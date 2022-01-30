Сейчас Василию 30 лет. Он любит играть с друзьями в футбол и баскетбол. Большую часть времени он проработал в сфере маркетинга, но эта деятельность никогда не была ему интересной. Поэтому в феврале 2021 года он решил пойти на курсы мастера по маникюру.

Автор: Софья Золотухина Автор: Софья Золотухина

«Я пять лет проработал в «Ярче», а потом ушел в бьюти-сферу»

По образованию Василий оператор по добыче нефти газа. Но, говорит, что по профессии не работал ни дня: «слишком сложно залезть в эту сферу», поэтому пробовал себя в других сферах: был кладовщиком на складе в магазине «Стройпарк», продавцом-консультантом в МТС, а затем устроился в продуктовый магазин «Ярче» — Зарплаты были небольшие, а работы много. Все очень однообразно и монолитно — просто устал. После всего этого я пять лет еще проработал в «Ярче» кассиром, а потом ушел в бьюти-сферу, — рассказывает Василий.

Все началось зимой 2021 года. Василий все чаще стал наблюдать за своей женой Анной, которая уже семь лет является мастером ногтевого сервиса. Ему нравилось, как она выбирает цвета, придумывает дизайны и выкладывает в «Инстаграм» свои работы, которые собирают лайки. — Пилить ногти меня научила жена. Я целый месяц ходил за ней по пятам, смотрел, что и как она делает, запоминал работу ее рук и вскоре подошел и сказал: «Научи меня!», — смеется Василий. Анна оттягивала этот момент, не потому, что не верила в мужа или боялась каких-то разговоров со стороны, а просто не представляла, как это — совместно работать в студии. Но в конечном итоге она сдалась. Сначала сама показывала ему некоторые этапы работы, рассказывала, что и для чего нужно. — Я смотрю на его работы, а у него реально здорово получается. Он замечает нюансы, сам видит свои недочеты, это будто прям его деятельность, — говорит Анна.

В феврале Анна записала Василия на курсы, чтобы он получил сертификат и начал работать. — Сначала учил теорию, потом тренировался на разных предметах: например, пилил фрезой скорлупу на перепелином яйце и маркер на шарике, а затем и до ногтей добрался, — вспоминает Василий. Первой моделью он стал сам для себя, а потом начал пробовать делать маникюр своей жене. — Сначала мне было страшно: вдруг сделаю больно, спилю лишнюю часть или порежу пальцы человека. Особенно страшно было срезать кутикулы, но я очень тщательно подходил к этому вопросу, поэтому у меня все получилось, — делится Василий. После пробного маникюра на жене Василий тренировался уже на приглашенных моделях. Сначала девушки отнеслись к этому недоверчиво, а теперь являются постоянными клиентками.

Автор: Софья Золотухина Автор: Софья Золотухина

«Грань между «мужскими» и «женскими» профессиями стирается»

Василий говорит, что негатива со стороны друзей и родственников не было: кто-то удивился, кто-то отнесся нейтрально, а кто-то, наоборот, порадовался. Но главной его поддержкой стала его супруга, которая делилась с ним своими знаниями и помогала найти хорошие курсы для повышения квалификации. — Существует стереотип, что мастером маникюра работает либо женщина, либо гомосексуалист, но это не так. Я женат, в свободное время хожу в тренажерный зал, с детства обожаю играть в футбол и баскетбол. В принципе, мне кажется, что сейчас грань между «мужскими» и «женскими» профессиями стирается, поэтому если тебе нравится чем-то заниматься, то в этом нет ничего такого, — объясняет Василий.

Автор: Софья Золотухина Автор: Софья Золотухина

В Томске мастеров-мужчин мало, поэтому сейчас Василий ставит себе цель отправиться в Москву или Санкт-Петербург, где проходят курсы ногтевого сервиса именно для мужского пола. — Есть мнение, что мужчины делают кропотливую работу более качественнее и аккуратнее, поэтому мне хочется посмотреть, как другие мастера работают, какие есть нюансы, может быть, секреты, — рассказывает Василий. С июня 2021 года Василий полноценно приступил к работе. Сначала такой мастер отталкивал клиентов — «им было немного непонятно, как это — мужчина-мастер», но буквально через месяц директ разорвался от записей. — Девушек цепляет мужской пол, всем интересно прийти и посмотреть, а как это — когда тебе делает ногти мужчина. Сейчас уже многие так и спрашивают: «Есть ли у Василия свободное время?» — говорит Анна.

Помимо маникюра девушкам Василий делает его и себе. Он считает, что ухоженные ногти: прозрачный лак или минимальные наклейки и рисунки — «это признак ухоженности, а не ориентации». — Люди же ухаживают за волосами, за бородами, некоторые мужчины ходят на депиляцию, чтобы убрать лишние волосы, так почему маникюр — это плохо? Лучше уж пусть будут обгрызенные ногти, с обкусанными кутикулами, — считает Василий. При этом, мужчин среди его клиентов почти не бывает: в основном пару человек может прийти перед свадьбой, «и то, потому что будущая жена заставила, а так, томичи пока не готовы к такому».

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Сейчас Василий работает вместе с Анной в собственном салоне ногтевого сервиса. Ему комфортно работать с девушками: он с легкостью поддерживает беседу, придумывает дизайн и подбирает для каждой клиентки подходящий цвет. — Если раньше моя зарплата зависела не от меня, а от начальства, то сейчас я сам контролирую этот процесс: сколько в день человек я приму, как быстро и качественно я сделаю работу. Когда рука нарабатывается, и маникюр становится более качественным, то тогда я поднимаю цену, — объясняет Василий. Его работа в среднем занимает около двух часов. Он уже не боится срезать кутикулу, знает, как правильно стерилизовать инструменты и какие лаки лучше покупать. Василий умеет делать стемпинг и немного рисовать сам. В планах — научиться делать «френч» и улучшить скорость работы. Также начал осваивать педикюр и периодически посещает различные курсы повышения квалификации — Это мое, я прям горю этим, хочу продолжать делать больше и круче. Мне кажется, что на своем примере я показываю, что можно заниматься чем угодно, если тебе это нравится, потому что у хобби, работы пола нет, — объясняет Василий.