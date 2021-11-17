Плитка на самокате и сваи по часам
Как меняется самый большой завод крупнопанельного домостроения за Уралом?
«Надеваем каски, расписываемся в журнале и не выходим за предупреждающую линию», — инструктаж по технике безопасности довольно короткий, но обойтись без него нельзя. И тем более, нельзя обойтись без каски. Стоит зайти в цех, как тебя с непривычки оглушает шум. Работает бетоноукладчик. Он раскладывает бетон в отсеки для 28 свай. Через 20 часов одновременно с трех отсеков стропальщик при помощи мостового крана поднимает и отгружает на склад готовые изделия.
«Здесь все оптимизировано. Раньше производительность была почти в 5-6 раз меньше. На производстве были заняты девять-десять человек в смену, которые производили максимум 80 свай в сутки. Сейчас работают четыре человека в одну смену, четыре — в другую. И делают 160 свай и больше», — поясняет заместитель директора завода крупнопанельного домостроения ТДСК (ЗКПД ТДСК) по развитию, новым технологиям и качеству Владимир Михайлов.
К производительности труда на заводе отношение особое. В 2013 году здесь установили немецкие линии циркуляции паллет, а затем, с 2018 года перевели производство свай с агрегатно-поточной на стендовую технологию тоже на немецком оборудовании. Уже тогда производительность существенно изменилась. В 2019 году участие в нацпроекте по повышению производительности труда тоже началось с одной линии циркуляции паллет. Однако на ней решили не останавливаться и внедрить технологии по всему производственному циклу. Сейчас подводят итоги 12 месяцев работы.
Десять проектов по бережливости
«Когда программа только появилась и мы решили участвовать, без поддержки всех сотрудников ничего не смогли бы сделать. Решение многих проблем не требует больших денежных затрат, всего-навсего необходимо навести порядок на рабочих местах и устранить потери, влияющие на производительность», — говорит директор завода Николай Ефремов.
Сейчас на заводе реализованы десять проектов по повышению производительности труда. За официальными названиями стоят конкретные дела.
Сейчас на заводе реализованы десять проектов по повышению производительности труда. За официальными названиями стоят конкретные дела.
Навести порядок
«Первым делом начали с внедрения инструментов бережливого производства 5С — а проще говоря, с наведения порядка: каждому инструменту и продукту определили свое место. Сделали полы: нанесли на них разметку для движения, выделили зоны хранения. Осветлили стены: на белом фоне все лучше видно. Как следствие выросла культура производства: людям стало просто приятно работать в чистых пролетах, где есть порядок и логика», — говорит Владимир Михайлов.
Организации рабочих мест обучили более 100 сотрудников, они и стали проводниками изменений, заложенных в систему 5С.
Организации рабочих мест обучили более 100 сотрудников, они и стали проводниками изменений, заложенных в систему 5С.
Проанализировать производство
Участники рабочей группы проанализировали эффективность работы формовщиков и выявили ключевые проблемы в потоке. В результате удалось на 67 % снизить запасы армокаркасов в пролете, хотя раньше их количество доходило до недельного объема. На 10% уменьшилась и трудоемкость, а скорость процесса, напротив, выросла на 34%.
«Самое интересное, что повышение производительности не означает, что нужно заставлять людей больше и быстрее работать. Они трудятся в привычном темпе, но успевают больше и с лучшим качеством за счет исключения потерь и лишних хождений», - комментирует Владимир Михайлов.
«Самое интересное, что повышение производительности не означает, что нужно заставлять людей больше и быстрее работать. Они трудятся в привычном темпе, но успевают больше и с лучшим качеством за счет исключения потерь и лишних хождений», - комментирует Владимир Михайлов.
На заводе отмечают, что принципы бережливого производства (принципы 5С) сейчас используются везде. Например, в пятом пролете, учитывая большую номенклатуру изделий, освободили пространство для основной работы и организовали зону стеллажного хранения вспомогательных материалов и инвентаря.
заместитель директора завода крупнопанельного домостроения ТДСК (ЗКПД ТДСК) по развитию, новым технологиям и качеству Владимир Михайлов.
Еще одной задачей было снизить простои формовочного цеха. Так на старте проекта из-за несвоевременной поставки каркасов терялось 600 человеко-часов в месяц, а после завершения эта цифра снизилась до 60.
«Или вот: выросла цена на металл, на стройматериалы. Это подорожание сказалось и на нас, на те контракты, которые были заключены ранее. Ведь тендер разыгрывается в 2020 году, а реализуется в 2021. Но цена зафиксирована прежняя, и непрогнозируемые скачки цен на металл приводят к убыткам. Повышение производительности позволяет снизить себестоимость продукции, избежать потерь», — говорит Михайлов.
«Или вот: выросла цена на металл, на стройматериалы. Это подорожание сказалось и на нас, на те контракты, которые были заключены ранее. Ведь тендер разыгрывается в 2020 году, а реализуется в 2021. Но цена зафиксирована прежняя, и непрогнозируемые скачки цен на металл приводят к убыткам. Повышение производительности позволяет снизить себестоимость продукции, избежать потерь», — говорит Михайлов.
Он отмечает, что сейчас завод переводит работу с потребителями на суточные заявки, чтобы избежать выпуска невостребованных изделий и не задерживать на складе готовую продукцию.
Где найти рабочих?
За год ЗКПД ТДСК выпускает более 220 тысяч куб. метров железобетонных изделий, а может еще больше. Продукция томского завода известна от Европы до Сахалина.
«Мы самое крупное предприятие за Уралом. У нас есть конкуренты по отдельным видам изделий, но такого комплекса выпускаемой продукции нет ни у кого. Показывали по «Первому каналу» сюжет — открытие завода в Амурской области, на котором производят опоры и дорожные плиты. И с гордостью говорят, что этот завод производит 3 тысячи кубометров в месяц. Мы за месяц делаем 20 тысяч со значительно большей номенклатурой изделий», — говорит Владимир Михайлов.
Однако влияние пандемии коронавируса сказывается. На заводе не хватает самого главного — рабочих рук.
«Сотрудников не хватает. Сейчас объемы производства сезонно упали, стало попроще. А вот в августе, в пик сезона, был караул. А нужны основные рабочие специальности — формовщики, арматурщики, сварщики, слесари, электрики», — отмечает заместитель директора ЗКПД ТДСК Сергей Сорокин.
«Мы самое крупное предприятие за Уралом. У нас есть конкуренты по отдельным видам изделий, но такого комплекса выпускаемой продукции нет ни у кого. Показывали по «Первому каналу» сюжет — открытие завода в Амурской области, на котором производят опоры и дорожные плиты. И с гордостью говорят, что этот завод производит 3 тысячи кубометров в месяц. Мы за месяц делаем 20 тысяч со значительно большей номенклатурой изделий», — говорит Владимир Михайлов.
Однако влияние пандемии коронавируса сказывается. На заводе не хватает самого главного — рабочих рук.
«Сотрудников не хватает. Сейчас объемы производства сезонно упали, стало попроще. А вот в августе, в пик сезона, был караул. А нужны основные рабочие специальности — формовщики, арматурщики, сварщики, слесари, электрики», — отмечает заместитель директора ЗКПД ТДСК Сергей Сорокин.
И это несмотря на то, что там где растет производительность растет и зарплата. После окончания пилотного проекта сотрудникам, занятым в нем, увеличили зарплату на 10%.
Чтобы повысить привлекательность рабочих специальностей, Сергей Сорокин мечтает их «переназвать». Например, не формовщик, а оператор технологической линии. Такие специалисты стоят выше и ценятся дороже.
«В Томской области, к сожалению, для этого надо проходить переквалификацию в профильных учреждениях. Чтобы повысить разряд, надо обучить на операторов, а учить у нас негде. Да и потом обучение... Мне как-то прислали программу, я посмотрел документы, на которых она основана, — там все 80-ых годов было. Сейчас чаще к нам идут учиться, изучать новые технологии», — сокрушается специалист.
Чтобы повысить привлекательность рабочих специальностей, Сергей Сорокин мечтает их «переназвать». Например, не формовщик, а оператор технологической линии. Такие специалисты стоят выше и ценятся дороже.
«В Томской области, к сожалению, для этого надо проходить переквалификацию в профильных учреждениях. Чтобы повысить разряд, надо обучить на операторов, а учить у нас негде. Да и потом обучение... Мне как-то прислали программу, я посмотрел документы, на которых она основана, — там все 80-ых годов было. Сейчас чаще к нам идут учиться, изучать новые технологии», — сокрушается специалист.
«Чтобы плитку привезли на самокате»
заместитель директора ЗКПД ТДСК Сергей Сорокин.
Сергей Сорокин — один из инициаторов вхождения ЗКПД ТДСК в нацпроект по повышению производительности труда.
«Самые большие потери происходят из-за организации труда: нужно наладить грамотное взаимодействие между цехами, связь с потребителями. С корпоративными заказчиками — подразделениями холдинга ТДСК — работа выстроена достаточно четко, ресурс развития — сторонние и частные заказы. Когда начали анализировать, оказалось, что нам сложно привлечь частного заказчика. Частник сейчас уже привык: позвонил и через 15 минут ему привезли на самокате гречку. Это к примеру. А к нам он приходит и начинается процесс согласования, сбор бумажек. Мы сейчас ориентируемся на эти условные самокаты. То есть, частник должен связаться с нами, без проблем оплатить, а мы должны доставить продукцию в удобное для него время».
«Самые большие потери происходят из-за организации труда: нужно наладить грамотное взаимодействие между цехами, связь с потребителями. С корпоративными заказчиками — подразделениями холдинга ТДСК — работа выстроена достаточно четко, ресурс развития — сторонние и частные заказы. Когда начали анализировать, оказалось, что нам сложно привлечь частного заказчика. Частник сейчас уже привык: позвонил и через 15 минут ему привезли на самокате гречку. Это к примеру. А к нам он приходит и начинается процесс согласования, сбор бумажек. Мы сейчас ориентируемся на эти условные самокаты. То есть, частник должен связаться с нами, без проблем оплатить, а мы должны доставить продукцию в удобное для него время».
Свои слова Сергей Сорокин подтверждает на практике. Например, плитка ТДСК, которая используется при благоустройстве Томска. По подсчетам, недогрузка производства — более 10 тысяч квадратных метров.
«Это 20% от производства. В чем причины? Например, своевременно не оплатили матрицу, не увеличили смену. Мы недооценили частников, а половина из них берет премиальные заказы. Значит, будем перестраиваться».
Сейчас специалисты думают, как завлечь в проект увеличения производительности труда и остальные подразделения холдинга. В условиях роста цен на стройматериалы это особенно актуально.
«Мы всем доказываем, что снижение затрат — это и есть чистая прибыль. А как ее достичь? Либо повышать цену, но тогда это скажется на всех — и на строителях, и на покупателях. Либо использовать инструменты, которые не зависят от рынка, не зависят от конкурентов, а напрямую идут от нас», — резюмирует Сорокин.
«Это 20% от производства. В чем причины? Например, своевременно не оплатили матрицу, не увеличили смену. Мы недооценили частников, а половина из них берет премиальные заказы. Значит, будем перестраиваться».
Сейчас специалисты думают, как завлечь в проект увеличения производительности труда и остальные подразделения холдинга. В условиях роста цен на стройматериалы это особенно актуально.
«Мы всем доказываем, что снижение затрат — это и есть чистая прибыль. А как ее достичь? Либо повышать цену, но тогда это скажется на всех — и на строителях, и на покупателях. Либо использовать инструменты, которые не зависят от рынка, не зависят от конкурентов, а напрямую идут от нас», — резюмирует Сорокин.
Ноябрь, 2021 год
Партнерский материал
Партнерский материал