Пенсии, цена на водку и туалеты на вокзалах: что изменится с 1 января 2020 года

Истории

Новый год — новые правила. Вернее, новые законы. Рассказываем какие нормы начнут действовать с 1 января 2020 года.

Пенсия и пособия

С 1 января размер страховых пенсий проиндексируют на 6,6%. Это почти в два раза больше, чем прошлогодний уровень инфляции. В Пенсионном фонде уточнили, что в результате выплаты вырастут примерно на тысячу рублей, а средняя пенсия в стране составит 16,4 тысячи в месяц.

Также изменятся показатели, которые дают право на назначение пенсионного обеспечения: минимальный стаж —11 лет;

количество пенсионных баллов — от 18,6;

пенсионный возраст: 56,5 лет (женщины) и 61,5 год (мужчины).

Также с 1 января 2020 материнский капитал вырастет до 466 617 рублей. Более того, максимальный размер пособия по беременности и родам увеличится на 21 тысячу рублей, до 322 тысяч.

При этом с 1 января пособия по уходу за ребенком от полутора до трех лет в размере 50 рублей отменят, а выплаты на первого и второго ребенка размером примерно 12 тыс. рублей распространят на семьи с доходом на одного члена меньше двукратного прожиточного минимума в регионе.

Ранее они полагались, если доход на одного члена составлял меньше полуторакратного прожиточного минимума. Увеличивается срок выплат — до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Максимально возможные ежемесячные пособия по уходу за ребенком составят 27,9 тысячи рублей.

МРОТ

С 1 января минимальный размер оплаты труда поднимут до 12 130 рублей в месяц — до величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года.

Увеличится максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности за один день пребывания на больничном с 2150,68 рубля в 2019 году до 2301,36 рубля.

Акцизы и сборы

С 1 января увеличатся ставки на большинство подакцизных товаров, в частности на сидр, медовуху, игристые вина, пиво, табачную продукцию, электронные сигареты, легковые автомобили с мощностью двигателя свыше 90 л.с., мотоциклы, бензин.

Так, акциз на вина повысится до 31 рубля за литр. Акциз на шампанское составит 40 рублей за литр. Неудивительно, что изменятся и цены на алкоголь. Минимальные розничные цены на водку вырастут с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк — с 388 до 433 рублей за 0,5 литра, на бренди — с 307 до 315 рублей за 0,5 литра.

Также повысится ставка утилизационного сбора на колесные транспортные средства (шасси) и прицепы. На 46,1% — для машин с объемом двигателя до 1 литра и на 145% — для авто с двигателем от 3,5 литра, на авто с двигателем от 1 до 2 литров — на 112,4%. Ставка для транспортных средств массой от 12 до 20 тонн увеличится на 18,6%.

В связи с этим автодилеры прогнозируют рост цен на машины. Производители и Минпромторг РФ роста цен не ожидают.

Налоги

С 1 января вступает в силу поправка в Налоговый кодекс, позволяющая россиянам, продавшим квартиру или земельный участок с жилым домом либо хозяйственными постройками, не платить НДФЛ, если срок владения превысил три года.

Раньше это распространялось только на недвижимость, полученную в наследство или по договору дарения от члена семьи или близкого родственника, а также в случае приватизации или передачи по договору пожизненного содержания с иждивением.

В пресс-службе ФНС разъяснили, что это правило, однако, работает не всегда. Например, если две квартиры были куплены в одно время в 2016 году и позже, то, продав одну из них в 2020-м, все равно придется заплатить налог.

Но если одна из квартир куплена спустя 90 дней после другой, минимальный срок владения для продажи без НДФЛ составит три года.

Маркировка лекарства

С 1 января вступает в силу требование об обязательной маркировке лекарственных препаратов. На упаковки необходимо наносить специальный код, позволяющий отслеживать путь медикаментов от производства до аптечного прилавка.

Проверить подлинность препарата смогут не только аптекари и контролирующие органы, но и простые граждане: достаточно скачать на смартфон приложение «Честный ЗНАК» — оно доступно в App Store и Google Play.

Кроме того с 1 января к перечню жизненно необходимых и важнейших лекарств добавят 24 новых препарата. В их числе — противоопухолевые, от бронхиальной астмы, антибиотики и противогрибковые, для лечения гепатита C и ревматоидного артрита, инсулинозависимого сахарного диабета, избытка гормона роста, псориаза, шизофрении. Еще один включенный препарат будет применяться для МРТ-диагностики.

Посылки с Ali подорожают

С этого года придется платить пошлины за посылки из зарубежных интернет-магазинов, если их стоимость превысит 200 евро, а не 500, как раньше. Но при этом ставку пошлины снизят в два раза — с 30 до 15 процентов цены товара.

Предельный вес посылки сохранится на уровне 31 килограмма. За каждый лишний килограмм — два евро. Отметим, что если превышены и вес, и пороговая стоимость посылки, достаточно оплатить только одну пошлину — большую из двух.

Электронные трудовые

С 1 января вступает в силу закон о введении с 2020 года в России электронных трудовых книжек.

Информация о трудовой деятельности, стаже, занимаемых должностях, переводах на другую работу, увольнении и прекращении трудового договора каждого сотрудника будет ежемесячно передаваться в Пенсионный фонд России.

До конца июня 2020 года работодатель должен сообщить сотрудникам, что они могут выбрать, как вести их трудовые книжки — в бумажном виде или электронном. Те, в свою очередь, до 31 декабря 2020 года должны ответить, что выбирают.

У тех, кто начнет работать с 2021 года, будут только электронные трудовые книжки.

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