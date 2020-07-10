Оставили наедине с водой

По словам Ольги Мартыновой, в соседнем памятнике архитектуры федерального значения, Герцена, 40, жил зять Менделеева — Алексей Кулябко. Он был известным томским профессором и проводил опыты по оживлению сердца собаки. По легенде, именно томский профессор вдохновил в свое время Булгакова на «Собачье сердце».
— Когда я сюда переехала, наводила справки, в нашем доме 1893 года постройки (Герцена, 38) оказывается жил управляющий дома Кулябко, а в доме на Герцена, 36 жили работники. То есть эти три дома связаны.
В доме на Герцена, 36 жильцы находили много медицинских «бумаг военного времени». Они предполагают, что здесь в годы войны был госпиталь.