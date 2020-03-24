Панель каждые 20 минут:

За 6 месяцев с начала проекта 224 специалиста компании прошли обучение. А у участников пилотного проекта выросла заработная плата.



«Если мы говорим о пролете, то сменная выработка труда выросла на 20% — с 4 кубов на человека до 4,8. Соответственно и заработная плата была увеличена на 10%, — говорит Сергей Сорокин. — Дальше, когда мы внедрим эту систему по всей промплощадке № 2 завода КПД и увидим какого эффекта достигли, то еще раз вернемся к пересмотру размера зарплаты. Для этого мы и проводим переобучение. Теперь бывшие «бетонщики» или «формовщики» стали называться «операторы поточного производства», которые на рынке труда стоят дороже и ценятся выше».

