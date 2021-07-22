«Пацаны брали гильзу, подставляли к папироске, она загоралась и взрывалась…»
Николай Зайченко об опасных играх во время войны, жизни в оккупации и армейских годах в Германии.
Он ловко управляет компьютерной мышкой, шлет электронные письма, меняет флэшки и разбирается в современных гаджетах. Иногда вставляет в речь немецкие словечки. А между тем, Николаю Константиновичу Зайченко – 90. Он видел, как началась война, помнит, как жили в оккупации. О тех годах, детских играх, которые заканчивались смертью, и армейских годах в Германии мы поговорили с Николаем Зайченко в рамках рубрики
«Война от первого лица».
«Война от первого лица».
Николай Константинович Зайченко родился в 1931 году в украинском селе Великая Офирна Фастовского района, в 60-ти километрах от Киева. До войны окончил 2 класса. В июне 1941-го ему было 10 лет.
– Было воскресенье, мы играли с ребятишками во дворе. Родители пошли тогда картошку окучивать. Вдруг увидели на железнодорожной станции недалеко от Киева разрывы снарядов. Мы поняли, что это война. До этого слышали, как родители разговаривали и в деревне шептались, что сейчас не такая война идет, от которой можно в сарае спрятаться. Сейчас бомбы такие, что в живых никому не остаться.
– Было воскресенье, мы играли с ребятишками во дворе. Родители пошли тогда картошку окучивать. Вдруг увидели на железнодорожной станции недалеко от Киева разрывы снарядов. Мы поняли, что это война. До этого слышали, как родители разговаривали и в деревне шептались, что сейчас не такая война идет, от которой можно в сарае спрятаться. Сейчас бомбы такие, что в живых никому не остаться.
Вскоре русская армия стала отступать. Войска фашистов заняли позиции неподалеку от Великой Офирны и через село стреляли по Киеву. Немецкие солдаты, рассказывает Николай Зайченко, ездили по местности на машинах, в крайнем случае, на велосипедах. Вооружение и оснащение у них было заметно лучше, чем у нашей армии.
– С 1941 по 7 ноября 1943 года мы жили при немцах. Они остановились в нашем дворе, потому что у нас был колодец, речка рядом протекала, дрова нарубленные были – топить печь, смородина и малина росла. Матери строго наказали привести в порядок огород, чтобы все росло аккуратно. Я на кухне жил, они расположились в родительской комнате, но ненадолго у нас задержались, потому что наступали с войсками. Преступлений вроде не было. Только в первые дни, как они заступили, возле речки расстреляли ни за что, ни про что двоих – комиссара, которого где-то в плен взяли и еврея Матвея Эльберта. Мы с Эльбертами семьями дружили. Еще мой дед во времена гражданской войны их крестил, чтобы защитить.
– С 1941 по 7 ноября 1943 года мы жили при немцах. Они остановились в нашем дворе, потому что у нас был колодец, речка рядом протекала, дрова нарубленные были – топить печь, смородина и малина росла. Матери строго наказали привести в порядок огород, чтобы все росло аккуратно. Я на кухне жил, они расположились в родительской комнате, но ненадолго у нас задержались, потому что наступали с войсками. Преступлений вроде не было. Только в первые дни, как они заступили, возле речки расстреляли ни за что, ни про что двоих – комиссара, которого где-то в плен взяли и еврея Матвея Эльберта. Мы с Эльбертами семьями дружили. Еще мой дед во времена гражданской войны их крестил, чтобы защитить.
«Летом моя задача была – пасти коров. Их пара штук у нас было. Мешок с собой брал, там молоко и кусок хлеба. В обед жарко, пригнал коров и – на речку купаться. Так хорошо было...»
Коля был старшим ребенком, в семье их было пятеро. Голодными сильно не были, вспоминает Николай Константинович. Была корова – кормилица, пара десятков кур. Хозяйство было на матери. Дети помогали, как могли. Колина задача была – пасти коров. Их иногда две-три штуки было в семье. Мальчик брал с собой мешок с молоком и куском хлеба и шел в поля. В обед пригонял скот домой – отдыхать от жары, а сам с ребятишками бежал на речку. Рядом с домом протекала Унава, которая впадает в Днепр. Эти часы купания – одно из самых приятных детских воспоминаний Николая Зайченко.
Мама Николая Зайченко
– Отец был призван в армию. Но не в войска. Он был железнодорожник – стрелочник, строил железную дорогу. Его быстро взяли в плен. Сидел недалеко от Киева, близко от дома совсем. Их держали в лагере на улице Керосиновой. Там нефтебаза была. Он рассказывал потом, что там особенно тяжело было летом. Жара страшная и вонь. И курить нельзя. В какой-то день, когда евреев повели в Бабий яр на расстрел, фашисты построили пленных солдат и говорят: «Кто будет работать на немецкое командование, получит срок короче». Отец понял, что сидеть в этом лагере смысла нет, и вышел вперед. Получил паспорт – аусвайс. Но к счастью, ни дня на фашистов не работал. Из Фастова к нам милиционер приходил иногда, отец его водкой угощал. Так и дожили до 1943 года.
Брат отца был минометчиком, погиб в Прибалтике. Со стороны матери два брата были на фронте. Оба вернулись живыми.
О том, что идет война, селяне не забывали ни на день. Летом, вспоминает Николай Константинович, когда ночью выходили на улицу, было слышно, как где-то там, на востоке что-то гудит. В 1943 году по вечерам прилетали советские бомбардировщики, бомбили железнодорожный узел и сбрасывали листовки с надписью: «Люди, уходите!», предупреждали, что в такой-то день снова прилетят бомбить. И многие уходили.
– В сентябре 1943-го мы с отцом поехали в лес напилить бревен, чтоб сделать блиндаж, потому что кругом бомбят и стреляют. Там встретились партизаны. Сказали, что лес – народное хозяйство, нам нельзя его трогать. Мы поняли, уехали ни с чем. А 7 ноября пришли наши. За один день взяли Киев, Фастов и до Белой Церкви дошли. Рядом с нами больших боев не было. А вот за Белой Церковью, это 50 км от Киева, там погибла масса наших людей.
Брат отца был минометчиком, погиб в Прибалтике. Со стороны матери два брата были на фронте. Оба вернулись живыми.
О том, что идет война, селяне не забывали ни на день. Летом, вспоминает Николай Константинович, когда ночью выходили на улицу, было слышно, как где-то там, на востоке что-то гудит. В 1943 году по вечерам прилетали советские бомбардировщики, бомбили железнодорожный узел и сбрасывали листовки с надписью: «Люди, уходите!», предупреждали, что в такой-то день снова прилетят бомбить. И многие уходили.
– В сентябре 1943-го мы с отцом поехали в лес напилить бревен, чтоб сделать блиндаж, потому что кругом бомбят и стреляют. Там встретились партизаны. Сказали, что лес – народное хозяйство, нам нельзя его трогать. Мы поняли, уехали ни с чем. А 7 ноября пришли наши. За один день взяли Киев, Фастов и до Белой Церкви дошли. Рядом с нами больших боев не было. А вот за Белой Церковью, это 50 км от Киева, там погибла масса наших людей.
Николай Зайченко
– Моя мама, 1911 года рождения, рассказывала, что родители ее отца, моего деда, были умные. Ее брата, дяденьку Алешу, посылали учиться, а она пахала с отцом. В общем, все понимали, что учение – это важно. Детей всегда в школу отправляли. При немцах школа у нас в селе не работала. Так как я два класса уже закончил, бабушка Аня давала мне такую тетрадь-книжку, там я стихи Шевченко переписывал. Потом родители меня отправили в другое село к родственникам, учиться у гончара. А как в 1943-ем освободили нас, школы сразу открыли. Я вернулся. Учительницей моей была тетя, жена дядьки-минометчика, который в Томске учился и погиб. А после войны меня учила другая тетя – сестра матери, которая закончила училище в Киеве еще до войны и была учителем украинского языка и литературы. У нее была великолепная память. Она, как и другие девки, очень боялась при немцах показываться. Мазались грязью, чтоб некрасиво выглядеть, внимание их не привлечь. А иногда немцы устраивали засады – ловили юношей и девушек, отправляли в Германию как рабочую силу. В Фастове была комиссия, которая отбирала молодежь. Одним из ее членов был профессор Буйко. Мать моя, колхозница-крестьянка, как-то лечила этого профессора и знала его жену, детей. То сметанки свежей им приносила, то еще чего. Какие-то контакты были. Она взяла свою младшую сестру, привела к нему и говорит: вот, забирай. Ее посадили. Но ночью был какой-то свой полицейский, выпустили. Но через какое-то время ее все равно захватили. А через какое-то время и профессора этого живьем сожгли в школе.
Николай Зайченко в армии,
1950-ые годы
1950-ые годы
В конце сороковых годов пришли тяжелые времена. Людям было нечего есть, не во что одеться. В школу мог ходить только тот, у кого был кормилец. Как говорит Николай Константинович, ему повезло: у него был отец, он кормил семью. Поэтому мальчик ходил в седьмой класс. В соседнюю деревню за семь километров.
– Когда немцы наступали, они поставили у нас в клубе зенитный пулемет – то ли испанский, то ли еще чей-то, заграничный. Фашисты потом ушли спешно, а он остался. Мы ходили в школу мимо. В пулемете зарядов много осталось. Ребятишки их набирали. В школе курят, берут эти гильзы маленькие, расковыривают, папироску к ней приставляют и она загорается. Кинешь ее в сторону – и взрыв. Один мальчишка губу себе так разбил. Его потом тригубом называли. А парень на год меня старше играл в минометные маленькие гильзы с зарядом, без пороха. Он в дерево вставил, щелк – и остался без глаза. Много таких игр было. И брат мой так играл. Однажды, когда немцы еще у нас жили, мать моя как-то возилась на огороде с картошкой. Вдруг прибежал брат и стал активно ей помогать. Понятно, что не просто так, значит, натворил чего-то. А у него в дровах были спрятаны гильзы от патронов уже без пороха. Он с одним пацаном моего возраста ковырял их возле церкви. Брат пошел за железкой какой-то, а гильза взорвалась. И нет пацана. Вот брат и испугался.
– Когда немцы наступали, они поставили у нас в клубе зенитный пулемет – то ли испанский, то ли еще чей-то, заграничный. Фашисты потом ушли спешно, а он остался. Мы ходили в школу мимо. В пулемете зарядов много осталось. Ребятишки их набирали. В школе курят, берут эти гильзы маленькие, расковыривают, папироску к ней приставляют и она загорается. Кинешь ее в сторону – и взрыв. Один мальчишка губу себе так разбил. Его потом тригубом называли. А парень на год меня старше играл в минометные маленькие гильзы с зарядом, без пороха. Он в дерево вставил, щелк – и остался без глаза. Много таких игр было. И брат мой так играл. Однажды, когда немцы еще у нас жили, мать моя как-то возилась на огороде с картошкой. Вдруг прибежал брат и стал активно ей помогать. Понятно, что не просто так, значит, натворил чего-то. А у него в дровах были спрятаны гильзы от патронов уже без пороха. Он с одним пацаном моего возраста ковырял их возле церкви. Брат пошел за железкой какой-то, а гильза взорвалась. И нет пацана. Вот брат и испугался.
Как закончилась война Николай Зайченко не помнит. Единственная картина из мая 1945-го, которая появляется у него перед глазами, надпись на заборе, которую сделал его брат Леня: «Коля, войне конец! Леня».
Как закончилась война Николай Зайченко не помнит. Единственная картина из мая 1945-го, которая появляется у него перед глазами, надпись на заборе, которую сделал его брат Леня: «Коля, войне конец! Леня».
Из первых послевоенных лет хорошо помнит, как ждали отца из Киева с хлебом, а тот привез еще и мятных пряников – аромат до сих пор не забыл. Еще помнит, как сам собрал приемник. Брат Ленька тогда сожалел, что случилось это не во время войны, а то мальчишки могли бы всему селу сообщать, где сейчас идут бои и какова обстановка на фронте.
Из архива Николая Зайченко
Когда пришло время выбирать техникум, Николай остановил свой выбор на училище связи. Отучился в Киеве три года и пошел в армию.
– Сперва я пошел в армию на Украине. Потом нас построили, дали кожаные сапоги и ремень, и послали за границу. Приехали мы туда, 100 человек киевлян. Артиллеристы распределяли – кого куда. Меня никто не выбрал, потому что из оккупации. Но открыто об этом не говорили. Просто относились не так. Меня послали в комендантскую роту караульным, потом – рабочим на кухне. Мне не понравилась такая служба. Я пошел сам искать себе место радиста в немецком гарнизоне. Рассказал командиру, что три года в техникуме проучился, что-то знаю. Он отправил меня еще доучиться. Туда меня радиомастером и забрали.
– Сперва я пошел в армию на Украине. Потом нас построили, дали кожаные сапоги и ремень, и послали за границу. Приехали мы туда, 100 человек киевлян. Артиллеристы распределяли – кого куда. Меня никто не выбрал, потому что из оккупации. Но открыто об этом не говорили. Просто относились не так. Меня послали в комендантскую роту караульным, потом – рабочим на кухне. Мне не понравилась такая служба. Я пошел сам искать себе место радиста в немецком гарнизоне. Рассказал командиру, что три года в техникуме проучился, что-то знаю. Он отправил меня еще доучиться. Туда меня радиомастером и забрали.
– Я подумал: раз нахожусь в Германии, я должен хоть немножко знать их немецкую культуру. И стал изучать язык. Сам. За окном у меня был киндер гарден – детсад. У ребятишек спрашивал: «Как зовут? Ингрид». Они: «А тебя?» Говорю: «Николай». У них не получается. И я стал говорить проще – Фридрих. С тех пор меня все там Фридрихом и звали, все три года службы.
Николай Зайченко служил в небольшом городке Финстервальд. Постепенно он сам выучил немецкий, а позже – даже стал переводчиком, его часто отправляли как представителя от части на задания.
– Был момент, когда немцы в Германии бастовали. После этого командование решило, что надо нашим солдатам общаться с немцами и налаживать культурные связи. Чтобы те после войны увидели, что мы – нормальные люди. Наши ребята пели и танцевали, местные – тоже. Я был переводчиком у них. Помогал в поиске документов нашим солдатам, ходил с ними в городской совет. А лейтенантской жене помогал шубу цигейковую покупать в магазине. Это тоже привилегия была – никому не разрешалось покидать часть, а я выходил.
Николай Зайченко служил в небольшом городке Финстервальд. Постепенно он сам выучил немецкий, а позже – даже стал переводчиком, его часто отправляли как представителя от части на задания.
– Был момент, когда немцы в Германии бастовали. После этого командование решило, что надо нашим солдатам общаться с немцами и налаживать культурные связи. Чтобы те после войны увидели, что мы – нормальные люди. Наши ребята пели и танцевали, местные – тоже. Я был переводчиком у них. Помогал в поиске документов нашим солдатам, ходил с ними в городской совет. А лейтенантской жене помогал шубу цигейковую покупать в магазине. Это тоже привилегия была – никому не разрешалось покидать часть, а я выходил.
С тех времен у Николая Зайченко сохранился русско-немецкий словарь, купленный в Германии, и армейский дневник, который он вел во время службы.
После армии Николай Константинович получил диплом радиоинженера, по распределению приехал в Томск и стал одним из создателей местного телевидения. Больше 50-ти лет проработал он на ГТРК. 23 из них был директором Томского радиотелецентра. Его знали буквально на всех телестудиях страны, потому что у томича была особая интуиция на перспективные разработки. Благодаря его стараниям на томском телевидении была создана уникальная техническая база.
После армии Николай Константинович получил диплом радиоинженера, по распределению приехал в Томск и стал одним из создателей местного телевидения. Больше 50-ти лет проработал он на ГТРК. 23 из них был директором Томского радиотелецентра. Его знали буквально на всех телестудиях страны, потому что у томича была особая интуиция на перспективные разработки. Благодаря его стараниям на томском телевидении была создана уникальная техническая база.
Выйдя на пенсию, Николай Константинович стал инициатором компьютерных курсов для пожилых людей. Благодаря ему около сотни бабушек и дедушек умеют пользоваться гаджетами: читают новости, отправляют электронные письма, общаются с друзьями в соцсетях.
Фотографии - архив Николая Зайченко, Александр Сакалов, Татьяна Бемлер.
Рисунки - Евгений Мищенко.
Июль 2021.
Фотографии - архив Николая Зайченко, Александр Сакалов, Татьяна Бемлер.
Рисунки - Евгений Мищенко.
Июль 2021.