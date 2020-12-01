«От ВИЧ вас защитит только презерватив»

Истории

1 декабря во всем мире отмечается День борьбы со СПИДом. Маргарита Логинова — новосибирская журналистка издания Тайга.инфо и волонтёр «Гуманитарного проекта». В феврале этого года другой журналист Юрий Дудь снял об эпидемии ВИЧ в России, героями которого стали Рита и ее партнер Сергей. Их пара называется дискордантная, то есть в ней один из партнеров — с ВИЧ. Мы поговорили об этом фильме Дудя, о том, могут ли ВИЧ-позитивные люди строить семьи, и о том, что нужно всегда использовать презервативы.

Фото: предоставлено Ритой Логиновой

— В этом году ты и твой партнер Сергей стали героями фильма Юрия Дудя про ВИЧ. Это как-то повлияло на вашу жизнь? Что писали люди после фильма? Хейта много было?

— На удивление, хейта было не очень много, который лично мне был адресован. Я не суперпопулярная персона, не ведущая и не актриса. И меня не так много людей знают в лицо. Но после фильма стали узнавать. В магазине или на детских площадках могут поздороваться и сказать: о, я видел Дудя, вы классные ребята, молодцы. И комментариев в том же Ютубе было больше позитивных. Было еще много новостей по мотивам фильма и в СМИ Новосибирска, и в других СМИ. Понятно, что некоторые писали всякие гадости, но большинство людей совершенно нормально все это восприняло. Я не столкнулась с таким негативом, который выбил бы меня из колеи. Большое спасибо Юрию Дудю, что он уделил внимание этой теме. Другое дело, что одного фильма мало. Понятно, что Дудь — лидер мнений. Но чтобы ситуация с ВИЧ-инфекцией как-то поменялась, чтобы люди стали больше заботиться о своем здоровье и стали по-другому относиться к людям с ВИЧ-статусом, надо чтобы такие фильмы выходили по три штуки каждый год.

Фото: скриншот фильма Юрия Дудя "ВИЧ в России"

— Давно ты занялась темой ВИЧ? Как в ней оказалась?

— Я больше десяти лет в журналистике, и большую часть этого времени я пишу на социальные темы. Пишу про сложные ситуации, в которые люди попадают. Мне это интересно. И пять лет назад мои коллеги из федеральных изданий посоветовали мне обратить внимание на ситуацию со СПИД-центром Новосибирска. Что там огромные очереди и перебои с лекарствами. И что про ВИЧ в Новосибирске очень мало пишут, хотя Сибирь — один из самых пораженных макрорегионов в стране. Я прислушалась, начала узнавать, что происходит в СПИД-центре и как живут люди с ВИЧ. Потихоньку втянулась. С тех пор довольно много всего поменялось, в том числе при помощи активистов и СМИ. И я как начала писать, так не могу теперь перестать. И все этические нормы нарушила, с одним из своих спикеров даже стала жить вместе и сделала ребенка.

— Тема тяжелая. Истории непростые. Сильно устаешь от нее?

— Устаю ли я? Тут речь можно вести в принципе о профессиональном выгорании. Если ты постоянно на какие-то сенситивные темы пишешь или рассказываешь, то понемногу накапливается усталость. Я стараюсь брать паузу, если чувствую, что не хватает внутреннего ресурса так же хорошо свою работу делать. К тому же два года назад я родила ребенка и взяла паузу в журналистике. Пока официально в декрете. Пытаюсь совмещать создание контента как журналист и работу в профилактике ВИЧ. Иногда кажется, что устала, но тогда надо поспать, отдохнуть и с новыми силами в бой. Ну и если тебе интересно о чем-то писать или рассказывать, то не нужно себе в этом отказывать. Так я себе говорю и думаю, и так стараюсь делать. Стараюсь переключать свой фокус с темы на тему и таким образом отдыхать.

— Как и где ты познакомилась с Сергеем? Когда узнала о его статусе?

Наше знакомство с Серёжей состоялось на почве журналистики в контексте ВИЧ-инфекции. Министерство здравоохранения Новосибирской области собирало пациентов на общественные слушания о судьбе Центра СПИДа. На это собрании было много ВИЧ-позитивных новосибирцев, сотрудников НКО, журналистов. В какой-то момент встал молодой человек и начал задавать министру здравоохранения важные и интересные вопросы. Я после слушаний подошла к нему и тоже задала несколько вопросов. Потом мы с ним несколько раз виделись «в полях», потому что ситуация со СПИД-центром не решалась и поэтому он планировал выходить на пикеты. Для понимания: ВИЧ-позитивные люди не стремятся показывать свое лицо и рассказывать, что они живут с ВИЧ, потому что ВИЧ до сих пор стигматизируемый диагноз. И человек с ВИЧ, которые занимает довольно устойчивые социальные позиции, может этих позиций лишиться. Потерять работу, близкое окружение, друзей. Сережа был настолько смелым, что не побоялся выйти на пикет. Пообщаться от лица ВИЧ-позитивного сообщества с журналистами. Я на пару его пикетов сходила как журналист, и потом мы стали проводить время вместе за рамками журналистской истории. Сейчас нужно отдельно подчеркнуть, что я не буду теперь брать у него комментарии, чтобы избежать конфликта интересов. И если он очередную кашу заварит, то передам эту чудесную персону своим коллегам.

Фото: tayga.info

— Понятно, что у вас счастливая история, которая сможет показать другим людям, что ВИЧ не приговор, что можно строить отношения и даже рожать детей. Но тема стигматизации до сих пор актуальна. Часто приходится сталкиваться?

— По мотивам фильма Юрия Дудя был один материал на одном из новосибирских сайтов, где авторы поддержали такую идею, что вот, «вы сами кололись, с кем попало спали, а теперь требуете бесплатного лечения». От нас, от налогоплательщиков. Понятно, что мне такая тема не близка. Потому что мы все разные, мы все в жизни переживаем интересные ситуации, мы все делаем ошибки, никто от этого не застрахован. Понятно, что поначалу большая часть эпидемии в России была сопряжена с группами, которые больше уязвимы к ВИЧ. Это люди, употребляющие инъекционные наркотики, мужчины, практикующие секс с мужчинами, и люди, вовлеченные в коммерческий секс.

Наверное, очень легко взять и огульно презирать всех этих людей. И думать, что я такой классный, хороший и замечательный и со мной такого не случится. У нас у всех разный социальный старт. И на то, как наша жизнь сложится, может повлиять много обстоятельств. Например, какие у нас были отношения в семье, в каком районе города мы жили, какой темперамент у нас самих. То есть то, на что мы никак повлиять не можем. И не стоит сваливать все социальные грехи на одного отдельного человека. Мне кажется, то, что с нами происходит, это происходит не потому, что мы такие и мы в этом виноваты, а потому, что мы в таких обстоятельствах оказались. Так же и с ВИЧ. Считать, что, если ты раньше кололся, то и помирай на обочине, как собака, и мы ничем тебе не поможем, кажется мне ужасным детерминизмом, и такого существовать не должно. Давайте работать с конкретной ситуацией. Когда-то человек употреблял, сейчас у него ВИЧ-инфекция. И если мы скопом отказываем ему в социальной поддержке и медицинском сопровождении и бросаем на произвол судьбы, то он умрет. А это уже трагедия, поскольку я считаю, что ценность каждой жизни абсолютна. И до того, как он умрет, то успеет по ходу жизни подвергнуть риску заражения еще какое-то количество людей. Благополучие общества зависит от благополучия человека с ВИЧ. Если он спокойно и без препятствий посещает медицинское учреждение, спокойно получает АРВ-терапию и придерживается этой терапии, то он перестанет быть маленьким двигателем эпидемии..

Наверное, это нужно помнить каждому человеку, который сомневается в том, нуждаются ли эти люди в каком-то особом подходе. Окей, можно сравнивать людей, живущих с ВИЧ, с людьми, живущими с другими какими-то хроническими заболеваниями. Но дело в том, что диабет, гипертония не передаются половым путем и остаются в человеке. А если человек с не подавленной вирусной нагрузкой, то есть тот, кто не принимает терапию, да еще и не знает о своем ВИЧ-статусе, начинает заниматься незащищенным сексом, то вот нам, пожалуйста, новый случай ВИЧ. И так это работает.

Что хорошего узнали люди из фильма Юрия Дудя, так это то, что есть терапия. И что она бесплатная и в большинстве случаев доступная. И ты можешь своими ногами, если ВИЧ, конечно, не сопряжен с другими тяжелыми заболеваниями, пойти и получить таблетки. И дальше жить спокойно. Долго и счастливо. Другая хорошая новость, которая уже известна во всем мире, но почему-то в русскоязычном мире подвергается сомнению, что презерватив — это эффективная мера защиты от инфекции. Но это правда так и есть. Надеваешь презерватив, правильно его используешь, перед этим ознакомившись с инструкцией, а не ищешь себе оправданий, что ты находишься в бурной страсти, или пьяный, или купить не успел. Презерватив надо использовать каждый раз, когда занимаешься сексом с партнером, про которого тебе ничего не известно. К незащищенному можно переходить, когда вы оба сдали анализы на ЗПП и ВИЧ и решили завести детей. Или нашли другой способ контрацепции. Вот, собственно, и все. Презерватив —и вы счастливы и защищены от инфекций. И это почему-то подвергается сомнению.

— Знаешь, люди до сих пор не знают многое про ВИЧ, я, когда готовилась к эфиру, узнала, что моя подруга не знает про понятие «вирусная нагрузка». Очень много пишут ведь про ВИЧ, но информированность так себе. Почему? Может быть, люди просто не хотят знать про это, подсознательно отстраняются от информации?

— Однажды люди открыли, что Земля круглая, и какое-то количество лет не могли поверить, что это правда. И тех людей, которые знали о том, что Земля круглая, подвергали остракизму и смерти. Здесь какая-то похожая история. К сожалению, ВИЧ – хроническое заболевание с таким шлейфом страхов и мифов, от которых так просто не избавиться. И нужно доносить до общества при помощи СМИ, врачей, людей с ВИЧ, что «неопределяемый значит непередающий». Если количество вируса в организме таково, что даже тест-система перестает его определять, то это не значит, что человек излечился. Это значит, что удалось остановить развитие ВИЧ-инфекции настолько, что она не влияет на качество жизни. Не заболеешь туберкулезом или пневмонией, которые ухудшат состояние твоего здоровья. Я это вижу по своему партнеру. Живет и живет, пьет свои таблетки. Нет побочек. Не худеет. Я бы никогда не подумала, глядя на Сережу, что у него ВИЧ. Есть же стереотип, что это впалые щеки или что-то еще. Но люди с ВИЧ — это крепкие парни и пышущие здоровьем девушки. И это прекрасно. И не передают вирус. И это обстоятельство поможет людям с ВИЧ планировать детей, не прибегая к репродуктивным вспомогательным технологиям. При этом, я, конечно же, не призываю заниматься незащищенным сексом, просто информирую о том, что такое «неопределяемая вирусная нагрузка».

Фото: foryoulive.ru

— Когда ты сама рожала, у тебя не было страха по поводу отношения врачей?

— У меня были сомнения, как к этому могут отнестись. Да, у меня нет ВИЧ-инфекции, но вот мой партнер ВИЧ-позитивный, мало ли чего. Может быть, где-то отзеркалится. Я думала, что ко мне как-то не так могут отнестись. Например, в женской консультации или потом в роддоме. Но я подготовилась, Сергей пошел в СПИД-центр и взял справку, что у него неопределяемая вирусная нагрузка и про иммунный статус. И с ней я пошла к своему гинекологу и говорю, что такая ситуация, и она такая: ну понятно, класс, спасибо. И я такая: что, даже косо не посмотрите, потому что по-всякому бывает. Она: ну бывает и бывает. На этом наше с ней общение по этому поводу закончилось. Не считая случаев, когда я намеренно поднимала тему, чтобы чем-то поделиться. Что есть равные консультанты, которые помогают женщинам с ВИЧ принять свой диагноз и не сорваться в истерику и панику. И что эти женщины готовы работать в женских консультациях и вот вам визитка, если кого-то встретите, кто окажется в трудной ситуации. И в роддоме тоже ничего такого не было. Единственное, мне давали в роддоме профилактическую терапию, если вдруг я попала в период так называемого «окна», и ребенку, пока не пришли его анализы. Когда пришли анализы, и оказалось, что у нас нет ВИЧ, профилактический сиропчик ему давать перестали. Но даже если бы у меня был ВИЧ и я пила бы терапию, то смогла бы тоже родить здорового ребенка.

Фото: предоставлено Ритой Логиновой

— Кстати, про информированность, расскажи про свой подкаст «Одни плюсы»?

— Я тешу себя мыслью, что, хоть я и журналист в декрете, но все равно журналист. И как молодая мать, которой не хватает времени читать, начала слушать подкасты. И стала искать, есть ли подкасты, посвященные теме ВИЧ. И оказалось, что их очень мало. И мне хотелось рассказывать истории людей. И я начала это делать. В каждом выпуске подкаста «Одни плюсы» есть классный герой, который живет с ВИЧ и у которого есть интересная жизненная история. Один из них много лет употреблял наркотики, потом перестал и сейчас работает равным консультантом и помогает другим. Другой – Юрий Исаев — первый подросток с ВИЧ, который в 16 лет рассказал о своем статусе. Третья героиня — моя подруга Таисия, которая с 18 лет живет с ВИЧ. Она какое-то время собиралась умирать, но потом передумала и начала принимать терапию. Я планирую этот подкаст продолжать. 1 декабря выйдет второй сезон с новыми замечательными героями. Его можно послушать на любой платформе, и в Apple, и в Castbox, в соцсети «ВКонтакте», и даже на Яндекс.Музыке.

— Расскажи, пожалуйста, про свою организацию «Гуманитарный проект»? Чем она занимается, какие проблемы сейчас, в период пандемии, становятся актуальными?

—«Гуманитарный проект» уже лет 20 занимаются профилактикой ВИЧ. Кстати, в Томске тоже есть подобная НКО, которая занимается тем же самым. Все НКО, занимающиеся темой ВИЧ, учатся друг у друга, ездят в гости перенимать опыт и обмениваться знаниями. И это круто. Я вижу, что внутри НКО-сообщества есть большая поддержка, желание помогать друг другу и своим подопечным.

Так, в «Гуманитарном проекте» есть свои горячие линии, куда может позвонить любой человек и задать свои вопросы (прим. ред. – телефон горячей линии: 8-383-209-02-18). Информации про ВИЧ много, но если не уметь плавать в информационном пространстве, то легко можно утонуть в ВИЧ-диссидентстве. Начитаться про то, что ВИЧ – выдумка западных агентов, фармкомпаний и инопланетян. И что ВИЧ не существует. К сожалению, такой информации в интернете довольно много. Самое обидное, что люди, которые проводят в жизнь такие идеи, живут без ВИЧ. Но почему-то их харизмы и убедительности хватает, чтобы воздействовать на людей, которые с этим диагнозом живут, и склонить их на свою сторону. И из-за этого много смертей, потому что не принимают терапию и умирают от невылеченных, сопутствующих ВИЧ-инфекции заболеваний. Люди, которые работают в «Гуманитарном проекте», противостоят всей хтони.



Отвечают на вопросы, делятся своими навыками с ВИЧ-позитивными людьми и с другими организациями. Мне кажется, это большое дело. Конечно, таких организаций, как «Гуманитарный проект», в каждом городе-миллионнике должно быть по меньшей мере три. Чтобы иметь возможность и ресурсы работать не только с уязвимыми группами, но и с остальным населением. Потому что мы видим большой прирост случаев с ВИЧ за счет половой передачи. Это значит, что люди не умеют и не хотят пользоваться презервативами. И для них ВИЧ — это не с ними. А где-то далеко. Но это может случиться с каждым, кто пренебрегает презервативами. Берегите себя, пожалуйста.



Совсем недавно я консультировала мужчину из Томска, который спросил, что делать, если у них в коллективе есть ВИЧ-позитивный сотрудник. И какие меры нужно принимать, чтобы избежать инфицирования. Я ему сказала, что если вы узнали, что ваш сотрудник с ВИЧ, то нужны такт и поддержка, если есть на этой запрос. В быту использование общих предметов, если это не один шприц на всю компанию, никакой опасности не представляет. Он сказал спасибо. Потому что там был вопрос про общее сиденье унитаза, и я постаралась часть мифов развеять.

Есть и проблемы. Ковид лег непосильным бременем на все здравоохранение в регионах, может быть, только в Москве чуть получше. Что кардинально изменилось для «Гуманитарного проекта»: они вместе с Центром СПИДа поддерживали работу мобильных лабораторий, которые каждую неделю выезжали в разные точки города и области. И каждый желающий при помощи экспресс-тестирования мог узнать свой ВИЧ-статус. И сейчас выезды тест-мобилей прекратились, потому что собирать людей вместе, даже в очереди, не очень хорошая идея. Когда эпидемиологическая обстановка поменяется в лучшую сторону, мобильные лаборатории снова начнут работать. И можно будет этот низкопороговый тест на ВИЧ возобновить для людей. Но при этом если человек все же узнал о своём ВИЧ-положительном статусе, то с помощью «Гуманитарного проекта» он сможет получить необходимую поддержку для похода в СПИД-центр.



Фото: www.facebook.com/ngohumanitarianproject/

— Нам написали, что после просмотра фильма Юрия Дудя можно сделать вывод, что люди с ВИЧ — это либо наркоманы, либо их сожители. Вы согласны с этим?

Только наивный человек может думать, что люди, употребляющие или употреблявшие наркотики, являются изолированной группой. Которая живет в собственном загоне и никак с общей популяцией не смешивается. Ну представьте, человек в юности что-то употреблял, потом перестал, удачно социализовался, и уже ничего не выдает в нем бывшего «наркошу», как писали про Сережу в некоторых комментариях, и такой красивый, модный и с работой начинает создавать семью. С девушкой, у которой он единственный партнер. Они начинают встречаться и планировать семью. Зачинают ребенка. Она приходит в женскую консультацию, сдает анализы, и выясняется, что у нее ВИЧ-инфекция. От ее молодого человека, который много лет ничего не употребляет. Максимально социализировался. Но вот была у него такая история в прошлом. Кто его сейчас наркоманом назовет, у кого сейчас язык повернется? Но мы, отгораживаясь от группы, например, людей, употребляющих наркотики, хотим верить, что это нас не коснется никогда. А это может коснуться. Это еще и история про то, как вступать в незащищенные сексуальные отношения с человеком, предварительно не узнав о состоянии собственного здоровья и здоровья партнера. Многие же свой ВИЧ-статус просто не знают: предпочитают не знать или просто нет возможности провериться на ВИЧ.

Фото: vsilah.ru

Во-вторых, как говорит самая свежая статистика, основной путь передачи ВИЧ — половой. Что-то мне подсказывает, что люди, сидящие в федеральном Минздраве или Центре СПИДа и говорящие, что эпидемия ВИЧ приняла генерализованный характер, они имеют в виду то же, что и я. Сейчас уже все равно, с кем вы имеете незащищенный секс. Даже если ваш партнер не выглядит как человек из очень незащищенной категории людей, это вас ни от чего не защищает. А если вам так удобно считать, что это всего лишь удел наркоманов и их половых партнеров, то считайте сколько угодно. Это вас ни в коей мере не защитит. Защитит вас только свой стерильный шприц и презерватив. Вот и весь мой ответ.

У Дудя хороший подбор героев. Я ему только салютую, потому что у него снялись люди с интересным жизненным опытом. Юра показал, что любые жизненные обстоятельства можно преодолеть. И что ничто не дает права ставить на человеке крест и считать, что он не достоин человеческого к нему отношения. Вот об этом и фильм Дудя.

От редакции: в Томске тоже есть НКО, которая занимается профилактикой ВИЧ – это фонд «Сибирь-СПИД-Помощь». Они также консультируют людей и делают тесты на ВИЧ.