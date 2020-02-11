Пенсионер рассказал, почему открыл стрельбу в центре Томска
Геннадию Лаптеву 68 лет. Сейчас он пенсионер, а ранее работал хозяйственником. Последние 15 лет – в администрации Томска, в департаменте недвижимости и административно-хозяйственном управлении. Отец Геннадия – фронтовик, кавалер орденов Славы, дошел до Берлина. Именно он получил в свое время участок под строительство гаража в центре города. Семья Лаптевых жила на Гагарина, 31 и приглядела бесхозный земельный участок напротив своего дома. «Здесь раньше была помойка, и отцу как фронтовику дали разрешение в свое время построить здесь гаражи. Мы их построили, и они простояли на Гагарина до 2005 года. А потом мы решили, что раз гаражи у нас в собственности, земля в собственности, то почему бы и не построить дом. Подали заявление, оформили всю документацию и построили», — рассказал Геннадий Лаптев.
Я, не желая того, прославился на весь мир и представлен в негативном свете. Поэтому мне хотелось бы рассказать о сути произошедшего конфликта, — говорит Геннадий Лаптев. — Мы построили здесь дом 12 лет назад. Благоустроили территорию, посадили пихточку, которая уже выше трехэтажного дома, посадили елочки и липу. Проблема заключается в том, что вот эта снежная шапка, которая образовывается каждую зиму, она здесь никому с точки зрения безопасности не мешает. Здесь никто не ходит, машины не ездят, двор закрытый.
Тем не менее, жалуется Геннадий Лаптев, каждый год, начиная с 2014-го, на его елочки ОГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1» сбрасывает снег и ломает их. Семья Лаптевых написала официальное письмо в поликлинику с обязательством удалять наледь и снег с кровли со стороны своей территории с помощью специального приспособления — натянутой струны.
Однако ни это письмо, ни выигранные в судах штрафы за сброшенный на территорию Лаптевых снег не помогли решить проблему. Тогда, собственно, пенсионер и схватился за травматический пистолет.
7 февраля я находился на лечении в больнице и мне позвонил завхоз поликлиники и сообщил, что они сбрасывают снег с крыши. Я попросил их подождать меня. Через полчаса я приезжаю и вижу, что стоят рабочие и завхоз. Полчаса я уговаривал их не скидывать снег со стороны моего двора, в их присутствии вызвал полицию. Пока полиция ехала, они начали скидывать снег на мои елки. Чтобы как-то их остановить и привлечь внимание, никакой другой цели у меня не было, я пошел домой и взял пистолет. Этим я себя и скомпрометировал. Я выстрелил вверх холостым патроном в воздух, никто от этого не пострадал и вреда я этим никому не причинил. Но после этого выстрела работа была остановлена.
У главного врача ОГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1», депутата Законодательной Думы Томской области от КПРФ Алексея Федорова своя точка зрения насчет сброса снега на территорию соседа.
Мы всегда снег скидывали и скидываем. Проблема в том, что когда оформляли территорию соседнего дома, то не оставили места для обслуживания дома. По пожарной безопасности там должно быть 3 метра до постройки. И меня всегда интересовал вопрос, как и кто допустил такое нарушение. Что касается штрафов, то я не знаю, о чем именно говорит Лаптев. Что-то было, но сходу мне трудно сказать. Что касается гарантийного письма и лески, то вы должны понимать, что крыша принадлежит поликлинике – областному государственному учреждению, и мы не можем допускать туда кого-либо.
Томская полиция возбудила уголовное дело в отношении Геннадия Лаптева. Однако на момент встречи со съемочной группой ТВ2 пенсионер знал об этом только из СМИ.
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