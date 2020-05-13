По следам одной публикации. От редактора

После недавнего текста ТВ2 о вспышке КОВИД в клиниках СибГМУ получили некоторое количество отзывов. По смыслу такое примерно. Благодарят. Однако же нередко укоряют: мол, вы не обеспечили достаточной степени анонимности героям публикации. Их узнают, и у них будут неприятности. Отвечаем, что содержание публикации с героями согласовывали (чего в рутинных условиях обычно не делаем), что некоторые из них готовы в случае давления искать другое место работы, что мы, безусловно, предадим любой факт давления на наших героев огласке и сделаем так, что история станет частью федеральной информационной повестки.





А еще нам пишут теперь из других лечебных учреждений. И опять анонимно (история с СибГМУ тоже началась с анонимного звонка в редакцию). Понятно, что люди не хотят неприятностей, боятся потерять работу. При этом как-то не берется во внимание, что у журналистов тоже есть семьи, дети, работа, которую можно потерять (да мы, собственно, пять лет назад ее уже, считай, потеряли, теперь другой занимаемся). Плюс по нынешним временам еще и риск уголовного преследования в соответствии со спешно принятыми законодательными новациями относительно фейков. В общем, нас подталкивают к более решительным действиям, но при этом люди не очень готовы в этих действиях принимать участие персонально.





Конечно, для нас ситуация не совсем чтобы новая. Помню, еще в относительно благополучные времена, когда жива была телекомпания, были в Томске люди, которые любили этак в разговоре сурово и прямо выговорить нам: мол, недостаточно решительно вы боретесь с режимом, надо, мол, жестче. Когда же такому решительному человеку предлагали: ты так хорошо говоришь, давай сейчас на камеру, а потом в эфир, у него почему-то находились веские и уважительные причины не делать этого.





Главное же, дело не только в наших рисках, но и в том, что у журналистов, как и у врачей, есть свой протокол. Он подразумевает необходимость проверки информации, откуда бы она ни поступала. Врать и ошибаться могут не только официальные источники, но и неофициальные. Потому-то история про СибГМУ и готовилась, почитай, неделю. Теперь вот и с новыми возможными историями про КОВИД такая же морока. Очень непросто нам работать с анонимной информацией. Очень не хочется ошибиться.





Медикам, которые сейчас обращаются к нам за помощью и анонимно сетуют то на нехватку средств защиты, то на несвоевременность и недостаточность карантинных решений в своих заведениях, имею сказать следующее. Очень уважаю вашу работу вообще, а нынче особенно. Понимаю, как тяжело сейчас приходится вам. Сам из медицинской семьи в трех поколениях (если считать от акушерки Марии Баронч, практиковавшей в Одессе в конце XIX столетия, моей прабабки). Многое знаю и про героизм этой работы, и про корпоративную солидарность… Про плохое все тоже многое знаю. Хотел бы знать меньше. Знаю, как часто героизм является оборотной стороной чьих-то ошибок. Наш человек на амбразуру ляжет, но вот начальству возразить стесняется. Иногда и ложится на амбразуру от такой стеснительности. Дорогие мои. Сейчас не время стесняться и заметать сор под лавку. Речь идет о жизнях вас, ваших пациентов, ваших близких. Мы, ТВ2, гораздо эффективнее сможем помочь вам, если вы захотите чуть больше помочь себе сами.





Немного пафосно получилось. Сорри) Так и время сейчас непростое.





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