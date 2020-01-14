Пилить. Нельзя помиловать
Щепки и опилки летят в Томске во все стороны. Несмотря на неодобрительное высказывание мэра Томска Ивана Кляйна о топпинге тополей, сразу после новогодних каникул именно этим занялись люди из департамента благоустройства администрации Томска. Первым делом досталось кленам на Воскресенской горе. Инициатором «украшения» исторического центра города оказалось руководство Музея истории Томска. По словам директора музея Натальи Сурковой, так они вместе с заместителем начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства Натальей Цветковой планируют сохранить почвенный покров на Воскресенской горе.
Действительно ли такая глубокая обрезка деревьев поможет сохранить почву и стоит ли уродовать ради этого исторический центр? Мы поговорили с ученым ТГУ.
Ирина Мерзлякова, кандидат биологических наук, специалист по городской флористике:
Валентина Спирина, доктор биологических наук, почвовед:
Александр Ревушкин, доктор биологических наук, член ландшафтной комиссии:
Наметившиеся перемены в настроении ландшафтной комиссии должны, наверное, успокоить и обрадовать «древолюбивых» горожан. Но радоваться рано. Во-первых, что будет с молодыми деревьями, высаженными взамен снесенных, известно заранее. На уход за ними, в отличие от обрезки здоровых взрослых деревьев, средства не выделяются. А значит, с большой вероятностью они погибнут – или от недостатка влаги без полива, или от лески газонокосилки (ведь малышей часто не видать из-за сорняков), или под ковшом снегоуборочного трактора (из сугроба саженцы тоже часто не видно). Не полезнее ли для городского озеленения инвестировать в уход за молодыми деревьями, а не в искалечение взрослых?
Во-вторых, оказывается, кроны даже совершенно здоровых и молодых деревьев могут продолжать отлетать и по «приговорам» из прошлого. Например, последние мероприятия по обрезке тополей на ул. 79-й Гвардейской дивизии проводились по порубочному билету, датированному 2017 годом! Были обезглавлены деревья возраста приблизительно 30 лет без каких-либо признаков аварийности. Согласно порубочному билету, на обрезку были обречены тополя с диаметром ствола от 12 см (по крайней мере именно так трактовал эту строку в билете один из осуществляющих обрезку лесорубов – Павел Быковский).
Что касается самого факта превращения тополей в столбы на улице 79-й Гвардейской дивизии, то дендрологи и ландшафтные дизайнеры считают такую обрезку варварской. Подробнее об этом в материале «Деревья-инвалиды».
В надежде выяснить, кто же «тайный кукловод» этой обрезки, мы позвонили по номеру, указанному в порубочном билете. На звонок ответил индивидуальный предприниматель Юрий Углицкий и сообщил, что его организация является субподрядчиком «Горзеленхоза». Расценки на обрезку он озвучить отказался, сославшись на несуществующий официальный сайт заказчика. На вопрос о том, руководствуются ли его работники какими-либо официально документированными рекомендациями, Юрий ответил, что да, руководствуются – рекомендациями по обрезке деревьев, представленными на сайте департамента. Изучив страничку департамента по благоустройству и дорожному строительству мы никаких рекомендаций на нем не обнаружили.
Вот что любопытно во всей этой маленькой истории – унитарного муниципального предприятия «Томскгорзеленхоз» (в народе «Горзеленхоза») уже 3 года официально не существует. Созданная в 1993 году государственная компания под неизменным руководством Галины Иннокентьевны Шаниной в последние годы претерпевала метаморфозы. Сначала УМП «Томскгорзеленхоз» превратился в открытое акционерное общество «Томскзеленстрой», а затем в одноименное общество с ограниченной ответственностью. После чего было ликвидировано. Компания специализировалась на закладке, обработке и содержании садов, парков и других видов озеленения. И здесь в истории озеленительных работ в Томске начинается самое интересное.
Правопреемником «Томскгорзеленхоза» стало ООО «Трубачево» – фирма, зарегистрированная в 2009 году. Основная деятельность ООО «Трубачево» – «выращивание овощей защищенного грунта». Учредителем и руководителем, разумеется, является все та же уважаемая Галина Иннокентьевна Шанина. Выручка у предприятия весьма серьезная – по 300-400 млн рублей в год, но департамент по благоустройству и дорожному строительству никаких услуг в нем не заказывает. Среди крупных заказчиков ООО «Трубачево» со стороны государства – МБЭУ (муниципальное бюджетное эксплуатационное учреждение, отвечающее за озеленение Северска) на сумму 2,8 млн рублей, Законодательная Дума Томской области на сумму 230 тыс. рублей и чуть больше 100 тысяч – ТГУ и ТПУ. Вероятнее всего, именно эти деньги, превращенные в цветы, украшают городские клумбы летом. Так кто же тогда столь усердно продолжает пилить томские деревья?
К счастью, при желании сейчас все можно найти в Сети. Тотальной обрезкой тополей в Томске занимается ООО «Зеленстрой». Фирма, зарегистрированная в 2001 году в «Томской регистрационной палате», занимается благоустройством городских ландшафтов. Она не заявляла о себе вплоть до 2012 года, когда ее выручка составила 11 млн рублей. А начиная с 2013 года, динамика развития компании «Зеленстрой» восхищает.
Здесь-то кульминация нашего маленького исследования. ООО «Зеленстрой» за короткую пока еще историю своего успеха выиграл тендеры на государственные закупки на сумму… внимание! 636 625 080 рублей (по данным rusprofile.ru). Из них более 628 млн рублей по 16 госконтрактам с департаментом по благоустройству и дорожному строительству Томска. За 7 лет на благоустройство ландшафтов Томска потрачены эти деньги – в среднем почти по 90 млн рублей в год. Заметно?
Одним из двух учредителей ООО «Зеленстрой», которое, очевидно, и рубит деревья в городе, оказалась, конечно же, Галина Иннокентьевна Шанина – владелец и руководитель фирмы-правопреемника государственной организации, специализирующейся на озеленении.
Итак, сухой остаток. Порубочный билет – это, по сути, распоряжение департамента по благоустройству и дорожному строительству Томска. Департамент за деньги налогоплательщиков делегирует обрезку деревьев ООО «Зеленстрой», который, по словам Юрия Углицкого, в свою очередь нанимает субподрядчиков. Сумму заказа наш субподрядчик по какой-то причине озвучивать побоялся. Деревья обрезают абы как. Актуальных рекомендаций по обрезке на данный момент нет. Какую долю в десятках миллионов муниципальных средств, выделенных на благоустройство томских ландшафтов, занимает обрезка деревьев, мы сказать пока не можем. История успеха ООО «Зеленстрой» говорит во всяком случае о том, что тендеры на благоустройство – дело выгодное. Мы продолжаем надеяться на интервью с Натальей Владимировной Цветковой, человеком, который фактически отвечает за озеленение города. Встречу с заместителем департамента дорожной деятельности и благоустройства мы согласовываем с начала декабря прошлого года и не теряем надежду получить ответы на многочисленные вопросы.
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