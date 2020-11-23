Передел мусорного рынка. В Томск приходит Ротенберг?

Истории

В Томской области грядет очередной передел мусорного рынка. Сейчас в регионе семь территориальных зон и соответственно семь региональных операторов. Власти области предлагают опробовать новую модель обращения с отходами: оставить всего два оператора, поделив зоны на «юг» и «север». По их мнению, существующая территориальная схема по обращению с отходами является убыточной.



Планируется, что принятие новой территориальной схемы пройдет уже на этой неделе. В следующем году должны пройти конкурсы на определение двух операторов. Конечно, можно принять участие и в этом конкурсе, и даже остаться на рынке как подрядчик.... Но кто и как будет вывозить мусор в следующем году, не скажет никто. Есть только предположения, что значительный кусок рынка может занять компания, связанная с Ротенбергами.

Так ли необходимо?

«В отрасли недостаточно денежных средств для эффективного и стабильного функционирования, что является следствием разделения на восемь зон деятельности регоператоров, — говорил и.о. начальника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Максим Кривов. — Пример тому — отказ одного из операторов (компании «САТП № 1412») от деятельности в Бакчарском, Кожевниковском, Шегарском районах и Кедровом».

Департамент природных ресурсов объяснял: действующую террсхему разработали в соответствии со стратегическими задачами: ими предусматривалась сортировка 60 % отходов и утилизация 30 % отходов. Теперь для участия в пилотном проекте по указу президента РФ «О национальных целях развития России до 2030 года» необходимо обеспечить сортировку отходов на 100 % и снизить объем ТКО, направляемых на полигоны, в два раза.

«Корректировка территориальной схемы станет первым шагом создания комплексной системы обращения с ТКО по принципу экономики замкнутого цикла, — подчеркиваел Максим Кривов. — Затем предстоит внедрить раздельное накопление отходов, привести региональную программу в сфере обращения с ТКО в соответствие с действующим законодательством и территориальной схемой, создать объекты обработки и утилизации отходов».

«У этого есть три стороны — экологическая, экономическая и социальная, — объясняет гендиректор компании «АБФ Логистик» Николай Чаринцев. — Экологическая — меньше закапывать землю и наносить вред окружающей среде. К 2030 году мы должны добиться того, чтобы 80% мусора было вовлечено во вторичный оборот. Экономическая — раз мы не закапываем в землю, то появляется возможность извлечь дополнительные материальные ресурсы, а это сырье для производства целого спектра линейки продукции. Но тогда надо создать необходимую инфраструктуру и определенные рыночные условия. А социальная — речь о тарифных последствиях. Это тоже немного учитывать: сколько необходимо регионам денег для реализации проектов и где их взять».

Сейчас «АБФ Логистик» является региональным оператором в Северске, где организована мусоросортировная линия. Также отвечает за вывоз мусора в Асиновском, Первомайском, Зырянском и Тегульдетском районах и является подрядчиком САХа.

«Если допустим сегодня в регионе есть семь зон деятельности, а потоки движения отходов предполагают движение отходов через одну зону в другую. Например, сегодня отходы образуются в Колпашеве, а едут территориально в другую сортировочную зону деятельности — в Бакчар. То есть, жители Колпашева получается должны заплатить за больший километраж. Конечно, можно сказать: давайте посмотрим везде мусоросортировки, но мы понимаем, что надо не только построить, но и эксплуатировать, а перед найти где-то деньги на такие капитальные вложения».

Как изменится тариф на вывоз мусора с объединением зон, сказать сложно. Сейчас в каждом районе — плата за вывоз мусора разная. При этом, на севере области, где мусора выбрасывается меньше, платят больше, чем в Томске.

«В Томске образуется 80% отходов, но тариф рассчитывается исходя из различных оснований. Поэтому, конечно, когда региональный оператор на севере приносит документацию на установление тарифа, то там условно большие пробеги, плохая транспортная доступность, необходимость зимой накапливать отходов, а потом их перевозить. И за это надо платить», — говорит Чаринцев.

Новый игрок?

Региональные операторы неоднократно жаловались на низкую собираемость взносов. Так в прошлом году банкротства опасался региональный оператор пятой зоны.

«По тарифу плата должна быть 122 рубля для многоквартирных домов и 73 для индивидуальных. Руководитель регионального оператора говорит: «до Нового года доживу, а как дальше — не знаю». При собираемости 56 процентов предприятие работает в убыток», — говорил председатель комитета по строительству, инфраструктуре и природопользованию Сергей Автомонов.

Уже после в этом году сменился региональный оператор четвертой зоны. На смену «САТП № 1412» пришла компания «Экология-Новосибирск». Администрация региона отмечала, что оператор сразу же направил дополнительную технику в Шегарский, Бакчарский, Кожевниковский районы и город Кедровый.

Ряд экспертов, с которыми общалась редакция Агентства новостей ТВ2, утверждают: новая территориальная схема разрабатывается специально под компанию «Экология—Новосибирск».

«Для чего планируется сверхмонополизация всей отрасли? Есть большие основания предполагать под иногороднего представителя, а именно ООО «Экология Новосибирск», которое уже работает на территории региона. Понятно, что деревни Бакчаркого, Шегарского и Кожевниковского района, а так же Кедровый им мало интересны, хочется получить основной поток финансовых средств. Оппоненты от власти могут возразить, что конкурсный отбор регионального оператора для объединенной зоны будет проходить открыто. Однако при этом хотим задать вопрос: как будут расторгаться действующие соглашение с операторами, которые были заключены сроком на 10 лет. Видимо придется изобретать механизмы для их расторжения, подобные как в случае с бывшим РО 4 зоны деятельности ООО «САТП № 1412», где сотрудники Департамента выступили «незаинтересованными лицами» при составлении актов невывоза отходов РО», — пишет в своем обращении эколог, бывший начальник департамента природных ресурсов Сергей Трапезников.

Обращение было направлено к губернатору, руководителю регионального УФАС, прокурору области и председателю Думы Томска. В письме же указывается и то, что данные об убыточности имеющейся территориальной схемы являются весьма спорными.

«Модель продемонстрировала «значительный отрицательный поток на отрезке до 2030 года», что связано с завешенными, на наш взгляд, показателями затрат на транспортировку и захоронение отходов, 3724 руб/тонна и 1238 руб/тонна соответственно, при необходимой валовой выручке (НВВ) 2 7717 руб/тонна», — пишет в своем обращении Трапезников.

Он объясняет, согласно нормативам — затраты на транспортирование, обработку и размещение отходов в сумме составляют 5027 руб/тонна.

«В связи с этим возникает вопрос: откуда ответственные чиновники Администрации Томской области взяли данные цифры? Ни в одной из семи зон регионального оператора и близко нет подобных установленных тарифов, учитывающих затраты в данных объемах. На наш взгляд для получения желаемого обоснования пересмотра ТС в ППК «РЭО» были направлены недостоверные, завышенные данные. В свою очередь ППК «РЭО», основываясь на этих данных и выдало подобное заключение. Утверждение, что в отрасли не хватает денежных средств для эффективной работы РО позволило сделать чиновникам следующий вывод: чтобы денег было больше нужно из семи зон сделать две. Таким образом при этом денег станет больше? Ответ прежний и простой — нужно весь денежный поток отдать двум РО, а не семи».

По данным сайта Rusprofile, «Экология-Новосибирск» на 75% принадлежит ООО «Компания проектного финансирования». Эта фирма входит в питерскую группу «ВИС», который сейчас владеет Игорь Снегуров. Ранее в числе собственников числился Дмитрий Рябов — бывший гендиректор АО «ТЭК Мосэнерго» Игоря Ротенберга.



Остальные 25% «Экологии-Новосибирск» распределены между Юрием Туктаровым, Игорем Фраинтом, Екатериной Невзоровой и Татьяной Бобыревой. Последняя в 2020 году сменила среди совладельцев экс-депутата Госдумы РФ Валентина Бобырева. На конец 2019 года чистая прибыль компании составила 26,4 млн рублей. Выручка превысила — 2,7 млрд рублей.

Ранее директор «Экологии-Новосибирск» Лариса Анисимова рассказала, что работать в условиях действующих расценок сложно. С 1 ноября тариф на вывоз мусора вырос для новосибирцев сразу на 39,1% — с 59,88 рубля до 83,35 рубля. При этом, «Экология-Новосибирск» попросила поднять тариф еще на 52%.