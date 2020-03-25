Письма из ГУЛАГа: «Много бываю на воздухе, научилась рукодельничать»

Истории

Евгения Яковлевна Гендина была студенткой третьего курса истфака Одесского университета, когда в сентябре 1937 года ее осудили на восемь лет в ИТЛ как «члена семьи изменника Родины» (ЧСИР). Ее мужа — Дмитрия Кузнецова — секретаря Ворошиловского райкома партии арестовали 18 июля 1937, а 23 сентября расстреляли. В том же году 27 июня в Новокузнецке были арестованы сестра Розалия Гендина и ее муж. Обоих расстреляли.

Фото: Музей "Следственная тюрьма НКВД"

Евгению Гендину отправили отбывать срок в Томский лагерь для членов изменников Родины. А ее двоих детей — восьмилетнего Феликса и пятилетнего Владимира — в детский дом. Мама Евгении, когда узнала об аресте дочери, смогла приехать в Одессу и выяснить, что ее внуков отправили в детдом в Тамбов. Женщине удалось забрать детей к себе в Москву.

Воспоминания сына Евгении Грендиной — Феликса Кузнецова — и выдержки из ее писем публикуются в рамках проекта «XX век. Очевидцы».



— Наш отец, Кузнецов Дмитрий Захарович, секретарь Ворошиловского райкома ВКП(б) города Одессы, был арестован весной 1937 года. Когда мы с братом проснулись, отца уже не было. Заплаканная мама сказала, что он уехал в командировку. На улице взрослые ребята, дотоле не замечавшие нас, показывая на газету, сказали нам: ни в какую ни в командировку, он –враг народа!

Потом нас переселили в маленький домик на краю города, где жила семья тоже без отца. Мама обивала пороги всевозможных инстанций. Ей сообщили, что он осужден на десять лет без права переписки. Маму арестовали в сентябре, когда я начал учиться во втором классе. В комнате нашей был обыск. Милиционер с четырьмя «кубиками» в петлице составлял опись, другие рылись в вещах и постелях. Мама попросила разрешения приготовить нам завтрак и вместе с ней на кухню пошел милиционер. После долгих уговоров начальник разрешил маме послать меня за хлебом. Пришла полуторка. В кузове на чемоданах и узлах сидели женщины и дети. На бортах сидели охранники с карабинами. Машина долго колесила по городу и в кузове становилось все теснее.

Перед тюрьмой было много машин и толпы народа. Охранники отгоняли людей от машин, не давая разговаривать с арестованными. Машина наша въехала в арку ворот и остановилась у боковой ниши с железной дверью. Охранники торопливо опустили правый борт кузова и стали стаскивать с машины рыдающих женщин. Дети молча таращили испуганные глаза. Мама, стоя на коленях, крепко схватила нас и кричала, что никуда от нас не уйдет. Тогда двое охранников, закинув кавалерийские карабины за спину, потащили её в темный проем железной двери. Так и отпечаталось в памяти ее залитое слезами, искаженное криком ужаса, лицо.

Евгении Гендиной удавалось писать своим родным, находясь в томском лагере. Первое письмо она смогла написать только в мае 1939 года. Следующее письмо они получили в ноябре того же года уже из Магадана, куда женщину эпатировали после расформирования лагеря в Томске. Евгения Гендина работала в швейном цеху и три раза посылала по 50 рублей из тех денег, которая зарабатывала. Переписка прервалась с началом войны из-за того, что ее семья была эвакуирована из Москвы в деревню Горьковской области. Мы публикуем некоторые выдержки из ее писем с 15 июня 1939 года по 21 ноября 1939 года.

15 июня 1939 года. Томск.

— Здравствуй дорогая мама. Получила возможность писать письмо вам. Теперь жду тот момента, когда смогу узнать о жизни и здоровье всех вас и о каждом в отдельности. Надеюсь, дорогая мамочка, что ты мне обо всех напишешь. Длинное письмо писать не надо. Напиши коротко о детях, о папе и о себе. Как живут, растут и учатся мои племянники: Маечка, Алик и Светлана? В каком Маечка классе? Она наверное уже большая. Как растут малыши Алик и Светлана? Приходится ли тебе ухаживать за детворой? О своих родных сыночках я знаю, что они живут в детдомах. Их адреса такие: Феликса –село Караульское Тамбовской обл., Детский дом, Вовочка- Тамбов, Детдом. Детям я писала, но ответа от них я еще не имела.

Дорогая мамочка, обращаюсь к тебе с большой просьбой. Очень прошу тебя напиши Феликсу и Вове, узнай как они живут, здоровы ли, как учатся. Все, что узнаешь о детях, напиши мне. Если Федюшка здоров и не имел перерывов в учебе, то он должен быть в третьем классе. А Вовочке идет восьмой год, и если он здоров, то осенью возможно пойдет в школу. Мама, когда будешь писать детям или о детях, что Феликс родился 18 февраля 1929 года, ему уже исполнилось 10 лет. Вовочка родился 9 марта 1932 года, ему идет восьмой год. Мамочка, тебе наверно хочется съездить к ребятам, проведать их. Я тебя об этом не прошу, знаю что это трудно сделать в твоем возрасте. Поэтому прошу наладить с ребятами переписку. Пиши им бодрые письма, пусть растут здоровыми и крепкими, хорошо учатся и будут послушными. Очень хотелось получить от детей фотокарточки, увидеть во весь рост, посмотреть какими они стали молодцами. О себе могу писать, что я здорова. Много бываю на воздухе, научилась рукодельничать, вышивать и вязать. Жаль только у меня нет ниток и шелку для вышивки и вязания.

Я могу получать от вас одно письмо в три месяца и вам писать тоже одно, получать одну посылку один раз в три месяца и каждый месяц деньги. Очень прошу тебя мама на меня не тратиться. Пришли только то, что я прошу. Присылай мне, если можешь по 10 рублей в месяц. В посылку положи чесноку, луку, кусок мыла, зубного порошку, сахару, черных и белых ниток для шитья, и если можно шелку или мулине для вышивки, две пары простых чулок и туфли с галошами, если есть, то поношенные, а если будешь покупать, то брезентовые. Ещё раз прошу больших затрат не делать. На письмо ответьте как можно быстрее, напиши о себе и о детях. Крепко целую. Мой адрес: г. Томск. Почтовый ящик No 96. В Томске буду все время.

9 августа 1939 года. Томск.

— Мои дорогие, родные! Как я счастлива, что получила от вас письмо и узнала, что вы все здоровы. Ведь прошло так много времени, я обо всех вас ничего не знала. Я бесконечно счастлива, что Феликс и Вова с вами. Дорогие! Трудно выразить в письме мою глубокую благодарность всем вам за ваши заботы и хлопоты о моих детях. Вам это стоило немало сил и здоровья. Большое, сердечное спасибо! Дорогая мамочка, ты просишь не волноваться о детях, убеждаешь, что все возможное в твоих силах для них сделаешь. Я знаю, мои родные это. Но самое большое, дорогое и приятное для меня и моих детей вы уже сделали, окружив моих сыночков вниманием, любовью и лаской близких и дорогих им дедушкой и бабушкой. Это я никогда не забуду и буду обязана вам всю жизнь. Теперь я буду писать один раз в месяц, а вы можете писать часто. Напишите о себе и детях. Как они выглядят, как ведут себя в школе и дома. Напишите так как есть, не стесняйтесь.

Мама, измерь рост ребят сантиметром и напиши. Каков их вес, поправились ли? Не повторяется ли у Феликса бронхи, не болело ли ухо? Не болят ли у Вовочки ножки? У него немного плоская стопа, одно время врач прописал ему стельку в ботиночки. Как теперь Вовик разговаривает? Мама, не болели ли дети малярией? Детям я дала с собой большой чемодан с вещами детскими. Но времени прошло много и все, наверное, износилось. Годятся ли на зиму их зимние пальто? Мама, получили ли ты пособие на воспитание детей? Чтобы взять детей, наверно, пришлось побывать в Одессе. Когда ты туда ездила, заходила ли на квартиру, где я жила, не знаешь ли, что с моими вещами, может быть тебе выдали что-нибудь на воспитание детей?

Дорогие племянники Маечка, Алик, Светлана! Я очень рада, что вы все здоровы и хорошо растете. Я очень рада, Маечка, что ты отличница в школе значит ты хорошая девочка. В каком ты классе, в одной ли школе с Феликсом? Что читаешь, посещаешь ли библиотеку, как проводишь время? Пишет ли тебе бабушка Матрена? Помогаешь ли ты бабушке? Ты как старшая внучка учи ребят помогать бабушке и уважайте ее. А Светлана наверняка растет на пару с Аликом. Очень жду обещанной фотографии, хочу видеть всех вас. Пусть дедушка напишем мне своей рукой хоть пару слов. Пишут ли вам из деревни?

Если тебе, мама, некогда, то пусть письмо пишут ребята. Очень рада я, Фелюша, что ты перешел в 4 класс. Поздравляю! Молодец! Это значит, что ты учился без перерыва и не отстал от товарищей по учебе. Мне очень приятно, мой сынок, что ты выполнил свое обещание, которое ты дал мне, когда уезжал, что будешь учиться хорошо. И ты, мой маленький Вовик, скоро пойдешь в школу. Мама шлет вам самые лучшие пожелания и желает быть хорошими мальчиками. Напишите мне сыночки, как вы живете, занимаетесь, я хочу о вас знать все. Дорогой Фелюша, напиши в какую школу ты ходишь, на какой улице, далеко ли? Когда уходишь и когда возвращаешься? Что делаешь после занятий в школе, какие читаешь книги? Где находится ваш школьный лагерь? Как ты провел лето? Очень бы хотела, чтобы ты в этой году учился лучше, чем в прошлом, получал более высокие оценки. Это вполне достижимо, мой сынок, стоит только захотеть, прилежно заниматься и хорошо себя вести. Мне так хочется, чтобы и ты и Вовик были хорошими и в школе и дома.

Вы – моя большая радость, о вас мама не забывает ни на одну минуточку, где бы она ни находилась. Родной мой Вовочка! Я не знаю умеешь ли ты писать? Напиши хоть немного сам. В какой детсад ты ходишь? Кто тебя провожает и встречает? Как ведешь себя в детсаду? Нарисуй мне что-нибудь. Как ты провел лето?

12 сентября 1939 года. Томск.

Здравствуйте, дорогие родные! По моему старому адресу не присылайте мне больше ничего и не пишите. По приезде напишу. Деньги и второе письмо получила. За все большое спасибо.

26 октября 1939 года. Томск.

— Дорогой мой сынок Феликс! Твои два письма я читала с большой радостью. Больше всего меня обрадовало то, что ты здоров, хорошо вырос и окреп, что вся твоя учеба шла без перерыва. Я довольна, что в лагере ты был председателем совета отряда. Я прошу тебя в этом году учиться еще лучше, чем раньше, а главное больше читать самому и вслух. При желании ты можешь учиться на отлично и хорошо. В письме напиши мне свои отметки. Прошу тебя быть хорошим учеником и пионером и ты доставишь мне большую радость. Дорогой сынок Вовик! Я беспокоюсь здоров ли ты, потому, что за все время ты мне ничего не написал своей ручкой. Учишься ли ты в школе или остался ещё на год в детсаде? Напиши мне и нарисуй что-нибудь. Жду от всех вас писем. Для меня большая радость знать о вас и вашем здоровье. Здоровы ли все в деревне?

28 октября 1939 года. Владивосток.

— Сейчас я во Владивостоке, скоро по всей вероятности уеду отсюда еще дальше. Адрес сообщу вам в следующем письме. Если от меня долго не будет писем, то не волнуйтесь, это будет связано с навигацией. Запросить обо мне можно будет по адресу: город Магадан, Кузнецкий 24.

Я здорова, чувствую себя хорошо. Обо мне не беспокойтесь. Все, что мне потребуется я попрошу у вас в письме. Прошу вас берегите свое здоровье и здоровье детей. Я осуждена, как член семьи. Мама прошу тебя приучать Феликса и Вовочку помогать тебе по дому. Что детям ответили из деревни? Неужели они не проявили интереса к детям до письма? Здоровы ли там все? Мама прошу никаких забот о Мите на себя не брать, вам забот и без того хватает. Буду считать большим счастьем, когда снова получу от вас весточку и узнаю о здоровье всех вас. За все, что вы для меня сделали я вам очень благодарно. Мой дорогой сыночек Феликс, твои два письма я прочитала с большой радостью. Прошу тебя в этом году учиться ещё лучше и быть примерным учеником и пионером. Больше читай. Ты скоро сам полюбишь книгу и поймешь её пользу.

Дорогой сынок Вовик! Я беспокоюсь здоров ли ты. Поступил ли ты в школу? Как проводишь время? Дружите ли вы с Феликсом? Фелюша, прошу тебя помогать своему маленькому братику. Обо мне не беспокойся. Крепко вас всех целую. Желаю вам быть здоровыми.

21 ноября 1939 Магадан. Последнее письмо

— Здравствуйте дорогие мои родные! Доехала благополучно. Живу теперь в гор. Магадане на Дальнем Востоке у бухты Нагаева. От Владивостока ехала пароходом. Чувствую себя хорошо. Скоро буду работать на швейной фабрике Местпрома. Вам я послала телеграмму и прошу Вас раз в месяц подробно телеграфировать мне о вашем здоровье и о моих дорогих сынушках. Переписка наша будет теперь главным образом телеграфом, это связано с навигацией. Письма я буду писать, но они будут доходить к вам с большой задержкой. Пишите не ожидая от меня писем. Шлите раз в месяц телеграмму с оплаченным ответом, а письма шлите авиапочтой или заказные, посоветуйтесь об этом на почте. За деньги и посылку я вам очень благодарна. Они меня здорово выручили, а деньги выручают и сейчас. Сюда посылок мне посылать не надо.

Фото: Музей "Следственная тюрьма НКВД"

Это было последнее письмо Евгении Гендиной. О том, что женщина умерла в лагере в Магадане 4 сентября 1943 года, ее дети узнали только в 1954 году. Когда им пришло письмо из МВД Магаданской области, что им следует обратиться за свидетельством о смерти в ЗАГС города Одессы. В УВД Одессы, в свою очередь, отказали в выдаче свидетельства, так извещение о смерти Евгении Гендиной к ним не поступало.



«Извещение о смерти Вашей матери — Гендиной Евгении Яковлевны — приказ №75306 от 28.01.1944 к нам не поступало, — говорится в ответе на запрос. — Для получения свидетельства о смерти Вам необходимо обратиться с заявлением в Магадан с просьбой о высылке в ближайшее городское отделение милиции города Москвы, по месту Вашего жительства копии извещения о смерти Гендиной Е.Я. По поступлении из Магадана копии извещения Кировское бюро ЗАГС Москвы произведет регистрацию смерти и выдаст вам на руки свидетельство. Сообщаю, что город Одесса был освобожден от немецких оккупантов только 10 апреля 1944 года, поэтому ваше указанное извещение в наш адрес поступить не могло».

Фото: Музей "Следственная тюрьма НКВД"