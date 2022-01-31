«Оставьте нам наши вековые сосны»: жители Заречного поселения против песчаного карьера у себя бод боком

Жители Заречного сельского поселения (Тахтамышево, Кафтанчиково, Кисловка, Черная речка) снова бьют тревогу. На этот раз люди возмущены тем, что депутаты Совета Заречного поселения проголосовали за проект строительства песчаного карьера между селами Тахтамышево и Кафтанчиково. И соответственно — за вырубку леса под него. 4 депутата — «За», 3 — «Против». Жители Тахтамышева и Кафтанчикова возмущены тем, что четыре народных избранника проигнорировали мнение местного большинства и поддержали бизнесмена Александра Беляева, владельца ООО «НПО «Томскгеотан». Этому предприятию принадлежит лицензия на участок недр, включающий карьер, расположенный между селами Тахтамышево и Кафтанчиково. Площадь участка недр по лицензии составляет 3,5 кв. км.

Встреча с жителями Заречного поселения в селе Тахтамышево Встреча с жителями Заречного поселения в селе Тахтамышево

Этот конфликт разгорелся еще летом 2021 года. Материал Юлии Фаллер об этом читайте здесь. Тогда жители сел обращались к губернатору Томской области Сергею Жвачкину с просьбой не допустить строительства карьера рядом с селами. Губернатор прислал отписку – «особо охраняемых природных зон в границах участка нет», ООО «НПО «Томскгеотан» выдано предостережение о недопустимости нарушения Водного кодекса РФ. Т.е. фактически конфликт не был разрешен и остался тлеть до очередной искры. Она случилась. В редакцию ТВ2 обратились местные жители Тахтамышева Марат Валеев, Ринат Баязитов, Дмитрий Вайсблат с просьбой еще раз донести до общественности и региональных властей мнение народа. Мы договорились выслушать позицию жителей непосредственно в селе Тахтамышево. Чтобы получить объективную информацию о сложившейся ситуации мы решили пригласить на встречу и Александра Беляева. Надо отдать должное бизнесмену, он не побоялся встретиться с разгневанными жителями и попробовал найти пути мирного урегулирования конфликта. Что из этого получилось, читайте ниже. Мы специально приводим разговор жителей и бизнесмена полностью. На месте событий были Виктория Мучник и Александр Сакалов. Первому дали слово владельцу лицензии на припоселковые недра Александру Беляеву.

Автор: ТВ2 Александр Беляев на встрече с жителями Заречного сельского поселения Автор: ТВ2 Александр Беляев на встрече с жителями Заречного сельского поселения

Александр Беляев, бизнесмен, владелец лицензии на разработку песчаного карьера: У меня есть лицензия на добычу инертных материалов. Участок находится примерно в пяти километрах от места нашей встречи. Песчаный карьер по закону мне не нужно согласовывать с Советом Зареченого поселения. Это земли лесного фонда, т.е. федеральные. Но мы проявили инициативу и сами обратились в Совет. Дело в том, что для организации карьера территорию нужно расчистить от леса. При вырубке леса под карьер по закону мы должны за одно срубленное дерево посадить другое дерево в новом месте. Где именно садить деревья, решает Департамент лесного хозяйства. Я лично пришел в Совет с предложением посадить эти деревья не где-нибудь, а там, где захотят жители близлежащих деревень. Обычно Департамент лесного хозяйства рекомендует садить где-нибудь в Тимирязево на месте гари. Поэтому я предложил жителям Заречного поселения вместе решить, где разбить новый парк. Затем жители написали письмо губернатору. Вместе с областной властью проект разработки карьера был скорректирован. Территория лицензии у нас 350 га. Нам было рекомендовано уменьшить ее по просьбе жителей до 50 га, т.е. в семь раз. Нам было рекомендовано выбрать самые низкопродуктивные участки леса. Мы все это выполнили. Плюс нам поручили согласовать с местными жителями, где посадить новый лес. После этого была встреча с председателем Заречного Совета Дмитрием Вайсблатом. Мы с ним обсудили изменения и именно за эти изменения в проекте и проголосовал ваш Совет. Далее готов ответить на вопросы и выслушать предложения.

Лес между деревнями Кафтанчиково и Тахтамышево Лес между деревнями Кафтанчиково и Тахтамышево

Ринат Баязитов, местный житель: Во-первых, мне бы хотелось в самом начале нашей встречи обратиться к вам с просьбой не политизировать данную ситуацию. В своих комментариях в прессе, вы пытались представить данную проблему как политическую. Это не так. Здесь собрались люди, которые не преследуют никаких политических целей и политические очки никто не зарабатывает. Депутаты Марат Валеев и Дмитрий Вайсблат – это местные жители. Они так же, как и все собравшиеся, беспокоятся о том, что будет с нашим лесом. Второе. Вы упомянули Совет поселения, который был 29 июня 2021 года в селе Кафтанчиково. Я там присутствовал. Не было там никаких разговоров о том, чтобы уменьшить карьер до 50 га. Мы сразу сказали, что там, где вы зацепитесь за 50 га, там будет и 500 впоследствии. Поэтому на сегодняшний день мы выступаем за то, чтобы никакого карьера вообще не было. Ни на 5 га, ни на 50, ни на 500. Это наша устойчивая позиция и мы будем ее придерживаться. И вопрос. Вы давно занимаетесь разработкой карьеров. Приведите, пожалуйста, пример, где вы создали хотя бы один природный парк? Беляев: Здесь есть жители Кандинки? Нет? В качестве примера я могу привести озеро в Кандинке. Оно создано на месте бывшего карьера и сегодня туда ездят рыбачить не только жители Кандинки. Впоследствии карьер был продан ТДСК, но местные жители до сих пор там рыбачат. Местные жители: Нам не нужно озеро, нам нужен лес.

Лес в Тахтамышево Лес в Тахтамышево

Виктория Мучник, журналист: Поясните, пожалуйста, где именно находятся 50 га для песчаного карьера. Как это далеко от федеральной трассы, сколько километров от Черной речки, от Тахтамышева и Кафтанчикова. Жители: Да, у нас и так уже вода уходит, и колодцы пересыхают. Беляев: Что касается уровня воды. Территория, попадающая в границы отвода под карьер, она существенно выше территории деревень Тахтамышево и Черная речка. Вода вверх течь не может. На балансе грунтовых вод в Тахтамышево это никак не отразится. 50 га, которые будут разрабатываться, находятся от Тахтамышева в пяти километрах. Мучник: Как далеко от федеральной трассы М53? Беляев: Это несколько сотен метров. Это не километры. Примерно 500 метров. Мучник: Лес, который предстоит вырубить для карьера, федеральный. Есть ли у вас разрешение на вырубку этого леса? Беляев: Нет, такого разрешения у нас нет. Нам только предстоит этот путь. Нужна проектная документация. Пока у нас нет документов, мы лес не рубим.

Карта карьера площадью 50 га. Предоставлена Александром Беляевым Карта карьера площадью 50 га. Предоставлена Александром Беляевым

Местные жители: А разве отменен закон о запрете рубок леса в 60-километровой зоне Томска? Это было постановление Кресса. Беляев: Вы спрашиваете про заготовку деловой древесины. Действительно, заготовка древесины, бизнес на древесине в пределах 50-километровой зоны запрещен. Мы не занимаемся бизнесом на лесе. Мы занимаемся другим бизнесом. И здесь действуют другие нормы закона. Вырубив одно дерево под карьер, мы должны посадить дерево где-то в другом месте. Жители: Нам не нужны другие деревья. Оставьте нам наши вековые сосны. Оставьте нам наш лес, где мы собираем грибы и ягоды. Беляев: К сожалению, вас ввели в заблуждение. Там, где мы планируем строить карьер, нет вековых сосен. Лес, который здесь, и который на месте планируемого карьера – это два совершенно разных леса. Мы выбрали участки с самыми низкопродуктивными лесами. Там береза, осина и совсем маленько сосны. Это не вековой лес. Жители: Мы не хотим, чтобы вы рушили экосистему, которая здесь сложилась. Все знают, что уровень подземных вод зависит в том числе и от деревьев, от их корневой системы. У нас уже есть одно озеро на месте бывшего песчаного карьера. Этого достаточно. Беляев Баязитову: Ринат, а почему вы не говорите людям, что этот карьер появился в ту пору, когда вы были заместителем главы поселения? Баязитов: Мы несколько раз приглашали телевидение, пытались закрыть этот карьер. И в прокуратуру писали. Поэтому, учитывая опыт прошлых ошибок, сейчас мы не хотим, чтобы повторилась та же ситуация. Беляев: Учитывая опыт ваших прежних ошибок, соблюдены все охранные зоны. Проектируется отдельная дорога. Учитывая опыт ошибок прошлых местных властей, карьер максимально удален от населенных пунктов.

Лес между деревнями Кафтанчиково и Тахтамышево Лес между деревнями Кафтанчиково и Тахтамышево

Мучник: Когда вы планируете получить разрешение на вырубку леса и приступите к разработке карьера? Беляев: Я не знаю. Это может быть вопрос месяца. Может быть года, а может быть и двух лет. Мучник: Есть ли варианты организации карьера в каком-то другом месте, раз жители категорически против? Беляев: Это невозможно. Потому что для того, чтобы сделать карьер нужно провести геолого-разведочные работы. Это очень дорогостоящий процесс. И на это тоже уходят годы. Для того, чтобы дойти до той стадии, на которой мы сейчас находимся, мы прошли несколько экспертиз и десятки согласований. В том числе экологических и природоохранных. В Роснедрах, в Росприроде и так далее. Еще раз подчеркну – это карьер очень далеко от Тахтамышева. Вас кто-то вводит в заблуждение. Альфрид Семенов, старожил Тахтамышева: В прошлом году вы планировали разрабатывать карьер на территории в 350 га. Начиналась она прямо от Тахтамышева, от горелого леса. Несколько миллионов рублей были заложены на изыскательные работы, которые ведутся здесь с 2007-го года. Давайте, вспомним, сколько раз горел лес рядом с нашей деревней. Нам это надо? Нет! Мучник: Давайте без голословных обвинений. Альфрид Семенов: Скажите, на какой глубине вы собираетесь брать песок? Какой будет глубина карьера? В Советское время это было три метра. Потому что первый слой идет глина, под которой находится вода. Вы нарушите водный баланс и все Тахтамышево останется без воды, потому что сейчас практически все пользуются своими колодцами. Это надо иметь в виду.

Автор: ТВ2 Жители Заречного поселения Автор: ТВ2 Жители Заречного поселения

Мучник: Есть ли какие-то условия, на которых вы бы могли согласиться на разработку карьера компанией Александра Беляева. Местные жители хором: Нееет! Председатель Совета ветеранов Искандер Ярмухаметов: Я разговаривал с ветеранами Кафтанчикова, Черной речки, Кисловки, Тахтамышева. Все старики знают, что это добром не кончится. Вот рядом у нас карьер есть Хлебникова. После него все осталось как после бомбежки. Теперь там болото. И что такое 5 километров? Это рядом. Вы выкопаете карьер, а мы все без воды останемся. Мы все против карьера. Мучник: Александр, вы можете предоставить какие-то доказательства, что ваш карьер не повлияет на уровень грунтовых вод в Тахтамышеве и Кафтанчикове? Беляев: Я уверен на 100%. Моя уверенность основана на данных экспертиз Минприроды. Пенсионер, доцент ТПУ: Я здесь долгожитель и хочу привести пример, который у всех на глазах. 40 лет назад, когда областью руководил Егор Кузьмич Лигачев, в Томске велось бурное строительство. Городу нужен был гравий. Его решили брать из Томи. Геологи исследовали этот вопрос и заявили, что очень опасно брать гравий, что река обмелеет и будет несудоходна. Но Родине нужен был гравий любой ценой. И что мы теперь имеем? Курица пешком переходит реку. То же самое будет и здесь. Да, сейчас бизнесмен заплатил за изыскания несколько миллионов рублей. Но то, что мы будем иметь впоследствии, будет стоить нам сотни миллионов рублей! Беляев: Хорошо, что подняли вопрос о добыче гравия в Томи. Потому что, конкретно я имею государственную награду от Томской области за большой вклад в прекращение добычи гравия из Томи. Лично я внес большой вклад в то, что перестали добывать гравий из реки. Выкрик из народа: Большое спасибо вам за это. Еще лес наш оставьте нам.

Село Тахтамышево Село Тахтамышево

Баязитов: У нас есть к вам пожелание. Наше яростное сопротивление строительству карьера – обоснованное сопротивление. Даже если вам законодательно разрешат творить безобразия в этом лесу, то у вас ничего не получится. Мы будем стоять до конца. Беляев: Вы сейчас заявляете, что пойдете на экстремистские действия? Все смеются. Беляев продолжает: Наши действия абсолютно подконтрольны и поднадзорны природоохранным организациям. Баязитов: Вы, пожалуйста, прекратите все сводить к экстремистской деятельности и политизации конфликта. Я выступаю не как экстремист, а как местный житель рассуждаю. Я здесь живу и дальше жить собираюсь. И дети мои здесь жить будут. А вы придете сюда, нагадите и уйдете. И это для всех очевидно. Беляев: Я здесь живу и работаю больше 15 лет. В Томском районе. И я не возражаю, если наша деятельность будет подконтрольна Ростехнадзору, Департаменту по защите окружающей среды, Природоохранной прокуратуре. Мы не нарушаем закон. Дмитрий Вайсблат, председатель Совета Заречного сельского поселения: У меня вопрос такой – у вас лицензия на разработку 350 га. Вы сейчас уменьшили ее до 50 га. Но в принципе, лицензия позволяет вам в дальнейшем приступить к оставшимся 300 га? Беляев: Нет, нам на балансе оставили только 50 га и остальная территория не будет разрабатываться никогда. Добычи песка там не будет никогда. Вайсблат: По проекту, вы собираетесь копать на глубину 5,6 метров. Подземные воды находятся на глубине 6 метров. Мы понимаем, что вода выйдет наружу и образуется болото. Поэтому там проводить восстановительные лесопосадки никакого смысла нет. И еще у нас вопрос, насколько изучена тема ветровой зоны. 50 га - достаточно большая площадь. И эта пустыня будет находиться рядом с федеральной трассой. Вы изучали, как будет влиять ветровая труба на движение по трассе? В проекте об этом ничего не сказано. А ведь у нас это единственная трасса М53. Беляев: Трасса не может задуваться, потому что вдоль трассы будет оставлена лесополоса не менее ста метров. Что касается лесопосадок на территории карьера... Так мы и предлагаем вам, давайте вместе решим, где сделать парк. Выкрики из народа: Зачем нам какой-то парк? Нам Аллах уже дал парк! У нас уже есть парк рядом и он нам нравится.

Трасса М53 от деревни Кафтанчиково в сторону Томска Трасса М53 от деревни Кафтанчиково в сторону Томска

После встречи в Тахтамышеве, Александр Беляев опубликовал пост в сети Инстаграм под заголовком «Компромиссное решение». По мнению бизнесмена, ему удалось убедить большую часть людей пойти на диалог с ним. «Конечно, остались и недовольные, — пишет Александр Беляев. — Часть, наверное, против будет всегда, какие бы шаги мы ни сделали, и на какие компромиссы ни пошли, но результатом мероприятия стала договорённость с руководителем Совета депутатов Заречного поселения, что в ближайшее время мы с Советом и жителями разработаем комплекс совместных шагов по бесплатному предоставлению для поселения (всего, а не одной деревни) инертных строительных материалов и совместной посадки деревьев». Песок из нового карьера предполагается использовать на левом берегу Томи при строительств жилых районов «Карьероуправления» Северный парк и Левобережный лайф, кампуса, стадиона и многого другого. «Любая стройка начинается с земляных работ: из песка формируется основание. Имеющихся вблизи карьеров для этого попросту не хватит, а привезти материал за 10-ки километров с других (пусть даже и наших) дорого и сложно», -пишет Александр Беляев в своем аккаунте в Инстаграм.

Александр Беляев занимается добычей полезных ископаемых в Томском районе более 10 лет. Его компания ТИСК добывает гравий, торф, жадеит. Ранее жители Коларова жаловались на работу одного из карьеров, принадлежащих бизнесмену. «С сентября 2019 года на берегу ООПТ «Коларовские водно-болотные угодья» ведется разработка карьера. По дорогам села круглосуточно ездит карьерная техника, создавая угрозу жизни и здоровью сельчан. Большегрузные автомобили разбивают дороги села Коларово, работа карьерных погрузчиков и самосвалов создает невыносимый шум. При разработке карьера вырубается лес, ежедневно с территории карьера вывозится от трех до семи машин кругляка. С момента начала работ на карьере, в скважинах местных жителей снизился уровень воды более чем на 1,5 метра. В карьере разработка грунта ведется на глубине более 8 метров, ниже уровня ООПТ «Коларовские водно-болотные угодья», создавая угрозу их полного исчезновения...», - писали местные жители в коллективном обращения к экологу Сергею Жабину в 2020 году. Что касается вырубки леса под карьер между Тахтамышево и Кафтанчиково, то по мнению Сергея Жабина, этого нельзя делать ни в коем случае. Это федеральные леса, которые выполняют защитную функция для Томска и близлежащих поселков.