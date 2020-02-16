«Отправить в Ложок значило отправить на смерть»

Смертность в Ложке была высокая. Люди умирали от туберкулеза и силикоза. За невыполнение плана лишали пищи. С умершими не церемонились — хоронили в общих рвах.



«Там, где сейчас бьет источник Святой ключ, по обе стороны от дороги в березняках были захоронения, — говорит Галина Гриненко. — Никаких гробов не было. Вначале были гробы, а потом не хватало. Умерших укладывали и закапывали. Все знали, где эти захоронения. На месте одного из них в 70-х годах построили завод. Мне товарищ рассказывал, что он с друзьями там черепом играл, катали вместо мячика. Почему не выкопали кости, когда стали завод строить? Мы потом этот вопрос задавали, нам ответили: там политических не так много было, в основном уголовники — что им, памятник ставить?».

