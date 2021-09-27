В семьях, вспоминает Голубев, доходило до скандала. Жены жаловались, что на СХК мужья оставляли здоровье. «А куда было уходить? Город закрытый, другой работы не было. В Томск на переполненном автобусе ездить было тяжело. Каждый раз на выезде сдавали пропуск в специальную ячейку, потом его забирали. Зарплаты на СХК были неплохие, я уходил в отпуск и получал по 700 рублей. На эти деньги можно было все купить, если у тебя был в магазинах блат».



Когда в Томске были пустые прилавки в магазинах, в Северск, центр снабжения, привозили редкие продукты. Здесь, как в магазинах Москвы и Ленинграда, можно было купить все: хрусталь, ковры, финскую и югославскую обувь, корейские спортивные костюмы и шубы. Александр вспоминает, как в первые дни по приезду в Северск зашел в гастроном и «чуть не упал в обморок». На прилавках лежали колбасы, консервные банки венгерской фирмы «Глобус» и прочие деликатесы.



«А как я удивился, когда пришел в столовую на 25 объекте. В столовой Приборного завода, где я работал в Томске, единственное, что мы видели - это куриные шеи, спины и крылья, либо свиной шницель из сала. В столовой на комбинате лежали ромовые бабы. В Томске иногда даже батонов не было, а тут такое разнообразие. Кормили разными видами мясных блюд».



В магазинах продавали вино из Болгарии. На кассах лежали жевательные мятные и клубничные резинки из Таллина. В Томске такую жвачку можно было достать только на толкучке. «После 90-х в Северске рухнуло снабжение, все поменялось, – вспоминает Александр. – С прилавков стало исчезать самое простое: зубная паста, бытовая химия, которая была на спирту. Исчезли сахар и дрожжи, народ бросился варить самогон. Те времена отразились на всей стране. В Северске, конечно, в меньшей мере, тут никогда не было нищеты и разброда. А теперь мы живем как в капсуле. Предприятия стали закрываться, остался единственный кинотеатр «Мир». В старом районе города чувствуется обветшалость».

