Плитка на самокате и сваи по часам

Свои слова Сергей Сорокин подтверждает на практике. Например, плитка ТДСК, которая используется при благоустройстве Томска. По подсчетам, недогрузка производства — более 10 тысяч квадратных метров.



«Это 20% от производства. В чем причины? Например, своевременно не оплатили матрицу, не увеличили смену. Мы недооценили частников, а половина из них берет премиальные заказы. Значит, будем перестраиваться».



Сейчас специалисты думают, как завлечь в проект увеличения производительности труда и остальные подразделения холдинга. В условиях роста цен на стройматериалы это особенно актуально.



«Мы всем доказываем, что снижение затрат — это и есть чистая прибыль. А как ее достичь? Либо повышать цену, но тогда это скажется на всех — и на строителях, и на покупателях. Либо использовать инструменты, которые не зависят от рынка, не зависят от конкурентов, а напрямую идут от нас», — резюмирует Сорокин.

