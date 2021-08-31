Побывал в этом доме и Павел Грудинин. Его пригласили специально, чтобы он потом «передал привет Чубайсу».



«Коррупция, взяточничество, отсутствие профессионализма в России стали притчей во языцех. Еще Салтыков-Щедрин говорил, что во всем мире железные дороги строятся для движения, а в России еще и для воровства. Мы прекрасно понимаем, что фонд капитального ремонта мало кто может проверить. Берешь у всех деньги, отправляешь, а результатов не видно. Прокуратура мало что может сделать. В Советское время их бы давно уже осудили, так как это хищение. Вопрос в другом, что сделать, чтобы этого не было? Ответ простой: надо менять власть. Власть должна быть подотчетна народу: покажите сметы, утвердите людей вместе с советом дома. Сейчас же прокуратура часто защищает не интересы власти, а узкой части чиновников. У нас вертикаль власти превратилась в вертикаль денег и отъема денег у населения. Нужно разрушить эту вертикаль. Поэтому мы за то, чтобы поменять это отношение к людям», — сказал Грудинин после экскурсии.

