Добрые новости
06 декабря,
2020
тв2
От кружки до раритета
О том, как живет томская "Свалка" и что там можно найти
Бабушкин сервиз с ручной росписью, винтажный пиджак, пленочная или вполне современная камера - здесь есть буквально все. Предметы можно купить почти за бесценок, а можно просто побродить, как по музею, и вспомнить историю через вещи, которые могли легко оказаться на помойке, но здесь продолжают жить. Поговорили с создательницей томской "Свалки" о том, какой философский смысл у копания в "хламе", о социальном бизнесе и осознанном потреблении.
"У тебя такое образование, а ты в хламе копаешься"
"Свалка" расположилась в подвальном помещении на Ленина, во дворах политеха. Здесь и встречаемся с создательницей проекта Юлией Коверко. Большую часть дня она проводит тут, вместе с помощниками разбирает вещи. Все они попадают сюда из домов томичей. Каждый может позвонить, оставить заявку на вывоз. Говорит, единственное, что требуется от человека - сложить ненужное в пакеты. Юлия или кто-то из помощников забирают их на своей машине, а за вещи можно получить небольшое вознаграждение.
Принимают все: одежду, посуду, технику, книги, игрушки. Выборочно только мебель - все было бы просто некуда ставить. Заявки на вывоз поступают им каждый день, сейчас людям даже приходится какое-то время ждать своей очереди.

"Когда-то мы начинали Свалку с того, что у знакомой на территории был старый дом, где никто не живет, вывозили оттуда. Потом мы сняли помещение, перевезли все в него", - рассказывает Юля.
"Свалка" как проект в Томске стартовала летом 2016 года. Юля Коверко говорит, что тогда недавно вернулась в родной Томск после жизни в Питере и Калининграде, сидела в декрете с дочкой и думала, чем бы заняться в жизни дальше. По образованию она юрист, до декрета работала адвокатом и "карьера шла в гору", но "возвращаться в белые воротнички не хотелось". Как-то совершенно случайно она увидела на "Первом канале" сюжет про московскую "Свалку" и загорелась идеей.

"Вообще, изначально "Свалка" стартапнула в Москве, а я случайно увидела репортаж, стало интересно. До этого думала в этом направлении, но не додумывала, у меня бабушка все время, пока я была маленькая, работала в комиссионном магазине. Может, еще оттуда ноги растут. Потом съездила в Москву, а в июне запустились. <...> Здесь важна концепция, начать много людей хотели в свое время, но я всегда спрашивала: "Зачем вы идете? Если вы идете тупо зарабатывать деньги, это надо еще умудриться их тут заработать". Тут концепция полезного потребления и минимизации отходов, которые уходят на мусорные полигоны", - объясняет она.
Тогда Юля сняла помещение на проспекте Мира и начала бизнес. Вспоминает, в первый год у нее было только пять выходных, а завалы вещей разбирали порой и до трех часов ночи. На окупаемость бизнес вышел через полтора года. Знакомые и домашние идею не поддерживали, но бросить не хотелось ни разу.

"Я не жду никогда, как это раньше было, пятницы, выходных. Поначалу ловила себя на мысли, что на работу хожу в кайф. И сомнений никогда не было, хотя многие мне говорили, что ничего не получится, все это утопия, так как деньги лились в бизнес, а не из него. Мне мама говорила постоянно, только год-полтора как перестала, мол, у тебя такое образование, а ты в хламе копаешься. Но в силу своей твердолобости я никого не слушала, люблю это дело", - говорит Юля.
Даже пожар, который случился в первом помещении "Свалки", не сломил. Юля вспоминает, что тогда сгорело абсолютно все. Поддержка пришла совершенно неожиданно - люди, которые уже знали "Свалку", начали сами собирать деньги на восстановление и скидывать на карту. После Юля нашла другое помещение, и после пожара новая барахолка образовалась буквально за неделю.

"Меня очень поддерживают люди, которые сюда приходят. Я думаю, мы единственный магазин, в котором оставляют чаевые. Человек приходит, покупает что-то за 50, дает сто и сдачу не берет. Греют люди и отзывы, кажется, дело нужное делаем", - улыбается Юлия.
Несмотря на то что "Свалок" в России несколько, томская работает не по франшизе. После того как основатель проекта продал бизнес, у центральных свалок изменилась концепция, а томская и красноярская сохранили прежний дух. Без франшизы этот абсолютно новый для Томска бизнес начинался тут с нуля. Юля говорит, что московская и питерская "Свалки" ориентированы на хипстеров, у нас же эта история не работает.

"Все методы, которыми они привлекали людей, в Томске не зашли. Мы начинали с детей. Проводили детский праздник: это был День Святого Валентина, была тема "Возлюби ближнего своего". Не только мальчик-девочка, у нас тут бегали и животные, собаки, адаптированные к детям, коты, играл бард Мезенцев. Была детская площадка, нам отдали горки, лабиринты. Сейчас у нас дети ущемлены, к сожалению, не хватает места", - вспоминает создательница "Свалки".

Тратить деньги не интерьер не приходилось никогда, за исключением цепей и крючков. Все остальное делается из того, что сюда приходит. Юля говорит, что нынешнее помещение в 200 квадратных метров они уже переросли и весной собираются переезжать в новое - 550 квадратных метров.

"Нам их мало, мы выросли уже из этого помещения, здесь сидим уже с 17 года с февраля. Уже везде завалы, постоянно каждый день разгребаем, не можем. Там мы хотим квадратов 70 отвести под детскую зону", - делится планами Юля.
"Нет такого, что этих мы любим, а эти нафиг не нужны"
На вопрос, кто чаще всего приходит на "Свалку", Юлия сразу ответить не может.

"У нас, как я говорю, контингент от цыган до академиков. Приходят те, у кого не совсем все финансово хорошо, они ищут, где подешевле. Есть антикварная часть, ходят коллекционеры. Но мы ни на кого не ориентируемся, нет такого, что этих мы любим, а эти нафиг не нужны. У нас иностранцы очень любят приходить, они дружат с "Дубльгисом" и находят нас лучше, чем русские. И итальянцы, и французы, и африканцы", - говорит она.

Частыми гостями до пандемии были трудовые мигранты. Недавно Юля заметила, что с лета скопилось несколько швейных машин "Подольск", а потом поняла - границы закрыты, а раньше их покупали приезжие из зарубежья, чтобы шить и мастерить. Часто приходят музейные работники в поисках экспонатов и антуражных вещей, когда оформляют выставки. Приходят из театров, когда готовят спектакли - среди вещей легко найти что-то в духе нужной эпохи.
"То, что висит у нас на плечиках - это вип-места. Там должны быть вещи без изъяна, - показывает и объясняет Юля Коверко. - Бывают такие вещи, которые с нареканиями, они стоят по 30 рублей. Бывают вещи, когда у куртки молнию надо вшить, мы ее бросали в 30. Если брендовые вещи, они могут быть дороже. Сейчас пока хаос, но есть средний чек: платье в среднем стоит 150-200, блузки-кофты - 100 рублей, брюки и джинсы, у нас их гора, по 50, только заберите. Плюс торговаться у нас можно. Брендятина, например, стоит дороже, в районе 1 500. Если электроника, мы мониторим, сколько это стоит на Авито и Юле и ставим дешевле. Диваны отдаем по 2-3 тысячи, я не знаю, сколько они стоят в магазинах. Я вообще сейчас в магазины когда захожу, мне плохо становится после свалочных цен".
Оценивать раритетные вещи сложнее, но Юлия шутит, что у нее уже есть "нюх" на них. "Сейчас я уже многое на глаз знаю, а так мониторили интернет, сайт. В периодах на глаз еще ни разу не ошибалась. Но бывает надо покопаться. Недавно попала настольная медаль армянского архитектора. Долго ломали голову над тем, что это такое. Что мы только с ней не делали, и языки пробовали, и переводы, в общем нашли только одну такую настольную медаль, она в Армянском музее в Москве хранится", - говорит Юлия.

Создательница Свалки считает, что бизнес не должен быть исключительно зарабатыванием денег, должен нести что-то большее.
"Понятно, что я хочу зарабатывать, жить тоже хочется. Недавно была клиентка, она говорит, бизнес же не может быть благим делом. Я говорю, как это? Вот такое понимание бизнеса у нас. Я хочу зарабатывать, но я хочу выбирать, как я это делаю. Как-то мальчик иностранец зашел, у нас была акция "все по 30". Он не понимал и протягивал 700 рублей, я отдала ему сдачу, он глаза округлил. Если бы цель была только заработать, я бы эти деньги забрала и все. Никто никогда не берет никаких расписок с меня, доверяют. А сама я верю в закон бумеранга и понимаю, что сегодня стянул рубль, а завтра с тебя спишут во много раз больше. Народ энергетику все равно чувствует, поэтому так вот может все и идет", - рассуждает Юлия.

Покупатели здесь могут спокойно ходить по залу, дети могут трогать все, что угодно, студенты часто приходят в библиотечный отдел и просто полдня читают книги, а творческие девушки устраивают фотосессии, составляя образы из "свалочных" вещей. И найти, как говорит Юля, можно почти все, попадает самое разное.

"У нас был один адрес, отдавали квартиру дедушка и отец, вояки. Вывозили мы ее много и долго, весь зал был завален. Было очень много личных бумаг и архивов, вперемешку хорошее-плохое. Два года прошло, я до сих пор его вещи не перебрала. Такой человек этот был дотошный, везде жалобы писал. В одном письме пишет, что не может купить какой-то порножурнал. Ему отвечают, что на СССР идет ограниченная партия, ничем помочь не можем", - смеется Юля.
Самой Юле из всех вещей больше всего запомнились швейная машина Кайзер начала 19 века с чугунной станиной, эмалированный кувшин послевоенного времени, дубля которого не встречалось, а как-то раз среди вещей попалась граната. Юля целый день с ней игралась, разве что не выдернула чеку, а к вечеру выяснилось, что граната настоящая.

"У нас много что бывает. Иногда думаешь, что барахло какое-то, а приходит человек и говорит: "Ооо, мне эта вещь нужна, я полжизни потратил, чтобы ее найти!", - заключает она.
"Если можешь - делай"
У "Свалки" есть и другая миссия. Все, вещи, которые не могут получить вторую жизнь и непригодны для использования, перерабатываются. Для каких-то остатков Юлия Коверко нашла способ переработки в Томске, а что-то приходится возить в другие города на свои деньги.

"С лета мы начали собирать ветошь. Это для меня абсолютно благое дело, расход, голый минус. Мы вещи собираем, срезается с них фурнитура, режем на лоскутки, пакуем в мешки и по мере накопления все это отправляется в Красноярск на переработку. Там, к счастью есть она. У нас в Томске такого нет, но если посмотреть, сколько ткани остается, становится страшно, прямо горой у все лежит. Удается нам туда перевозить ветошь, только потому что основатель красноярской "Свалки" Алексей сюда приезжает, загружает по 20 мешков и увозит. Он первый раз приехал, грузит эти мешки, я ему говорю: "Леша, ну, какой ты молодец, а он говорит: "О чем ты говоришь, у нас же концепция!". Он очень идейный", - рассказывает Юля.
Говорит, поначалу, когда только разбиралась в теме и начинала бизнес, за день к мусорным бакам ходили по 7-8 раз за день. Сейчас ходят очень редко и чаще только для того, чтобы вынести свои бытовые пищевые отходы.

"Единственное, что мы сейчас выкидываем, у нас провал - это кинескопы и обувь. Пластик, стекло, бумагу забирает "Чистый мир", у них есть Газель, сами бы мы не вывезли. В последний раз сказали, немного будет, но этого немного - оказалось целая машина", - смеется она.

Целый год проблемой для Юли было то, куда деть корпусной пластик от бытовой техники. В "Чистом мире" по звонку отказали, но позже знакомые знакомых свели с директором Евгением Каверзиным, и он согласился принять пластик в переработку. Компания небольшая, поэтому не может себе позволить разбирать технику самостоятельно, но в разобранном виде принять согласилась.
Юлия говорит, что она позиционирует "Свалку" как благотворительную организацию, при этом юридически они оформлены как общество с ограниченной ответственностью, дотаций и поблажек от государства не получают. Но она понимает благотворительность буквально и по силам старается помогать окружающим. Например, если помочь зоозащитникам не всегда получается деньгами, то отправляют тряпки, игрушки, всегда нужные там.

"У меня позиция такая: можешь делать - делай. Если тебя высшая сила наделила какими-то способностями. Мы ведь не можем только потреблять, это же неправильно, это паразитарность. Может, поэтому мы и живем, многие свалки вымерли. Нельзя только барыжить, нужно отдавать", - объясняет Юля Коверко.

Текст, фото: Елена Бронникова

декабрь, 2020
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