Добрые новости
24 марта,
2020
Панель каждые 20 минут:
как в ТДСК увеличили производительность труда по выпуску железобетона
240 тысяч кубометров панелей произвел Завод крупнопанельного домостроения (ЗКПД) в 2019 году. Результат хороший. Но в компании решили его еще улучшить. И ТДСК стала участником нацпроекта «Производительность труда». Что это за проект? Поможет ли он работникам компании работать меньше? И как повлияет томский рынок недвижимости в целом? Ответы на эти вопросы ищите в материале ТВ2.
Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» реализуется на территории Томской области с 2019 года. Суть: предприятия переходят на принципы бережливого производства, обучают персонал, перенастраивают оборудование. Сейчас в проекте участвуют 24 предприятия. ТДСК — одна из первых.
Окраина Томска. Переулок Мостовой. Здесь находится промплощадка №2 Завода крупнопанельного домостроения, состоящая из 5 пролетов площадью примерно 2 тысяч квадратных метров каждый. На территории в 10000 квадратных метров чистота и порядок. С момента приобретения данного участка началась серьезнейшая модернизация производства.

Гордость завода — технологичное оборудование немецкой фирмы «Weckenmann», изготовленное по заказу домостроителей и установленное в 2012 году. Это паллетная линия с системой адресной подачи бетона. Один из пролетов этой линии — №4 выбрали в качестве пилотного участка.
«Мы долго принимали решение, какой участок сделать базовым. Хотелось посмотреть, как это будет выглядеть на участке, где уже существует хорошо отлаженное производство. Понять, можно ли там что-то улучшить? Оказалось, что можно».

Сергей Сорокин
замдиректора ЗКПД, руководитель проектной группы
Состав проектной группы Сергей Сорокин формировал лично. Работы по модернизации производства велись под кураторством специалистов Федерального центра компетенций, которые специально приехали в Томск.
«Работа состояла из двух фаз. Первая фаза — активная — длилась три месяца, — рассказал ТВ2 старший руководитель ФЦК Борис Посадский. — Понятно, что за три месяца перевернуть все предприятие, тем более такое как ТДСК невозможно. Но мы решили посмотреть, как инструменты бережливого производства на одном из пролетов, могут повлиять на показатели завода в целом. Нам удалось высвободить порядка 8 млн. рублей оборотных средств. Следующие три месяца специалисты завода самостоятельно внедряли предложенные нами механизмы. В итоге трудоемкость снижена на 16%. Все целевые показатели были достигнуты»

Борис Посадский
старший руководитель Федерального центра компетенций
На заводе основательно пересмотрели подход к производству. Отказались от хранения залежей сырья (арматуры, цемента, инертных материалов), сделали упор на суточную потребность. Оцифровали все чертежи.
Рабочие зоны структурировали для быстрого поиска нужных инструментов и деталей. За счет использования инструментов бережливого производства, удалось сократить лишние перемещения операторов в потоке, в среднем на 15 километров за смену.
Разработали электронную систему заказа полистирольных элементов. Элементы распределили по группам. В результате процесс армирования стал идти быстрее, сократились лишние передвижения, а культура производства повысилась.
За 6 месяцев с начала проекта 224 специалиста компании прошли обучение. А у участников пилотного проекта выросла заработная плата.

«Если мы говорим о пролете, то сменная выработка труда выросла на 20% — с 4 кубов на человека до 4,8. Соответственно и заработная плата была увеличена на 10%, — говорит Сергей Сорокин. — Дальше, когда мы внедрим эту систему по всей промплощадке № 2 завода КПД и увидим какого эффекта достигли, то еще раз вернемся к пересмотру размера зарплаты. Для этого мы и проводим переобучение. Теперь бывшие «бетонщики» или «формовщики» стали называться «операторы поточного производства», которые на рынке труда стоят дороже и ценятся выше».
В результате внедрения технологий бережливого производства нагрузка на рабочих перераспределилась. Рабочие процессы стали протекать быстрее. Количество отходов от производства железобетона сократилось на 50%.
«Когда мы в рамках первого этапа были на учебе, то там была группа со всей страны. Участвовали все — от пищевиков до IT-шников, но мы были единственными строителями. Я настроен был пессимистично, ждал улучшения, но не думал, что все так кардинально изменится», — отмечает директор завода КПД Николай Ефремов.

Николай Ефремов
директор завода КПД
На заводе перенесли место хранения арматурных сеток под станок термонатяжки. Цветная школа показывает, необходимо ли пополнять материалы. В результате уменьшились лишние передвижения, сократилась потеря времени.
Сейчас ТДСК планирует тиражировать опыт пилотного участка на весь производственный комплекс. Процесс не быстрый. Однако в результате к 2024 году планируется повысить производительность труда на 30%, а издержки производства — затраты на строительные материалы, электроэнергию, воду, тепло – наоборот сократить. И, как итог, приостановить рост цен на квартиры. А строители смогут быстрее и в полном объеме выполнить национальные проекты в Томской области по строительству доступного и расселению аварийного жилья.
«Это уникальный пример повышения эффективности на промышленном предприятии, где сосредоточено огромное количество производственных процессов для выпуска изделий. В 2020 году к нацпроекту «Производительность труда» в Томской области подключатся еще 10 компаний. Отрадно, что растет масштаб предприятий-участников, и если сначала это были небольшие высокотехнологичные компании, то теперь технологии бережливого производства внедряются на больших промпредприятиях, таких как Завод КПД. И для самих компаний это оборачивается дополнительными доходами», – отметил замгубернатора Андрей Антонов.

Андрей Антонов
заместитель губернатора Томской области по экономическому развитию
Сегодня производственный комплекс ТДСК выпускает более 3,5 тысяч конфигураций железобетонных изделий: фасадные панели, плиты перекрытия, внутренние стены, лестничные марши и другие конструкции для жилья и социальных объектов. Производство способно выполнить заказ под любой проект гражданского строительства.

Модернизированная площадка готова полностью обеспечивать строительные объемы ТДСК и всей отрасли региона. В планах компании — увеличение в два раза объемов выпуска продукции для национальных проектов по возведению доступного жилья, дорожной и социальной инфраструктуры.
Автор: Валентина Анкудинова
Фото: Александр Сакалов

Партнерский материал
Март, 2020 года
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.