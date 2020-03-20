Перевели на удаленку из-за коронавируса? Не расслабляемся

Истории

Из-за пандемии коронавируса многие россияне переходят на режим удаленной работы. ТВ2 не стало исключением, редакция с понедельника переходит на такой режим работы.

Для главного редактора ТВ2 Виктора Мучника переход на удаленку – возможность попробовать что-то новое.

У каждого на ТВ2 уже есть опыт работы на удаленке. Но этот опыт индивидуальный. Теперь попробуем поработать так всей редакцией. Посмотрим, что будет получаться. Помимо соображений, связанных с эпидемией, это еще и своего рода эксперимент. Отработка технологии. Интересно, как и что получится. При этом мы считаем важным, чтобы один человек в редакции все-таки находился. По привычке люди, какая-то часть, звонят по редакционным телефонам. Разумеется, и это технологически решаемый вопрос. Но пока с переадресацией звонков решили не заморачиваться. Конечно, для редакции очень важно живое непосредственное общение. Это я понимаю. И чатик этого общения не заменит в полной мере. Пока эту историю я воспринимаю просто как эксперимент. Эпидемическая ситуация будет меняться к худшему, карантинные меры могут стать строже. И на этот случай у нас уже будет отработанный механизм.

Мы спросили у своих коллег и других специалистов, как они будут работать в режиме удаленной работы и с какими трудностями им придется столкнуться при планировании своих дел и работы.

Анастасия Сечина, координатор проекта «Четвертый сектор», Пермь

— Мы больше двух лет на удаленке. А с моими декретами я почти никогда не «сидела» в декрете, быстро начинала работать, у меня уже почти десятилетний опыт удаленки.

Дисциплинировать себя, общаться с коллегами и вести разом кучу проектов — я не вижу тут проблемы, но и рекомендации вряд ли могу дать. Потому что как нет универсальных рекомендаций по тайм-менджменту, так нет и универсальных рекомендаций по самодисциплине. Каждый находит свои лайфхаки. Кому-то надо одеться по рабочему, например. Мне лично все равно, я работаю в растянутой футболке и домашних штанах.

Пребывание детей дома — вот с этим проблема. Со старшим сыном (10 лет) проблем нет, он совершенно автономен и самостоятелен. С мелкими (4 и 5 лет) сложнее. Пока они в саду, у тебя есть семь-восемь часов нормальной спокойной работы. А когда они дома, то им нужно и внимание, и занятия. Сейчас мы вернулись к досадовому графику. До обеда им разрешены мультики и компьютерные игры. Спасение от шума — наушники и музыка. Но уже в 11:30 надо думать про обед, идти в магазин, готовить...

В общем, в реальности остается часа три нормальной работы с утра, а потом начинается — приготовить обед, накормить, потом выгулять, никуда не деться, потом вечер, где есть надежда еще на пару часов работы, пока они играют самостоятельно. Объективно нормальной спокойной работы уже не получится до ночи. Только какие-то созвоны, мелкие задачки.

Поэтому мы переходим на режим три часа работы утром + работа ночью, после отхода детей ко сну. Когда дети пошли в сад, я отказалась от ночной работы. Сейчас надо к ней, видимо, снова возвращаться. Еда — по возможности максимально простая и незамороченная. Прогулки с детьми, если получится, чередовать с мужем, который тоже фрилансер на удаленке. Бабушкам их в текущей ситуации не сдать.

Светлана Тельнова «Трансперенси Интернешнл – Россия», Барнаул

— Был ситуативный опыт удаленной работы. Самоизоляция меня не пугает. Лайфхаки такие: выдерживать график рабочего дня. Это значит вставать в привычное время и начинать рабочий процесс в привычное время, в 8 или 9 утра. Обязательно одевать удобную одежду и снимать пижаму. Делать перерыв на обед и ланч. Оставлять домашнюю работу на вечер. Например, если пообедали, то не надо сразу мыть посуду — вы на работе. Отвечать на звонки и сообщения коллег только в рабочее время. Тайминг должен быть еще более жестким. И ложиться спать в привычное время, а не позже — раз уж дома. И еще, нужно оборудовать рабочее место. Работать в кровати не вариант.

Человек – существо социальное, которому требуется общество и непосредственное общение. Работая в офисе, оперативнее решаются задачи. Работая удаленно, есть соблазн расслабиться. Хотя первые 2-3 дня могут быть очень продуктивными.

Есть одна проблема в удаленной работе. Это домочадцы, особенно дети, как бы мы их ни любили. Домочадцы не готовы выдерживать ваш рабочий график и будут требовать внимания. Особенно дети. Это вызывает жуткий стресс.

Анастасия Лотарева, главный редактор «Таких дел», Москва

— У меня был опыт удаленной работы в отдаленных редакциях. Очень его не люблю. Считаю его очень неудобным и стараюсь его максимально избегать. Но конкретно у нас действительно будет удаленный формат работы.

Работать, конечно же, можно удаленно. И многие люди с этим справляются. Скорее, это вопрос удобства и скорости. Когда редактор и сотрудники находятся в редакции, можно подойти и быстро что-то обсудить. Нет ничего, что нельзя сделать онлайн. Все можно сделать онлайн, просто это дольше и сложнее.

Не думаю, что сейчас какая-либо редакция может позволить себе чтение книг или просмотр сериалов, потому что работы прибавилось. По понятным причинам. Во-вторых, удаленно или не удаленно корреспонденты работают по своему выбору. Недавно один из наших корреспондентов ушел на самоизоляцию, так как есть вариант, что в семье кто-то болен. Не факт, что коронавирусом, но корреспондент попросил перевести его полностью на удаленку, что и было сделано. Большинство корреспондентов работает так, как и работали. Мы каждое утро предупреждаем о мерах предосторожности при работе в общественных местах.

Никаких советов, как не поддаваться прокрастинации, у меня нет. Надо просто брать и работать. Все эти советы «переоденьтесь из домашних тапочек и накрасьтесь» возникают от недостатка работы. Когда тебе нужно отправить или выпустить определенное количество материалов, совершенно без разницы, где ты сидишь: в офисе или у себя дома.

Я много читала о том, как в условиях полной изоляции работают СМИ Италии, США, Чехии, чтобы понять, как работаем мы. Все, что можно отложить, откладывать. Все, что может повредить герою, не делать. У нас довольно специфическая история с тем, что мы должны рассказывать про фрайдразинговую тему, про помощь людям. Люди не перестают болеть и умирать от того, что у нас в стране карантин. Тем не менее сегодня отложила материал про человека старше 60 лет, про которого должен был быть написан текст. Потому что мы не хотим подвергать своих героев опасности. А все остальное рассказываем, насколько можно рассказать. Пока нет никаких правил по комендантскому часу и по всему остальному. Работаем как работали. Если введут комендантский час и полную изоляцию по городу, то будем все учиться работать в этой ситуации. Потому что в ней никогда не были. Никто не был. Как и не были готовы итальянские и американские СМИ. Мы работаем в рамках закона о СМИ и в общих законах РФ. Когда будет какая-то другая ситуация, будем приспосабливаться. Сейчас у нас устроено так, что редакторы и все могут выбирать, работать удаленно или не удаленно. Корреспонденты и внештатные авторы работают по своему выбору. Тем, кто не может работать очно, мы перераспределяем задачи.

Маргарита Логинова, журналистка «Тайги.инфо», Новосибирск

— В связи с рисками для пожилых людей, связанными с коронавирусной инфекцией, мы предложили нашей бабушке, которая помогала нянчиться с младшим сыном, пока мы на работе, посидеть дома.

Пока сложно понять, сколько это продлится и сколько мы будем лишены ее неоценимой помощи, но ее здоровье нам дороже. Сами сократили социальные контакты, насколько это возможно. У старшего ребенка начались длинные, как ясно из новостей, весенние каникулы, в которые он совершенно точно не будет проводить время на шумных многолюдных тусовках, но он и так особенно не тусовался.

Вообще, весь последний год-полтора у меня и так не то чтобы удавалось поддерживать обширные очные социальные связи, общение с близкими и друзьями максимально проходит в онлайне за редким исключением, так что, наверное, сильно жизнь не изменится в связи с карантином, изоляцией и пандемией.

При этом я довольно много времени проводила в офисе дружественной НКО, на которую работаю во время декрета, с любимыми коллегами, которые, надеюсь, будут благоразумными и не будут ходить на работу с признаками болезни. По крайней мере такой договор есть. В полную изоляцию уйти не получится, надо будет гулять с собакой и выходить за продуктами, но если жизнь повернется все-таки так, что выйти из дома не получится практически совсем, то готовлюсь ехать кукушечкой: житье-бытье с маленьким ребенком этому поспособствует. Видимо, придется настроить график отлучек на кухню, где развернется рабочее пространство за закрытой дверью, куда не будет ходу детям.

Общественный транспорт еще будем избегать, благо, есть машина.

Евгения Медведева, психолог, Томск

— Я самоизолировалась сама. Так уже четыре года на инвалидности нахожусь. Из-за онкологии. И в таком домашнем режиме постоянно пребываю. Вкл/выкл. Выхожу в люди на два-три часа в день, прихожу домой, бряк на бочок – выкл. Потому что у меня утомляемость высокая. А теперь весь мир в таком же режиме вкл/выкл живет. Теперь мир поймет, что такое быть в скуке, быть взаперти. И быть не включенным в социум. Теперь все узнают, что такое инвалиды, пенсионеры, люди-одиночки. Но я радуюсь за своих подруг помоложе, которые стонут от того, что замучились работать на трех работах. И я все время их жалела и говорила, что мне повезло, что я сама планирую свой день. Что я могу спать до 10 утра. И я сейчас за них безумно рада, что они могут попробовать спланировать свою жизнь.

Я, как психолог, могу сказать, что когда человек, как хомячок, встроен в систему повседневности, то у него нет времени на рефлексию. Только если колесо ломается, он чувствует себя неудовлетворенным. Сейчас есть удивительная возможность из колеса выпасть и прорепетировать свою способность к проактивной жизни. Когда ты встаешь сам, во сколько выспался или во сколько решил. И сам планируешь свой день. Как фрилансер. Репетиция будущего. И чем заполнить свою жизнь, кроме еды и сна, решает каждый сам. И это репетиция постиндустриального мира, когда всю работу за нас будут делать роботы, а нам не остается ничего, кроме как общаться с друг другом. Научиться бездельничать без чувства вины. Победить свой невроз деятельности. Но роботы не смогут заменить помощь человека человеку. И в этом смысле невостребованность не будет такой тотальной. Будут по-прежнему востребованы тортики, приготовленные своими руками, послушать друг друга, помочь старикам, поиграть с детьми. Это все лучше человека не сделает никто.

Алексей Сабельский, журналист-фрилансер. Работает с изданиями «Настоящее время», «7х7», «Белсат» и «Север.Реалии», Великий Новгород

— Я в принципе работаю на удаленке всегда. И периодически сталкиваюсь с трудностями, когда надо поехать в командировку или когда дети болеют, оба в детском саду. Сейчас просто это дополняется одним штрихом. Супруга работает в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», и это единственное место в Новгородской области, где проводят исследования на коронавирус.

Главная трудность лично для меня — это прокрастинация. Дома, помимо работы, можно помыть посуду, что-нибудь приготовить, убрать пыль и так далее, не говоря уже о просмотре разных видео на YouTube, который можно списать на саморазвитие. В плане заработка тоже бывают сюрпризы, связанные с периодическим дефицитом интересных тем в регионе. Но есть и плюсы. Если заболел ребенок, я могу, ни с кем не договариваясь, отвести его в поликлинику. Или съездить по каким-нибудь срочным бумажным делам. К тому же, если мне надо поехать на семинар, в командировку или экспедицию, я договариваюсь об этом только с семьей. Так как я живу в небольшом областном центре, то не вижу смысла продолжать сидеть в редакции провинциального СМИ на окладе и переписывать пресс-релизы. Быстрый интернет и тренд на человеческие истории в медиа предоставили впечатляющие возможности для роста, которые я не хочу упускать.

Оксана Силантьева, руководитель проекта «Silamedia», Санкт-Петербург

— Когда семь лет назад ушла из «Найма» и создала свою компанию, то вся организация была на удаленной работе. За эти семь лет никогда не было никакого офиса. Потому что все люди, которых мы нанимали, находились в разных городах. И таким способом можно было не ограничивать себя в поисках кадров в рамках одного города. И можно было искать сотрудников без оглядки на территорию. То есть изначально вся компания построена на удаленном принципе работы.

Раньше, когда я работала в компаниях, то либо я постоянно была в разъездах, либо мои сотрудники. Удаленная работа достаточно давно уже используется и не является чем-то сверхъестественным или неординарным. Там наработаны и навыки, и сервис. И те люди, которые работают в IT-технологиях, сосредоточены на создании продукта. Чаще всего пугает людей, которые переходят из офисов и офлайна, отсутствие нацеленного результата. Если есть продукт, есть артефакт, который вы создаете, то с точки зрения здравого смысла – какая разница, кто и сколько потратил времени на присутствие в офисе. Главное, чтобы задача была сделана. И задачи разных людей были согласованы. Поэтому у меня нет никаких страхов, я почти десять лет живу в удаленном режиме. И готова делиться находками, лайфхаками и опытом, и в том числе опытом перевода людей на удаленную работу.

Дело в том, что наши дома и наши квартиры не приспособлены к тому, чтобы переходить на удаленную работу. А если еще все это усугублено тем, что дома дети, которые теперь не в школе? Или дома два родителя, каждый из которых теперь на удаленной работе. И перестройка домашнего пространства проводится в экстренном режиме и достаточно быстро. Самый главный лайфхак — это организация дома рабочего пространства. Потому что эта иллюзия, что ты будешь сидеть на кровати или на диване с ноутбуком, не работает. Диван засасывает своей мягкостью, котики своей пушистостью. И, конечно, работы никакой не получается.

Второй лайфхак, который я всегда применяю: мои задачи в виде стикеров. Одна задача, один стикер. И это несмотря на то, что у меня есть электронная система, которая ведет учет и синхронизацию задач. Стикер мозолит глаза, и когда ты смотришь, сколько всего у тебя еще не сделано, то это становится аргументом для борьбы с диваном.

Потом у меня в семье жесткая договоренность, годами выработанная, что когда у мамы закрыта дверь, то значит мама либо ведет вебинар, либо говорит по Скайпу, либо работает над большим проектом. Значит, ее не трогают. Потому что все это: «подойди, посмотри», «давай выпьем чаю, поедим арбуза» – выбивает моментально. Оно и в офисе, по правде говоря, выбивает. Просто в офисе есть отмазка, типа пообщаться с коллегами. За годы удаленной работы я освоила систему тайм-менеджмента, систему управления проектами и временем. Я использую технику Pomodoro, чтобы погрузиться в задачу и не отвлекаться, но это все тренируется самодисциплиной. Самое главное — знать, что конкретно ты должен делать. В чем еще кайф стикеров: когда ты сделал ее, взять стикер и смять. И выбросить как сделанное. Есть тактильное подтверждение, что ты эту задачу выполнил.

По большому счету, если у человека есть самодисциплина, то он свои задачи дома может делать гораздо быстрее. Экономя время на чаепитиях, прогулках с коллегами и разговорах. Это говорит и о том, что внутри коллектива эти задачи должны быть сформулированы. И у каждого свой пул, и должна быть система, в которой видно, кто и что делает. И насколько занят. Это актуально не только для удаленки, это актуально и для любой команды. По моему опыту, люди не очень любят подобную систему, потому что они наглядно демонстрируют, как много люди халявят. Потому что у вас система построена не «сколько часов ты сидел в офисе», а сколько ты сделал. То есть меняется то, что мы считаем. И меняется наглядная картина того, кто чем занят и кто чем не занят. Поэтому люди не очень любят вводить такие прозрачные системы.

Разный ритм работы у коллектива, в отличие от удаленки. Если я в коллективе, в течение дня поработала с письмами и документами, поучаствовала в каком-то совещании. Сходила, попила кофе, обсудила что-то, закреативила. То есть в течение дня ты занимаешься разными видами деятельности. Когда ты работаешь удаленно, то в какой-то момент понимаешь, что лучше планировать на неделю. Например, день Скайпов. И ты назначаешь встречи и переговоры в Скайпе на один день. И они идут потоком. И ты в этот день не успеваешь написать ничего значительного и большого, но у тебя в этот день мозг настроен на один вид деятельности. Ты договариваешься, распределяешь задачи и так далее. Потом один день ты оставляешь на написание глобального текста или глобальную верстку. Но тогда ты в этот день ни с кем не скайпишься и не отвлекаешься ни на какие совещания. Какой-то другой день выделяешь на другой тип деятельности. Потому что планирование, аналитика и креатив задействуют различные зоны мозга. И лучше эти виды деятельности разносить. Чем меньше человек отвлекается, чем более сконцентрированы у него однотипные задачи, тем быстрее он их выполняет.

Анна Мухина, корреспондент ИА «Свободные новости», Саратов

– Мы пока на удаленку не переходили, и приказа пока не было. У меня опыт работы удаленно большой, потому что свободный график и двое детей, которые периодически болеют и с ними надо сидеть.

Раньше не было проблем работать – звонить, писать, расшифровывать, пока дети дома. Как-то умудрялась сочетать, так как дети ели исключительно пельмени с макаронами – это факт. Мать журналистка – горе в семье.

Сейчас, когда я вижу, как все платные ресурсы открывают доступ к книгам, фильмам, курсам, я сглатываю слюну зависти, потому что лично мне на удаленке все это не светит. Я буду сидеть с наушниками в ушах и доделывать большие тексты, которые должна.

С недавнего времени завела себе правило – дома я не работаю после шести часов вечера, только если это не форс-мажор какой-нибудь. И не работаю по ночам. Иначе от меня и моей нервной системы ничего не останется. Но зато жестко пресекаю попытки деточек влезть в мое личное пространство, пока я занята.

На удаленке хуже, чем в офисе. Все-таки детей обратно не запихаешь, а они здорово съедают ресурс. Но в таких условиях можно и потерпеть.

Наталья Тарасова, копирайтер, СММщик ТВ2, Томск

— Опыт удаленной работы – да. И самоизоляции тоже. Но не одновременно и без связи друг с другом. Я работала удаленно последние несколько лет просто потому, что мне так удобнее и нравится. Благо, копирайтинг это позволяет. Я работала дома фрилансом, потому что мне не нравятся офис и жесткие временные рамки. Иногда, чтобы сделать работу, приходилось поздно ложиться, иногда рано вставать, зато можно было успеть переделать кучу дел помимо работы.

Многие мои клиенты были не из Томска, а с Запада России, и, соответственно, переговоры по Скайпу и все звонки приходились на вторую половину дня из-за разницы во времени. Утром же я успевала сходить на йогу, позаниматься домашними делами, поиграть с ребенком и многое другое. Меня такое развитие событий устраивало, пока мой ребенок был маленький. Но потом он стал более самостоятельный и мне захотелось выйти из зоны комфорта. Что же до самоизоляции, то это моя регулярная практика — если я чувствую, что заболеваю, мне проще «залечь на дно» на три дня, чем таскать свое больное унылое тельце с неэффективной головушкой на работу, затягивая собственное выздоровление и попутно заражая коллег, что я и вовсе считаю аморальным.

Никогда не понимала этой сопливой самоотверженности припереться в офис, обсморкать и обчихать там всех и считать себя при этом героем-стахановцем. Заразен – сиди дома.

Лайфхаки? Четкое планирование времени. Когда я работала дома, у меня было два режима: мягкий – 40/20 и жесткий – 45/15 – это соответственно время работы и отдыха. Если работы было много, то 45 минут работы и 15 минут отдыха, если поменьше – 40 и 20. У меня стоял будильник и как в школе отмечал «уроки» и «перемены». И так часов 6-12, в зависимости от объема работы. При этом к отдыху я отношусь, как в той английской поговорке «A change of work is as good as a rest» — смена труда так же хороша, как отдых. За 15 минут успевала сделать что-нибудь по дому или небольшую зарядку, потому что работа сидячая со всеми вытекающими.

Вообще, работа удаленно не для всех, некоторым людям просто необходимо, чтобы кто-то их подпинывал. Таким будет тяжко «на воле». Но с другой стороны, это отличный шанс научиться самодисциплине и тайм-менеджменту. Конечно, работа в коллективе имеет много плюсов – это и общение, и какие-то коллективные придумки, и делегирование ответственности, что часто снижает уровень личного стресса, но удаленка не менее прекрасна, если немного к ней привыкнуть.

Ольга Макиенко, дизайнер, Томск

— По профессии я дизайнер, и довольно часто мне приходилось работать из дома или кафе до этого. Еще месяц назад у меня на фулл-тайм была работа в офисе, и если бы я осталась работать там, то, боюсь, никакой самоизоляции не смогла бы себе позволить. Новая работа иная: я делаю контент для соцсетей, общаюсь с коллегами в телеграме, могу работать из дома и приезжать на планерки в офис. Сегодня наш руководитель принял решение перевести наше подразделение на удаленку в связи с текущей ситуацией. Наши будни не особо изменились, поэтому это особо не пугает.

Раньше, если мне попадалась какая-либо подработка вне офиса, то я шла в кафе. Там нет лишних соблазнов типа зайти на Ютьюб, и ты работаешь нормально. Дома всегда сложнее, но я нашла способ. Лучше всего не работать там, где отдыхаешь: рука сразу тянется почитать новости или посмотреть смешные картинки. Надо сесть туда, где ты не так часто бываешь в квартире. Например, у меня стоит письменный стол, за которым я почти не сижу.

Для меня особо нет разницы, что в коллективе, что на удаленке. Просто в офисе на самом деле не меньше отвлекающих моментов, чем дома — тебе могут дать какие-нибудь дополнительные задачи, которые ты и не должен делать. Либо вы с коллегами засядете пить чай или начнете что-то обсуждать, сидя на рабочем месте.

Екатерина Агрыцкова, юристка, Москва

— Опыт работы в удаленном режиме был. По договоренности с работодателем иногда работаю удаленно во время болезни детей. Главное, выстроить режим дня. Продумать занятость детей: уроки, Лего, мультики, рукоделие. Четко спланировать рабочие вопросы, чтобы не было соблазна растянуть дела на день. После 19.00 никакой работы. Постараться все успеть в те часы, которые бы проводила в офисе. Выделить время на перекусы и залипание в соцсетях. Например, в 14.00 заводим таймер на 15 минут и сидим в соцсетях.

В режиме удаленки экономится куча времени на проезд, следовательно, экономится ресурс. Экономится время, потраченное на болтовню с коллегами «за жизнь». Нужно четко организовать время детей. Нелегко общаться с теми, кто также работает на удаленке – больше времени на организационные вопросы, так как твоя дисциплина не всегда совпадает с дисциплиной коллег.