лет, не получившие квартиры, смогут рассчитывать на жилищный сертификат на ту же сумму, которая выделена на их жилье из областного бюджета.
«Межведомственная неразбериха»
По данным на конец сентября, более 400 томских сирот не могли получить полагающиеся им по закону квартиры. Такую цифру озвучивала на заседании комитета городской Думы по социальным вопросам глава комитета жилищной политики мэрии Олеся Ильенок. По ее словам, из областного бюджета на жилье для сирот выделяется недостаточно средств — примерно 10% от требуемой суммы. На эти деньги покупали около 30 квартир при количестве нуждающихся в жилье в 300-350 человек.
Сироты, которые не могут получить свои квартиры, так же как Виктория, обращаются в прокуратуру, которая встает на их сторону и обязывает выдать жилье в первоочередном порядке. Ильенок рассказала, что в сентябре в мэрии находилось 164 судебных решения, за неисполнение каждого из которых администрация ежемесячно платит по 50 тысяч рублей. Выходит, что ежемесячно из городского бюджета только на эти выплаты уходит больше 8 миллионов рублей, при этом количество аналогичных судебных решений только увеличивается, и предоставлять квартиры в таком темпе мэрия не может.
Но даже выделенные деньги городу не удается потратить полностью: к концу сентября на выделенные 54 миллиона мэрия купила 4 квартиры вместо 19 запланированных. Глава комитета жилищной политики пояснила, что проблема в аукционах на закупку жилья — их проводится «безумное количество», но большинство признаются несостоявшимися, поскольку на них не подаются заявки. Сейчас власти планируют совместить программу строительства жилья для сирот с расселением и прорабатывают вопрос о появлении таких квартир в одном доме. Отсутствие заявок на аукционы в мэрии связывают с отсутствием на рынке подходящих предложений.
«На рынке есть квартиры большей площади, но, соответственно, у них цена выше. Продавец не готов дарить нам эти лишние квадраты, а доплатить мы за них не можем», — объясняла Олеся Ильенок.
Зампредседателя думского комитета по социальным вопросам Алексей Балановский назвал сложившуюся ситуацию «межведомственной неразберихой». Он пообещал, что если область не предложит конкретных решений проблемы, в декабре городские депутаты вернутся к обсуждению вопроса и предложат создать межведомственный комитет.
«Субъект федерации передал нам полномочия по этому вопросу, и мы тут барахтаемся в этих законах и не можем приобрести жилье. Да и на рынке предложений таких нет, поэтому его надо создавать, этот рынок. А как создавать? Тут только строить», — резюмировал Балановский.