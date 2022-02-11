Павел Юденко: Жители Томска оказались заложниками отсутствия коммуникаций между обладминистрацией и мэрией

Павел Юденко - один из новых депутатов Законодательной Думы Томской области. По сравнению с городской Думой Томска состав областной Думы после выборов обновился незначительно. Павел стал депутатом со второй попытки. Первый раз он баллотировался в гордуму как самовыдвиженец, но не прошел. Во второй раз, выдвигаясь в областной парламент, решил заручиться поддержкой партии и примкнул к КПРФ. Вторая попытка стала успешной. Мы решили познакомиться с Павлом Юденко поближе и пригласили его в рамках рубрики #тв2вопросыдепутату в инста-эфир ТВ2.

Автор: Александр Сакалов Павел Юденко Автор: Александр Сакалов Павел Юденко

– Павел, вы новый депутат облдумы. Поэтому расскажите несколько слов о себе – чем занимаетесь и почему решили пойти в политику? – Я работаю юристом в коммерческой компании. Моя деятельность заключается в том, что я представляю интересы фирмы как юрист. Как я пришел в политику? Наверное, путь мой начался с 2020 года, когда я начал участвовать в выборах депутатов города Томска. Это выборы 13 сентября 2020 года. Участвовал я по 22 округу – это Спичфабрика, Лазо, примерно этот участок. Я проиграл, на тот момент занял второе место. Проиграл представителю «Единой России». После этого для меня было такое время, когда мне необходимо было осознать, почему я проиграл, то есть, продумать еще раз все. Когда в 2020 году я избирался, я выдвигался как самовыдвиженец… – Почему вы ни с того ни с сего, юрист, и вдруг решили пойти куда-то избираться, представлять чьи-то интересы? Как это случилось? Я про это спрашиваю. – Причина – это, наверное, социальная несправедливость, которую я вижу вокруг. То есть, я стучусь в кабинеты, общаюсь с чиновниками, и говорят: «Уйдите. Это не наше дело, это область, это мы не будем делать». Я детей своих вожу в поликлинику, сам обращаюсь в медучреждения, и я не могу попасть на прием к узкому специалисту. У меня дочь учится в школе – школа переполнена в два с половиной раза. И эти вопросы никак не решаются. Очень много вопросов накопилось к действующей власти. – То есть, это личный опыт вас толкнул в политику? – Да. Почему не я? Я себе этот вопрос задал, и в 2020 году решил попробовать избираться как самовыдвиженец. Я прошел путь полностью, меня никто не учил, не рассказывал, не показывал. Я открывал документы, читал и избирательное право смотрел, какие документы мне необходимо подавать. Собрал вокруг себя команду. Сам ходил по квартирам и объяснял, кто я такой, почему я иду, собирал подписи в поддержку. – К вам не придирались по поводу подписей? Нормально все прошло? – Я сам их собирал, я никому не поручал это, никаким помощникам, ни членам своей команды. Я самостоятельно все это проходил, я понимал, как оформлять правильно. Я работаю юристом и понимаю, что каждую запятую необходимо в нужном месте поставить. Если точку не поставишь в нужном месте, могут сказать, что подпись, либо целый подписной лист недействителен. Соответственно, я все это прошел, собрал, отдал, был зарегистрирован. И потом началась долгая избирательная кампания. – Понятно. Первая была неудачная. На вторую вы решили уже иди вместе с партией КПРФ. Почему именно КПРФ? Почему не «Единая Россия»? Почему не ЛДПР? Почему вы решили, что мир менять надо именно с коммунистами? – На сегодняшний день партия КПРФ на территории Томской области объединяет молодых амбициозных политиков. Это и по составу городской Думы мы видим. Почему я выбрал КПРФ? Прежде всего, я разделяю принципы этой партии, и только поэтому.

Автор: Александр Сакалов Автор: Александр Сакалов

– Легко ли вас приняла партия? Чья это была инициатива? Вы в партию обратились или партия сказала: «Павел, пойдем с нами»? – Это было мое обращение. Я обратился к Барышниковой Наталье Геннадьевне. Она пригласила меня, мы с ней беседовали. Она задала вопрос: «А почему именно «КПРФ?» Я рассказал, почему. Меня приняли в команду. Это был долгий процесс, были конференции, были съезды, когда каждого кандидата утверждали. Каждый кандидат рассказывал так же, почему именно он хочет идти от партии «КПРФ», то есть, был определенный фильтр. Этот фильтр был пройден и меня в качестве кандидата утвердили. – А вы кого обошли, можете напомнить? – У меня были на моем округе два серьезных соперника. Один кандидат от «Единой России» - это Ковалев, и второй – Лаптев Дмитрий Борисович, он в шестом созыве был депутатом. – Вы хоть и новенький депутат в этой Думе, тем не менее, вы одним из первых отчитались. Ваш отчет опубликован на сайте областной Думы. Вы там пишете, что взяли на контроль вопрос о капитальном ремонте школы № 38. На сайте Департамента по строительству и архитектуре я нашла эту школу в списке на предоставление субсидии из федерального бюджета в 2022-2023 году. Это ваша заслуга, что эта школа попала в список на ремонт? И знаете ли вы принцип, как вообще выбираются эти школы? Потому что вот тот же Чингис Акатаев говорил о том, что у нас только в Томске 176 школ и детских учреждений и две трети из них нуждается в капремонте. – Что касается 38-ой школы – это не моя заслуга, что именно 38-я школа будет в ближайшее время отремонтирована. Реальная работа была проделана предыдущим депутатом, Дмитрием Лаптевым. – Чтобы ее внести в список? – Невозможно быстро включить, то есть, по своему хотению, чтобы завтра ее отремонтировали, это долгий вопрос. Я с заместителем губернатора Людмилой Огородовой, разговаривал, она, в том числе, сказала, что по Томской области больше 120 школ нуждается в капитальном ремонте. Как правило, эти деньги выделяются по программе федеральной. На сегодняшний день 10 школ попали в список на ремонт с участием федеральных денег. По школе № 38 – на 2022 год разработка проектно-сметной документации, 2023 год – это именно ремонт школы. – А как выбрать из 100 школ те 10, которые нужно в первую очередь отремонтировать и внести в федеральный список? Есть какие-то критерии? – Вы в 38 школе были? – Нет. – Там ситуация, конечно, аховая. Состояние конструктива здания само по себе небезопасно. У нас есть рядом с 38 школой 11-ый сад, в котором частично корпус закрыт в связи с тем, что он может обрушиться просто. А там дети, понимаете? Он закрыт. На сегодняшний день мы с Чубенко Константином Ивановичем общались по поводу возможности ремонта, но денег просто нет, даже вот на этот сад. У города нет, потому что область не дает… Вот мы сейчас работу проводим, чтобы все-таки, в том числе, этот сад, этот корпус отремонтировали. Область должна перечислить городу, город уже должен... У меня здесь лежит большое количество ответов от чиновников. – Реальных ответов? Чаще люди жалуются, что получают отписки. Это именно ответы? Там есть конкретные сроки, конкретные суммы, что «вот тогда-то дадим денег»? – По разным ситуациям разные ответы.

Автор: Александр Сакалов Автор: Александр Сакалов

– Вот смотрите, из 100 школ, которые нуждаются в ремонте, дают всего 10. Есть ли у вас какие-то вообще идеи, как ускорить этот процесс? Потому что если мы такими темпами будем ремонтировать школы и детские сады, то действительно там начнут уже потолки рушиться на головы наших детей. – Это работа губернатора. Работа губернатора и его команды, прежде всего. – То есть, выбивать деньги в Москве? – Конечно, да. То есть, это работа непосредственно руководителя субъекта. – А вы как депутаты? Депутаты же контролируют в какой-то мере губернатора, задают вопрос ему. Вы можете как-то влиять на губернатора, давить на него? – На собрании Думы, которая проходила в декабре 2021 года, присутствовал губернатор Томской области Сергей Анатольевич Жвачкин. Я к нему вышел с политическим обращением и я озвучил те проблемы, которые сейчас на округе – это отсутствие поликлиники в Зеленых горках. То есть, поликлинику всем обещали очень долго, но никак проблема не решались. Я ходил к Дмитриеву – это начальник Департамента здравоохранения. Я ходил в департамент архитектуры областной к Асонову. Но в одном департаменте одно говорят, а в другом - другое. – Какой на сегодняшний день результат ваших походов? – На сегодняшний день результат таков, что город должен определить земельный участок. Сейчас город рассматривает два участка. Один показали за бассейном «Звездный», но область говорит, что там нельзя строить, потому что участок не соответствуют нормативам. То есть, по требованиям на поликлинику должен быть земельный участок как минимум один гектар, еще подъездные пути, инфраструктура. На этом земельном участке ничего этого нет. Что касается второго участка – его определяют. Константин Чубенко, это зам мэра, обещал, что до 2022 года все-таки определят земельный участок. Соответственно мы на 2023 год уже планируем формирование ПСД, закладываем деньги и 2024 год – строительство именно поликлиники на 550 мест посещения. Их две планируется, еще одна чуть дальше, это где Ивановского, тоже рассматривается. Это вторая поликлиника. – Вы задавали кому-то вопрос – как так, целый огромный микрорайон был запланирован, а в нем даже место не определили изначально под поликлинику. Кто вообще в этом виноват? Пытались вы в этом разобраться? – Конечно. Вчера вот разговаривали. Томская домостроительная компания, когда застраивала эту территорию, она не предусмотрела поликлинику. – ТДСК виновата? – Почему? Ну, это администрация города должна была предусмотреть. Мы в конце года приняли закон «Комплексное развитие территории». Это предполагает, что если инвестор, строители заходят на территорию, то должны строить не только дома, но и спортивные объекты, школы, сады, поликлиники. Чтобы эти места были определены заранее, и дальше орган исполнительной власти выделил деньги на социальные объекты, Дума утвердила и построили поликлинику в том месте, где и всем будет удобно. Я сам живу в Солнечном. Когда покупал квартиру в 2011-2012 году, то в ТДСК пришел и мне показывали, что там стадион будет огромный. Такие макеты красивые, я прям удивился. Я купил там квартиру, а стадиона никакого нет. То есть, это обман. С принятием закона, который будет именно обязывать, то есть, если ты показал стадион, ты должен его там построить.

Автор: Александр Сакалов Автор: Александр Сакалов

– Когда вы избирались в областную Думу, то говорили, что основные проблемы округа – отсутствие мест в детских садах, переполнены школы. Есть ли у вас, как у депутата какая-то статистика – сколько конкретно не хватает мест в детских садах и сколько еще школ нужно построить, чтобы они не были переполнены? – В Зеленых горках строится школа на 1100 мест, то есть, это закроет потребность именно где улицы Ивановского, Демьяна-Бедного. Она, я так понимаю, в этом году будет введена в эксплуатацию. Иркутский тракт – в принципе сейчас 38я школа будет отремонтирована, там более-менее как-то разгрузится. В Солнечном катастрофическая ситуация. Школа рассчитана на 1000 учащихся, а в ней на сегодняшний день обучается 2300. У меня дочка там учится. С директором школы разговаривал – на следующий год планируется порядка 300 ребятишек туда… – Еще принять? –Да, в принципе, они даже рассматривают приспособить как-то коридор под классы, сделать какие-то перегородки, – Классы в коридорах? Это какой номер школы? – №58. Мы весь 2021 год с октября по декабрь, 2022 год проговаривали, искали, выезжали, несколько раз с заместителем мэра рабочие группы устраивали, общались, предлагали различные варианты, чтобы разместить дополнительный корпус. Где-то коммуникации идут, где-то защитная зона, где-то там еще какие-то моменты, которые решают. Моя задача в любом случае найти какое-то решение. Самое главное – не останавливаться и искать решение, потому что жители, прежде всего, этого ждут. – Вы, когда говорили о проблемах школ, больше апеллировали к мэрии, а вот насколько вообще в обладминистрации осведомлены об этих проблемах? Потому что я знаю, что в свое время как раз депутаты городской Думы обращались в областную администрацию, когда денег не хватало, и на девятую школу и на восьмой лицей – все время апеллируют к депутатам обл Думы и собственно губернатору. Вы как-то помогаете этот вопрос решать? Поддерживаете? – Если Думу брать, то там тоже существуют определенные лимитированные квоты на строительство школ, то есть, соответственно, они на ближайшие 4 года распределены уже. количество школ, которые будут сроиться, в моем округе и дополнительно в «Зеленых Что касается взаимодействия города с областью – область исходит из той позиции «Покажите участок, будем смотреть. И докажите необходимость». Город не может сейчас найти участок. Я вот к губернатору Сергею Жвачкину обратился и попросил какое-то взаимодействие наладить города и области, чтобы вопрос как-то начал прорабатываться в виде рабочих каких-то групп. – И что? Сергей Жвачкин на это ответил? – Сергей Анатольевич записал, будем ждать и надеяться.

Автор: Александр Сакалов Автор: Александр Сакалов