Пенсии, налоги, МРОТ: что изменится с 1 января 2021 года

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1 января в России вступают в силу многочисленные законодательные изменения. Кратко о том, что нового ждет россиян — в нашем материале.

Изменится минимальный размер оплаты труда (МРОТ)

С 1 января минимальный размер оплаты труда составит 12 792 рубля. В Томской области минимальный размер оплаты труда в новом году составит 16 тысяч 630 рублей. В Стрежевом – 28 тысяч 142 рубля.

С 1 января 2021 года в России изменится методика расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ). Теперь МРОТ будут рассчитывать по показателю медианной зарплаты. Сейчас он рассчитывается, исходя из основы потребительской корзины с конкретным набором товаров и услуг.

Новая система расчета минимального размера оплаты труда затронет около 3,9 миллиона человек. Прожиточный минимум же вырастет до 11 653 рублей и будет использоваться для расчета доплат пенсионерам.

Пенсии

В 2021 году на один год повышается возраст выхода на заслуженный отдых: для женщин он составит 56,5 года, для мужчин — 61,5 года.

Повышение общеустановленного возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости и пенсии по государственному обеспечению, происходит поэтапно с 2019 года. Переходный период составит 10 лет и завершится в 2028 году. В результате пенсионный возраст будет повышен на пять лет. В 2028 году для женщин пенсионный возраст будет установлен в 60 лет, для мужчин — в 65 лет.

С 1 января традиционно индексируются пенсии неработающих пенсионеров. В 2021 году они вырастут на 6,3 %.

Средний размер страховой пенсии по старости составит 17 443,40 рубля. Средний размер социальной пенсии, которая ежегодно индексируется с 1 апреля, в 2021 году будет составлять 10 058,39 рубля. Такие пенсии назначаются тем, кто не выработал стаж.

Маткапитал

В 2021 году материнский капитал будет проиндексирован на 3,7 %. Выплата на первого ребенка составит 483 882 рубля, на второго — 639 432 рубля. Если на первого ребенка материнский капитал уже был получен, то на второго семьям выдадут доплату 155 550 рублей.

Также с 1 января его можно будет использовать на первоначальный взнос по сельской ипотеке.

Кроме того, с 1 января решение по заявлениям о распоряжении средствами сертификата на материнский капитал Пенсионный фонд будет принимать в течение десяти дней, а не целого месяца. В отдельных случаях сроки могут продлеваться до пятнадцати и двадцати дней, если возникнет необходимость запросить информацию в других ведомствах. В случае принятия Пенсионным фондом положительного решения деньги он перечислит в течение трех рабочих дней.

Налоги

С 1 января вводится прогрессивная шкала налогообложения вместо плоской. Теперь доходы россиян, зарабатывающих больше 5 млн рублей в год (это около 416 тысяч рублей в месяц), будут облагаться по ставке в 15 %.

С предложением повысить НДФЛ для обеспеченных россиян до 15 % выступил летом президент Владимир Путин. Повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 млн рублей в год.

По оценкам, повышение налога принесет в бюджет 60 млрд рублей в 2021 году, 64 млрд рублей в 2022 году и 68,5 млрд рублей в 2023 году. Эти деньги будут направлены на лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями, в том числе закупку для них дорогих лекарств, техники, средств реабилитации, проведение высокотехнологичных операций. В правительстве отмечают, что средства от повышения НДФЛ в бюджете будут «окрашены» — то есть защищены от другого использования.

Кроме того, в России начнет работать налог на вклады. Он коснется владельцев вкладов больше миллиона рублей. Ставка составит 13 %, а облагаться налогом будут проценты, а не сама сумма вклада. Мера не распространится на процентные доходы, полученные в 2020 году. Освобождения от налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков не предусмотрено.

Кроме того, с 2021 года будут применяться новые правила перерасчета имущественных налогов физлиц. Например, перерасчет будет производиться, если у гражданина возникла льгота, которая не была учтена при начислении налога. Земельный налог можно будет пересчитать при снижении кадастровой стоимости объекта. А перерасчет транспортного налога нельзя будет проводить, если он приводит к увеличению его суммы.

Удаленка

В силу вступает закон, посвященный правам и обязанностям работников, которые трудятся удаленно.

Он закрепляет три формы удаленной работы. Первая — дистанционная работа на постоянной основе (когда изначально человек соглашается на такую форму трудовых отношений). Вторая — на определенный период (вынужденный перевод). Третья — дистанционная работа периодически, когда сотрудник часть времени трудится в офисе, а часть за его пределами.

Согласно закону, если работник временно переводится на дистанционную работу и его задачи остаются теми же, зарплата ему не может быть понижена, а за все переработки работодатель должен заплатить.

«Если человек переводится на временную дистанционную работу, то это должно быть зафиксировано в графике взаимодействия работодателя и подчиненного: график звонков, сообщений, на которые сотрудники обязаны отвечать. Например, с 9.00 до 18.00 работодатель имеет право звонить вам по определенному телефону или связываться по электронной почте. Все, что вне графика и вне договора, считается нарушением. Работник вправе не отвечать, и это не будет нарушением трудовых отношений», — подчеркивал глава Комитета по соцполитике Совета Федерации Инна Святенко.



Для увольнения сотрудника на удаленке может быть два основания. Первое: если работник не выходит на связь без уважительных причин два рабочих дня. Второе: если работник переехал в место, где с ним сложно связаться. Отговорки о плохой связи руководство не будет считать уважительной причиной невыполнения задания.

Бизнес

С 1 января 2021 года ИТ-компании получат льготы по налогу на прибыль и страховым взносам. Страховые взносы снизятся в совокупном размере до 7,6 % (на пенсионное страхование — 6 %, на медицинское — 0,1 %, на социальное — 1,5 %), а налог на прибыль — до 3 %.

Также вступают в силу поправки, отменяющие льготы по НДПИ (налогу на добычу полезных ископаемых) для выработанных месторождений и сверхвязкой нефти, а также корректирующие параметры НДД (налога на дополнительный доход). Минфин пояснял такое решение необходимостью восполнить выпадающие доходы бюджета и тем, что нефтяники неэффективно используют льготы.

Автомобили

С 1 января заработают обновленные требования к комплектации автомобильной аптечки первой помощи. В них должны быть включены две одноразовые медицинские маски, увеличено количество упаковок стерильных салфеток, исключены бактерицидные лейкопластыри, стерильные бинты и стерильный перевязочный пакет, а также бинты малой ширины. Кроме того, теперь водители имеют право комплектовать аптечку самостоятельно.

Кроме того, перестанет действовать автомобильный знак «Инвалид». Чтобы воспользоваться льготой, необходимо оформить электронное разрешение на парковку путем внесения сведений о транспортном средстве в Федеральный реестр инвалидов.

Пожарная безопасность

С 1 января жителям многоквартирных домов запрещено хранить личные вещи на чердаках и цокольных этажах. Также запрещено оставлять без присмотра на балконах и лоджиях свечи и непотушенные сигареты. А на территории частных домов запрещено сжигать мусор и разводить костры.

Нарушителей ждут штрафы в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей.

Маркировка

С 1 января становится обязательной маркировка товаров легкой промышленности: мужская, женская, детская верхняя и спортивная одежда, а также домашний текстиль всех видов. Новый закон обязывает продавцов также промаркировать не реализованные до 1 января остатки. На это у бизнеса есть время до февраля 2021-го.

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