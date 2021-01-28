«По закону никто не может взять и отменить спектакль»
На прошлой неделе в новосибирском театре «Глобус» отменили показ документального спектакля о войне «Танго морген, танго пли». Режиссер постановки Анастасия Патлай заявила, что отменили спектакль после звонка руководству театра с соответствующей рекомендацией.
После того как пост об отмене спектакля Анастасия опубликовала на своей странице в Фейсбуке, театр выпустил релиз: спектакль, мол, отменили из-за плохой продажи билетов в период пандемии. И что обязательно будут выяснять «подлинные причины и мотивы возникновения информации в публичном пространстве». В «Глобусе» также отметили, что не планируют убирать «Танго морген, танго пли» из репертуара, несмотря на разные «предложения, мнения и комментарии». Следующие показы спектакля согласно релизу состоятся 2 апреля и 4 мая. В министерстве культуры в свою очередь сказали, что «правительство Новосибирской области и министерство культуры региона не имеет отношения к принятию решений о снятии или замене спектаклей».
Мы поговорили с режиссером спектакля Анастасией Патлай о том, что происходило в эти дни с ней, спектаклем и руководством театра.
— Что это был за спектакль, о чем он?
— Спектакль называется «Танго морген, танго пли». Он посвящен повседневности тыла, повседневности города Новосибирска в годы Великой Отечественной войны. Инициатива создания спектакля принадлежит театру «Глобус». В честь 75-летнего юбилея Победы театр решил поговорить на редко проговариваемую тему — жизнь людей в годы войны в тылу. Про работу на заводах и так далее. Пригласили они меня, потому что знают, что я много занимаюсь темой памяти. В Сахаровском центре я в течение трех лет курировала «Археологию памяти». Выпустила несколько документальных спектаклей, посвященных послевоенному Калининграду и сестрам милосердия Первой мировой войны. То есть я постоянно занимаюсь документальными спектаклями о разных этапах прошлого. И про память о прошлом. Это не просто рассказ, но и о том, как сохраняется память о том времени.
В начале октября 2019 мы стали работать над спектаклем вместе с драматургом Андреем Ивановым. Это была наша первая экспедиция в Новосибирск. В целом на работу над пьесой и спектаклем ушел почти год. Работа над любым документальным проектом начинается с исследования, и занимает много времени, потому что собираем материал для пьесы и уже потом приступаем к постановке. Начинаем и выращиваем пьесу сами — с нуля.
Весной к нам присоединилась драматург Катя Бондаренко, хотя уже имела на руках пьесу Андрея Иванова. Я решила: для того, чтобы спектакль имел больше права быть именно в новосибирском театре, нужно включить истории, рассказанные актрисами театра «Глобус». Чтобы спектакль как бы родился изнутри театра, а не просто был принесен мной как человеком внешним по отношению к Новосибирску и театру. В театре очень открыто приняли предложение и поделились драматичными историями, которые касались их семей и памяти о годах войны. Истории очень разные: у кого-то родные были под немцами, у кого-то угнали остарбайтерами на работу в Германию. Кто-то был полицаем у немцев, и об этом невозможно было говорить все советские годы, а этот дед потом, соответственно, сидел в ГУЛАГе. В общем, разные истории, и не только героического толка. Но и героического в том числе. Показывающие разнообразие сюжетов войны.
Речь в них не только про победу над врагом, но подчас про выживание. Про работу на заводах, в невыносимых условиях, и это касалось, в основном, женщин и детей. В том числе про женщин, которые работали на предприятиях, где главным лозунгом было «Все для фронта! Все для победы!» и были вынуждены оставлять своих новорожденных детей одних дома. И те погибали, потому что производство оставлять было нельзя. Я не могу сказать, что это темы неизвестные, они все известные, мы все понимаем, что война — сложное время для всех. Но здесь нам было важно эту память проговорить, потому что как раз память о таких страницах, она является немного запретной. Как будто бы стыдно об этом вспоминать, и предки, таким образом, забываются. Как будто они имеют меньше права на память, чем те, кто совершал подвиги на полях сражений.
Вот такой был спектакль, мы с актрисами его определили как «реквием по бабушкам». По моему мнению, здесь получился такой сторителлинг с элементами свидетельского театра. Свидетельский театр — это когда не актер играет историю, а носитель истории рассказывает про себя. Здесь получилось так, что актрисы были и исполнителями чужих историй, и рассказчицами своих семейных историй.
Из-за пандемии премьера откладывалась, что позволило нам более глубоко и тщательно работать с этой темой. Премьера должна была состояться 8 мая, но прошла в конце сентября. Замечательно все прошло, было потом хорошее и душевное обсуждение. Публика — все в слезах и благодарностях, потому что тема у всех вызывает сильные эмоции.
— Получается, следующий показ спектакля отменили. И как вы об этом узнали?
— 15 января должен был быть спектакль. У нас есть специальный чат с актрисами, где мы переписываемся, желаем друг другу ни пуха ни пера, обмениваемся пожеланиями к дням рождения и Новому году. И вот я собралась писать им очередные воодушевляющие слова, зашла на сайт театра и увидела, что спектакль «Танго морген, танго пли» отменен. И следующий тоже. Я была, честно говоря, озадачена. Стала писать актрисам, они мне ответили, что им как причину отмены спектакля назвали малое количество проданных билетов. Я думала, ну ладно, отменили сегодняшний спектакль, потому что было продано мало билетов, хотя прокат в государственном театре не сильно зависит от количества проданных билетов. Но почему тогда отменен и другой спектакль — 4 февраля.
Я стала писать директору по развитию театра Инне Кремер, которая меня в театр работать и приглашала. Которая и обратилась ко мне с идеей этого спектакля. Через какое-то время мне перезвонила директор «Глобуса» и сказала: Анастасия, мы очень любим и ценим ваш спектакль, но мы вынуждены его отменить, потому что позвонили какие-то люди и сказали, что вы состоите в каких-то списках. Мол, я вас предостерегаю, чтобы вы были осторожны. И что какие-то люди следят, и «большой брат» следит за вами. Мы знаем, что у вас такое творчество, которое всегда привлекает внимание, имея в виду мою работу в «Театре.doc», так как в основном спектакли я ставлю в Москве. И давайте мы не будем никому ничего говорить, а актрисам скажем, что билеты плохо проданы. Я спросила, поинтересовались ли, что именно не понравилось в спектакле? Потому что, честно говоря, я обалдела. Да, у меня есть спектакли про гомосексуалов и каминг-аут, и я понимаю, что гомофобы все время ходят и пытаются меня обвинить в растлении малолетних. Но тут спектакль даже не тянет на какую-то острую тему. Он такой нежный по отношению к памяти про людей, живших давно. И с этим спектаклем я никак не ожидала подобного.
— То есть ни вам, ни руководству театра не удалось выяснить, что это были за люди?
— Руководство театра не сказало ничего. Сказало: выяснить, что за люди, невозможно. Там даже не пригрозили, а просто сказали, что у вас там какой-то нехороший спектакль и режиссер с нехорошей фамилией в каких-то списках. И что вы нехорошие какие-то. А государственные театры очень зависимы от финансирования, это, наверное, для них значимо. Но я думаю, что снимать спектакль, не выяснив причины и не получив никакого распоряжения, это странно. И недостойно культурной институции.
Я была озадачена и обездвижена, то есть была в таком, как сейчас говорят, кринже, пока кто-то из моих друзей не переслал сообщение из одного телеграм-канала. Такой помоечный телеграм-канал «ПодковЁрка», в котором было написано, что молодцы, дескать, правительство Новосибирской области, сняли спектакль, который порочит память предков о годах войны, этой нехорошей Патлай, которая в принципе плоха. Честно говоря, это сообщение для меня кое-что прояснило. А что касается самого канала, то у нас сейчас так и делается политика. Есть какие-то помоечные каналы, которые периодические что-то сливают. И эти «сливы» могут быть и правдой, и ложью. Чаще всего они являются правдой или частично правдой.
Я это сообщение отправила в театр, и театр ответил, что это слухи. У нас был только звонок, и мы сейчас хотим получить информацию от министерства культуры Новосибирской области. Я все эти дни (с 15 по 20 января — прим. ред.) пыталась понять, что будет, когда театр получит объяснение. Ну вот ему скажут, что надо что-то исправить, и мы будем исполнять рекомендации по цензурированию спектакля. Или скажут: закройте. Или, наоборот, скажут: откройте. Я никак не могла понять. Поэтому приняла решение, что лучшей тактикой является публичность и опубликовала этот пост. После чего незамедлительно театр выпустил пресс-релиз, в котором пытается сохранить лицо и сообщает, что показы спектакля в апреле и мае пройдут. Мне кажется, что это прямое следствие моего поста. И этой публичности. Я поддерживаю театр, я хочу, чтобы театр сохранил лицо. Чтобы не было никаких подковерных, непонятно кем принятых решений. Чтобы все было прозрачно. Пусть спектаклем закроют конец сезона. Когда спектакль закрывается, объявляется последний показ, организовывается какой-то пиар. Что со спектаклем нужно попрощаться. Это как ребенок: над его созданием работали много, вкладывали туда свои души, силы и профессиональные знания. И так просто, по-тихому, объясняя отсутствием продаж, его просто отменить... Это мне кажется неправильным. Недостойным.
— Сколько людей работало над спектаклем?
— В театре вообще много людей работает. Если говорит об актерском составе, то в спектакле было задействовано 11 актрис. Принципиально мы использовали женские голоса, потому что основные героини — женщины. Женщины в повседневности тыла. Кроме того, есть творческая группа. Это режиссер, драматург, композитор, сценограф, художник по костюмам и по свету.
— Не было при подготовке к спектаклю, на репетициях каких-то недобрых знаков? Или все это как снег на голову?
— Как снег на голову. Не было никаких знаков. Наоборот, были очень хорошие отзывы. На сайте театра «Глобус» было опубликован текст обсуждения, которое прошло 2 октября. Были и еще отзывы. Действительно, я такого не ожидала.
Я думала и решила, что нужно сообщить публично об отмене спектакля. И театр, и министерство культуры Новосибирской области как-то очухались и поняли, что так нельзя. Мне вот эта ситуация — мы не знаем, что не понравилось, но мы пока на всякий случай отменим, а потом мы пойдем и спросим, что не понравилось, кажется довольно сервильным поведением. И не совсем достойным. Конечно, министерство культуры является шефом по отношению к государственным театрам. Но какое-то достоинство должно быть у художников и руководства театра. Может быть, надо было сначала узнать, а потом отменять спектакль, а не наоборот. Узнать, получить распоряжение и так далее. Или дождаться, когда на этот спектакль подадут в суд. По закону никто не может взять и отменить спектакль. Нужно доказать, что в нем есть что-то противоречащее законодательству Российской Федерации. И после моего поста как раз и появился пресс-релиз театра «Глобус», а вот министерство культуры так со мной и не связалось.
— Творческая группа и актрисы поддерживали вас, когда стало известно об отмене спектакля?
— Актрисы да. Они любят спектакль и дорожат им. Они оказались в сложной ситуации, так как они сотрудники театра. Но что касается отношений со мной, то они всегда их поддерживают. Некоторые из них лично мне пишут слова поддержки. Этот спектакль для них так же важен, как и для меня, и для Новосибирска. Для всех.
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