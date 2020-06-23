Почему не получается Томск вывести на чистую воду?

Большая беда для родников — вандалы. Украденные трубы, считает Александр, тоже дело их рук. Вандалы на Ключевском роднике в Михайловской роще неоднократно срывали с информационного стенда рядом с лестницей плакаты по родникам и экотропам, а затем вообще выломали щит. Вытаптывают растения у родника. Одна из организаторов Экотроп Томска Олеся Курилова неоднократно обращалась в полицию, но тщетно.



— Каждый раз, а это было раз шесть, я звонила в РОВД, — рассказывает Олеся Курилова. — Даже как-то по их просьбе приехала с другого конца города в девять вечера на остановку Четвертая поликлиника, чтобы показать, где обитают предположительные вандалы, но машину послали на другой вызов. Несколько раз разговаривала и с ППС, с командиром батальона, дежурными — им дали задание дежурить только в выходные дни, когда людей много. Ходила к участковому седьмого участка, который курирует Михайловскую рощу, писала заявление. Я звала — пойдемте утром сходим, поговорим с людьми, может, улики найдем...



В вандализме волонтеры подозревают троих мужчин (предположительно бездомных) — один из волонтеров слышал, как мужчина, который мылся в роднике, жаловался другому: «Он нам все испортит с этими родниками».



Олеся Назарова считает, что, возможно, вандализм как-то связан с закладками, и волнуется за отца. В декабре 2019 года за тайники с наркотиками в Михайловской роще на пять лет посадили подростка. А однажды к гидрогеологу, пока он работал на Ключевском роднике, подошли полицейские — «искали на территории лесопарка наркоманов».