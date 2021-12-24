«Пока эти квартиры построятся, я уже состарюсь»

Сейчас в Томске нарушены права на жилье более 400 сирот — из бюджета области на квартиры для них выделяется слишком мало средств, при этом в суд за непредоставление квартир подают на городскую администрацию, которая ежемесячно платит около 8 миллионов рублей штрафов. Но даже на выделенные деньги закупить квартиры у мэрии не получается — на регулярно проводящиеся аукционы просто никто не подает заявки.

Летом этого года 20-летняя Виктория Зайко закончила колледж, и не может больше жить в общежитии. Ей приходится снимать комнату, на оплату которой уходит половина зарплаты — Виктория паяет платы на радиоэлектронном заводе. Как ребенку, оставшемуся без попечения родителей, ей положено жилье от города, но несмотря на решение суда, вынесенное полтора года назад, квартиру Виктория так и не получила.

«Не успела подойти к дивану, как она меня толкнула и начала избивать ремнем»

Мать отказалась от Виктории почти сразу после рождения — первые 9 лет жизни ребенка воспитывала прабабушка, с которой у нее были очень теплые отношения. Девушка вспоминает, что тогда с нее буквально сдували пылинки, прабабушка помогала ей во всем, ходила с ней в школу. Но потом пожилой женщине самой потребовался уход, заниматься этим было некому, поэтому родственники отправили ее в дом престарелых, а Виктории пришлось вернуться к родителям.

Девушка уверена, что нужна была матери только как обслуживающий персонал, любви или заботы в семье к ней никогда не проявляли. «Мы жили вместе 5 лет, я все время на хозяйстве была: и поесть приготовить, и с детьми посидеть. Младшую сестру я не раз брала на экзамен: я ее привожу, она сидит на задней парте, а я на передней — пишу экзамен по русскому», — вспоминает она.

С деньгами, по словам Виктории, в семье было трудно: мебели на четверых детей не хватало, спать и делать уроки было просто негде, поэтому иногда девочка задерживалась в школьной библиотеке, где делала домашнее задание. Однажды на работе Виктория (подрабатывать она начала примерно с 14 лет) встретила младшую сестру, которая рассказала, что прийти ей разрешила мама. На работе у сестры она просидела до вечера, за это время мать успела потерять ее — и обвинила в этом Викторию.

«Когда я пришла домой, мать позвала меня на разговор, я не успела подойти к дивану и сесть, она меня толкнула на него и начала избивать солдатским ремнем, на нем была такая пряжка со звездой. После этого я минут 15 не могла даже с дивана встать — у меня настолько отнималась спина», — вспоминает девушка.

После этого она сбежала к единственному человеку, которому доверяла. Ирина Сергеевна (имя изменено по ее просьбе) была начальницей почтового отделения, в котором работала мать Виктории. Женщина вспоминает, что дети в семье ее подчиненной были неухоженными, часто ходили голодными, а у родителей были проблемы с алкоголем. Ирина Сергеевна периодически покупала им еду, предметы гигиены и помогала с учебой.

«Это был апрель по-моему, было холодно, она пришла раздетая, в рваной футболке и шортах. Сказала, если я сейчас не возьму ее к себе, она убежит, пойдет на вокзал, но домой не вернется, потому что мать ее избила»

Так Ирина Сергеевна вспоминает вечер, когда Виктория, сбежав из дома, пришла к ней на работу. Вместе они поехали в опеку, там женщину попросили забрать ребенка к себе хотя бы временно, потому что оформить ее в приют так быстро не получится — в итоге Виктория так и осталась жить у Ирины Сергеевны.

Через год мать и отца Виктории лишили родительских прав — суд посчитал, что они уклоняются от выполнения своих обязанностей. Учли как показания коллег с почты, которые рассказывали о плохих условиях дома и алкоголизме родителей, так и нежелание самой Виктории жить с матерью, которая ее била. В характеристике из школы сказано, что за год у девочки улучшилась успеваемость, появились новые вещи. По словам опекунши Виктории, на первое заседание суда ее родители пришли нетрезвыми, а на второе не явились вообще.

Сами родители за время, что она жила у Ирины Сергеевны, ни разу ее не навестили и не помогали ей материально. Сейчас девушка не общается ни с родителями, ни с сестрами, которые остались жить у матери. «Брат закончил школу, переехал в Парабель и учится там в техникуме на электрика. Сейчас у нее еще двое маленьких детей, она недавно родила девятого ребенка, я вообще не понимаю, как они там живут», — говорит Виктория.

При этом, как рассказывает девушка, после лишения родительских прав мать угрожала «не дать ей жизни», если она попытается забрать у нее и других детей. Угрозы поступали и Ирине Сергеевне, поэтому через 2,5 года Виктория съехала от нее в общежитие колледжа, в котором училась, чтобы не создавать опекунше проблем. С Ириной Сергеевной они продолжают общаться и сейчас, женщина иногда помогает ей деньгами или продуктами.