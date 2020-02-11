Пенсионер рассказал, почему открыл стрельбу в центре Томска

7 февраля я находился на лечении в больнице и мне позвонил завхоз поликлиники и сообщил, что они сбрасывают снег с крыши. Я попросил их подождать меня. Через полчаса я приезжаю и вижу, что стоят рабочие и завхоз. Полчаса я уговаривал их не скидывать снег со стороны моего двора, в их присутствии вызвал полицию. Пока полиция ехала, они начали скидывать снег на мои елки. Чтобы как-то их остановить и привлечь внимание, никакой другой цели у меня не было, я пошел домой и взял пистолет. Этим я себя и скомпрометировал. Я выстрелил вверх холостым патроном в воздух, никто от этого не пострадал и вреда я этим никому не причинил. Но после этого выстрела работа была остановлена.