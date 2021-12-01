«Мы все равно сменим УК, если нас, конечно, не грохнут»

В сентябре жильцы дома на Интернационалистов, 19/1 решили сменить управляющую компанию, поскольку «ЖЭК-Жилищник», отвечавший за обслуживание помещений, по их словам, несколько лет выполнял только мелкие работы вроде покраски заборов у дома. Но со счета дома ежегодно списывались деньги — больше миллиона рублей в год. В ответ на собрание собственников УК провела свое, на котором жильцы якобы решили вернуться к «Жилищнику». При этом свои подписи в поддержку такого решения в протоколе обнаружили в том числе люди, выступавшие за переход к другой УК. Жильцы предполагают, что их подписи были подделаны. Теперь в подъездах появляются анонимные листовки с оскорблениями председательницы дома, инициировавшей переход к другой УК, а жильцы планируют доказывать факт подделки подписей в суде. История борьбы людей и управляющей компании с пояснениями юриста о том, как избавиться от не устраивающей вас УК — в материале ТВ2.

Неприятный запах, трещины в стенах и плохое освещение

«В течение многих лет люди требовали, чтобы производились хоть какие-то работы. У нас был совет дома, и мы решили, что необходимо менять УК. Промониторили по городу управляющие компании, выбрали ту, которая нас устраивает по всем параметрам, и начали в соответствие с законодательством осуществлять переход», — рассказывает председательница совета дома Наталья Дергунова. Больше всего жильцов не устраивает состояние подъездов: несмотря на то, что ремонт в них должен проводиться каждый год, люди жалуются на неприятный запах, плохое освещение, трещины в стенах и висящие над распределительными щитками пучки проводов, скрепленных пластиковыми стяжками. «Жилищник» в ответе на запрос ТВ2 не стал пояснять, когда ремонт в подъездах проводился в последний раз и какие работы в него входили, отметив только, что перечень работ и услуг по содержанию подъездов устанавливается договором управления между УК и собственниками.

Кроме того, собственники утверждают, что управляющая компания регулярно завышает стоимость работ или делают их не в полном объеме, исправляясь только после того, как жильцы поднимут скандал. Например, когда начался ремонт в подъездах, которого люди не могли добиться 5 лет, ответственная за ремонт заявила, что входные двери будут стоить по 100 тысяч рублей. Когда жильцы стали мониторить цены на двери и возмутились такой высокой стоимостью, им ответили, что это ошибка и на самом деле двери будут стоить дешевле.

Летом управляющая компания пообещала привезти щебень, чтобы засыпать парковку у дома. По документам речь шла о двух КамАЗах щебня стоимостью 40 тысяч, но второй машины никто не видел. Как утверждают жильцы, когда они предложили посмотреть по камерам на соседнем доме, сколько машин со щебнем заехали во двор, глава «Жилищника» Андрей Вайс «сразу вспомнил», что КамАЗ был только один. Второй грузовик приехал только после того, как жильцы начали переход к другой управляющей компании. По словам Натальи Дергуновой, после попытки уйти от «Жилищника» УК в спешке стала проводить ремонтные работы, продолжая завышать на них цены: «Они понимают, что рано или поздно мы уйдем к другой УК, и теперь быстренько втридорога все эти работы выполняют».

«Удивились, когда оказалось, что мы голосовали за возврат к «Жилищнику»

Жильцы говорят, что планировали сменить управляющую компанию еще два года назад. Тогда глава «Жилищника» Андрей Вайс пообещал, что качество работы управляющей компании изменится, но, устав ждать, собственники назначили собрание на 5 сентября. За месяц инициативная группа дома стала собирать подписи жильцов, выступающих за смену УК. После этого активисты оформили протокол собрания и отвезли в областной департамент ЖКХ. Решение о переходе в новую управляющую компанию председательница совета дома должна была получить еще 1 ноября, но в департаменте ЖКХ пояснили, что на втором собрании жильцы проголосовали за возврат к «Жилищнику». Запросив в департаменте копии бланков, жильцы узнали, что за возврат к старой управляющей компании проголосовало больше половины дома.

В том числе свои подписи на бланках нашли члены инициативной группы, выступавшей за переход к новой УК. 10 человек из группы лично подтвердили корреспонденту ТВ2, что видели свои подписи на бланках, но не голосовали за возвращение к компании Вайса: «Мы скинули эти документы в группу дома, люди даже не в курсе были, что было собрание и голосование. Фактически ни то, ни другое не проводилось». С помощью поквартирного обхода жильцам не удалось найти никого, кто подтвердил бы им подлинность своей подписи, хотя они предполагают, что одна подпись все-таки настоящая и действительно принадлежит единственному человеку, активно выступавшему против перехода к другой УК. «Когда мы поехали в департамент, чтобы посмотреть копии бланков, очень удивились, что большая часть нашей инициативной группы, оказывается, проголосовала за переход к «Жилищнику», — говорит председательница совета дома. При этом одна из жительниц дома рассказала, что в решении о возвращении к «ЖЭК-Жилищник» стоит подпись ее несовершеннолетнего ребенка. А в качестве секретаря собрания собственников указана женщина, которая, по словам Натальи Дергуновой, на тот момент жила в другом городе.

В департаменте ЖКХ подтвердили ТВ2, что получили документы о проведении обоих собраний: в первом случае инициатором проведения собрания стали жильцы дома, во втором — сама управляющая компания. По закону, чиновники обязаны учитывать при принятии решения протокол собрания с более поздней датой. Инициативная группа дома рассказала, что департамент ЖКХ отказался отменить протокол собрания, полученный от «Жилищника», отметив, что не имеет права проверять подлинность подписей. Жильцы дома написали заявления в полицию и прокуратуру, а также подали иск в суд. Сейчас их опрашивает участковый, который просит предоставить свои подписи, предположительно, для почерковедческой экспертизы. В «Жилищнике» не ответили на вопрос о том, как в протоколе инициированного им собрания оказались подписи людей, выступающих за переход к другой УК, рассказав, что обращений от правоохранительных органов к ним не поступало.

«Вы что-то с этого имеете, да?»

После избрания Натальи Дергуновой председателем совета дома и инициированного ей перехода к другой управляющей компании в подъездах стали появляться листовки, подписанные некой «инициативной группой». Авторы листовки утверждают, что Дергунова решила стать председателем дома, чтобы получать доплату (7700 рублей в месяц), которая необходима ей для выплаты ипотеки, и призывают жителей дома не голосовать на собраниях. «Всеми правдами и неправдами она убеждает людей, что в другой компании дому будет лучше. Но мы-то знаем истинную причину любительницы халявных денег, аферистки Дергуновой Натальи. Соседи! Давайте полностью игнорировать эту дамочку! Не подписываем ей никаких бумаг! Не выражаем никак свое мнение в ее бюллетенях (ни за, ни против)», — сказано в листовке. Также «инициативная группа» сравнивает тарифы «Жилищника» и новой УК, в которую хотят перейти жильцы, отмечая, что плата с квартиры вырастет на 160 рублей в месяц. В конце авторы убеждают жильцов в том, что «все управляющие компании одинаковые» и дому незачем «менять шило на мыло» — лучше стараться «заставлять «Жилищник» шевелиться побыстрее».

Копия листовки, переданная ТВ2 жильцами. Фото иллюстративное

Как минимум на часть жильцов такие листовки действуют. Во время встречи корреспондента ТВ2 с членами инициативной группы, проходивший в подъезд пожилой мужчина обвинил их в попытке нажиться на смене УК: — Воду баламутите ходите.

— А вам нравится в таком подъезде жить?

— Подозрительно. Вы что-то имеете с этого, да?

— Мы с этого имеем только головную боль. Кроме оскорбительных листовок Наталья Дергунова жалуется на саботирование ее работы со стороны управляющей компании: «Как происходит в домах с нормальными УК: все согласовывается с одним человеком, грубо говоря, я несу за все ответственность. Как происходит у нас: УК сделала окна с недочетами, но я не получаю на подпись акты приема работ, потому что они ходят тихонечко к собственникам-бабулечкам, просят подписать. Те подписывают, и работы считаются принятыми». При этом по закону обычные жильцы не уполномочены подписывать акты приема работ. Позже такие акты можно признать недействительными в суде, но для этого нужно будет доказать, что собственники через протокол собрания уполномочили председателя совета дома подписывать эти акты. В «Жилищнике» заявили, что никакого отношения к листовкам управляющая компания не имеет, а взаимоотношения с советом дома «выстроены надлежащим образом», и все вопросы «решаются в рабочем порядке». «Мы все равно сменим УК, если нас, конечно, не грохнут», — говорит Наталья Дергунова. На этих словах женщина улыбается, но просит журналиста ТВ2 «на всякий случай» включить их в текст. Она опасается, что на листовках и подделке подписей борьба «Жилищника» с ней и инициативной группой не закончится. В пример она приводит соседний дом, в котором жильцы уже пытались судиться с этой УК. По словам Дергуновой, перед последним заседанием юрист, представлявший жильцов в суде, позвонил председательнице дома со словами: «Простите, на заседание я не приду — мне угрожают». В итоге дом остался под управлением «Жилищника», его председательница отказалась разговаривать с журналистом ТВ2.

Что делать, если вы подозреваете, что УК подделала подписи в протоколе собрания?