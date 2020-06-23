Добрые новости
23 июня,
2020
Почему не получается Томск вывести на чистую воду?
В Томске больше тысячи родников. Гидрогеолог Александр Назаров с волонтерами их чистит и обустраивает, работает по восемь часов в день. Но почти каждый раз вандалы разрушают сделанное. Волонтеры опять обустраивают. Вандалы опять разрушают... А родники все текут и текут.
Ключевской родник
Александра Назарова в Михайловскую рощу позвали волонтеры группы «Экотропы Томска». Они же помогли обустроить Ключевской родник — сделали лестницу и несколько скамеек.
Работу на Ключевском роднике Александр Назаров начал в мае 2019 года. На обустройство ушло два месяца. Сейчас на роднике есть несколько водопадов, пруд и дорожки вдоль ручья. В ближайшее время Александр хочет сделать еще один водопад, пару скамеек и лестницу, ведущую на Комсомольский проспект.
По словам Александра, травертиновое поле — куда упирается ручей от родника — в будущем может стать «новыми Таловскими чашами», в воде много кальция. Есть только одно но — его могут разрушить.
Сейчас травертины напоминают обычную грязь. Чтобы по ним не ходили, Александр собирается расширить тропинки вдоль них.
— Волонтеры делали лестницу, за воду отвечал папа, — рассказывает дочь гидрогеолога Олеся Назарова. Вместе с отцом она сажает в роще кедры. В Томск приехала проведать отца из Москвы.

— Здесь свалка недалеко, он оттуда вытаскивал трубы, оббивал их от бетона и тащил сюда. Доски на обустройство родников взял из помойки возле дома. Папа говорил: какие хорошие доски... Я предложила взять на час ГАЗель. Мы целую ГАЗель загрузили, привезли на место, а папа потом потихоньку уже носил их к роднику.

Для Александра не существует мусора — только рабочий материал. В этом году пруд возле родника закидали чурками, волонтер распилил рядом дерево. Гидрогеолог сразу решил сделать из них ступеньки.
— В Михайловской роще около 50 родников, — рассказывает Александр Назаров, нехотя отрываясь от работы. — Сначала на так называемом Ключевском было три родника (их называли «Три сестры»), потом волонтеры из-за незнания наковыряли восемь дырок — пришлось обустраивать их все. Но две трубы уже кто-то стащил, осталось только шесть.
Большая беда для родников — вандалы. Украденные трубы, считает Александр, тоже дело их рук. Вандалы на Ключевском роднике в Михайловской роще неоднократно срывали с информационного стенда рядом с лестницей плакаты по родникам и экотропам, а затем вообще выломали щит. Вытаптывают растения у родника. Одна из организаторов Экотроп Томска Олеся Курилова неоднократно обращалась в полицию, но тщетно.

— Каждый раз, а это было раз шесть, я звонила в РОВД, — рассказывает Олеся Курилова. — Даже как-то по их просьбе приехала с другого конца города в девять вечера на остановку Четвертая поликлиника, чтобы показать, где обитают предположительные вандалы, но машину послали на другой вызов. Несколько раз разговаривала и с ППС, с командиром батальона, дежурными — им дали задание дежурить только в выходные дни, когда людей много. Ходила к участковому седьмого участка, который курирует Михайловскую рощу, писала заявление. Я звала — пойдемте утром сходим, поговорим с людьми, может, улики найдем...

В вандализме волонтеры подозревают троих мужчин (предположительно бездомных) — один из волонтеров слышал, как мужчина, который мылся в роднике, жаловался другому: «Он нам все испортит с этими родниками».

Олеся Назарова считает, что, возможно, вандализм как-то связан с закладками, и волнуется за отца. В декабре 2019 года за тайники с наркотиками в Михайловской роще на пять лет посадили подростка. А однажды к гидрогеологу, пока он работал на Ключевском роднике, подошли полицейские — «искали на территории лесопарка наркоманов».
Уже в сентябре 2019 года Олеся Назарова обратилась к депутату Думы города Томска Илье Леонтьеву. Он написал в мэрию запрос. Оттуда пришел ответ:
На этом все закончилось. По словам дочери гидрогеолога Олеси Назаровой, из ОМВД Октябрьского района на связь с ними так никто и не вышел.
Королёвский родник
Королёвским родником Александр занимается с июля 2019 года. Сделал здесь столик, мост через речку и дорожку из досок — лежневку. Дети из школы № 47 сделали скамейку и поставили табличку с названием родника.
Вблизи Королёвского родника 12 выходов воды. Все родники впадают в Михайловскую речку — на городских картах ее нет. По словам Александра, еще прошлым летом в речке можно было увидеть мальков.
Александру трудно ходить. Пока мы шли к Королёвском роднику — гидрогеолог упал на склоне и не мог сам подняться.
Речка Михайловка. Фото Олеси Назаровой.
Сейчас на Михайловской речке остался один мостик.

Первый раз лежневку разломали почти сразу после завершения работы. Обнаружила это экскурсовод Элина Михальцова — помогает Александру и водит на родники экскурсии.

— Когда мы пришли с Александром Дмитриевичем на Королёвский родник в июле 2019 года, то увидели разбросанные ветви, которые были уложены Александром Дмитриевичем в виде лежневки для прохода к обнаруженной им речке Михайловке, — рассказывает Элина. — Через пару дней, 20 июля, я пришла, чтобы восстановить лежневку — уложила снова все ветки и сучки, чтобы можно было пройти к речке. Еще через пару дней от Олеси Александровны я узнала, что тропа снова разрушена, ветки разбросаны и оставлена записка с угрозами, мол, в следующий раз последует физическая расправа. На той же неделе я принесла записку с обращением для установления контакта, продолжения не последовало.

Вандалы оставили Александру записку: «Оставь. Сломаем». Следующая записка была уже с угрозами: «Уходи. Жопу надерем». Записка Элины:
— В ноябре две недели папа опять потратил на то, чтобы сделать у Королёвского родника дорожку, — рассказывается Олеся Назарова. — Хорошо помню, сказал, что осталось всего два метра доделать. Закончил работу в семь вечера. На следующий день к десяти утра уже все сломали. Надо же успеть раздолбать, колья выдрать... Ощущение, что ждали пока закончит работу, чтобы побольнее было. Лежневку папа пока так и не восстановил. Волонтеры помогают и тоже возмущаются. Мало тех, кто занимается созидательным волонтерством, и нам дали понять, что это только наше личное дело и никто защищать и охранять труд не будет...

По словам Александра, без инструмента сломать сделанное невозможно — лежневку собирали 120-миллиметровыми гвоздями.
Лежневка, видео Элины Михальцовой.
«Университетский вандализм»
В 2016 году Александр нашел семь родников в Ботаническом саду рядом с Университетской рощей. Там же вырыл 11 прудов на месте бывшей Садовой речки. Гидрогеолог сделал между прудами перешейки, мостики с поручнями и оформил их чурками, разбросанными вокруг.

Меня Татьяна Петровна (бывший директор Ботанического сада) попросила посмотреть, что с заболоченной зоной у них на территории можно сделать, рассказывает Александр Назаров. А сама ушла в отпуск. Там были бревна 60 сантиметров толщиной, все завалено илом, ветками. Я все убрал, разделил на три части зону, поставил бревна как забор, навел красоту...
— Садовая речка течет внутри водоносного горизонта, поэтому ее можно только оформить, бесполезно загонять в трубу или садить на ней ивы, — рассказывает Олеся Назарова. — Сотрудники Ботсада не ожидали такой продуктивной быстрой работы, они почти не заходили в тот конец сада и планировали в далекой перспективе посадить на том участке ивы. А тут — пруды, не отмеченные на картах, не зарегистрированные официально... Татьяна Петровна хотела начать оформление сделанного, но через полгода ее уволили.

При новом директоре Михаиле Ямбурове в 2019 году пруды завалили, перила сломали.

— В Ботсаду раньше делали искусственные пруды, — вспоминает Александр. — А эти, наоборот, уничтожают. Им речку частично в виде прудов восстановили: можно было бы там аква-растения сажать, рыбок завести... В итоге они что сделали — пригласили студентов — те все это завалили. Кандидаты наук, а поступили как вандалы.
По поводу вандалов в Михайловской роще Олеся Назарова в конце 2019 года обратилась за помощью в Общероссийский народный фронт. Юрист ОНФ в феврале написал официальное обращение в Октябрьский РОВД, но ответа до сих пор нет.

Александр Назаров решил возобновить работу по родникам в Михайловской роще в этом году. Родниками он занимается уже 60 лет, еще преподавателем водил в Михайловскую рощу студентов политеха на практику. Ему часто задают вопрос: «Зачем тебе это надо?». И у Александра есть на это ответ.
Есть два варианта – ходить, как бабушки с палками, а у меня нагрузка вот – рюкзак, топор и работа. Если ничего не делать, то жить-то как? И тем более кто, если не я...
Уже после встречи в Михайловской роще Александр обнаружил на Магистратском роднике на Обрубе сломанный указатель и выкопанную лавочку. Вместе с дочерью он приезжал сюда отмыть стенды, разрисованные маркерами.
Июнь 2020
Александр Мазуров

ПОДДЕРЖИ ТВ2! Мы пишем о том, что важно.
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.