Почему необходимо оставить Томск на три дня без воды: подробности от Томскводоканала

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В редакцию ТВ2 поступает множество звонков, связанных с отключением холодной воды практически во всем Томске на три дня — 23, 24 и 25 апреля 2021 года. Мы связались по телефону с главным инженером «Томскводоканала» Игорем Мажейкиным и попросили ответить на вопросы томичей.

Фото: Томскводоканал

— Главный вопрос: почему в городе нет какого-то запасного водовпровода, на которой было бы можно переключить Томск на время ремонта?

— Проблема известна. Водоснабжение города у нас не кольцевое, а тупиковое. До 2012 года мы вообще отключали воду каждый год. Затем мы проводили модернизацию системы водопроводов и поэтому последние пять лет обходились без масштабных отключений. Последнее крупное отключение было в 2016 году.

В целом, водовод первого подъема имеет три очереди. А в работе он с 1974 года. Гарантийный эксплуатационной срок 25-30 лет. Вот и считайте. Участки, которые нам необходимо менять, в работе почти 50 лет.

Почему отключаем на три дня? Потому что сначала система опорожняется. Это практически 300 километров сетей, по времени 8-9 часов. Столько времени уйдет на опорожнение, столько же на заполнение — то есть, практически сутки. Плюс, сам объем работы — где-то полтора дня. Разбить на этапы это невозможно, так как мы не можем нарушать гидравлические режимы, что может привести к росту аварийности.

Фото: Томскводоканал

— А в других городах как?

— Примерно такая же ситуация везде в нашей стране. Ключевой момент в том, что у нас подземный водозабор. Порядка 80 километров идет от Губино до подземного водозабора. И потом идет магистраль до города. Сейчас нам главное — поменять перемычку между двумя очередями. То есть, отключить две трубы. Когда мы отключаем две трубы, то мы из работы выводим практически 75 скважин. Остается 50 скважин, этим объемом обеспечивается водовод 10, которым питается северная часть Томска — Иркутский тракт, Каштаки.

— Но вы сейчас сделаете что-то, чтобы ситуация не повторялась впредь?

— Мы не можем гарантировать, что ситуация никогда не повторится. Но мы специально меняем перемычки, чтобы делать отключения более плавными. Но я еще раз повторю: до 2012 года мы проводили эти работы каждый год. За десять лет это повторное отключение такое. Мы принимаем новые технологии, новую запорную арматуру импортного производства — Австрия, Дания.

А если бы у нас была кольцевая система, то было бы проще. То есть, мы бы одну трубу отключили, вторую бы включили, и город бы оставался с водой. Но к сожалению, такой возможности нет.

Эти отключения для нас самих нежелательны. В том плане, что мы нарушаем гидравлическую целостность системы, но это делать надо, чтобы ситуация оставалась под контролем. Сейчас у нас есть возможность нормально подготовиться и выполнить работы. Не дай бог случиться что-то, тогда вопрос будет стоять по-другому. Мы не успеем предупредить население, чтобы томичи произвели необходимые запасы воды, а будем вынуждены ограничить водоснабжение.

Фото: Томскводоканал

— А мы в принципе можем перейти на кольцевую систему?

— Для этого надо построить водовод 9А. В данный момент Томскводоканал сделал проект, который прошел госэкспертизу. Мы это сделали под эгидой областного департамента ЖКХ. Для строительства нужны 1,5 млрд рублей. Мы продолжаем проработку данного вопроса с областным департаментом ЖКХ о возможности финансирования проекта за счет федеральных средств.

— А каков в целом процент изношенности водопроводных сетей?

— 70-75%.

— И последний вопрос. Тем, кто платит не по счетчкикам, а по нормативу, будет ли какой-то перерасчет?

— Конечно, будет. Для этого нужно будет обратиться к нам с заявлением.