Под красным флагом:
кто планирует быть депутатом от КПРФ
кто планирует быть депутатом от КПРФ
«ЕР превратило Думу в филиал исполнительной власти»
В Думу Томской области входит 42 депутата. 31 из них — член «Единой России». Второй по численности фракцией является ЛДПР (у них пять мандатов), замыкает тройку — КПРФ. Коммунистам в шестом созыве областной Думы принадлежат четыре голоса.
«Шестой созыв областной Думы отличался большей пассивностью, — подводит итоги работы глава фракции, лидер регионального движения КПРФ Наталья Барышникова. — Конституционное большинство «Единой России» не позволило принять ни один закон. Даже, если мы три фракции объединялись, то не могли продавить ни один закон. «Единая Россия» блокировала все. И за эти пять лет Дума превратилась в филиал исполнительной власти. И вот это сейчас нужно менять».
Наталья Барышникова
Наталья Барышникова вспоминает, что фракция КПРФ, например, вносила законопроект о детях войны.
«На те законопроекты, которые подразумевались какие-то деньги, нам отвечали, что их просто нет. Но вот законопроект о детях войны. Мы не просили денег, хотели закрепить просто их статус, но и его отклонили».
«На те законопроекты, которые подразумевались какие-то деньги, нам отвечали, что их просто нет. Но вот законопроект о детях войны. Мы не просили денег, хотели закрепить просто их статус, но и его отклонили».
Сейчас КПРФ выдвинула больше 60 кандидатов в депутаты областной Думы. Часть из них идет по спискам, часть по округам. Так кандидатами от КПРФ в областные депутаты стали руководитель ассоциации перевозчиков Елена Пуль, действующий депутат гордумы Роман Романов, председатель Томского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Максим Лучшев.
Наталья Барышникова выступает в областной думе
«Мы привлекали тех, кто не боится, кто способен реально что-то изменить в парламенте. После 2020 года к нам пришли молодые и сильные. Ключевым критерием отбора кандидатов стала работоспособность и политическая позиция, а не партийная принадлежность. Около 50% выдвинутых — не члены КПРФ. Вообще, город Томск очень небольшой, мы все друг друга знаем. Пообщавшись, мы понимали, что этот человек может работать в команде, что он не боится говорить вслух. Мы уже на берегу договаривались и говорили, что идем, потом работаем фракцией и поднимаем самые злободневные вопросы», — рассказывает Наталья Барышникова.
По ее оценке, оппозиция вполне может повторить прошлогодний успех на выборах, когда партия «ЕР» смогла победить только на восьми округах из 27.
По ее оценке, оппозиция вполне может повторить прошлогодний успех на выборах, когда партия «ЕР» смогла победить только на восьми округах из 27.
«Протестное настроение растет. Та фракция, которая есть в городской Думе, а это восемь человек, очень активно работает. Кроме того, наше население созревает к тому, что действительно, сидя дома, ничего не изменишь. Несмотря на то, что апатия и неверие все еще есть, прошлый год показал, что ситуацию можно изменить. Я, как депутат областной Думы, хочу сказать, что ряд вопросов, которые планировалось вынести на законодательный уровень, были отменены только потому, что городская Дума имеет уже другой состав и большинство единороссов побоялись это сделать. Поэтому наша задача — объединиться и идти сообща», — подчеркивает Барышникова.
Главные проблемы — отсутствие садов, больниц и благоустройства
Один из таких примеров кандидат в депутаты областной Думы по Лесному округу Павел Юденко. В прошлом году он баллотировался в депутаты гордумы, как самовыдвиженец, в этом году пошел на выборы от КПРФ.
«На сегодняшний день основные проблема округа — это отсутствие мест в детских садах, переполненные школы. Мой округ можно разбить на три части: Солнечный, Иркутский тракт, Зеленые горки. Солнечный и Зеленые горки страдают от отсутствия поликлиники. Сейчас жители Зеленых горок вынуждены обращаться за медицинской помощью в Академгородок. В Солнечном люди приписаны ко 2 МСЧ. Проблема аналогичная. Когда застраивался микрорайон, то не был проработан вопрос по его наполнению социальной инфраструктурой», — рассказывает Павел Юденко.
Павел Юденко
Также он отмечает, что многие жалуются на отсутствие проездов, внутреннего благоустройства дворов.
«Люди оказались заложниками. Мы не можем восстанавливать внутриквартальные территории по программе «Формирование комфортной городской среды». Сейчас депутат гордумы Андрей Киселев пытается распределить свои депутатские, а это 500 тысяч, на ремонт. Где-то на новую лестницу, где-то на проходы, но понятно, что этого совершенно не хватает. Эту проблему надо решать только на региональном уровне. Сейчас в бюджете Томской области: 80% заемные средства, 20% — собственный доход. Это говорит о том, что регион не может отвечать по своим обязательствам. Вопрос нужно решать кардинально», — подчеркивает Юденко.
«Люди оказались заложниками. Мы не можем восстанавливать внутриквартальные территории по программе «Формирование комфортной городской среды». Сейчас депутат гордумы Андрей Киселев пытается распределить свои депутатские, а это 500 тысяч, на ремонт. Где-то на новую лестницу, где-то на проходы, но понятно, что этого совершенно не хватает. Эту проблему надо решать только на региональном уровне. Сейчас в бюджете Томской области: 80% заемные средства, 20% — собственный доход. Это говорит о том, что регион не может отвечать по своим обязательствам. Вопрос нужно решать кардинально», — подчеркивает Юденко.
28 августа в Солнечном прошла большая встреча с избирателями. Присутствовал на ней и Павел Грудинин — доверенное лицо КПРФ. Говоря о бюджете, он отметил, что его можно пополнить, если увеличить налоги для олигархов. Главным же врагом развития страны он считает нынешнюю власть.
«Как вы считаете, что страшнее, коррупция или санкции? Конечно же, коррупция! Никакие санкции нам не страшны, если мы сами будем наводить у себя порядок. Мы сами себе устроили санкции, когда стали давить еду. Это такой бред. Нет большего преступления, чем давить еду. Особенно, когда пенсионеры просрочку ищут, в детдомах не могут никого накормить. Поэтому для нас намного страшнее внутренний враг», — считает Грудинин.
«Как вы считаете, что страшнее, коррупция или санкции? Конечно же, коррупция! Никакие санкции нам не страшны, если мы сами будем наводить у себя порядок. Мы сами себе устроили санкции, когда стали давить еду. Это такой бред. Нет большего преступления, чем давить еду. Особенно, когда пенсионеры просрочку ищут, в детдомах не могут никого накормить. Поэтому для нас намного страшнее внутренний враг», — считает Грудинин.
Как в Томске появился «образцово-показательный дом коррупции»
Еще один яркий пример такого сотрудничества — это автор телеграм-канала «Милый Томск» Василий Шипилов. Сейчас он вместе с депутатом гордумы Владимиром Чолахяном и кандидатом в депутаты областной Думы Вардом Чолахяном пытается привлечь внимание, это ремонт в доме по Мира, 11.
История ремонта этого дома началась в 2015 году. Тогда госкорпорация Роснано предложила администрации Томской области пилотный проект по созданию энергоэффективного дома. Бюджет проекта оценивался в 48 миллионов рублей, но в итоге работы были сделаны за 5,29 миллиона рублей, из которых жильцы дома внесли 1,38 миллиона.
«Два последних месяца мы высасываем кровь администрации по одной простой причине. В 2015 году приехали люди из Роснано и представили проект, как они отремонтируют дом с применением нано-технологий, нано-ленты и нано-крошки. Нано, нано, нано… В итоге получилось следующее: они вырезали людям батареи, полгода держали их без тепла, наконец, в декабре установили их. Люди мерзнут пятый год», — рассказывает Василий Шипилов.
И действительно систему отопления заменили в 2016 году. Однако про обещанное утепление стен или замену крыши все забыли. Сейчас Фонд капитального ремонта заявляет, что раньше никто из жильцов не обращался с жалобами. Прокурорская проверка в свою очередь показала, что в доме были установлены радиаторы с меньшей мощностью, чем в проекте.
И действительно систему отопления заменили в 2016 году. Однако про обещанное утепление стен или замену крыши все забыли. Сейчас Фонд капитального ремонта заявляет, что раньше никто из жильцов не обращался с жалобами. Прокурорская проверка в свою очередь показала, что в доме были установлены радиаторы с меньшей мощностью, чем в проекте.
«Коррупция налицо. Разгильдяйство власти налицо. Сколько было таких нанопроектов. Экспоцентр недостроенный стоит десятый год. Сейчас нам при строительстве кампуса обещают канатную дорогу рядом с мостом, который был построен еще при Егоре Лигачеве. В итоге они получили образцово-показательный дом коррупции, вранья и отношения власти к людям. Это концентрированный образ современной власти», — говорит Василий Шипилов.
Побывал в этом доме и Павел Грудинин. Его пригласили специально, чтобы он потом «передал привет Чубайсу».
«Коррупция, взяточничество, отсутствие профессионализма в России стали притчей во языцех. Еще Салтыков-Щедрин говорил, что во всем мире железные дороги строятся для движения, а в России еще и для воровства. Мы прекрасно понимаем, что фонд капитального ремонта мало кто может проверить. Берешь у всех деньги, отправляешь, а результатов не видно. Прокуратура мало что может сделать. В Советское время их бы давно уже осудили, так как это хищение. Вопрос в другом, что сделать, чтобы этого не было? Ответ простой: надо менять власть. Власть должна быть подотчетна народу: покажите сметы, утвердите людей вместе с советом дома. Сейчас же прокуратура часто защищает не интересы власти, а узкой части чиновников. У нас вертикаль власти превратилась в вертикаль денег и отъема денег у населения. Нужно разрушить эту вертикаль. Поэтому мы за то, чтобы поменять это отношение к людям», — сказал Грудинин после экскурсии.
«Коррупция, взяточничество, отсутствие профессионализма в России стали притчей во языцех. Еще Салтыков-Щедрин говорил, что во всем мире железные дороги строятся для движения, а в России еще и для воровства. Мы прекрасно понимаем, что фонд капитального ремонта мало кто может проверить. Берешь у всех деньги, отправляешь, а результатов не видно. Прокуратура мало что может сделать. В Советское время их бы давно уже осудили, так как это хищение. Вопрос в другом, что сделать, чтобы этого не было? Ответ простой: надо менять власть. Власть должна быть подотчетна народу: покажите сметы, утвердите людей вместе с советом дома. Сейчас же прокуратура часто защищает не интересы власти, а узкой части чиновников. У нас вертикаль власти превратилась в вертикаль денег и отъема денег у населения. Нужно разрушить эту вертикаль. Поэтому мы за то, чтобы поменять это отношение к людям», — сказал Грудинин после экскурсии.
В целом, Грудинин считает, что Фонд капитального ремонта должен быть расформирован, а общедомовое имущество должно ремонтироваться за деньги бюджета.
«Нужно не меньше половины собранных налогов оставлять на территории области. А область должна давать денег муниципалам. Так сейчас полномочий понавешали, а денег нет. А потом через несколько лет они просто разводят руками. Давайте посмотрим, что получилось. Реформа здравоохранения прошла - здравоохранения не стало. Реформа образования прошла - грамотность у детей стала ниже. Реформа правоохранительных органов - сейчас опасно заходить в полицию. А реформа исполнительной власти? Она теперь не отвечает ни за что вообще. Возьмите любую реформу за последние 20 лет, и вы увидите, что стало только хуже», — подчеркнул Грудинин.
Изготовитель: ООО «АН ТВ-2», 634012, Томск, ул.Елизаровых, д.53/2, оф. 308. ИНН 7017474509.
Заказчик: ТОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, г. Томск, ул. Крылова, 4/1.
Оплачено из средств избирательного фонда ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Дата выпуска: 31.08.2021 года
Заказчик: ТОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, г. Томск, ул. Крылова, 4/1.
Оплачено из средств избирательного фонда ТОМСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Дата выпуска: 31.08.2021 года