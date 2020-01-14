Пилить. Нельзя помиловать

Истории

Щепки и опилки летят в Томске во все стороны. Несмотря на неодобрительное высказывание мэра Томска Ивана Кляйна о топпинге тополей, сразу после новогодних каникул именно этим занялись люди из департамента благоустройства администрации Томска. Первым делом досталось кленам на Воскресенской горе. Инициатором «украшения» исторического центра города оказалось руководство Музея истории Томска. По словам директора музея Натальи Сурковой, так они вместе с заместителем начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства Натальей Цветковой планируют сохранить почвенный покров на Воскресенской горе.

Действительно ли такая глубокая обрезка деревьев поможет сохранить почву и стоит ли уродовать ради этого исторический центр? Мы поговорили с ученым ТГУ.

Ирина Мерзлякова, кандидат биологических наук, специалист по городской флористике:

Довольно странное, на первый взгляд, объяснение. Но если вдуматься, возможно, в нем есть зерно здравого смысла. Уменьшение высоты кроны уменьшает «флаг» – ветрозадерживающую способность дерева. Возможно, оно будет меньше раскачиваться при сильном ветре, и меньше нагрузки будет на корневую систему и на почву соответственно. То, что посадили кустарники, точно хорошо и правильно. Но вот что у меня не вызывает никаких сомнений – это безобразный внешний вид кленов после такой обрезки в историческом сердце нашего города. Сюда же туристов водят! В холодное время года, когда нет листьев (а это без малого 8 месяцев), Воскресенская гора будет стоять в этих вилках и обрубках.

Валентина Спирина, доктор биологических наук, почвовед:

Чтобы уверенно утверждать, что радикальная обрезка деревьев повлияет на качество почвы, нужны специальные исследования. В этом случае их точно не проводили. Но можно предположить, что разреженные кроны будут пропускать к почве больше солнечных лучей и на ней будут лучше расти трава и кустарники. Это действительно может решить проблему эрозии почвы, особенно если разовьется дернина. Но однозначно о пользе таких мероприятий заранее нельзя сказать. А что касается вырубки и кронирования деревьев в нашем городе, хоть я не дендролог, но вижу, что это делается безграмотно. Иногда смотрю на очередной погибший тополь и думаю, когда же специалистов наймут?!

Александр Ревушкин, доктор биологических наук, член ландшафтной комиссии:

В 2017 году, когда принимали решение об обрезке этих кленов на Воскресенской горе, меня еще не было в составе ландшафтной комиссии. Скорее всего, с этими кленами все будет нормально. Они восстановятся. Это ведь сорное дерево, оно везде само растет. На вопрос, не проще ли эти деревья полностью убрать и посадить новые, ответ неоднозначный. Дело в том, что саженцы обычно очень плохого качества, за ними никто не ухаживает и, в основном, они все погибают. Очень плохо у нас обрезают тополя: при повторной обрезке спиливают и вновь появившиеся молодые ветви, то есть фактически делают из дерева стоячее бревно. Но на последних заседаниях ландшафтной комиссии политика принятия решений по сносу и обрезке деревьев заметно изменилась. Видимо, волна общественного возмущения, внимание СМИ и особенно неодобрение этих мер губернатором и мэром возымели результат. Почти на все заявки на снос и обрезку деревьев комиссия стала отвечать отказом. Удается отстоять даже ивы и клены. Мы убедили чиновников, что для этих деревьев нормально иметь наклоненные стволы, это их обычная жизненная форма. А если уж точно дерево признают аварийным, то вместо него департамент обязан высадить саженцы в тройном количестве – вместо одного снесенного дерева три молодых.





Наметившиеся перемены в настроении ландшафтной комиссии должны, наверное, успокоить и обрадовать «древолюбивых» горожан. Но радоваться рано. Во-первых, что будет с молодыми деревьями, высаженными взамен снесенных, известно заранее. На уход за ними, в отличие от обрезки здоровых взрослых деревьев, средства не выделяются. А значит, с большой вероятностью они погибнут – или от недостатка влаги без полива, или от лески газонокосилки (ведь малышей часто не видать из-за сорняков), или под ковшом снегоуборочного трактора (из сугроба саженцы тоже часто не видно). Не полезнее ли для городского озеленения инвестировать в уход за молодыми деревьями, а не в искалечение взрослых?

Во-вторых, оказывается, кроны даже совершенно здоровых и молодых деревьев могут продолжать отлетать и по «приговорам» из прошлого. Например, последние мероприятия по обрезке тополей на ул. 79-й Гвардейской дивизии проводились по порубочному билету, датированному 2017 годом! Были обезглавлены деревья возраста приблизительно 30 лет без каких-либо признаков аварийности. Согласно порубочному билету, на обрезку были обречены тополя с диаметром ствола от 12 см (по крайней мере именно так трактовал эту строку в билете один из осуществляющих обрезку лесорубов – Павел Быковский).

Что касается самого факта превращения тополей в столбы на улице 79-й Гвардейской дивизии, то дендрологи и ландшафтные дизайнеры считают такую обрезку варварской. Подробнее об этом в материале «Деревья-инвалиды».

В надежде выяснить, кто же «тайный кукловод» этой обрезки, мы позвонили по номеру, указанному в порубочном билете. На звонок ответил индивидуальный предприниматель Юрий Углицкий и сообщил, что его организация является субподрядчиком «Горзеленхоза». Расценки на обрезку он озвучить отказался, сославшись на несуществующий официальный сайт заказчика. На вопрос о том, руководствуются ли его работники какими-либо официально документированными рекомендациями, Юрий ответил, что да, руководствуются – рекомендациями по обрезке деревьев, представленными на сайте департамента. Изучив страничку департамента по благоустройству и дорожному строительству мы никаких рекомендаций на нем не обнаружили.

Вот что любопытно во всей этой маленькой истории – унитарного муниципального предприятия «Томскгорзеленхоз» (в народе «Горзеленхоза») уже 3 года официально не существует. Созданная в 1993 году государственная компания под неизменным руководством Галины Иннокентьевны Шаниной в последние годы претерпевала метаморфозы. Сначала УМП «Томскгорзеленхоз» превратился в открытое акционерное общество «Томскзеленстрой», а затем в одноименное общество с ограниченной ответственностью. После чего было ликвидировано. Компания специализировалась на закладке, обработке и содержании садов, парков и других видов озеленения. И здесь в истории озеленительных работ в Томске начинается самое интересное.

Правопреемником «Томскгорзеленхоза» стало ООО «Трубачево» – фирма, зарегистрированная в 2009 году. Основная деятельность ООО «Трубачево» – «выращивание овощей защищенного грунта». Учредителем и руководителем, разумеется, является все та же уважаемая Галина Иннокентьевна Шанина. Выручка у предприятия весьма серьезная – по 300-400 млн рублей в год, но департамент по благоустройству и дорожному строительству никаких услуг в нем не заказывает. Среди крупных заказчиков ООО «Трубачево» со стороны государства – МБЭУ (муниципальное бюджетное эксплуатационное учреждение, отвечающее за озеленение Северска) на сумму 2,8 млн рублей, Законодательная Дума Томской области на сумму 230 тыс. рублей и чуть больше 100 тысяч – ТГУ и ТПУ. Вероятнее всего, именно эти деньги, превращенные в цветы, украшают городские клумбы летом. Так кто же тогда столь усердно продолжает пилить томские деревья?

К счастью, при желании сейчас все можно найти в Сети. Тотальной обрезкой тополей в Томске занимается ООО «Зеленстрой». Фирма, зарегистрированная в 2001 году в «Томской регистрационной палате», занимается благоустройством городских ландшафтов. Она не заявляла о себе вплоть до 2012 года, когда ее выручка составила 11 млн рублей. А начиная с 2013 года, динамика развития компании «Зеленстрой» восхищает.

Здесь-то кульминация нашего маленького исследования. ООО «Зеленстрой» за короткую пока еще историю своего успеха выиграл тендеры на государственные закупки на сумму… внимание! 636 625 080 рублей (по данным rusprofile.ru). Из них более 628 млн рублей по 16 госконтрактам с департаментом по благоустройству и дорожному строительству Томска. За 7 лет на благоустройство ландшафтов Томска потрачены эти деньги – в среднем почти по 90 млн рублей в год. Заметно?

