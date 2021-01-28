«По закону никто не может взять и отменить спектакль»

Истории

На прошлой неделе в новосибирском театре «Глобус» отменили показ документального спектакля о войне «Танго морген, танго пли». Режиссер постановки Анастасия Патлай заявила, что отменили спектакль после звонка руководству театра с соответствующей рекомендацией.

Фото: www.globus-nsk.ru

После того как пост об отмене спектакля Анастасия опубликовала на своей странице в Фейсбуке, театр выпустил релиз: спектакль, мол, отменили из-за плохой продажи билетов в период пандемии. И что обязательно будут выяснять «подлинные причины и мотивы возникновения информации в публичном пространстве». В «Глобусе» также отметили, что не планируют убирать «Танго морген, танго пли» из репертуара, несмотря на разные «предложения, мнения и комментарии». Следующие показы спектакля согласно релизу состоятся 2 апреля и 4 мая. В министерстве культуры в свою очередь сказали, что «правительство Новосибирской области и министерство культуры региона не имеет отношения к принятию решений о снятии или замене спектаклей».

Мы поговорили с режиссером спектакля Анастасией Патлай о том, что происходило в эти дни с ней, спектаклем и руководством театра.

Фото: взято со страницы Анастасии Патлай

— Что это был за спектакль, о чем он?

— Спектакль называется «Танго морген, танго пли». Он посвящен повседневности тыла, повседневности города Новосибирска в годы Великой Отечественной войны. Инициатива создания спектакля принадлежит театру «Глобус». В честь 75-летнего юбилея Победы театр решил поговорить на редко проговариваемую тему — жизнь людей в годы войны в тылу. Про работу на заводах и так далее. Пригласили они меня, потому что знают, что я много занимаюсь темой памяти. В Сахаровском центре я в течение трех лет курировала «Археологию памяти». Выпустила несколько документальных спектаклей, посвященных послевоенному Калининграду и сестрам милосердия Первой мировой войны. То есть я постоянно занимаюсь документальными спектаклями о разных этапах прошлого. И про память о прошлом. Это не просто рассказ, но и о том, как сохраняется память о том времени.

В начале октября 2019 мы стали работать над спектаклем вместе с драматургом Андреем Ивановым. Это была наша первая экспедиция в Новосибирск. В целом на работу над пьесой и спектаклем ушел почти год. Работа над любым документальным проектом начинается с исследования, и занимает много времени, потому что собираем материал для пьесы и уже потом приступаем к постановке. Начинаем и выращиваем пьесу сами — с нуля.

Фото: www.globus-nsk.ru

Весной к нам присоединилась драматург Катя Бондаренко, хотя уже имела на руках пьесу Андрея Иванова. Я решила: для того, чтобы спектакль имел больше права быть именно в новосибирском театре, нужно включить истории, рассказанные актрисами театра «Глобус». Чтобы спектакль как бы родился изнутри театра, а не просто был принесен мной как человеком внешним по отношению к Новосибирску и театру. В театре очень открыто приняли предложение и поделились драматичными историями, которые касались их семей и памяти о годах войны. Истории очень разные: у кого-то родные были под немцами, у кого-то угнали остарбайтерами на работу в Германию. Кто-то был полицаем у немцев, и об этом невозможно было говорить все советские годы, а этот дед потом, соответственно, сидел в ГУЛАГе. В общем, разные истории, и не только героического толка. Но и героического в том числе. Показывающие разнообразие сюжетов войны.

Речь в них не только про победу над врагом, но подчас про выживание. Про работу на заводах, в невыносимых условиях, и это касалось, в основном, женщин и детей. В том числе про женщин, которые работали на предприятиях, где главным лозунгом было «Все для фронта! Все для победы!» и были вынуждены оставлять своих новорожденных детей одних дома. И те погибали, потому что производство оставлять было нельзя. Я не могу сказать, что это темы неизвестные, они все известные, мы все понимаем, что война — сложное время для всех. Но здесь нам было важно эту память проговорить, потому что как раз память о таких страницах, она является немного запретной. Как будто бы стыдно об этом вспоминать, и предки, таким образом, забываются. Как будто они имеют меньше права на память, чем те, кто совершал подвиги на полях сражений.

Вот такой был спектакль, мы с актрисами его определили как «реквием по бабушкам». По моему мнению, здесь получился такой сторителлинг с элементами свидетельского театра. Свидетельский театр — это когда не актер играет историю, а носитель истории рассказывает про себя. Здесь получилось так, что актрисы были и исполнителями чужих историй, и рассказчицами своих семейных историй.

Из-за пандемии премьера откладывалась, что позволило нам более глубоко и тщательно работать с этой темой. Премьера должна была состояться 8 мая, но прошла в конце сентября. Замечательно все прошло, было потом хорошее и душевное обсуждение. Публика — все в слезах и благодарностях, потому что тема у всех вызывает сильные эмоции.

— Получается, следующий показ спектакля отменили. И как вы об этом узнали?

— 15 января должен был быть спектакль. У нас есть специальный чат с актрисами, где мы переписываемся, желаем друг другу ни пуха ни пера, обмениваемся пожеланиями к дням рождения и Новому году. И вот я собралась писать им очередные воодушевляющие слова, зашла на сайт театра и увидела, что спектакль «Танго морген, танго пли» отменен. И следующий тоже. Я была, честно говоря, озадачена. Стала писать актрисам, они мне ответили, что им как причину отмены спектакля назвали малое количество проданных билетов. Я думала, ну ладно, отменили сегодняшний спектакль, потому что было продано мало билетов, хотя прокат в государственном театре не сильно зависит от количества проданных билетов. Но почему тогда отменен и другой спектакль — 4 февраля.

Фото: www.globus-nsk.ru

Я стала писать директору по развитию театра Инне Кремер, которая меня в театр работать и приглашала. Которая и обратилась ко мне с идеей этого спектакля. Через какое-то время мне перезвонила директор «Глобуса» и сказала: Анастасия, мы очень любим и ценим ваш спектакль, но мы вынуждены его отменить, потому что позвонили какие-то люди и сказали, что вы состоите в каких-то списках. Мол, я вас предостерегаю, чтобы вы были осторожны. И что какие-то люди следят, и «большой брат» следит за вами. Мы знаем, что у вас такое творчество, которое всегда привлекает внимание, имея в виду мою работу в «Театре.doc», так как в основном спектакли я ставлю в Москве. И давайте мы не будем никому ничего говорить, а актрисам скажем, что билеты плохо проданы. Я спросила, поинтересовались ли, что именно не понравилось в спектакле? Потому что, честно говоря, я обалдела. Да, у меня есть спектакли про гомосексуалов и каминг-аут, и я понимаю, что гомофобы все время ходят и пытаются меня обвинить в растлении малолетних. Но тут спектакль даже не тянет на какую-то острую тему. Он такой нежный по отношению к памяти про людей, живших давно. И с этим спектаклем я никак не ожидала подобного.

— То есть ни вам, ни руководству театра не удалось выяснить, что это были за люди?

— Руководство театра не сказало ничего. Сказало: выяснить, что за люди, невозможно. Там даже не пригрозили, а просто сказали, что у вас там какой-то нехороший спектакль и режиссер с нехорошей фамилией в каких-то списках. И что вы нехорошие какие-то. А государственные театры очень зависимы от финансирования, это, наверное, для них значимо. Но я думаю, что снимать спектакль, не выяснив причины и не получив никакого распоряжения, это странно. И недостойно культурной институции.

Я была озадачена и обездвижена, то есть была в таком, как сейчас говорят, кринже, пока кто-то из моих друзей не переслал сообщение из одного телеграм-канала. Такой помоечный телеграм-канал «ПодковЁрка», в котором было написано, что молодцы, дескать, правительство Новосибирской области, сняли спектакль, который порочит память предков о годах войны, этой нехорошей Патлай, которая в принципе плоха. Честно говоря, это сообщение для меня кое-что прояснило. А что касается самого канала, то у нас сейчас так и делается политика. Есть какие-то помоечные каналы, которые периодические что-то сливают. И эти «сливы» могут быть и правдой, и ложью. Чаще всего они являются правдой или частично правдой.

Я это сообщение отправила в театр, и театр ответил, что это слухи. У нас был только звонок, и мы сейчас хотим получить информацию от министерства культуры Новосибирской области. Я все эти дни (с 15 по 20 января — прим. ред.) пыталась понять, что будет, когда театр получит объяснение. Ну вот ему скажут, что надо что-то исправить, и мы будем исполнять рекомендации по цензурированию спектакля. Или скажут: закройте. Или, наоборот, скажут: откройте. Я никак не могла понять. Поэтому приняла решение, что лучшей тактикой является публичность и опубликовала этот пост. После чего незамедлительно театр выпустил пресс-релиз, в котором пытается сохранить лицо и сообщает, что показы спектакля в апреле и мае пройдут. Мне кажется, что это прямое следствие моего поста. И этой публичности. Я поддерживаю театр, я хочу, чтобы театр сохранил лицо. Чтобы не было никаких подковерных, непонятно кем принятых решений. Чтобы все было прозрачно. Пусть спектаклем закроют конец сезона. Когда спектакль закрывается, объявляется последний показ, организовывается какой-то пиар. Что со спектаклем нужно попрощаться. Это как ребенок: над его созданием работали много, вкладывали туда свои души, силы и профессиональные знания. И так просто, по-тихому, объясняя отсутствием продаж, его просто отменить... Это мне кажется неправильным. Недостойным.

— Сколько людей работало над спектаклем?

— В театре вообще много людей работает. Если говорит об актерском составе, то в спектакле было задействовано 11 актрис. Принципиально мы использовали женские голоса, потому что основные героини — женщины. Женщины в повседневности тыла. Кроме того, есть творческая группа. Это режиссер, драматург, композитор, сценограф, художник по костюмам и по свету.

— Не было при подготовке к спектаклю, на репетициях каких-то недобрых знаков? Или все это как снег на голову?

— Как снег на голову. Не было никаких знаков. Наоборот, были очень хорошие отзывы. На сайте театра «Глобус» было опубликован текст обсуждения, которое прошло 2 октября. Были и еще отзывы. Действительно, я такого не ожидала.

Я думала и решила, что нужно сообщить публично об отмене спектакля. И театр, и министерство культуры Новосибирской области как-то очухались и поняли, что так нельзя. Мне вот эта ситуация — мы не знаем, что не понравилось, но мы пока на всякий случай отменим, а потом мы пойдем и спросим, что не понравилось, кажется довольно сервильным поведением. И не совсем достойным. Конечно, министерство культуры является шефом по отношению к государственным театрам. Но какое-то достоинство должно быть у художников и руководства театра. Может быть, надо было сначала узнать, а потом отменять спектакль, а не наоборот. Узнать, получить распоряжение и так далее. Или дождаться, когда на этот спектакль подадут в суд. По закону никто не может взять и отменить спектакль. Нужно доказать, что в нем есть что-то противоречащее законодательству Российской Федерации. И после моего поста как раз и появился пресс-релиз театра «Глобус», а вот министерство культуры так со мной и не связалось.

Фото: www.globus-nsk.ru