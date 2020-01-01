Пенсии, цена на водку и туалеты на вокзалах: что изменится с 1 января 2020 года
Новый год — новые правила. Вернее, новые законы. Рассказываем какие нормы начнут действовать с 1 января 2020 года.
Пенсия и пособия
С 1 января размер страховых пенсий проиндексируют на 6,6%. Это почти в два раза больше, чем прошлогодний уровень инфляции. В Пенсионном фонде уточнили, что в результате выплаты вырастут примерно на тысячу рублей, а средняя пенсия в стране составит 16,4 тысячи в месяц.
Также изменятся показатели, которые дают право на назначение пенсионного обеспечения:
- минимальный стаж —11 лет;
- количество пенсионных баллов — от 18,6;
- пенсионный возраст: 56,5 лет (женщины) и 61,5 год (мужчины).
Также с 1 января 2020 материнский капитал вырастет до 466 617 рублей. Более того, максимальный размер пособия по беременности и родам увеличится на 21 тысячу рублей, до 322 тысяч.
При этом с 1 января пособия по уходу за ребенком от полутора до трех лет в размере 50 рублей отменят, а выплаты на первого и второго ребенка размером примерно 12 тыс. рублей распространят на семьи с доходом на одного члена меньше двукратного прожиточного минимума в регионе.
Ранее они полагались, если доход на одного члена составлял меньше полуторакратного прожиточного минимума. Увеличивается срок выплат — до достижения ребенком трехлетнего возраста.
Максимально возможные ежемесячные пособия по уходу за ребенком составят 27,9 тысячи рублей.
МРОТ
С 1 января минимальный размер оплаты труда поднимут до 12 130 рублей в месяц — до величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года.
Увеличится максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности за один день пребывания на больничном с 2150,68 рубля в 2019 году до 2301,36 рубля.
Акцизы и сборы
С 1 января увеличатся ставки на большинство подакцизных товаров, в частности на сидр, медовуху, игристые вина, пиво, табачную продукцию, электронные сигареты, легковые автомобили с мощностью двигателя свыше 90 л.с., мотоциклы, бензин.
Так, акциз на вина повысится до 31 рубля за литр. Акциз на шампанское составит 40 рублей за литр. Неудивительно, что изменятся и цены на алкоголь. Минимальные розничные цены на водку вырастут с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк — с 388 до 433 рублей за 0,5 литра, на бренди — с 307 до 315 рублей за 0,5 литра.
Также повысится ставка утилизационного сбора на колесные транспортные средства (шасси) и прицепы. На 46,1% — для машин с объемом двигателя до 1 литра и на 145% — для авто с двигателем от 3,5 литра, на авто с двигателем от 1 до 2 литров — на 112,4%. Ставка для транспортных средств массой от 12 до 20 тонн увеличится на 18,6%.
В связи с этим автодилеры прогнозируют рост цен на машины. Производители и Минпромторг РФ роста цен не ожидают.
Налоги
С 1 января вступает в силу поправка в Налоговый кодекс, позволяющая россиянам, продавшим квартиру или земельный участок с жилым домом либо хозяйственными постройками, не платить НДФЛ, если срок владения превысил три года.
Раньше это распространялось только на недвижимость, полученную в наследство или по договору дарения от члена семьи или близкого родственника, а также в случае приватизации или передачи по договору пожизненного содержания с иждивением.
В пресс-службе ФНС разъяснили, что это правило, однако, работает не всегда. Например, если две квартиры были куплены в одно время в 2016 году и позже, то, продав одну из них в 2020-м, все равно придется заплатить налог.
Но если одна из квартир куплена спустя 90 дней после другой, минимальный срок владения для продажи без НДФЛ составит три года.
Маркировка лекарства
С 1 января вступает в силу требование об обязательной маркировке лекарственных препаратов. На упаковки необходимо наносить специальный код, позволяющий отслеживать путь медикаментов от производства до аптечного прилавка.
Проверить подлинность препарата смогут не только аптекари и контролирующие органы, но и простые граждане: достаточно скачать на смартфон приложение «Честный ЗНАК» — оно доступно в App Store и Google Play.
Кроме того с 1 января к перечню жизненно необходимых и важнейших лекарств добавят 24 новых препарата. В их числе — противоопухолевые, от бронхиальной астмы, антибиотики и противогрибковые, для лечения гепатита C и ревматоидного артрита, инсулинозависимого сахарного диабета, избытка гормона роста, псориаза, шизофрении. Еще один включенный препарат будет применяться для МРТ-диагностики.
Посылки с Ali подорожают
С этого года придется платить пошлины за посылки из зарубежных интернет-магазинов, если их стоимость превысит 200 евро, а не 500, как раньше. Но при этом ставку пошлины снизят в два раза — с 30 до 15 процентов цены товара.
Предельный вес посылки сохранится на уровне 31 килограмма. За каждый лишний килограмм — два евро. Отметим, что если превышены и вес, и пороговая стоимость посылки, достаточно оплатить только одну пошлину — большую из двух.
Электронные трудовые
С 1 января вступает в силу закон о введении с 2020 года в России электронных трудовых книжек.
Информация о трудовой деятельности, стаже, занимаемых должностях, переводах на другую работу, увольнении и прекращении трудового договора каждого сотрудника будет ежемесячно передаваться в Пенсионный фонд России.
До конца июня 2020 года работодатель должен сообщить сотрудникам, что они могут выбрать, как вести их трудовые книжки — в бумажном виде или электронном. Те, в свою очередь, до 31 декабря 2020 года должны ответить, что выбирают.
У тех, кто начнет работать с 2021 года, будут только электронные трудовые книжки.
Туалеты на вокзалах
С 1 января посещение туалетных комнат на российских вокзалах станет бесплатным.
До этого правом бесплатного посещения туалета помимо льготников обладали пассажиры, чей поезд пришел на станцию не более часа назад, либо уже находится на станции, либо отправится в течение трех часов.
Для прохода в туалет пассажирам нужно показать билет.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?