«Поедем на такси»: томичи недовольны условиями компенсации от аэропорта «Богашево»

Со 2 августа из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы межрегиональные рейсы будут вылетать из томского аэропорта только в воскресенье и утром в понедельник. В связи с этим большинство запланированных ранее рейсов были отменены. Авиакомпании предлагают томичам заменять билеты на отмененные рейсы с вылетом из Томска на билеты с вылетом из аэропортов соседних городов, а томский аэропорт — компенсировать проезд до этих аэропортов. Вот только есть «но». Компенсация от аэропорта будет только тем, кто вылетает из Новосибирска и планирует добираться туда на рейсовом автобусе. Томичи недовольны — вплоть до суда.

«Мучительно и небезопасно»

26 февраля 2021 года Мария Баньщикова приобрела билеты до Москвы и обратно на самолет «Уральских авиалиний» на себя и свою семью — пожилого отца, мужа и ребенка семи лет. Вылет — на 6-ое августа, обратно — на 27-ое. Но в июне в томском аэропорту начались работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы. И стало известно, что со 2 августа по 25 сентября полеты из Томска в другие регионы будут выполняться только с утра воскресенья до утра понедельника. С каждым пассажиром, чей вылет попал на период ограничений, связалась авиакомпания и предложила переоформить билеты или вернуть их. И 6-ое, и 27-ое августа — пятница, поэтому рейсы Марии отменили в том числе. На почту женщины, как положено, пришло официальное письмо от «Уральских авиалиний» с предложением заменить билеты с вылетом из томского «Богашево» на билеты с вылетом из новосибирского «Толмачево». Баньщикова согласилась, оперативно все поменяли.

«Потом я начала выяснять, как нам добираться до Новосибирска. На сайте Томского аэропорта ознакомилась с условиями компенсации — аэропорт компенсирует проезд дотуда исключительно на рейсовом автобусе. И с этими условиями я не согласна! Потому что в таком случае придется провести перед полетом часть ночи в дороге, а часть — просидеть в «Толмачево», — объясняет Мария.

Согласно правилам компенсации расходов, приведенным на сайте аэропорта, проезд до и от новосибирского аэропорта компенсируется, если производится он на рейсовых автобусах по маршрутам «Автовокзал Томск — Новосибирск (аэропорт Толмачево)» и «Новосибирск (аэропорт Толмачево) — Автовокзал Томск». А правом на эту компенсацию обладают только те, кто купил билет на вылет из Томска или прилет в Томск до 18 июня 2021 года (то есть до момента, когда появилась информация об ограничении полетов в августе и сентябре). При необходимости ознакомиться с правилами подробнее можно на сайте аэропорта.

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Рейсовый автобус из Томска в Новосибирск ходит достаточно часто. Но дело в том, что последний по времени рейс — выезжает с местного автовокзала в 22:10, а приезжает в аэропорт Новосибирска — в 3:00. Вылет у Марии и ее семьи — в восемь утра.

«Пять часов дороги в автобусе для ребенка и пожилого человека — это мучительно. А если учесть эпидемиологическую обстановку — еще и небезопасно. Потом пять часов сидеть и ждать в аэропорту. Нам хотелось бы только выехать в три часа ночи. И если ехать, то, желательно, не пересекаясь с другими людьми или пересекаясь по минимуму. [В идеале] на такси», — говорит Баньщикова.

26 июля женщина написала жалобу на томский аэропорт губернатору Томской области Сергею Жвачкину. Теперь ждет ответ. А до этого — писала официальную претензию директору аэропорта Томска Антону Перфильеву. Просила в полном объеме оплатить расходы на дорогу до Новосибирска вне зависимости от выбора транспортной компании. Однако в ответ получила письмо, в котором еще раз объясняется, какой именно ремонт проводится в аэропорту, что информация об ограничении полетов появилась за 46 суток до начала этих самых ограничений, что по согласованию можно заменить дату вылета и аэропорт. А также — что «Аэропорт ТОМСК» добровольно принял решение о компенсации затрат на проезд рейсовым маршрутом и не планирует производить компенсацию за другие варианты.

Баньщикова пока не связывалась с другими пассажирами своего и других рейсов, которые могут быть недовольны условиями компенсации. Но уверена, что недовольных может быть много, так как все рейсы в Москву обычно стоят на утро и ждать их по пять часов — понравится не каждому. Мария планирует найти единомышленников и пойти организованной группой в суд:

«Если [до 6 августа] нам не предложат никакие другие варианты дороги и не изменят условия компенсации, мы с семьей поедем за свой счет на такси. Соберем квитанции, где будет указана стоимость проезда, а по возвращении, к сентябрю, уже пойдем в суд требовать, чтобы аэропорт компенсировал нам деньги. Сумма получится небольшая, за дорогу туда и обратно выйдет 10-12 тысяч».

Из Кемерово — без компенсации

К нам в редакцию обратился томич Артем Преловский и рассказал, что 15-го сентября они с семьей должны были вылетать из Томска в Симферополь. Но когда стало известно о введении ограничений по рейсам, авиакомпания прислала письмо и сообщила, что вылет будет происходить из города Кемерово.

«[В конце июня] я позвонил в авиакомпанию и спросил о компенсации проезда дотуда. Мне ответили, что это вопрос к аэропорту Томска, потому что они создали эту проблему — значит, должны сами ее решать. Но на сайте нашего аэропорта есть информация только о компенсации тем, кто вылетает из Новосибирска. Я стал звонить в аэропорт. Дозвонился только один раз. Мне ответили: «По поводу Кемерово пишите письма, будем думать, что делать». Написал, но на письма аэропорт не отвечает. А департамент в телефонном разговоре отмалчивается, мол нет у них решения», — рассказывает Артем.

Журналистка ТВ2 позвонила в справочную службу аэропорта Томска. Оператор ответил, что введение компенсации тем, кто вылетает из Кемерова, не планируется: — Почему так? — Не знаю, не могу сказать. Так принято решение. Сейчас, секунду... (вздыхает, шуршит бумагами, далее читает, видимо, с листка — прим.) Проанализировав маршрутную сеть из Томска до ближайших аэропортов — Кемерово, Барнаул, Новосибирск и так далее, — Новосибирск оказался единственным городом, с которым Томск связан прямым маршрутом до самого аэропорта «Толмачево». На основании этого.

Хоть Артем Преловский и вылетает из Кемерова, он, как и Мария Баньщикова, обеспокоен вопросом, что томский аэропорт готов компенсировать проезд до Новосибирска только на маршрутном автобусе:

«Если бы вылет нашего рейса перенесли на Новосибирск, а не на Кемерово, мне бы было удобнее добраться туда на своей машине и оставить ее в аэропорту. Это комфортнее, когда ты с маленькими детьми. Но аэропорт предлагает — только ехать на автобусе».

Артем считает, что было бы идеально компенсировать не проезд до Новосибирска на рейсовом автобусе, а среднюю стоимость билета на этот автобус. Потому что у людей авиарейс — они должны как-то добраться до аэропорта. Тогда можно было бы не отталкиваться от наличия прямого автобуса и компенсировать одинаково всем — и тем, кто летит из Новосибирска, и тем, кто летит из Кемерова, и тем, кто летит из других городов.

«Уважаемый дружелюбный»

В группе аэропорта «Богашево» в Вконтакте с июня появляются сообщения и комментарии от людей, которые тоже недовольны сложившейся ситуацией. Интересно, что ответил «Аэропорт ТОМСК» только на одно из них.

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