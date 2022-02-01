Письмо от папы
История трех Николаев Мартьяновых: одному поставили памятник, другой стрелял в Ленина, а третий попал в ГУЛАГ во время «дела геологов»
На разлинованном листке — нарисованная от руки открытка: «С Новым 1951 годом!». Дед Мороз с мешком зверья. Сугробы. Северное сияние.
«Здравствуйте! Мои дорогие Шурик и Лелинька! Поздравляю вас с новым годом! Будьте здоровы, мои малыши...».
Каллиграфическим почерком Николай Мартьянов желает из Воркутлага веселого праздника пятилетнему сыну Саше и трехлетней дочке Оле.
Каллиграфическим почерком Николай Мартьянов желает из Воркутлага веселого праздника пятилетнему сыну Саше и трехлетней дочке Оле.
«Здравствуйте! Мои дорогие Шурик и Лелинька! Поздравляю вас с новым годом! Будьте здоровы, мои малыши...».
Каллиграфическим почерком Николай Мартьянов желает из Воркутлага веселого праздника пятилетнему сыну Саше и трехлетней дочке Оле.
Каллиграфическим почерком Николай Мартьянов желает из Воркутлага веселого праздника пятилетнему сыну Саше и трехлетней дочке Оле.
Николая Мартьянова арестовали по «антисоветской» 58-й в Томске весной 1949-го, в разгар «дела геологов». Формально к «красноярскому делу» арест томского геолога Мартьянова отношения не имел. Но дело, возникшее на задворках Минусинского краеведческого музея имени Николая Мартьянова, все же отрикошетило по внуку (и тезке) его создателя.
Дело геологов. Справка
"Красноярское дело" или "Дело геологов" — следственный процесс, проведённый в СССР в 1949—1950 годах. Дело по обвинению большой группы геологов в «неправильной оценке и заведомом сокрытии месторождений полезных ископаемых, вредительстве» при поисках урановых месторождений в Сибири.
«История одной вещи» — совместный проект с томским краеведческим музеем
Листочек с новогодним рисунком убран под стекло отдельной витрины. Письмо папы для «Выставки одного экспоната» в музей «Следственная тюрьма НКВД» передала Ольга Мартьянова. Леля, как звали и продолжают ее звать домочадцы.
В разделе «Мартиролог» на сайте музея можно найти копии других писем Николая Мартьянова, фотографии и информацию из невышедшей статьи о нем — все это Леля собирала годами.
«Папа очень умный был, — говорит Ольга Мартьянова. — Он еще в лагерях написал книгу «Энергия Земли», пока там работал геологом. Потом, когда освободился, закончил «Размышления о пульсациях Земли». Сказал, что эту книгу издадут лет через двадцать после его смерти — так и вышло, он умер в 1983, «Размышления...» издали в 2004. У него теория была, что Земля пульсирует. Как любое космическое тело. Сжимается и разжимается через определенные — гигантские — промежутки времени. И с этим связаны циклы потеплений и похолоданий. Про него писали, что Мартьянов — первый, кто сказал о непостоянстве веществ...»
На стенах в доме Ольги Мартьяновой — картины с городскими пейзажами. Томск, который она рисовала, глядя в окно своего кабинета на площади Ленина. В Театре Драмы Леля — художник-декоратор, заслуженный работник культуры — проработала более 40 лет.
«В семье Мартьяновых все хорошо рисуют, это у нас от Аргуновых, — говорит Ольга Мартьянова. — Помните, был известный художник из крепостных — Екатерину Великую писал? Моя прабабушка была из рода Аргуновых, Аполлинария Александровна. Она стала первой женой Николая Мартьянова, моего прадеда, который открыл в Минусинске первый публичный музей».
«В семье Мартьяновых все хорошо рисуют, это у нас от Аргуновых, — говорит Ольга Мартьянова. — Помните, был известный художник из крепостных — Екатерину Великую писал? Моя прабабушка была из рода Аргуновых, Аполлинария Александровна. Она стала первой женой Николая Мартьянова, моего прадеда, который открыл в Минусинске первый публичный музей».
Именем Николая Мартьянова-старшего сейчас называется созданный им краеведческий музей, а также улица в Минусинске, река в Кузнецком Алатау и пик в Западном Саяне. На столе перед Ольгой — фамильные портреты и фотографии, по которым можно изучать историю России.
Серебряные погоны
Будущий геолог Николай Мартьянов-младший родился в Томске в августе 1913 года. Его отец — Евгений Николаевич — в ту пору был студентом Томского университета. Учился на медицинском. До этого значился студентом технологического института. Но был замечен в антиправительственных выступлениях, и его отчислили.
«Дед толстовцем был, участвовал в демонстрации, — говорит Ольга Мартьянова. — Но так как он был сыном почетного гражданина — этот факт во многих документах указан — ему все же разрешили учиться на одном из двух факультетов университета — медицинском. Он его закончил. И стал первоклассным терапевтом. Евгений Николаевич прошел обе мировые войны (на второй потерял глаз). Работал в минусинском здравоохранении».
«Медицинская испытательная комиссия при Императорском Томском университете сим свидетельствует, что Евгений Николаевич Мартьянов, сын почетного гражданина, вероисповедания православного, родившийся 3 ноября 1888 года, прослушал полный курс медицинского факультета и удовлетворительно выдержав установленные испытания… утвержден в степени лекаря, со всеми правами и преимуществами...» (из диплома, выданного 23 октября 1916 года)
Перед революцией 1917-го жена и дети Евгения Мартьянова жили в Минусинске. Супруга доктора — Евфалия — была дочерью изобретателя драг и владельца приисков Еремея Черкасова. Так что деньги в семье водились. И дом хороший по наследству достался — двухэтажный, деревянный, с резьбой. Во время революции дом частично сожгли, но после Мартьяновы его восстановили. Однажды во время Гражданской войны, когда в Минусинске было особенно неспокойно, родня уговорила Евфалию бежать с детьми из города — Евгений тогда служил в армии полковым врачом. Женщина взяла малышей, собрала кое-какое добро и поехала на лошадях искать безопасное место. По дороге им встретился отряд красных. Беженцев арестовали.
«Стали их допрашивать, — говорит Ольга Мартьянова. — И папу моего тоже допрашивали. Ему тогда лет пять было. Он запомнил, что с него требовали назвать, какие погоны у его отца были. «Наверное, золотые?» — спрашивали. А маленький Коля отвечал: «Нет, серебряные». У врачей тогда такие были. По идее, все могло плохо кончиться. Но вышло так, что командир красного отряда когда-то у Евгения Николаевича лечился. Дед до революции тюремным врачом успел поработать. А в тюрьмах тогда все сидели — и уголовники, и политические. И он настоял, чтобы одного социалиста срочно в больницу отправили — мол, больной, лечить надо. Какие-никакие законы соблюдались при царе. И вот этот красный командир у Евфалии фамилию спрашивает. «Мартьянова», — отвечает она. «А мужа как зовут?». «Евгений Николаевич». Выписал им соответствующую бумагу, чтобы пропускали везде. А могли ведь расстрелять с детьми. Как буржуев».
Другу Мартьянову — от Крылова
Дед Ольги Мартьяновой — Евгений Николаевич — был старшим из четырех детей «великого» Мартьянова (так, по словам Ольги, иной раз называли прадеда в Минусинске). Николай Мартьянов-старший в Минусинск попал уже в зрелом возрасте, будучи за 30-ть. А родился он в 1844 году в семье лесного обходчика.
«Отец прадеда — Михаил Мартьянов — был из кантонистов, — говорит Ольга. — Так назывались дети из бедных, в частности, еврейских семей, которых крестили в православие, они с детства жили при гарнизоне и должны были служить в армии. Михаил был очень умным, грамотным. Стал офицером и служил в Петергофе — там он был смотрителем лесов. Так что у его сына Николая была возможность наблюдать за природой. Он с самого детства любил собирать коллекции растений и камней».
Кантонисты
Кантони́сты (от нем. kantonist — новобранец) — малолетние и несовершеннолетние сыновья нижних воинских чинов, сами принадлежавшие к военному званию, и в силу своего происхождения обязанные к военной службе. Кантонисты обучались в кантонистских школах (ранее называвшихся гарнизонными), а название их воспитанников — кантонисты — было заимствовано из Пруссии (от названия полковых округов — кантонов).
Став постарше, Николай Мартьянов решил выучиться на провизора. Отучившись на курсах в Москве и получив звание, в 1872 году переехал в Казань. В Казанском университете вступил в члены общества естествоиспытателей, самостоятельно исследовал местную флору, делал доклады. Там же познакомился и очень сдружился с Порфирием Крыловым — будущим основателем Ботанического сада и Гербария при томском университете.
Став постарше, Николай Мартьянов решил выучиться на провизора. Отучившись на курсах в Москве и получив звание, в 1872 году переехал в Казань. В Казанском университете вступил в члены общества естествоиспытателей, самостоятельно исследовал местную флору, делал доклады. Там же познакомился и очень сдружился с Порфирием Крыловым — будущим основателем Ботанического сада и Гербария при томском университете.
«...Именно в эти годы судьба одарила Крылова знакомством с Николаем Мартьяновым и Сергеем Коржинским (будущий профессор Томского университета, прочитавший в его стенах первую лекцию «Что такое жизнь?» — прим.). Ни разница в возрасте: Мартьянову под сорок, Крылову тридцать, а Коржинскому двадцать лет; ни большая несхожесть жизненного опыта: в отличие от Коржинского, сразу ставшего студентом Казанского университета и обратившего на себя внимание профессуры благодаря своим блестящим способностям, Крылов и Мартьянов бились с самого низу, шли против течения, полагаясь только на свои силы и работоспособность, достигая знаний потом и кровью, — ничто не помешало им объединиться в страстном увлечении ботаникой...» (из книги «Университетская роща» Тамары Каленовой)
В семейном архиве Ольги Мартьяновой есть фотокарточка прадеда с посвящением Крылову «Дорогому старому товарищу и незабвенному другу...» и копия разворота крыловского «Руководства по определению растений Западной Сибири» с посвящением прадеду: «Искреннему и горячему любителю природы глубокочтимому Николаю Михайловичу Мартьянову, основателю Минусинского музея...».
В Минусинск Николай Мартьянов переехал в 1874 году. За год до этого в Казани проездом оказался минусинский врач Александр Малинин. Он планировал открыть в Минусинске первую вольную, то есть частную, аптеку и предложил Мартьянову место провизора. Мартьянов согласился. И не пожалел, несмотря на то, что работа была не из легких — иной раз с 4 утра до 11 вечера приходилось, согласно договору, «приготовлять и отпускать как сложные, так и простые медикаменты по рецептам… по всем правилам фармацевтического искусства». Но хозяин аптеки своего провизора ценил и иногда заменял — чтобы дать естествоиспытателю Мартьянову возможность ходить на экскурсии, совершать экспедиции и собирать коллекции. А материал для ботанических и этнографических исследований в Минусинске оказался богатым.
Через некоторое время вокруг Мартьянова сформировался кружок краеведов. О необходимости изучать родной край он говорил так страстно и вдохновенно, что вскоре интересные экспонаты — предметы старины, минералы, растения — ему начали привозить со всего региона. И не только. Автор книги «Арабески ботаники» цитирует этнографа и будущего революционера Феликса Кона, который, находясь в ссылке, некоторое время работал помощником Мартьянова:
«Вот группа образцов столбчатого порфира — ее двое минусинских мещан вывезли из дикой тайги зимою: запряглись в нарты и волокли эти столбики по горам и пропастям… А вот коллекция пород: в страшную непогодь, по весенней распутице, тащила партия золотоискателей на спинах тощий запас сухарей, переходя по бревешкам и жердочкам кипучие горные реки. «Не чаяли и живыми быть», а тем не менее от каждого утеса отбивали по кусочку, клали в торбу и, голодные, тащили каменья «для нашего музея».
«Вот группа образцов столбчатого порфира — ее двое минусинских мещан вывезли из дикой тайги зимою: запряглись в нарты и волокли эти столбики по горам и пропастям… А вот коллекция пород: в страшную непогодь, по весенней распутице, тащила партия золотоискателей на спинах тощий запас сухарей, переходя по бревешкам и жердочкам кипучие горные реки. «Не чаяли и живыми быть», а тем не менее от каждого утеса отбивали по кусочку, клали в торбу и, голодные, тащили каменья «для нашего музея».
«Свой» музей в Минусинске — один из первых в Сибири — открылся в 1877 году. К тому моменту было собрано уже около 3000 единиц хранения.
«Свой» музей в Минусинске — один из первых в Сибири — открылся в 1877 году. К тому моменту было собрано уже около 3000 единиц хранения.
В 1890 году город построил для него собственное здание. Мартьянова в городе уважали: «…водки не пьёт, в карты не играет, табаку не курит и даже по именинам не ходит, а славный человек, хороший, умный, добрый».
В 1883 году Николай Мартьянов женился на Аполлинарии Аргуновой — «небольшого роста, худенькой, с толстой косой до колен» 22-летней учительнице математики и геометрии в женской прогимназии. У пары было семь детей, трое умерли в младенчестве. Чтобы помогать мужу с работой в аптеке, Аполлинария выучилась в Москве на помощника провизора и в 1891 году стала первой в России женщиной-фармацевтом. В 1895 году Аполлинария умерла — в возрасте 34 лет, от туберкулеза. Николай Мартьянов остался один с тремя сыновьями и дочкой. Помощь вдовцу предложила Елена Малинина — супруга врача Александра Малинина, который когда-то позвал Мартьянова в Минусинск.
«Когда ее супруг и друг Мартьянова Александр Малинин умер в 1898 году, она предложила Николаю соединить их жизни, — говорит Ольга Мартьянова. — Чтобы помочь ему воспитать детей. Потому что она была с деньгами, а он, мой прадед — бессребреник. Она пообещала ему помогать с музеем (позже уже город стал помогать) и дать образование всем детям».
Николай Мартьянов-старший умер в 1904 году, в возрасте 60 лет. Все его дети, как и обещала Елена Малинина, получили высшее образование. Только судьбы их сложились по-разному.
Николай Мартьянов-старший умер в 1904 году, в возрасте 60 лет. Все его дети, как и обещала Елена Малинина, получили высшее образование. Только судьбы их сложились по-разному.
Вечер в «пятихатке»
Однажды осенью 1944 года под конец дня в «пятихатку», что на пересечении Крылова и Никитина, тянулись люди. В общежитии ТГУ был вечер танцев. За роялем сидел невысокий человек средних лет — играл, оглядывался в зал, следил за реакцией. И вдруг заметил девушку. Она была настолько хороша, что мужчина встал из-за рояля, поспешил к себе на верхний этаж общаги, уговорил друга дать ему на время свой костюм и вновь спустился в зал — уже при параде — чтобы познакомиться. Девушке было 18, ее звали Эмилия Боярская и она готовилась к поступлению в вуз. Мужчине было чуть за 30-ть, его звали Николай Мартьянов и он ассистировал на кафедре общей и динамической геологии в ТГУ.
"Пятихатка"
«Прозвище «пятихатка» давно закрепилось за университетским общежитием на углу улиц Никитина и Крылова. Это редкий для Томска образец конструктивистской архитектуры 1930 годов — лишенной завитушек, словно сложенной из простых геометрических фигур. Дом начал строить Томский Горкомхоз в период, когда по всей стране стала очень популярна идея домов-коммун. В таких зданиях планировали устроить общий быт и совместное ведение хозяйства… Те дома-коммуны, которые специально строили, а не переделывали из готового жилья, делали с общими столовыми и местами культурного времяпрепровождения. И именно поэтому первоначальный вариант дома на Никитина прогрессивные горожане раскритиковали. За что? За то, что в каждой из 42 квартир запланировали отдельную кухню, а вот общую прачечную, читальню, красный уголок и спортплощадку не предусмотрели!» (из книги «Городское путешествие»)
Сын врача и внук основателя Минусинского музея Николай Мартьянов до 20 лет жил в Минусинске. Закончил 8-летку, отучился на курсах при минусинской геолого-разведочной базе, поработал коллектором. Осенью 1934 года поступил на рабфак томского университета. После учился на геологическом отделении геолого-почвенно-географического факультета. До начала 1940-х у Николая Мартьянова все складывалось неплохо. В 1938 году он сыграл свадьбу со студенткой-геологиней Тоней Пильниковой.
Одаренный студент оказался еще и талантливым актером — Мартьянов много играл на сцене в театральной студии (на снимке - второй справа в нижнем ряду).
Одаренный студент оказался еще и талантливым актером — Мартьянов много играл на сцене в театральной студии.
(на снимке - второй справа в нижнем ряду)
(на снимке - второй справа в нижнем ряду)
Но в 1941 году его, пятикурсника, отчислили — как значилось в приказе, «за невзнос платы за обучение». Вслед за женой геолог Мартьянов уехал в Кузбасс. В январе 1942-го его Тоня умерла — после тяжелых родов, от заражения крови. Спустя девять месяцев умерла и дочь. Одновременно с этим пришло сообщение, что на войне тяжело ранен отец — Евгений Николаевич.
Опустошенный Мартьянов ходил в военкомат и уговаривал отправить его на фронт — хотя как геолог имел бронь от призыва в армию. Его направили в кемеровское пехотное училище. Однажды один из товарищей-курсантов возмутился дороговизной и скудностью продуктов. Мартьянов прокомментировал, что причина — в коллективизации. Вскоре после этого курсанта Мартьянова отдали под суд Ревтрибунала. Судили за крамольные речи дважды — прокурор, недовольный первым оправдательным приговором, требовал ужесточить наказание, обвиняя Мартьянова по ст. 58-10 «антисоветская агитация». Но Ревтрибунал оправдал геолога и во второй раз — «за недоказанностью состава преступления».
Опустошенный Мартьянов ходил в военкомат и уговаривал отправить его на фронт — хотя как геолог имел бронь от призыва в армию. Его направили в кемеровское пехотное училище. Однажды один из товарищей-курсантов возмутился дороговизной и скудностью продуктов. Мартьянов прокомментировал, что причина — в коллективизации. Вскоре после этого курсанта Мартьянова отдали под суд Ревтрибунала. Судили за крамольные речи дважды — прокурор, недовольный первым оправдательным приговором, требовал ужесточить наказание, обвиняя Мартьянова по ст. 58-10 «антисоветская агитация». Но Ревтрибунал оправдал геолога и во второй раз — «за недоказанностью состава преступления».
Освобожденного из-под стражи Мартьянова направили в новосибирский военкомат для отправки на фронт. Но медкомиссия призывника забраковала — слишком сильно подорвали здоровье четыре тюремных месяца:
«Из военкомата, после отказа немедленно отправить меня на фронт, я шел по городу Новосибирску, голодный, плохо одетый, слабый и худой, — писал в своей автобиографии Николай Мартьянов. — Я не знал, куда и к кому идти. Но тут неожиданно на меня обратила внимание пожилая женщина. Она подошла ко мне, спросив — кто я? Куда иду? Я рассказал ей, что меня только что освободили из тюрьмы, и не знаю, куда идти и что делать. Она поверила, что я не бандит, и пожалела меня. Эта женщина привела меня к себе домой, накормила и обула. Она дала мне денег на проезд до Минусинска, куда я сразу же уехал».
«Из военкомата, после отказа немедленно отправить меня на фронт, я шел по городу Новосибирску, голодный, плохо одетый, слабый и худой, — писал в своей автобиографии Николай Мартьянов. — Я не знал, куда и к кому идти. Но тут неожиданно на меня обратила внимание пожилая женщина. Она подошла ко мне, спросив — кто я? Куда иду? Я рассказал ей, что меня только что освободили из тюрьмы, и не знаю, куда идти и что делать. Она поверила, что я не бандит, и пожалела меня. Эта женщина привела меня к себе домой, накормила и обула. Она дала мне денег на проезд до Минусинска, куда я сразу же уехал».
В августе 1943 Николай Мартьянов вернулся в Томск. Декан ГПГ факультета профессор Венедикт Хахлов восстановил его в число своих студентов. В июне 1944 Мартьянов отлично защитил дипломную работу, получил диплом геолога с правом преподавать в высшей и средней школе. Остался в ТГУ — ассистентом кафедры общей и динамической геологии. В этом статусе и сделал предложение руки и сердца красавице Эмилии, заглянувшей осенним вечером 1944-го на танцы в университетскую «пятихатку».
В следующем году у молодоженов родился первенец Шурик. Еще через пару лет — в 1947 — дочка Леля. Но Леля папу почти не запомнила. Потому что в 1949 году папу забрали из семьи надолго.
Образец № 23
Примерно в то же время, когда Николай Мартьянов привыкал к радостям отцовства, в стране отчаянно искали урановые месторождения. Уран нужен был для советской атомной бомбы — началась Холодная война, Штаты уже владели ядерным оружием с 1945 года. Открытие новых месторождений урана и тория советское правительство готово было поощрять материально — в совсекретном постановлении СМ СССР от 21 марта 1946 года, в частности, говорилось:
“
«1. Первая премия присуждается за открытие новых месторождений урана с запасами металла не менее 1000 т при среднем содержании урана в руде 1,0% и выше.
2. Установить, что руководитель геологоразведочной партии, удостоенный первой премии:
а) получает денежную премию в размере 600 тыс. руб.;
б) представляется Советом Министров СССР к высшей степени отличия в области хозяйственного и культурного строительства — званию Героя Социалистического Труда;
в) получает звание «Лауреат Сталинской премии» первой степени;
г) получает за счет государства в собственность в любом районе Советского Союза дом-особняк с обстановкой и легковую машину;
д) получает право обучения своих детей в любом учебном заведении СССР за счёт государства...»
2. Установить, что руководитель геологоразведочной партии, удостоенный первой премии:
а) получает денежную премию в размере 600 тыс. руб.;
б) представляется Советом Министров СССР к высшей степени отличия в области хозяйственного и культурного строительства — званию Героя Социалистического Труда;
в) получает звание «Лауреат Сталинской премии» первой степени;
г) получает за счет государства в собственность в любом районе Советского Союза дом-особняк с обстановкой и легковую машину;
д) получает право обучения своих детей в любом учебном заведении СССР за счёт государства...»
Советская пресса публиковала призывы к краеведам, охотникам, рудознатцам, туристам и даже школьникам оказать посильную помощь геологам в разведке новых месторождений. Рудознатцы-любители на призыв откликались. Например, краевед из Красноярского края Иван Прохоров, который был уверен, что в недрах Минусинской котловины должны лежать так нужные стране сокровища.
Его уверенность разделяла корреспондентка газеты «Правда» Анастасия Шестакова. Она забрасывала докладными записками секретаря ЦК ВКПб Маленкова о том, что геологи саботируют поисковые работы в перспективном направлении. А в марте 1945 опубликовала под псевдонимом А. Сидоров в «Правде» статью «Минусинская проблема».
В ней она сравнивала значимость недавно открытого Джезказганского месторождения и «древнейшего центра медно-бронзовой культуры» в верховьях Енисея, рудная база которого «к сожалению, не в пример Джезказгану, остается неразгаданной»:
“
«Вряд ли следует мириться с таким положением, когда отсутствие полных данных по тому или иному месторождению важного сырья выдвигается иногда как аргумент для отрицания самих месторождений».
Профессиональные геологи к энтузиазму любителей относились скептически. И до поры до времени у них получалось на высоком уровне этот скепсис обосновывать. Осенью 1947-го Анастасия Шестакова приехала в Минусинск. В том числе, и для того, чтобы осмотреть коллекции Минусинского краеведческого музея.
«Массовые поиски» урана тогда включали в себя и проверки на радиоактивность образцов горных пород в музеях и геологических хранилищах.
Так совпало, что за бурной деятельностью корреспондентки «Правды» в музее имени деда со стороны наблюдал Николай Мартьянов — по словам дочери Ольги, он в то время находился там по вузовским делам, со студентами. Видел, как в музее с места на место перетаскивают коробки с камнями, некоторые прикрывают ветошью. К одному из образцов Анастасия Шестакова проявила особый интерес — он войдет в историю как «образец № 23».
В докладной записке Шестакова позже писала, что спросила у находящихся рядом геологов — что это? И кто-то — кто именно, она не назвала — сказал ей, что это «образец урановой руды».
Николай Мартьянов, находящийся рядом, едко прокомментировал, что — да, это очень ценный образец.
Николай Мартьянов, находящийся рядом, едко прокомментировал, что — да, это очень ценный образец.
В докладной записке Шестакова позже писала, что спросила у находящихся рядом геологов — что это? И кто-то — кто именно, она не назвала — сказал ей, что это «образец урановой руды».
Николай Мартьянов, находящийся рядом, едко прокомментировал, что — да, это очень ценный образец.
Николай Мартьянов, находящийся рядом, едко прокомментировал, что — да, это очень ценный образец.
«Отец понял, что теперь будет причина людей арестовывать, — говорит Ольга Мартьянова. — Потому что у корреспондентки была идея доказать, что геологи нашли уран в Сибири, но не хотят о нем сообщать. Столько людей из-за нее пострадало...».
Шестакова сарказм Мартьянова отметила в докладной. А образец № 23 отправила на экспертизу в Москву. Эксперты в нем нашли 1,5% урана. И это стало поводом для раскрутившегося по весне 1949 года «красноярского дела геологов».
Шестакова сарказм Мартьянова отметила в докладной. А образец № 23 отправила на экспертизу в Москву. Эксперты в нем нашли 1,5% урана. И это стало поводом для раскрутившегося по весне 1949 года «красноярского дела геологов».
По нему с марта по май арестовали около 30 человек — академиков, профессоров, преподавателей вузов, главных инженеров предприятий из Сибири и столиц.
В Томске, вскоре после заседания Политбюро, на котором 30 марта 1949 года рассматривалось сообщение редактора «Правды» Поспелова и корреспондентки Шестаковой о состоянии геологических разведок в Красноярском крае, были арестованы Иван Баженов (профессор ТГУ, один из первооткрывателей Кия-Шалтырского месторождения нефелиновых руд), Эвелина Томашпольская (геолог-съемщик, первооткрыватель Сорского медно-молибденового месторождения), Венедикт Хахлов (декан ГПГФ ТГУ), Александр Булынников (завкафедрой петрографии ТГУ), Михаил Кучин (завкафедрой грунтоведения и геологии ТГУ, основатель сибирской гидрогеологической школы), Феликс Шахов (профессор ТПИ, специалист в области рудных месторождений)… Цвет геологической науки страны обвинили во «вредительстве», «заведомом сокрытии месторождений полезных ископаемых» и приговорили к многолетним срокам в исправительно-трудовых лагерях.
В 1954 году всех фигурантов дела реабилитировали. Дело «за недоказанностью состава преступления» прекратили.
Позднейший анализ образца № 23 определил в нем урано-ванадиевые минералы карнотит и тюямунит — последний был описан в 1912 году как новый минерал из месторождения Тюя-Муюн в Ферганской долине. Исходя из этого исследователи сделают предположение, что пресловутый образец попал в Минусинск из месторождений Средней Азии.
Все, чтобы унизить человека
Николая Мартьянова арестовали 29 марта 1949 года. За день до заседания Политбюро, на котором был дан ход «красноярскому делу». Обвинение геологу вновь предъявили по ст. 58-10 — «антисоветская агитация и пропаганда».
У Ольги Мартьяновой хранится черновик статьи об отце, которую начала писать геолог из ТГУ Валентина Ивания. В середине 1990-х профессор кафедры палеонтологии решила сделать цикл очерков о репрессированных коллегах — собирала факты, изучала архивы. У нее была возможность почитать выдержки из дела Николая Мартьянова — ей их предоставили для ознакомления в архиве УМГБ Томской области. Выяснилось, что «друзья» Мартьянова регулярно на него «стучали».
У Ольги Мартьяновой хранится черновик статьи об отце, которую начала писать геолог из ТГУ Валентина Ивания. В середине 1990-х профессор кафедры палеонтологии решила сделать цикл очерков о репрессированных коллегах — собирала факты, изучала архивы. У нее была возможность почитать выдержки из дела Николая Мартьянова — ей их предоставили для ознакомления в архиве УМГБ Томской области. Выяснилось, что «друзья» Мартьянова регулярно на него «стучали».
Так, в качестве критики сельскохозяйственной политики государства в деле приводились слова Мартьянова о том, что «раскулачивание крестьян в 30-е годы было жестоким и ошибочным» и что «сплошная коллективизация — преждевременна, так как у крестьян еще не было социалистического сознания». Слова о «необходимости допущения мелкой частной собственности в сельском хозяйстве» подавались как агитация за реставрацию капитализма. Ну, а фраза «религию напрасно разрушили, так как она позволяет человеку иметь какие-то идеалы и держит в рамках определенных норм поведения» интерпретировалась как агитация за восстановление религии.
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«Оценивая современную политическую обстановку я говорил, что советское общество в своем развитии идет к господству правящей коммунистической партии, — цитирует слова Николая Мартьянова из допроса Валентина Ивания. — И диктатура пролетариата — это диктатура правящей в СССР некоторой части компартии, которая захватила командные высоты в стране. <...> Россия идет по собственному пути, который характеризуется деспотическим режимом. Как и во Франции, революция в России закончится деспотическим режимом и возвратом к господству частной собственности. <...> Советский строй я считал отклонением от исторического пути развития человеческого общества и поэтому считал его временным явлением, которое должно себя изжить. <...> Об этом я говорил своим друзьям (перечисляет фамилии). Но я перед ними изливал душу, а не преследовал цели повлиять на их убеждения и склонить на свою сторону».
Суд состоялся 11 июля 1949 года. Все четверо свидетелей обвинения — «друзья» — на нем отсутствовали. Мартьянов признал себя виновным частично. И просил о снисхождении, так как имел двух малолетних детей. Суд приговорил геолога к 25 годам заключения в ИТЛ с последующим пятилетним поражением в правах и конфискацией имущества.
«Вся его молодость прошла в лагерях, — говорит Ольга Мартьянова. — Когда я родилась, ему 33 было, забрали в 35. Конечно, я его не помнила… Первый раз я его увидела, когда уже в школе училась. Он был весь седой...».
«Вся его молодость прошла в лагерях, — говорит Ольга Мартьянова. — Когда я родилась, ему 33 было, забрали в 35. Конечно, я его не помнила… Первый раз я его увидела, когда уже в школе училась. Он был весь седой...».
Потом отец рассказывал Ольге, что из Томска его и других осужденных увозили в товарных вагонах без окон. И о том, что везут на север, он догадывался по тому, как меняется пейзаж, видимый в щель вагона. А еще рассказывал о том, как рыдал от обиды и бессилия, когда заключенных оставили в неотапливаемом бараке, где не было даже нар, и они ночевали на холодном полу, сидя, прижавшись друг к другу. Отбывать срок Николая Мартьянова отправили в Воркутлаг. Конечным пунктом назначения стала угольная шахта Хальмер-Ю.
Политические отбывали наказание вместе с уголовниками. Однажды на глазах у всех уголовники повесили пожилого ученого — он пошел пожаловаться начальнику лагеря, что его раздели, сняли хороший костюм. Интеллигента вздернули, как только он вернулся. В другой раз Николай Мартьянов проснулся ночью от крика и от того, что на него с верхних нар что-то капает. Оказалось — кровь. Уголовники играли в карты на человека и проигранного зарезали.
«У них там свои ставки были, — говорит Ольга Мартьянова. — Отец об этом рассказывать не любил. Единственное, говорил, что в лагере было сделано все, чтобы унизить человека. Понимаете? И туалет там сделан был, и все, все — чтобы унизить человека...».
«У них там свои ставки были, — говорит Ольга Мартьянова. — Отец об этом рассказывать не любил. Единственное, говорил, что в лагере было сделано все, чтобы унизить человека. Понимаете? И туалет там сделан был, и все, все — чтобы унизить человека...».
В Халмер-Ю Николай Мартьянов первое время работал шахтером. Затем — шахтным геологом, старшим геологом и начальником группы в комплексной экспедиции.
В Халмер-Ю Николай Мартьянов первое время работал шахтером. Затем — шахтным геологом, старшим геологом и начальником группы в комплексной экспедиции.
В это время там готовили к эксплуатации новые шахтные поля, нужны были стройматериалы. Мартьянов открыл месторождение строительных песков — раньше их привозили издалека. За что получил благодарность от начальника лагеря.
«Почему он то письмо, новогоднее, нарисовал красками? — говорит Ольга Мартьянова. — Потому что у него уже свой кабинетик был к тому времени как у геолога. Обычный зек разве имел бы возможность что-то там рисовать… Там папа и книгу «Энергия Земли» писать начал».
«Почему он то письмо, новогоднее, нарисовал красками? — говорит Ольга Мартьянова. — Потому что у него уже свой кабинетик был к тому времени как у геолога. Обычный зек разве имел бы возможность что-то там рисовать… Там папа и книгу «Энергия Земли» писать начал».
За досрочное освобождение Николая Мартьянова активно хлопотал его отец — уважаемый доктор, участник Великой Отечественной войны. В декабре 1955 судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР снизила Николаю Мартьянову срок наказания с 25 до 6 лет лишения свободы: «За отбытием наказания Мартьянова Николая Евгеньевича из-под стражи освободить».
К этому моменту семьи у Николая Мартьянова уже не было.
К этому моменту семьи у Николая Мартьянова уже не было.
Когда геолога осудили на 25 лет лагерей, перед его Эмилией закрылись все двери в Томске. Никто не брал жену «врага народа» на работу. Ей советовали развестись с Мартьяновым. Эмилия забрала детей и уехала в Минусинск к родителям мужа. Там свекор Евгений Николаевич, известный в городе врач, уговорил своего друга, директора театра, взять невестку к себе — актрисой. У красивой женщины стали появляться поклонники. В Минусинске Эмилия с детьми прожила несколько лет, как минимум до 1953-го — Леля запомнила траур на улицах города по поводу смерти Сталина. А потом Эмилия решила вернуться в Томск. Там у нее появилась перспектива устроиться в труппу драмтеатра. Появился и человек, который предложил ей руку и сердце. Эмилия выслала мужу в лагерь документы о разводе. Так вышло, что — незадолго до его освобождения.
«Мама слишком красивая была, чтобы оставаться до конца одной, — говорит Ольга Мартьянова. — Если бы отца не посадили, она никуда бы от него не ушла. У нее характер мягкий был, отец был старше намного и большое влияние на нее имел. Мама умерла в 46 лет. Считала, что заболела из-за того, что не дождалась папу… Ее похоронили на Втором Томске — рядом с профессором Ревердатто, учеником Крылова и вторым директором Ботанического сада».
«Мама слишком красивая была, чтобы оставаться до конца одной, — говорит Ольга Мартьянова. — Если бы отца не посадили, она никуда бы от него не ушла. У нее характер мягкий был, отец был старше намного и большое влияние на нее имел. Мама умерла в 46 лет. Считала, что заболела из-за того, что не дождалась папу… Ее похоронили на Втором Томске — рядом с профессором Ревердатто, учеником Крылова и вторым директором Ботанического сада».
Выстрел в Ленина
— Была у папы обида на советское государство за то, что произошло с ним?
— У меня нет однозначного ответа. До развала Союза он не дожил, и я не знаю, как бы он на это отреагировал. Может, как мой брат, сказал бы: «Еще неизвестно, что дальше будет»…
После освобождения Николай Мартьянов остался в Воркуте — поначалу работать в городах, даже небольших, вроде Томска, ему было запрещено. В 1960 году геолога полностью реабилитировали. Николай Мартьянов женился в третий раз — и это был счастливый брак. Последние годы жил в Красноярске — работал научным сотрудником НИИ геологии и геофизики.
— У меня нет однозначного ответа. До развала Союза он не дожил, и я не знаю, как бы он на это отреагировал. Может, как мой брат, сказал бы: «Еще неизвестно, что дальше будет»…
После освобождения Николай Мартьянов остался в Воркуте — поначалу работать в городах, даже небольших, вроде Томска, ему было запрещено. В 1960 году геолога полностью реабилитировали. Николай Мартьянов женился в третий раз — и это был счастливый брак. Последние годы жил в Красноярске — работал научным сотрудником НИИ геологии и геофизики.
Повзрослевшие Шура и Леля находились поблизости — сын в Красноярске женился, дочь училась в Суриковском училище. Много общались — и тогда, и после. В том числе, и посредством писем. Некоторые из них Леля разрешила опубликовать на сайте музея «Следственная тюрьма НКВД».
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«Дорогие Оля и Шура!
...В жизни есть нечто антидиалектически неизменное, постоянное- это временные финансовые затруднения, которые не прекращаются от рождения до могилы. Когда всесильного президента Франции Клемансо, который пожаловался на недостаток полномочий, спросили да кто же еще может ограничить его власть? Он ответил- национальный банк! Рубли ставят предел всем нашим великим планам! Таким образом и моя поездка к вам откладывается до ближайшего просвета в финансовом мраке…
На днях я пережил большое событие — я получил письмо от академика А.Л. Яншина по поводу моей книжки «Энергия Земли». Таким образом был наконец нарушен заговор молчания , который уже два года хранят генералы науки по поводу этой работы. В своем письме академик согласился с одним из главных выводов книги о том, что физические свойства вещества (твердость, удельный вес, температура плавления и т.д.) изменяются на протяжении истории планеты. Однако главная часть этого обширного послания направлена на отрицание концепции пульсаций Земли. Таким образом впервые за 26 лет я получил возражения по существу. До сих пор мои работы отклонялись по принципу — «Этого не может быть потому, что не может быть никогда!». Таким образом возникла необходимость ответить академику по всем пунктам, тем более, что академик это уже не генерал, а маршал науки...» (из письма дочери и сыну 20 января 1971 года)
...В жизни есть нечто антидиалектически неизменное, постоянное- это временные финансовые затруднения, которые не прекращаются от рождения до могилы. Когда всесильного президента Франции Клемансо, который пожаловался на недостаток полномочий, спросили да кто же еще может ограничить его власть? Он ответил- национальный банк! Рубли ставят предел всем нашим великим планам! Таким образом и моя поездка к вам откладывается до ближайшего просвета в финансовом мраке…
На днях я пережил большое событие — я получил письмо от академика А.Л. Яншина по поводу моей книжки «Энергия Земли». Таким образом был наконец нарушен заговор молчания , который уже два года хранят генералы науки по поводу этой работы. В своем письме академик согласился с одним из главных выводов книги о том, что физические свойства вещества (твердость, удельный вес, температура плавления и т.д.) изменяются на протяжении истории планеты. Однако главная часть этого обширного послания направлена на отрицание концепции пульсаций Земли. Таким образом впервые за 26 лет я получил возражения по существу. До сих пор мои работы отклонялись по принципу — «Этого не может быть потому, что не может быть никогда!». Таким образом возникла необходимость ответить академику по всем пунктам, тем более, что академик это уже не генерал, а маршал науки...» (из письма дочери и сыну 20 января 1971 года)
За информацией из семейного архива к Ольге периодически обращаются журналисты, исследователи, писатели. Они же ее и пополняют. Один автор, например, заинтересовавшись судьбой младшего из сыновей «Великого Мартьянова», помог очень детально восстановить часть его биографии. Речь идет еще об одном Николае Мартьянове — двоюродном дедушке Ольги.
Судьба Николая Николаевича Мартьянова сложилась самым причудливым образом. И, возможно, самым благополучным. Высшее юридическое образование он получал в Москве (спасибо любящей мачехе). Во время учебы вступил в ряды эсеров. Очень сблизился с Керенским. Участвовал в январском покушении 1918 года на Ленина — вместе с одним товарищем они должны были «вождя мирового пролетариата» застрелить, но не вышло. Николая Мартьянова задержали. Но отпустили.
«Ленин его отпустил, — говорит Ольга Мартьянова. — Я думаю, потому, что он очень плотно с Мартьяновым-старшим общался в свое время. Его Николай Михайлович литературой снабжал, когда Ленин в ссылке в Шушенском был. Мартьянов вообще со многими ссыльными общался, потому что интеллигенции в Минусинске было не так много, а ссыльные, как правило, были людьми образованными. Он им помогал, некоторых на работу устраивал. Так же и Ленина поддерживал, когда его не знал еще никто».
«Ленин его отпустил, — говорит Ольга Мартьянова. — Я думаю, потому, что он очень плотно с Мартьяновым-старшим общался в свое время. Его Николай Михайлович литературой снабжал, когда Ленин в ссылке в Шушенском был. Мартьянов вообще со многими ссыльными общался, потому что интеллигенции в Минусинске было не так много, а ссыльные, как правило, были людьми образованными. Он им помогал, некоторых на работу устраивал. Так же и Ленина поддерживал, когда его не знал еще никто».
Избежавший наказания эсер Мартьянов после поражения белых в 1920 году уехал в Чехословакию, а еще спустя три года эмигрировал в США. Жил в Нью-Йорке. В 1929 году получил степень магистра в Колумбийском университете. Открыл собственное издательство — печатал русские книги, а также открытки, настольные и отрывные календари. Последние пользовались особой популярностью на русском книжном рынке и имели большой, по эмигрантским меркам тираж, — до 10 тысяч экземпляров. Продолжал дружить с Керенским, считался его личным секретарем. Женился на американской учительнице, в браке с которой родились дочь и сын. Оба стали математиками, дочь — профессором.
Сам Николай Николаевич дожил до 90 лет. И пережил и сестру Нину (умерла в 1977), и братьев Евгения (умер в 1964) и Александра (расстреляли в 1938), и даже племянника-тезку Николая Мартьянова (ушел в 1983).
Сам Николай Николаевич дожил до 90 лет. И пережил и сестру Нину (умерла в 1977), и братьев Евгения (умер в 1964) и Александра (расстреляли в 1938), и даже племянника-тезку Николая Мартьянова (ушел в 1983).
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«Дорогая моя Оленька!
Твое письмо (от 29 ноября) получил уже дня три тому назад... Но почему же не ответил своевременно? У меня были дела — так мог бы я тебе ответить, но, моя дорогая, зачем же я буду тебе врать?! Дела действительно были, например, вчера я читал лекцию студентам института Цветных металлов... Но разве только это могло мне помешать тебе ответить? Нет, конечно нет. В твоем письме содержится просьба тебе помочь, а смогу ли я это сделать? Хватит ли у меня сил для этого? Думаю, что не хватит... Что ты, единственная моя кровинка, не поймёшь меня. А что, собственно говоря, необходимо понимать ? Попробую тебе объяснять. Человеку, который всю жизнь занимается историей своей планеты, что такое человеческие страсти? Так, чепуха!.. Но куда же он денется от них? Да вот, никуда… Человек уже начал понимать, что само человечество есть лишь деталь в миллиардолетней истории Земли. Что все его затеи это всего лишь маленькая деталь, ибо когда мы сравниваем историю Земли с историей человечества, то получается, что первое занимает 5 миллиардов лет, а второе всего лишь 1,5 - 3 миллиона лет! Все это всего лишь копошащиеся на Земле мошки! Ну куда же деться познающему человеку? Вот что я постоянно переживаю. Постоянно чувствую, постоянно... Впрочем, это уже и не важно. Понимаешь, милая Оленька, я расплачиваюсь за взгляд в бездну времени...» (из письма дочери, 4 декабря 1976 года)
Твое письмо (от 29 ноября) получил уже дня три тому назад... Но почему же не ответил своевременно? У меня были дела — так мог бы я тебе ответить, но, моя дорогая, зачем же я буду тебе врать?! Дела действительно были, например, вчера я читал лекцию студентам института Цветных металлов... Но разве только это могло мне помешать тебе ответить? Нет, конечно нет. В твоем письме содержится просьба тебе помочь, а смогу ли я это сделать? Хватит ли у меня сил для этого? Думаю, что не хватит... Что ты, единственная моя кровинка, не поймёшь меня. А что, собственно говоря, необходимо понимать ? Попробую тебе объяснять. Человеку, который всю жизнь занимается историей своей планеты, что такое человеческие страсти? Так, чепуха!.. Но куда же он денется от них? Да вот, никуда… Человек уже начал понимать, что само человечество есть лишь деталь в миллиардолетней истории Земли. Что все его затеи это всего лишь маленькая деталь, ибо когда мы сравниваем историю Земли с историей человечества, то получается, что первое занимает 5 миллиардов лет, а второе всего лишь 1,5 - 3 миллиона лет! Все это всего лишь копошащиеся на Земле мошки! Ну куда же деться познающему человеку? Вот что я постоянно переживаю. Постоянно чувствую, постоянно... Впрочем, это уже и не важно. Понимаешь, милая Оленька, я расплачиваюсь за взгляд в бездну времени...» (из письма дочери, 4 декабря 1976 года)
Портрет Николая Мартьянова. Художник Александр Попп
В качестве послесловия. Писем, подобных тому, что Николай Мартьянов писал из ГУЛАГа детям, в музее «Следственная тюрьма НКВД» хранится не один десяток. За каждым — человеческие судьбы, семейные истории, из которых в конечном счете и складывается история большой страны.
«Это — эпистолярный памятник той эпохе, — говорит старший научный сотрудник музея «Следственная тюрьма НКВД» Василий Ханевич. — Нужно бережно к нему относиться, сохранять. Мы сохраняем. И надеемся, что после этой публикации еще найдутся письма, которые хранятся в семейных архивах. Будем рады, если однажды они смогут быть переданы в наш музей».
«Это — эпистолярный памятник той эпохе, — говорит старший научный сотрудник музея «Следственная тюрьма НКВД» Василий Ханевич. — Нужно бережно к нему относиться, сохранять. Мы сохраняем. И надеемся, что после этой публикации еще найдутся письма, которые хранятся в семейных архивах. Будем рады, если однажды они смогут быть переданы в наш музей».
В тексте использованы фотографии из личного архива Ольги Мартьяновой; с сайта nkvd.tomsk.ru; с сайта Музея Мартьянова; Rob Lavinsky; иллюстрации с сайта Журнала любителей открыток "Жук"; а также рисунок Александра Поппа.
ФЕВРАЛЬ, 2022
ФЕВРАЛЬ, 2022