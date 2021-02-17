«Подумал, что машину отжимают». Как по ошибке задержанный и избитый томич получил статью за неповиновение

Истории

Полицейские задержали и избили 37-летнего томича Сергея Петроченко, и лишь в отделении поняли, что ошиблись. У него до сих пор болят ребра и челюсть, хотя с момента задержания прошло уже 20 дней. Сейчас Сергей пытается добиться того, чтобы задержавших его полицейских привлекли за превышение полномочий. Но пока привлекли только его самого – за неповиновение требованиям сотрудников.

Ночью 27 января Сергей возвращался с работы домой: укладывал плитку во вторую смену. Около трех часов ночи он остановился на парковке у дома по Проспекту Мира, 3, чтобы поставить телефон на зарядку. Через несколько секунд откуда-то выскочил мужчина в черной маске и начал кричать Сергею, чтобы тот выходил из машины. Строитель спросил, кто он такой и попросил показать документы, но мужчина продолжал кричать и требовал выйти. В итоге Сергей открыл дверь, а неизвестный сразу наставил ему оружие в лицо.

«Кажется, это был травматический пистолет «Оса». С испугу я захлопнул дверь, а мужик в черном начал мне кричать, чтобы я вылезал. Я попросил убрать его пистолет и развернулся боком, чтобы отстегнуть ремень. В этот момент за моей спиной раздался громкий хлопок, а по лобовому стеклу ударили битой, – вспоминает Сергей. – Кто-то схватил меня за руку, заломил ее, выволок из машины, повалил и начал душить. Подбежали еще двое и начали пинать, требуя развернуться вниз лицом. Я понимал, что умру сейчас от удушения, начал брыкаться, но меня все же развернули лицом в снег, надели наручники и посадили в машину. Объяснений никаких не было, хотя я постоянно спрашивал, что происходит. В ответ меня били и говорили: Приедем – сам все расскажешь. Я сначала вообще думал, что у меня машину отжимают».

Всю дорогу в машине, говорит Сергей, его били: человек слева бил в глаз, справа — под ребра. На глаза ему натянули капюшон и заставляли держать голову опущенной. Когда Сергей показал, что надетые на него наручники расстегнулись, ему застегнули первые и надели следом вторые. Лишь когда Сергея вывели из машины возле Управления уголовного розыска, он понял, что задержали его правоохранители.

В здании Сергей увидел еще нескольких задержанных. Всех их обыскали, поставили к стене и началось разбирательство. Из разговора Сергей заключил, что полицейские ловили «жуликов», воровавших из фур. Его же задержали по ошибке: мужчина припарковался рядом с фурами на «Форде»; машина этой же марки, но другой модели была у преступников.

В итоге их главный меня забрал к себе в кабинет и начал говорить, что я попал не в то место не в тот час. Уже по доброму как-то все пошло: чай налили, сотрудник мне предложил решить вопрос по ущербу автомобилю, – продолжает Сергей. – Я спросил, кто мне будет восстанавливать авто и здоровье? Главный мне ответил, что они хотят решить по-хорошему и возместить ущерб машине. А что, говорю, с глазом будет? У меня глаз в тот момент полностью заплыл, открыть его можно было только двумя руками. Он мне на это ответил, что будет решать вопрос.

После этого полицейский дал подписать Сергею какую-то бумагу. Мужчина говорит, что в ней были фразы «сопротивления при задержании не оказывал» и «претензий к сотрудникам не имею». Сергей поставил подпись в расчете, что получит копию документа, но копии ему не дали. После этого полицейские разрешили задержанному позвонить. Жена Сергея Нелли в тот момент уже начала волноваться: говорит, что муж возвращается с работы в 4 часа, а на момент звонка было уже 6 утра. Сергей рассказал жене, что «ему плохо, он избит, машину ему разбили, но уже все решилось, потому что задержали его по ошибке». Нелли сразу же позвонила сестре Сергея Юлии и договорилась, что та вместе с мужем поедет к разбитому авто. Юлия перезвонила Нелли в 7 часов и сказала, что ситуация с Сергеем решается и его скоро отпустят. Нелли ждала несколько часов, но в 10 решила позвонить адвокату: муж так и не появился дома и на связь больше не выходил.

Те несколько часов после звонка жене, вспоминает Сергей, разные сотрудники водили его по кабинетам, «тянули время». В 10:10 он позвонил Нелли и сказал, что «уже что-то не то», а через несколько минут после звонка в отделении «поднялся кипиш»: с сотрудниками МВД начала связываться адвокат Сергея.



Через некоторое время задержанному по ошибке объявили, что его перевозят в отделение МВД по Ленинскому району. Сергея вывели как раз в тот момент, когда у здания управления находились родственники мужчины. Те сфотографировали лицо Сергея с заплывшим от побоев глазом и вместе с оперативниками поехали к месту задержания — забирать разбитую машину. Там Сергей забрал свой мобильный и вместе с сотрудниками поехал в отделение. Разбитую машину под расписку забрали родственники.

В отделении мне уже начали стряпать дело. Подсовывали на подпись бумажки, в которых говорилось, что я оказывал сопротивление при задержании и пытался уехать с места происшествия на авто. Хотя машина стояла на «ручнике» и тронуться я никак не мог, — вспоминает Сергей о происходившем в Ленинском ОМВД. — Мне там стало плохо первый раз. «Скорая» приехала, поставила обезболивающее и уехала, а через несколько часов у меня снова поднялась температура.

Все это время Нелли ждала Сергея возле отделения. Когда муж позвонил и сказал, что ему стала плохо, она еще раз позвонила 03. Во второй раз врачей не хотели пускать в отделение, но медики, как говорит сама Нелли «пробились с боем» и очень скоро вышли: полицейские сказали им, что Сергея вот-вот повезут на суд. Через час ожидания Нелли решила, что никакого суда сейчас не будет и сотрудники просто тянут время, собирая документы. Она решила третий раз вызвать медиков, чтобы зафиксировать травмы мужа. На этот раз врачи повезли Сергея по разным больницам, но установили только ушибы грудной клетки, лица и рук. Хотя, как утверждает Нелли, первая «скорая» уверенно говорила о черепно-мозговой травме.

После осмотр Сергея вернули в отделение. Там, говорит мужчина, у него сняли отпечатки пальцев и начали угрожать арестом на 15 суток, если он не подпишет протокол задержания. Адвокат посоветовала Сергею поставить подпись: все равно потом будет разбирательство.

Меня оставили на ночь в клетке . Нормально относились, там под камерами все. Давали еду какую-то, но я ничего не ел, — вспоминает Сергей. — Суд должен бы быть утром, но первый судья отказался от дела и заседание перенесли на 16 часов. На суде я оговорился: сказал, что в машину мою стучались и требовали выйти сотрудники полиции. Надо было сказать, что это было непонятные люди в масках, но я целый день рядом с ними находился , в голове отложилось, что они сотрудники. На основании этих слов, я так понимаю, судья выписал мне штраф в 500 рублей по статье «неповиновение законному требованию сотрудника полиции». За то, что не открыл дверь машин. Домой я попал только вечером 29 января.