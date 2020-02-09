Отключение: к пятилетию убийства телекомпании ТВ2

Истории

Что это было?

Пять лет назад в ночь с 8 на 9 февраля 2015 года телекомпанию ТВ2, к тому моменту четверть века работавшую в Томске, окончательно лишили эфира. Уничтожение телекомпании было результатом спецоперации, тянувшейся около полугода. В апреле 2014 г. под предлогом поломки фидера телекомпания лишилась эфира в первый раз. Так называемый ремонт фидера связистами (томским филиалом РТРС – директор Владимир Юршин), который параллельно сопровождался угрозами Роскомнадзора лишить ТВ2 лицензии на вещание за отсутствие ее в эфире, затянулся на полтора месяца. После того, как начались акции в поддержку ТВ2, сопровождаемые кампанией во многих СМИ, фидер вдруг скоропостижно заработал. Но ненадолго. В конце года РТРС (генеральный директор – Андрей Романченко) расторг с ТВ2 договор на вещание. «Руководство ЗАО «Телерадиокомпания ТВ-2» вышло за границы допустимого между деловыми партнерами», – так объяснили связисты свои действия. Роскомнадзор (руководитель – Александр Жаров) заявил, что выданная ТВ2 накануне лицензия на вещание была технической ошибкой. А антимонопольное ведомство (глава Томской УФАС Владимир Шевченко) уклонилось от решения вопроса о нарушении связистами антимонопольного законодательства. Дело ушло в суды. ТВ2, между тем, отключили от эфира. Десятки сотрудников телекомпании потеряли работу и были сокращены.

Кто это устроил?

В настоящий момент известно, что решение об уничтожении телекомпании принималось на уровне администрации президента РФ. Далее вопросом занимались силовые структуры, а Роскомнадзор и РТРС затем исполнили, что было приказано.

Как это восприняли в Томске?

Жители города зимой 2014-15 гг. организовали три массовых митинга в защиту телекомпании. На каждом из них присутствовали по 3-4 тысячи человек. Было направлено также письмо с протестом против отключения телекомпании в администрацию президента РФ (около 20 тыс. подписей). Со времен пикета против монетизации Томск не знал таких массовых протестных акций. Однако мнение протестующих не было принято во внимание.

Какова была позиция местных властей?

И региональная, и городская власть послушно повторяли спущенную сверху версию о «конфликте хозяйствующих субъектов», прекрасно зная, что в реальности ТВ2 лишают эфира за неподконтрольную властям редакционную политику.

«Я против любых попыток перевода коммерческих споров в политическое русло. Хочу подчеркнуть, что ТВ-2 имеет юридические и финансовые отношения с Томским ОРТПЦ – филиалом федерального учреждения. Именно поэтому ТВ-2 логично решать возникшие проблемы со своими контрагентами, причём юридическими, а не пиаровскими инструментами», - губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

«Действительно, на ТВ-2 очень профессиональный коллектив журналистов. Но власть свою позицию обозначила еще тогда, летом. И сказала: «Коллеги, давайте работать в правовом поле». Нельзя эту историю выносить в плоскость исключительно политическую. Это неправильно… Я думаю, что проблема кроется именно в умении договориться со всеми ключевыми игроками на этом рынке. Сейчас существует спор хозяйствующих субъектов. Да, один из них монополист. Как власть может вмешаться? Сказать: «Вы этот бизнес не трогайте»? И что? Я серьезно говорю, ситуация непростая. Но мы же все время говорим, что не нужно, чтобы власть откровенно вмешивалась», - спикер областной Думы Оксана Козловская.

«ТВ2 и ОРТПЦ надо договариваться, но действовать при этом опираясь на закон, в рамках деловых отношений, не выходящих за границы приличия»,– Иван Кляйн, мэр Томска.

Какова была позиция медиа?

Десятки федеральных, провинциальных и зарубежных медиа сообщали о том, что российские власти уничтожают телекомпанию с четвертьвековой историей, пытались поддержать ТВ2. Однако эта поддержка не предотвратила уничтожения телекомпании после того, как наверху было принято соответствующее политическое решение. В Томске были коллеги, которые профессионально рассказывали о происходящем с ТВ2 от начала до конца и поддерживали ее. Были те, кто отрабатывал заказ и писал о «конфликте хозяйствующих субъектов», о том, что ТВ2 просто пиарится, а также о мифических деньгах Госдепа, на которые телекомпания существует. Были и такие томские медиа, которые просто не заметили уничтожения телекомпании и митингов горожан в ее поддержку.

Что было потом?

В течение следующего года Роскомнадзор стал отказывать в продлении лицензий радиостанциям, входящим в Томскую медиагруппу (медиахолдинг, созданный на основе ТВ2). Предлогом для отзыва лицензий стало «второе гражданство» учредителя радиостанций Виктора Мучника (главного редактора ТВ2). Контролирующие инстанции требовали от него доказать отсутствие второго гражданства. Поскольку процедура такого доказательства в законах не установлена, а гражданином какого именно государства является главный редактор ТВ2, Роскомнадзор не уточнил, лицензии отбирать оказалось несложно. Томская медиагруппа была уничтожена.

А что суды?

Суды решали, как было приказано. А если по недосмотру решали в пользу ТВ2… потом все равно решали, как приказано.

Что сейчас?

В течение пяти лет ТВ2 (сейчас это полтора десятка сотрудников) работает только в Сети. Лицензия СМИ Роскомнадзором у ТВ2 также отозвана (все то же мифическое второе гражданство главного редактора). Журналистов ТВ2 под этим предлогом периодически пытаются не допустить на какие-то мероприятия с участием властей либо отказывают им в комментариях. Рекламодателям иной раз намекают на нежелательность сотрудничества с ТВ2 (впрочем, очень многие вполне благополучно продолжают работать с нами, и правильно, и спасибо им за это). А к нам по-прежнему обращаются горожане, когда им надо рассказать о какой-то своей проблеме в надежде на ее решение. Мы рассказываем. И нередко эти рассказы помогают. «ТВ2 всегда с вами!» по-прежнему. Как и три десятка лет назад.

Подробнее обо всем – здесь: Как закрывали ТВ2 и в фильме Мелани Бачиной Аномалия