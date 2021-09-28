По бревнышку. Что происходит с программой «Дом за рубль» в Томске?

Мэрия Томска подводит предварительные итоги программы «Дом за рубль». С 2016 года инвесторам передали в аренду 35 домов, еще десять выставлены на торги. Пять домов, переданных в рамках программы, уже восстановлены. Еще несколько объектов обещают сдать до конца года. Мэрия планирует восстановить в рамках программы не менее ста домов. Возможно ли это? И на какие сложности жалуются арендаторы.

Восстановленный дом на пер.Кустарный, 6

«Окупаемость не менее 15 лет»

Программа «Дом за рубль» подразумевает, что инвесторы за свой счет могут отремонтировать старинные дома под собственные нужды и получить льготу по арендной плате. Одним их первых таких инвесторов был Евгений Калугин, который уже восстановил дома на Пушкина, 5, Красноармейской, 78 и Октябрьской, 30. Сейчас он работает над домом по адресу переулок Кустарный, 6. Его готовность оценивается в 90%. В настоящий момент ведутся внутренние строительные и отделочные работы, обустраивается крыльцо и козырек над ним.

Восстановленный дом в пер. Кустарный, 6

«Мы столкнулись с небольшой проблемой с землей. Без аренды земли не могли решить вопрос с коммуникациями, но благодаря помощи и.о. мэра все решилось. В феврале этот вопрос мы закрыли, в течение полутора месяцев здесь будет проведено отопление», — рассказывает Евгений Калугин. Особенностью дома является то, что он частично кирпичный, а частично деревянный. Изначально кирпичная кладка разрушилась при пожаре, в итоге ее перебирали. Также в доме уже провели воду, электричество, канализацию. Отремонтировали водосточные трубы, кровлю, перекрытия.

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По мнению Евгения Калугина, программа «Дом за рубль» нуждается в значительной доработке. Изначальные условия предполагали, что после разработки проектной документации арендная плата за пользование зданием снижается до 10%, а после выполнения ремонтно-восстановительных работ – до 1 рубля за дом. Кроме того, с момента заключения договора инвестор в течение 2 лет имеет право на льготную арендную плату в размере 0,1% от рыночной. После разработки проекта льгота продляется еще на 2 года, а по завершении ремонтно-восстановительных работ распространяется на весь срок аренды (49 лет). «Программа была очень интересной до поднятия цен и проблем с персоналом, — делится Евгений. — Сегодня, скажу честно, окупаемость такого здания не менее 15 лет. Например, по этому зданию: в 3 метрах находится колодец тепловых сетей. Провести теплотрассу стоит 420 тысяч рублей. Поставить тепловой узел в дом стоит 650 тысяч рублей. Плюс внутренняя разводка отопления — 400 тысяч, плюс техусловия — еще 480 тысяч рублей. Поэтому с учетом роста цен на материалы, нужно вносить какие-то конкретные изменения».

Завершить работы Евгений надеется до конца года. Затем будет предлагать здание арендаторам: инвестор считает, что здесь очень удачно получится разместить офисные помещения. А пока он просит мэрию подумать над возможным благоустройством улицы и уже готов восстановить соседний дом по адресу Кустарный, 8. «Основная проблема в стоимости коммуникаций. Они обходятся минимум в 30% от стоимости здания. Когда-то исторически здесь стояло еще одно здание, то есть это все было одним блокированным домом. Наше предложение — восстановить здание по адресу Кустарный, 8. Мы не знаем, какое было здание, фотографий, рисунков, проекта не сохранилось, оно было утрачено в начале ХХ века. Но оно здесь было».

«Брали для себя»

Для директора компании «Каскад Т» Елены Шипицыной это первый опыт участия в подобном проекте. Елена рассказывает, что брала здание в аренду специально для своей компании. По первоначальным расчетам, получалось довольно выгодно.

«Сейчас думаю, что больше браться за такие проекты не будем. Во-первых, получается достаточно дорого. Цена на стройматериалы значительно выросла: в 2,5 раза. Плюс, тотальный контроль со стороны администрации. Плюс, этот дом был завален, мы его выпрямляли». Достался Елене дом по адресу Пушкина, 28в (соседний, кстати, 28а, уже выставлен на торги и тоже ждет своего инвестора). Работы ведутся с июня 2021 года. За это время на объекте отремонтировали перекрытие цокольного этажа, выровняли сруб. Сейчас рабочие продолжают работы на кирпичном цоколе и первом этаже – там залили полы, реставрируют наличники. Вскоре к дому подведут коммуникации.

дом по адресу Пушкина, 28в

По словам Елены, работы ведутся по графику: планируется, что дом будет готов к новому году. «Мы выкупили проект в начале года. А сам проект согласовывала три года назад другая организация. И мы теперь работаем по проекту трехлетней давности, пытаемся все сделать. Хочется внести какие-то изменения в проект, пересогласовать что-то, а получается проблематично».

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А вот инвестор Евгений Фролов рассказывает, что роста цен на стройматериалы особенно не почувствовал. «Роста стоимости материала мы не ощутили, так как подходили к этому целенаправленно с сентября прошлого года. Соответственно, тот материал, который нам был нужен, мы его закупили. А на мелкие материалы рост цен был незначительным», — говорит он.

Евгений и его компания «Альянс» взяла в аренду второй этажа здания на улице Розы Люксембург, 16. Это двухэтажный каменный дом с балконом 1908 года постройки. Специалисты демонтировали старую кровлю и воссоздали прежний облик крыши с покрытием листовым железом. Также специалисты вернули зданию исторический цвет фасада и прежний облик входной двери. «Когда-то, лет пять назад, а может быть и больше, здесь находилось городское управление физкультуры и спорта. Это было обычное офисное здание с плохой крышей. В силу постоянно текущей кровли и необходимости ремонта, денег на который не было, они переехали. Сегодня мы видим, как за счет внебюджетных источников у нас появляется небанальное, красивое здание, у нас появляются рабочие места и так далее», — отметил в ходе объезда и.о. мэра Томска Михаил Ратнер. Сейчас внутри дома завершаются отделочные работы. По планам: объект должен быть готов в октябре, а уже в ноябре здесь планируется открыть ресторан.

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Восстановление по бревнышку

Если на предыдущих объектах, работы подходили к своей завершающей стадии, то на Московском тракте, 7 все в самом разгаре. Здесь за работу отвечает еще один опытный участник проекта — Евгений Меняйло. Ранее он восстановил дом на Кирова, 27а, а сейчас таким же методом «перебора» ведет работы и на Московском. «Несмотря на то, что сейчас дом разобран, новодела здесь не будет. Дом в разобранном виде находится вокруг вас: бревна пронумерованы, потом он будет из них же воссоздаваться. Эта методика себя очень хороша продемонстрировала на Кирова, 27А. И из всех вариантов, которые мы прорабатываем по линии «Дом за рубль» этот наиболее приближен к научной реставрации», — подчеркивает председатель комитета по сохранению исторического наследия Никита Кирсанов.

В мэрии отмечают, когда этот дом только выставили на аукцион, то за него шли ожесточенные торги. «Первоначальная цена взлетела до 1,5 млн рублей. Сейчас работы ведутся по усилению фундамента. Где-то к весне прошлого года все будет собрано, начнутся работы по отделке. В целом, все будет готово ко второму кварталу 2023 года, так как необходим временной лаг, чтобы сруб дал усадку», — рассказывает заместитель начальника городского департамента архитектуры Сергей Чиков. В свою очередь представитель инвестора Евгений Меняйло отмечает особую сложность здания. «В этом доме очень много резьбы на фронтонной части здания, сложные наличники со ставнями. В Томске домов со ставнями осталось не так много, но это один из них. Сейчас наличники отвезут в реставрационную мастерскую. Думаем, что получится сохранить пять-шесть аутентичных».

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Рассказывает Евгений Меняйло и об организационно-правовых сложностях. Помимо переговоров с ресурсоснабжающими организациями, существует и вопрос сроков: «На Кирова мне два года на восстановление дома не хватило. Я вышел за сроки применяемой льготной ставки, и, к сожалению, здесь ситуация может повториться. Все-таки каждый проект особенный, нельзя применять ко всем единый подход. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы администрация увеличила на один год сроки восстановления здания. Опять-таки, возможно, тут нужен какой-то индивидуальный подход».

При этом, Евгений Меняйло считает, что у проекта «Дом за рубль» есть определенное будущее: «Те объекты, которые коммерчески привлекательны, будут разобраны. Но есть и сложные здания. Например, на Никитина, 2. Там дом примыкает к общежитию, плюс совсем рядом теплотрасса, которую каждый год копают. Это самый интересный дом: кирпича много, площадь большая, но душа к нему не лежит».

«Очень хочется увеличить масштаб»

И.о. мэра Томска Михаил Ратнер, комментируя вопрос сохранения деревянных домов, подводит грустный итог: сейчас в бюджете города есть деньги на ремонт всего одного дома в год. «Сейчас мы своими силами заканчиваем ремонт на проспекте Ленина, 56. В качестве основного минуса отмечу, что когда заходили в проект, то не было готовой проектно-сметной документации. И каждый раз это был такой «джин из бутылки» - еще 10, еще 18, еще 20 млн. Сегодня мы предлагаем поменять подход: заложить в проект бюджета деньги на ПСД, чтобы в 2023 году поменять наши возможности и планы: чтобы в один год один дом мы могли сделать. Идеология такая. Других механизмов, исходя из бюджетного процесса, мы не видим», — рассказывает Ратнер.

А пока администрация Томска готовит предложения в область и в федерацию, основная надежда в вопросах сохранения деревянного Томска на инвесторов. В частности, сейчас мэрия по просьбе арендаторов вносит изменения в правила землепользования и застройки. «Мы добавляем дополнительные виды разрешенного использования, которые наиболее популярны у арендаторов — офисное обслуживание, гостиничное обслуживание, питание. Мы их включаем в основные виды пользования в исторических зонах Томска. Указанный вопрос уже прошел публичные слушания, в ближайшее время направят в Думу Томска», — говорит Сергей Чиков. В целом, и.о. мэра Томска считает, что нужно понять главное: чем администрация может помочь, а чем нет. «Все инвесторы неоднократно говорят про перспективы передачи в собственность. Над этим вопросом мы работаем. Есть и подвижка в вопросе подключения к ресурсам: для вновь заключаемых объектов это будет сделано бесплатно. Поэтому работа идет. Но все-таки хочется увеличить масштаб. Сегодня передано 35 домов, хотелось бы, чтобы за пять лет было сделано 100. Да, возможно, планка завышена, но к этому хотелось бы стремиться», — отмечает Михаил Ратнер.