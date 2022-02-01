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«Дорогая моя Оленька!



Твое письмо (от 29 ноября) получил уже дня три тому назад... Но почему же не ответил своевременно? У меня были дела — так мог бы я тебе ответить, но, моя дорогая, зачем же я буду тебе врать?! Дела действительно были, например, вчера я читал лекцию студентам института Цветных металлов... Но разве только это могло мне помешать тебе ответить? Нет, конечно нет. В твоем письме содержится просьба тебе помочь, а смогу ли я это сделать? Хватит ли у меня сил для этого? Думаю, что не хватит... Что ты, единственная моя кровинка, не поймёшь меня. А что, собственно говоря, необходимо понимать ? Попробую тебе объяснять. Человеку, который всю жизнь занимается историей своей планеты, что такое человеческие страсти? Так, чепуха!.. Но куда же он денется от них? Да вот, никуда… Человек уже начал понимать, что само человечество есть лишь деталь в миллиардолетней истории Земли. Что все его затеи это всего лишь маленькая деталь, ибо когда мы сравниваем историю Земли с историей человечества, то получается, что первое занимает 5 миллиардов лет, а второе всего лишь 1,5 - 3 миллиона лет! Все это всего лишь копошащиеся на Земле мошки! Ну куда же деться познающему человеку? Вот что я постоянно переживаю. Постоянно чувствую, постоянно... Впрочем, это уже и не важно. Понимаешь, милая Оленька, я расплачиваюсь за взгляд в бездну времени...» (из письма дочери, 4 декабря 1976 года)

