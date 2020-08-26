Печное отопление и вода в колонке

Истории

29-летний томич Владимир Кострыгин с семьей живет в Доме на Бакунина, 15 уже девять лет. Купил квартиру в деревянном доме якобы со всеми коммуникациями будучи студентом. Привлекло тихое место, хорошее расположение и доступная цена. Вот уже полгода Владимир со своей супругой Галиной и восьмимесячной дочкой живут без воды. Как рассказал Владимир, к многоквартирному дому холодная вода девять лет была подключена неофициально. Потом воды и вовсе не стало. Владимир носит воду из колонки. Когда супруг на работе, жена Галина оставляет дочку в кроватке и бежит за водой сама. Холодная вода в ведрах стоит в ванной, в коридоре и на кухне. Но с ребенком не запасешься.

«Помогите вернуть воду в наши квартиры, — говорит Владимир, — К моему грудному ребенку приезжают врачи, которым так же нужно элементарно вымыть руки перед осмотром, не говоря о том, что грудного ребенка необходимо купать ежедневно».

Дом № 15 по улице Бакунина входит в историческую застройку. Земля на Бакунина — это культурный слой, который просто так вскрывать нельзя. Центральной канализации и водопровода там нет. Все приходится делать самим жильцам.

Дом № 15 со столетней историей не относится к памятникам архитектуры, не стоит на реконструкции. Жители сами следят за его состоянием: отремонтировали деревянную лестницу, подлатали крышу, утеплили стены и полы. В доме шесть квартир. Как говорят жильцы, «в деревяшке жить хорошо, дышится лучше», «нравится дорога из булыжников и тишина».

Кто виноват, что жильцы дома на улице Бакунина в Томске живут без воды и канализации и почему на самой первой улице в городе воняет?

Фото: Бакунина,15

Улица Бакунина — самая старая улица в Томске, на ней до сих пор сохранилась булыжная мостовая, которая проходит прямо по Воскресенской горе, где собственно и был в XVII веке заложен наш город. Сюда, в первую очередь, водят туристов и гостей города. Томским экскурсоводам и не только им стыдно за улицу Бакунина.

Первая неприятность — запах канализации, который идет от люков. Стоит только отойти на несколько шагов от музея истории Томска и в воздухе стоит зловоние, которое, по мнению местных экскурсоводов, возможно, и передает аутентику XVII века, но никак не украшает Томск ХХI века. Кажется, что с того времени в жизни людей, которые живут на улице Бакунина, ничего не изменилось.

«Канализация в этом районе — это выгребные ямы, — комментирует ситуацию эколог Сергей Жабин. — Воскресенская гора плотно застроена, ассенизаторские машины не всегда могут подъехать и откачать. Встаньте на люк возле Католического костела, вы задохнетесь. Поэтому Воскресенская гора постепенно разрушается. Пока власти не делают центральное водоотведение, на рельеф сбрасываются канализационные стоки».

В 2009 году в выгребной яме на Воскресенской горе утонула двухлетняя девочка. В этом районе до сих пор отсутствует центральный коллектор. По словам эколога, коллектор подвели только к школе, где утонул ребенок. Владельцы частных и муниципальных домов на Воскресенской горе готовы подключиться к коллектору за свой счет, но такой возможности нет.

Вторая проблема улицы Бакунина — булыжная мостовая, которую власти решили засыпать асфальтовой крошкой. Тогда, в 2017 году, томские градозащитники встали на дыбы и организовали на Бакунина дежурство, и смогли отстоять на этой улице хотя бы фрагменты булыжной мостовой.

Третья проблема — отсутствие центрального отопления. Жители отапливают дровами.

У 85-летней Елены Зайцевой, проживающей в доме № 15, тоже нет воды. Десять лет назад в Томск ее вместе с мужем перевезла дочь из Красноярского края, поближе к себе. Елена плохо ходит, проблемы со зрением и сахарный диабет. За водой для Елены ходит соцработник или ее дочь. Когда дочь покупала маме квартиру, жилая площадь по документам была со всеми коммуникациями.

— Я ветеран труда, у меня все листы в трудовой книжке заполнены, а в старости приходится жить без воды, — говорит Елена Зайцева. — Воды нет, отопления нет, печку снесли, некому было дрова носить на второй этаж, теперь пользуюсь обогревателем. Я неходячая. Живу в 21 веке на самой старой улице в Томске без отопления, воды и туалета. Конечно, куда мне переезжать из этого дома, на тот свет? Мне немного осталось, но я бы еще туда не хотела. Хорошо, если бы мне помогли вернуть воду. Раньше ведь вода была.

Жильцы этого дома уже заплатили 120 тысяч за подключение к водопроводным сетям. Обращались за помощью к своему депутату. По звонку депутата «Томскводоканал» подвел коммуникации к дому, осталось только подключить трубы внутри. Но за это «Томскводоканал» не отвечает. Сами же жильцы эту частную проблему решить пока не могут.

Итак, формально вода подключена, начисления идут по нормативам, пока не установлены счетчики. Жильцы за воду платят, чтобы не копить долги, но пользоваться водой не могут.

По информации администрации Октябрьского района, холодной воды у жильцов дома на Бакунина, 15 нет, потому что одна из соседок самовольно заняла подвал и обрезала трубы.

Когда «проблемные» соседи, что делать?

По данным Росреестра по Томской области, цокольный этаж в доме на Бакунина, 15 никому не принадлежит. Как решить соседский конфликт объясняет юрист в сфере ЖКХ Владимир Фурсин.

«Если имущество в доме обслуживает две и более квартиры, то подвал, где находится трубопровод, относится к общему долевому имуществу. Подвал не может быть частной собственностью. Жильцы на собрании собственников могут принять соответствующее решение и в рамках закона решить проблему».

Замурованные цементом трубы– это не проблема, считает юрист. Можно эти трубы в подвале проложить параллельно. В первую очередь, собственники квартир должны проголосовать на общем собрании и определить, что цоколь является общедолевым имуществом. Если на собрании не смогли прийти к договоренности и решить вопрос по трубам и коммуникациям, то нужно обращаться в суд.

После собрания собственников составляют протокол, приглашают представителей администрации района и отправляют информацию в департамент ЖКХ. Но это не единственная проблема дома на Бакунина. Жители дома согласовали проект выгребной ямы с администрацией города. Чтобы получить разрешение на выгребную яму, нужно соблюсти следующие условия.

«Соблюдая санитарные правила для жидких отходов в местах, где нет центральной канализации, нужно устроить дворовую помойницу, которая должна иметь водонепроницаемый выгреб с решеткой для отделения твердых фракций. Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха на расстоянии 20 и не более 100 метров. Но по усмотрению жильцов, расстояние может быть сокращено до 8-10 метров», — из ответа и. о. заммэра по архитектуре и строительству Алексея Макарова.

Как копать канализацию в историческом месте?

— Мы устали носить горшочек в выгребную яму на улицу, — сетует житель дома Марина Канаева, — Мы готовы все провести за свой счет, но земля носит статус историко-культурного назначения, ее нельзя просто так копать.