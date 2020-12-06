"Понятно, что я хочу зарабатывать, жить тоже хочется. Недавно была клиентка, она говорит, бизнес же не может быть благим делом. Я говорю, как это? Вот такое понимание бизнеса у нас. Я хочу зарабатывать, но я хочу выбирать, как я это делаю. Как-то мальчик иностранец зашел, у нас была акция "все по 30". Он не понимал и протягивал 700 рублей, я отдала ему сдачу, он глаза округлил. Если бы цель была только заработать, я бы эти деньги забрала и все. Никто никогда не берет никаких расписок с меня, доверяют. А сама я верю в закон бумеранга и понимаю, что сегодня стянул рубль, а завтра с тебя спишут во много раз больше. Народ энергетику все равно чувствует, поэтому так вот может все и идет", - рассуждает Юлия.



Покупатели здесь могут спокойно ходить по залу, дети могут трогать все, что угодно, студенты часто приходят в библиотечный отдел и просто полдня читают книги, а творческие девушки устраивают фотосессии, составляя образы из "свалочных" вещей. И найти, как говорит Юля, можно почти все, попадает самое разное.



"У нас был один адрес, отдавали квартиру дедушка и отец, вояки. Вывозили мы ее много и долго, весь зал был завален. Было очень много личных бумаг и архивов, вперемешку хорошее-плохое. Два года прошло, я до сих пор его вещи не перебрала. Такой человек этот был дотошный, везде жалобы писал. В одном письме пишет, что не может купить какой-то порножурнал. Ему отвечают, что на СССР идет ограниченная партия, ничем помочь не можем", - смеется Юля.

