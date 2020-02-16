«Отправить в Ложок значило отправить на смерть»

«Специально для этой поездки я составила карту, — говорит Агнешка Каниевска. — Обозначила точками места, которые были связаны с поляками, сосланными в начале 1940-х в Новосибирскую область (в то время в ее состав входили Томская и Кемеровская области). Информацию брала из открытых источников, документов и воспоминаний. Есть несколько точек в самом Томске. Например, на улице Розы Люксембург, 48 во время войны работал польский детский дом
. На Черемошниках был лагерный пункт, где работали поляки. А мы решили посмотреть, что осталось от рабочего поселка, в котором ссыльные занимались заготовкой древесины».