«Пацаны брали гильзу, подставляли к папироске, она загоралась и взрывалась…»

– Отец был призван в армию. Но не в войска. Он был железнодорожник – стрелочник, строил железную дорогу. Его быстро взяли в плен. Сидел недалеко от Киева, близко от дома совсем. Их держали в лагере на улице Керосиновой. Там нефтебаза была. Он рассказывал потом, что там особенно тяжело было летом. Жара страшная и вонь. И курить нельзя. В какой-то день, когда евреев повели в Бабий яр на расстрел, фашисты построили пленных солдат и говорят: «Кто будет работать на немецкое командование, получит срок короче». Отец понял, что сидеть в этом лагере смысла нет, и вышел вперед. Получил паспорт – аусвайс. Но к счастью, ни дня на фашистов не работал. Из Фастова к нам милиционер приходил иногда, отец его водкой угощал. Так и дожили до 1943 года.



Брат отца был минометчиком, погиб в Прибалтике. Со стороны матери два брата были на фронте. Оба вернулись живыми.



О том, что идет война, селяне не забывали ни на день. Летом, вспоминает Николай Константинович, когда ночью выходили на улицу, было слышно, как где-то там, на востоке что-то гудит. В 1943 году по вечерам прилетали советские бомбардировщики, бомбили железнодорожный узел и сбрасывали листовки с надписью: «Люди, уходите!», предупреждали, что в такой-то день снова прилетят бомбить. И многие уходили.



– В сентябре 1943-го мы с отцом поехали в лес напилить бревен, чтоб сделать блиндаж, потому что кругом бомбят и стреляют. Там встретились партизаны. Сказали, что лес – народное хозяйство, нам нельзя его трогать. Мы поняли, уехали ни с чем. А 7 ноября пришли наши. За один день взяли Киев, Фастов и до Белой Церкви дошли. Рядом с нами больших боев не было. А вот за Белой Церковью, это 50 км от Киева, там погибла масса наших людей.

