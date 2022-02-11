Павел Юденко: Жители Томска оказались заложниками отсутствия коммуникаций между обладминистрацией и мэрией

Павел Юденко - один из новых депутатов Законодательной Думы Томской области. По сравнению с городской Думой Томска состав областной Думы после выборов обновился незначительно. Павел стал депутатом со второй попытки. Первый раз он баллотировался в гордуму как самовыдвиженец, но не прошел. Во второй раз, выдвигаясь в областной парламент, решил заручиться поддержкой партии и примкнул к КПРФ. Вторая попытка стала успешной. Мы решили познакомиться с Павлом Юденко поближе и пригласили его в рамках рубрики #тв2вопросыдепутату в инста-эфир ТВ2.
– Павел, вы новый депутат облдумы. Поэтому расскажите несколько слов о себе – чем занимаетесь и почему решили пойти в политику?
– Я работаю юристом в коммерческой компании. Моя деятельность заключается в том, что я представляю интересы фирмы как юрист. Как я пришел в политику? Наверное, путь мой начался с 2020 года, когда я начал участвовать в выборах депутатов города Томска. Это выборы 13 сентября 2020 года. Участвовал я по 22 округу – это Спичфабрика, Лазо, примерно этот участок. Я проиграл, на тот момент занял второе место. Проиграл представителю «Единой России». После этого для меня было такое время, когда мне необходимо было осознать, почему я проиграл, то есть, продумать еще раз все. Когда в 2020 году я избирался, я выдвигался как самовыдвиженец…
– Почему вы ни с того ни с сего, юрист, и вдруг решили пойти куда-то избираться, представлять чьи-то интересы? Как это случилось? Я про это спрашиваю.
– Причина – это, наверное, социальная несправедливость, которую я вижу вокруг. То есть, я стучусь в кабинеты, общаюсь с чиновниками, и говорят: «Уйдите. Это не наше дело, это область, это мы не будем делать». Я детей своих вожу в поликлинику, сам обращаюсь в медучреждения, и я не могу попасть на прием к узкому специалисту. У меня дочь учится в школе – школа переполнена в два с половиной раза. И эти вопросы никак не решаются. Очень много вопросов накопилось к действующей власти.
– То есть, это личный опыт вас толкнул в политику?
– Да. Почему не я? Я себе этот вопрос задал, и в 2020 году решил попробовать избираться как самовыдвиженец. Я прошел путь полностью, меня никто не учил, не рассказывал, не показывал. Я открывал документы, читал и избирательное право смотрел, какие документы мне необходимо подавать. Собрал вокруг себя команду. Сам ходил по квартирам и объяснял, кто я такой, почему я иду, собирал подписи в поддержку.
– К вам не придирались по поводу подписей? Нормально все прошло?
– Я сам их собирал, я никому не поручал это, никаким помощникам, ни членам своей команды. Я самостоятельно все это проходил, я понимал, как оформлять правильно. Я работаю юристом и понимаю, что каждую запятую необходимо в нужном месте поставить. Если точку не поставишь в нужном месте, могут сказать, что подпись, либо целый подписной лист недействителен. Соответственно, я все это прошел, собрал, отдал, был зарегистрирован. И потом началась долгая избирательная кампания.
– Понятно. Первая была неудачная. На вторую вы решили уже иди вместе с партией КПРФ. Почему именно КПРФ? Почему не «Единая Россия»? Почему не ЛДПР? Почему вы решили, что мир менять надо именно с коммунистами?
– На сегодняшний день партия КПРФ на территории Томской области объединяет молодых амбициозных политиков. Это и по составу городской Думы мы видим. Почему я выбрал КПРФ? Прежде всего, я разделяю принципы этой партии, и только поэтому.
– Легко ли вас приняла партия? Чья это была инициатива? Вы в партию обратились или партия сказала: «Павел, пойдем с нами»?
– Это было мое обращение. Я обратился к Барышниковой Наталье Геннадьевне. Она пригласила меня, мы с ней беседовали. Она задала вопрос: «А почему именно «КПРФ?» Я рассказал, почему. Меня приняли в команду. Это был долгий процесс, были конференции, были съезды, когда каждого кандидата утверждали. Каждый кандидат рассказывал так же, почему именно он хочет идти от партии «КПРФ», то есть, был определенный фильтр. Этот фильтр был пройден и меня в качестве кандидата утвердили.
– А вы кого обошли, можете напомнить?
– У меня были на моем округе два серьезных соперника. Один кандидат от «Единой России» - это Ковалев, и второй – Лаптев Дмитрий Борисович, он в шестом созыве был депутатом.
– Вы хоть и новенький депутат в этой Думе, тем не менее, вы одним из первых отчитались. Ваш отчет опубликован на сайте областной Думы. Вы там пишете, что взяли на контроль вопрос о капитальном ремонте школы № 38. На сайте Департамента по строительству и архитектуре я нашла эту школу в списке на предоставление субсидии из федерального бюджета в 2022-2023 году. Это ваша заслуга, что эта школа попала в список на ремонт? И знаете ли вы принцип, как вообще выбираются эти школы? Потому что вот тот же Чингис Акатаев говорил о том, что у нас только в Томске 176 школ и детских учреждений и две трети из них нуждается в капремонте.
– Что касается 38-ой школы – это не моя заслуга, что именно 38-я школа будет в ближайшее время отремонтирована. Реальная работа была проделана предыдущим депутатом, Дмитрием Лаптевым.
– Чтобы ее внести в список?
– Невозможно быстро включить, то есть, по своему хотению, чтобы завтра ее отремонтировали, это долгий вопрос. Я с заместителем губернатора Людмилой Огородовой, разговаривал, она, в том числе, сказала, что по Томской области больше 120 школ нуждается в капитальном ремонте. Как правило, эти деньги выделяются по программе федеральной. На сегодняшний день 10 школ попали в список на ремонт с участием федеральных денег. По школе № 38 – на 2022 год разработка проектно-сметной документации, 2023 год – это именно ремонт школы.
– А как выбрать из 100 школ те 10, которые нужно в первую очередь отремонтировать и внести в федеральный список? Есть какие-то критерии?
– Вы в 38 школе были?
– Нет.
– Там ситуация, конечно, аховая. Состояние конструктива здания само по себе небезопасно. У нас есть рядом с 38 школой 11-ый сад, в котором частично корпус закрыт в связи с тем, что он может обрушиться просто. А там дети, понимаете? Он закрыт. На сегодняшний день мы с Чубенко Константином Ивановичем общались по поводу возможности ремонта, но денег просто нет, даже вот на этот сад. У города нет, потому что область не дает… Вот мы сейчас работу проводим, чтобы все-таки, в том числе, этот сад, этот корпус отремонтировали. Область должна перечислить городу, город уже должен... У меня здесь лежит большое количество ответов от чиновников.
– Реальных ответов? Чаще люди жалуются, что получают отписки. Это именно ответы? Там есть конкретные сроки, конкретные суммы, что «вот тогда-то дадим денег»?
– По разным ситуациям разные ответы.
– Вот смотрите, из 100 школ, которые нуждаются в ремонте, дают всего 10. Есть ли у вас какие-то вообще идеи, как ускорить этот процесс? Потому что если мы такими темпами будем ремонтировать школы и детские сады, то действительно там начнут уже потолки рушиться на головы наших детей.
– Это работа губернатора. Работа губернатора и его команды, прежде всего.
– То есть, выбивать деньги в Москве?
– Конечно, да. То есть, это работа непосредственно руководителя субъекта.
– А вы как депутаты? Депутаты же контролируют в какой-то мере губернатора, задают вопрос ему. Вы можете как-то влиять на губернатора, давить на него?
– На собрании Думы, которая проходила в декабре 2021 года, присутствовал губернатор Томской области Сергей Анатольевич Жвачкин. Я к нему вышел с политическим обращением и я озвучил те проблемы, которые сейчас на округе – это отсутствие поликлиники в Зеленых горках. То есть, поликлинику всем обещали очень долго, но никак проблема не решались. Я ходил к Дмитриеву – это начальник Департамента здравоохранения. Я ходил в департамент архитектуры областной к Асонову. Но в одном департаменте одно говорят, а в другом - другое.
– Какой на сегодняшний день результат ваших походов?
– На сегодняшний день результат таков, что город должен определить земельный участок. Сейчас город рассматривает два участка. Один показали за бассейном «Звездный», но область говорит, что там нельзя строить, потому что участок не соответствуют нормативам. То есть, по требованиям на поликлинику должен быть земельный участок как минимум один гектар, еще подъездные пути, инфраструктура. На этом земельном участке ничего этого нет. Что касается второго участка – его определяют. Константин Чубенко, это зам мэра, обещал, что до 2022 года все-таки определят земельный участок. Соответственно мы на 2023 год уже планируем формирование ПСД, закладываем деньги и 2024 год – строительство именно поликлиники на 550 мест посещения. Их две планируется, еще одна чуть дальше, это где Ивановского, тоже рассматривается. Это вторая поликлиника.
– Вы задавали кому-то вопрос – как так, целый огромный микрорайон был запланирован, а в нем даже место не определили изначально под поликлинику. Кто вообще в этом виноват? Пытались вы в этом разобраться?
– Конечно. Вчера вот разговаривали. Томская домостроительная компания, когда застраивала эту территорию, она не предусмотрела поликлинику.
– ТДСК виновата?
– Почему? Ну, это администрация города должна была предусмотреть. Мы в конце года приняли закон «Комплексное развитие территории». Это предполагает, что если инвестор, строители заходят на территорию, то должны строить не только дома, но и спортивные объекты, школы, сады, поликлиники. Чтобы эти места были определены заранее, и дальше орган исполнительной власти выделил деньги на социальные объекты, Дума утвердила и построили поликлинику в том месте, где и всем будет удобно. Я сам живу в Солнечном. Когда покупал квартиру в 2011-2012 году, то в ТДСК пришел и мне показывали, что там стадион будет огромный. Такие макеты красивые, я прям удивился. Я купил там квартиру, а стадиона никакого нет. То есть, это обман. С принятием закона, который будет именно обязывать, то есть, если ты показал стадион, ты должен его там построить.
– Когда вы избирались в областную Думу, то говорили, что основные проблемы округа – отсутствие мест в детских садах, переполнены школы. Есть ли у вас, как у депутата какая-то статистика – сколько конкретно не хватает мест в детских садах и сколько еще школ нужно построить, чтобы они не были переполнены?
– В Зеленых горках строится школа на 1100 мест, то есть, это закроет потребность именно где улицы Ивановского, Демьяна-Бедного. Она, я так понимаю, в этом году будет введена в эксплуатацию. Иркутский тракт – в принципе сейчас 38я школа будет отремонтирована, там более-менее как-то разгрузится. В Солнечном катастрофическая ситуация. Школа рассчитана на 1000 учащихся, а в ней на сегодняшний день обучается 2300. У меня дочка там учится. С директором школы разговаривал – на следующий год планируется порядка 300 ребятишек туда…
– Еще принять?
–Да, в принципе, они даже рассматривают приспособить как-то коридор под классы, сделать какие-то перегородки,
– Классы в коридорах? Это какой номер школы?
– №58. Мы весь 2021 год с октября по декабрь, 2022 год проговаривали, искали, выезжали, несколько раз с заместителем мэра рабочие группы устраивали, общались, предлагали различные варианты, чтобы разместить дополнительный корпус. Где-то коммуникации идут, где-то защитная зона, где-то там еще какие-то моменты, которые решают. Моя задача в любом случае найти какое-то решение. Самое главное – не останавливаться и искать решение, потому что жители, прежде всего, этого ждут.
– Вы, когда говорили о проблемах школ, больше апеллировали к мэрии, а вот насколько вообще в обладминистрации осведомлены об этих проблемах? Потому что я знаю, что в свое время как раз депутаты городской Думы обращались в областную администрацию, когда денег не хватало, и на девятую школу и на восьмой лицей – все время апеллируют к депутатам обл Думы и собственно губернатору. Вы как-то помогаете этот вопрос решать? Поддерживаете?
– Если Думу брать, то там тоже существуют определенные лимитированные квоты на строительство школ, то есть, соответственно, они на ближайшие 4 года распределены уже. количество школ, которые будут сроиться, в моем округе и дополнительно в «Зеленых Что касается взаимодействия города с областью – область исходит из той позиции «Покажите участок, будем смотреть. И докажите необходимость». Город не может сейчас найти участок. Я вот к губернатору Сергею Жвачкину обратился и попросил какое-то взаимодействие наладить города и области, чтобы вопрос как-то начал прорабатываться в виде рабочих каких-то групп.
– И что? Сергей Жвачкин на это ответил?
– Сергей Анатольевич записал, будем ждать и надеяться.
– Что с зарплатой учителей? Вот местные власти рапортуют, что средняя зарплата учителей у нас около 40 тысяч, а городские депутаты Владимир Чолахян и Елена Ульянова говорят, что подавляющее большинство учителей получают в среднем по 18-25 тысяч. Кому верить ? Обладминистрации или городским депутат?
– Есть ставка – 12300… Ставка педагога. Затем идут различные формы доплаты, то есть, ни один, наверное, педагог сейчас на ставку одну не работает. Несколько ставок, плюс классное руководство, соответственно 5 тысяч рублей из федерального бюджета. У нас есть классы с особыми детишками, то есть, там значительно больше соответственно идет начисление.
– То есть, надо верить Обладминистрации, а не городским депутатам?
– Ну, как? Городские депутаты тоже общаются. Я от директоров школ слышу вот такие цифры – около 40 тысяч рублей в среднем.
– А от учителей? С ними вы общались?
– У лидера КПРФ Натальи Барышниковой дочка педагог, мы с ней разговаривали. Там получается в среднем цифра от 30 до 40 тысяч рублей, в зависимости от того, сколько ты набираешь ставок. Две- три ставки, стимулирующие выплаты, они загоняют педагога в такие рамки, когда педагог по 12-15 часов работает. А педагогу надо и совершенствоваться, и проходить какие-то дополнительные образовательные курсы, чтобы квалификацию свою повышать. Ну, а мы сейчас их загрузили, то есть, домой бы дойти педагогу, покушать приготовить, отоспаться и завтра с утра опять бежать на работу. Это неправильно. Педагоги они учат наших детей, а что мы хотим потом от детей, когда, если педагоги получают там… самые минимальные оплаты труда. Вы посмотрите другие страны – Америка, Турция – там эта категория работников получает на уровень выше, чем в среднем специалисты в других отраслях.
– А почему, как вы считаете, у нас так происходит?
– Это социальная политика нашего государства. Вот у меня помощник работает – он пошел устраиваться, как закончил ВУЗ, пошел устраиваться в школу. Ему сказали 18 тысяч рублей. Молодой человек – 18 тысяч рублей. Он подумал, может лучше в Москву уехать? Большинство же уезжает. У нас заместители губернатора выступали с докладами по демографии и говорили об этом. Молодежь вся уезжает, они не остаются, они не видят перспективы. Просто выйдите на улицу и посмотрите – разбитый асфальт, автобусы вот эти ПАЗИКи ездят. Ну, и в другие регионы мы сейчас все ездим, в Новосибирск, Кемерово, Москва. Это несопоставимо с Томском. Люди хотят жит здесь и сейчас, а не обещаниями, которыми нас кормят.
– На одном из заседаний облдумы вы заявили, что «нас специально загнали в долговую яму, чтобы было легче управлять территорией». Кто именно нас загнал в долговую яму и как это облегчает управление территорией?
– Давайте начнем с того, что бюджет Томска на 75% состоит из заимствований. В областном бюджете заемные средства составляют 64% от бюджета. Основные поступления от наших богатств – нефти, газа, леса, идут в федеральный бюджет.
– Так кто нас загнал в долговую яму?
– Здесь необходимо заявление губернатора о том, что Томская область не может так дальше существовать. «Жить» здесь слово не подходит.
– А кому это должен губернатор заявлять?
– Правительству, президенту. Федеральный центр загнал нас в долговую яму. Вот Транснефть ушла из нашего региона. По факту ведет деятельность на территории Томской области, а налоги платят в Омске.
– В Фонде национального благосостояния по состоянию на 1 ноября 2021 года находится 13,945 трлн рублей ($197,746 млрд). И несмотря на пандемию, это общее благосостояние России все время растет, при том, что реальные доходы населения последнее время только падают, регионы и города погрязли в кредитах? Нормальная ли это ситуация на ваш взгляд?
– Я считаю, что это неправильно. Нужно вкладывать деньги в развитие территории, людей. Команда администрации Томской области должна переломить эту ситуацию. В 2022 году будут выборы губернатора Томской области и возможно будут какие-то позитивные изменения.
– Да, в этом году нам предстоит выбрать нового губернатора. Могли бы вы как, житель Томской области оценить работу нынешнего губернатора. Что хорошего за 10 лет правления он сделал для региона, и наоборот, что вредного.
– Область должна лучше работать с федерацией. Это не только мое мнение, я это слышу практически во всех кабинетах, где бываю. Это можно отнести к недостаткам работы команды Сергея Жвачкина. Что касается позитивных изменений, то строятся новые школы, детские сады. Нельзя сказать, что Сергей Анатольевич плохой губернатор.
– Сейчас уже называют имена потенциальных губернаторов и надо сказать, что их немного и это варяги – Владимир Мазур из Администрации президента и Сергей Жигарев из ЛДПР. А есть ли кто-то из томичей, кого бы вы лично хотели видеть на посту губернатора?
– Нет. Может быть Чингис Акатаев. Он сильный политик. Я смотрю его выступления на заседаниях гордумы, они всегда конструктивные. Он умеет выстраивать диалог. Это умный, грамотный человек, который сможет организовать работу и в области. Это мое личное мнение.
– А есть ли какие-то федеральные политики, которых вы бы хотели видеть на посту главы нашего региона.
– Наверное, только Собянин. Он Москву поднял, и Томск поднимет. Посмотрите, как Москва изменилась за последнее время.
– Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин провел совещание в Томске, на котором отметил, что кассовое исполнение национальных проектов в Томской области является самым низким в Сибирском федеральном округе. Т.е. деньги есть, а освоить мы их не можем. Как вы считаете, кто в этом виноват и будете ли поднимать этот вопрос на ближайшей облдуме?
– Да, конечно, мы будем обсуждать это на облдуме. Это опять проблемы взаимодействия между городом и областью. Мэрия не успевает освоить деньги, долго размещает заказы, часть денежных средств остается, они возвращаются в область, а область в федерацию. Это касается нацпроекта по комфортной и доступной среде. Много денег не расходуется из-за резкого скачка цен на строительные материалы. Для того, чтобы участвовать в торгах, нужна проектная документация, ее экспертиза. Когда начинаются торги, то, например, есть документация на 100 млн рублей. А эти работы на момент торгов уже стоят 120 млн рублей. Соответственно, никто не подает заявки и торги срываются. Так и остаются неосвоенные деньги. Здесь должны быть коммуникации между областью и городом. У меня сложилось впечатление, что этой коммуникации нет. Каждый тянет на себя одеяло. Жители оказались заложниками этой ситуации.