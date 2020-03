Перевели на удаленку из-за коронавируса? Не расслабляемся

— Опыт удаленной работы – да. И самоизоляции тоже. Но не одновременно и без связи друг с другом. Я работала удаленно последние несколько лет просто потому, что мне так удобнее и нравится. Благо, копирайтинг это позволяет. Я работала дома фрилансом, потому что мне не нравятся офис и жесткие временные рамки. Иногда, чтобы сделать работу, приходилось поздно ложиться, иногда рано вставать, зато можно было успеть переделать кучу дел помимо работы.





Многие мои клиенты были не из Томска, а с Запада России, и, соответственно, переговоры по Скайпу и все звонки приходились на вторую половину дня из-за разницы во времени. Утром же я успевала сходить на йогу, позаниматься домашними делами, поиграть с ребенком и многое другое. Меня такое развитие событий устраивало, пока мой ребенок был маленький. Но потом он стал более самостоятельный и мне захотелось выйти из зоны комфорта. Что же до самоизоляции, то это моя регулярная практика — если я чувствую, что заболеваю, мне проще «залечь на дно» на три дня, чем таскать свое больное унылое тельце с неэффективной головушкой на работу, затягивая собственное выздоровление и попутно заражая коллег, что я и вовсе считаю аморальным.





Никогда не понимала этой сопливой самоотверженности припереться в офис, обсморкать и обчихать там всех и считать себя при этом героем-стахановцем. Заразен – сиди дома.





Лайфхаки? Четкое планирование времени. Когда я работала дома, у меня было два режима: мягкий – 40/20 и жесткий – 45/15 – это соответственно время работы и отдыха. Если работы было много, то 45 минут работы и 15 минут отдыха, если поменьше – 40 и 20. У меня стоял будильник и как в школе отмечал «уроки» и «перемены». И так часов 6-12, в зависимости от объема работы. При этом к отдыху я отношусь, как в той английской поговорке «A change of work is as good as a rest» — смена труда так же хороша, как отдых. За 15 минут успевала сделать что-нибудь по дому или небольшую зарядку, потому что работа сидячая со всеми вытекающими.





Вообще, работа удаленно не для всех, некоторым людям просто необходимо, чтобы кто-то их подпинывал. Таким будет тяжко «на воле». Но с другой стороны, это отличный шанс научиться самодисциплине и тайм-менеджменту. Конечно, работа в коллективе имеет много плюсов – это и общение, и какие-то коллективные придумки, и делегирование ответственности, что часто снижает уровень личного стресса, но удаленка не менее прекрасна, если немного к ней привыкнуть.