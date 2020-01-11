"Планетарный" бизнес из старой рубахи

"В этом названии есть что-то и брутальное, и теплое, и милое, и красивое. Сейчас его забрендировали, сделали логотип, будем проект раскручивать, участвовать в выставках", - рассказывает Вадим.



Люба по образованию эколог, сейчас в декрете с маленьким ребенком. Как-то она искала интересные и функциональные емкости для хранения себе в дом, но ничего запросам не отвечало. Зато нашлись использованные бочки из-под краски, которые получилось покрасить и использовать в быту. Даша - магистр гидрометеорологии, работает на метеорологической станции томского аэропорта, но помимо работы, фотографирует и ищет себя в творчестве.



Самым логичным стартом для лаборатории было переработать вещи из собственного шкафа и попробовать их продать. Это сработало. К "Дочке фермера" начали обращаться люди, которые предлагали перешить что-то из своих закромов. Есть много вариантов, говорит Вадим, откуда вещи могут попасть за портновский стол мастерской. Например, можно выезжать в жилые микрорайоны и принимать там вещи за какую-то плату тем, кто сдает. Или забирать с полок брендовых стоков то, что залежалось, апгрейдить модели, делать их более востребованными. При этом критерии для вещей, что идут на переосмысление, строгие: одежда должна быть действительно качественной, чтобы в переработанном виде проносилась еще не один год, а материалы натуральными: хлопок, лен, шерсть, шелк, кожа. "Мы такую принципиальную позицию заняли, что без синтетики, без пластика".

