Пациент vs врач: врачебные ошибки глазами юриста

Истории

Томичка Ольга Андреева больше года судилась с «Лечебно-диагностическим центром», пытаясь доказать, что ее неправильно лечили. По информации прокуратуры, в 2018 году в Томской области возбудили 41 уголовное дело по статьям, связанным с неверным лечением. В 2019 году количество таких дел снизилось до 25. Редакция ТВ2 в рамках рубрики «Знай свои права» связалась с адвокатом «Альянса врачей» Александром Генераловым и попросила рассказать, как действовать пациенту, если выбранное врачом лечение ему кажется ошибочным, и что в свою очередь делать врачу, которого обвиняют в непрофессионализме.

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– Практика показывает, что в большинстве случаев предположение пациента о врачебной ошибке является субъективным эмоциональным восприятием самого больного или его родственников и знакомых, не имеющих медицинского образования, — говорит Александр Генералов. — Дело в том, что в очень широком смысле под термином «врачебная ошибка» понимается виновность врача в некачественном лечении, повлекшем причинение вреда здоровью пациента. Эта вина не очевидна до того момента, как она будет признана экспертами, в первую очередь представляющими медицинское сообщество.

Более того, даже отступление от каких-либо утвержденных стандартов лечения не всегда считается врачебной ошибкой, так как в ряде случаев допускается на вполне законных основаниях. Для лечения некоторых патологических состояний стандартов и вовсе не существует, например, для лечения боли в спине у беременных. Именно поэтому, прежде чем обращаться в компетентные органы, для оценки степени вины врача следует связаться с медицинским специалистом, имеющим заслуженную научно-практическую репутацию в той области, в которой пострадавшему пациенту оказывалась медицинская помощь. Часто такие специалисты работают в крупных университетских клиниках, в открытых источниках о них имеется много информации. Этот «лидер мнений» не только определит, была ли допущена ошибка, но и поможет ее исправить. Но такие консультации чаще всего бесплатно не производятся.

— Если подобных центров нет, то куда еще может обратиться пациент?

— Можно обратиться непосредственно к руководителю медицинского учреждения или клиники, где пациенту оказывалась медицинская помощь. Так как только руководство учреждения может организовать врачебный консилиум и дать более объективную оценку действиям врача с точки зрения соответствия нормам оказания медицинской помощи, критериям качества лечения и наличия вины врача в неблагоприятных последствиях для пациента. Здесь для пациента есть определенный репутационный риск, но он может быть минимизирован при соблюдении элементарных норм вежливости по отношению к врачу, чей возможный проступок разбирается.

Еще один вариант — связаться с профессиональной организацией медицинских специалистов. Такими организациями могут быть ассоциация врачей в той или иной области или независимый профсоюз медицинских работников, например, «Альянс врачей». При подобных организациях все чаще создаются консультативные советы, способные дать компетентную, научно обоснованную экспертную оценку действиям специалиста.

Эти меры очень важно предпринять прежде, чем прибегнуть к правовым процедурам, таким, как обращение в правоохранительные органы или суд. Поскольку юристы, не имеющие медицинского образования, не всегда могут самостоятельно оценить, есть ли какая-либо перспектива в деле и можно ли говорить об ответственности именно врача. В конечном счете можно потратить большие средства на юридические услуги и пройти все судебные инстанции, но в итоге окажется, что ошибки врача не было. Пациент или его родные и близкие тем самым только усугубят собственные страдания, а врач, добросовестно пытавшийся помочь, будет незаслуженно подвергнут изнуряющим тяжбам. Это, безусловно, серьезно подорвет репутацию пациента, и он вряд ли сможет в дальнейшем рассчитывать на неформальное отношение со стороны врачей — его будут стараться лечить, максимально соблюдая медицинские стандарты и букву закона, что не всегда приводит к излечению.

Лишь имея на руках заключения медицинских специалистов о степени вины врача, оказывавшего медицинскую помощь, можно понять, что делать дальше. Если есть основания предполагать, что некачественная медицинская помощь оказана в результате противоправных действий врача, то можно обратиться в суд с гражданским иском к медицинскому учреждению о компенсации материального ущерба и морального вреда.

Случаи, в которых последствия лечения действительно тяжелые или летальные, могут быть поводом для обращения в правоохранительные органы, то есть Следственный комитет, прокуратуру или полицию. Если врач будет признан виновным и понесет уголовную ответственность, то пациентом с виновного врача может быть взыскан материальный и моральный ущерб. Но опять же, стоит сначала убедиться упомянутыми выше способами, что действительно имела место врачебная ошибка, иначе репутационные риски могут быть уже у родственников погибшего больного.

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— Частая ли судебная практика по таким делам?

— Здесь нужно различать уголовные дела и гражданские иски. Что касается уголовного преследования врачей, то за последние годы таких случаев становится все больше. Точных данных по статистике дел, доведенных до суда, не имеется, но вот количество возбужденных уголовных дел с каждым годом возрастает.

Судите сами: согласно данным Следственного комитета России, в 2016 году возбуждено 878 уголовных дел, в 2017 году – 1791, а в 2018 году – 2229 уголовных дел. И это без учета общего количества обращений граждан, не все из которых заканчиваются возбуждением уголовных дел. А как мы понимаем, само следствие, пускай и не заканчивающееся передачей дела в суд, является очень болезненным и мучительным процессом как для потерпевших, так и для обвиняемых медиков.

По гражданским искам практика также достаточно обширна. Связано это отчасти с тем, что, к примеру, оказание платных медицинских услуг регулируется, в том числе, законодательством о защите прав потребителей. Оно дает широкий объем возможностей для предъявления претензий к медицинским учреждениям из-за некачественного оказания медицинской помощи (или в потребительском контексте «медицинских услуг»). В некоторых сферах последствия врачебных ошибок затрагивают не только состояние здоровья, но и внешний вид пациента. Речь, конечно, о таких областях медицины, как пластическая хирургия и стоматология. Здесь последствия некачественного лечения можно не только почувствовать, но и увидеть. В таких случаях доказать вину врача, конечно же, проще, а значит, доступность и востребованность юридических механизмов, используемых пациентами против врачей, выше.

К сожалению, все вышеперечисленное является лишь отражением обострения проблем в системе здравоохранения нашей страны, так как на работу врачей влияет огромное количество различных социально-экономических и техногенных факторов. В значительной степени врачи незаслуженно становятся крайними в гораздо более сложной и длинной цепочке различных причин, приводящих к неудовлетворительным результатам лечения и развитию осложнений у пациентов.

— Если дело все-таки дошло до суда, то чему уделяется больше всего внимания в ходе заседаний? Показаниям свидетелей, результатам анализов или чему-то еще?

— В первую очередь уделяют внимание экспертным заключениям, задача которых – установить, допущено ли врачом нарушение нормативных требований при проведении лечения и есть ли вина врача в наступлении неблагоприятных последствий лечения.

Наиболее весомыми являются выводы независимой судебно-медицинской экспертизы, назначаемой по инициативе суда в рамках судебного разбирательства и проводимой, как правило, специализированным государственным судебно-медицинским учреждением. Провести аналогичную экспертизу по собственной инициативе и за свой счет могут и сами участники дела, а именно: органы следствия до передачи дела в суд, потерпевшая сторона и сторона защиты, а в гражданском иске истец и ответчик. Выводы судмедэкспертизы, как правило, и лежат в основе решения суда.

Иногда выводы нескольких экспертиз, проведенных разными сторонами, могут противоречить друг другу. В этом случае придается значение другим доказательствам, а именно: медицинской документации, пояснениям свидетелей, результатам проверок, проведенных профильными ведомствами, например, Росздравнадзором или региональными органами здравоохранения. Решение принимается по совокупности всех полученных доказательств.

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— На что в суде может рассчитывать пациент, а на что врач?

— Если в результате врачебной ошибки врач был осужден по уголовной статье, то его вина считается доказанной, и это является основанием для взыскания ущерба. Такие гражданские иски подаются в рамках того же уголовного процесса, до момента окончания судебного следствия, и разрешаются после вынесения обвинительного приговора, кроме случаев, когда виновное лицо находилось в состоянии аффекта, душевной болезни или отправлено на принудительное лечение.

Когда же действия врача не являются уголовно наказуемыми, доказать вину врача в обычном гражданском иске, предъявляемом, кстати, не к самому врачу, а к учреждению, где он работает, гораздо сложнее. Это потребует существенных финансовых и временных затрат. Гражданский процесс более состязательный. В нем на стороне пациента не выступает государственное обвинение. Таким образом, если пациент утверждает, например, что та или иная процедура ему была проведена врачом неправильно, то он должен сам представить соответствующие доказательства. Для этого и нужна квалифицированная экспертная оценка, которую, как отмечалось ранее, не всегда можно получить безвозмездно. При положительном для пациента исходе, компенсация, на которую следует рассчитывать, состоит из возмещения материального и морального вреда.

Материальный ущерб рассчитывают исходя из многих факторов, таких как потерянные доходы из-за неспособности работать в период болезни, расходы на лечение, потребовавшееся для исправления ошибки врача, материальные затраты на экспертные заключения и многое другое, поэтому конкретную среднюю сумму, взыскиваемую с клиник, назвать сложно. Моральный ущерб является сравнительной новой формой компенсации и тоже оценивается очень субъективно, в зависимости от причиненных пациенту нравственных страданий. Средняя сумма взыскиваемого морального ущерба на текущий момент составляет порядка 50 тысяч рублей. Также можно взыскать судебные расходы (госпошлина) и расходы на судебного представителя.

Куда более незавидной является ситуация с правами врача. Хотя врачебную ошибку доказать непросто, тем не менее, врачи гораздо хуже защищены от последствий различных судебных разбирательств с пациентами и правоохранителями. Так, если вина врача в результате будь то уголовного расследования, будь то гражданского процесса не доказана, то к сожалению, у врача имеется не так много механизмов для получения компенсации затраченных средств и перенесенных переживаний.

В гражданских исках, если врач является частнопрактикующим и пациент обращался с иском непосредственно к нему, можно взыскать с истца судебные расходы и расходы на представителя. В остальных случаях, поскольку иски предъявляются не к врачу, а к медучреждению, все права по взысканию судебных расходов принадлежат самой клинике.

По факту уголовного дела, которое по тем или иным причинам не привело к осуждению врача, у последнего теоретически есть право подать иск о компенсации вреда, причиненного незаконными действиями государственных органов, но лишь при условии, что такие действия являлись очевидными злоупотреблениями. Сам факт уголовного преследования нельзя назвать противозаконным: даже если впоследствии вина врача не подтвердится, следователи, при наличии признаков преступления, обязаны провести соответствующую проверку в силу закона.

Остается только указывать на несправедливость такого положения дел, ведь работа врача и без того является стрессовой, а зарплаты в государственном здравоохранении, мягко говоря, нельзя назвать завышенными. Что уж говорить про случаи, когда подследственного медицинского работника, у которого могут быть семья и дети, заключают под стражу. С большим сожалением следует отметить, что в России пока не получило распространение страхование гражданской ответственности врача, — лишь некоторые клиники и независимые профсоюзы, например, «Альянс врачей», делают это. А уголовная ответственность не страхуется в принципе.