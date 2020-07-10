Добрые новости
10 июля,
2020
Оставили наедине с водой
Из-за прорыва трубы вода затопила двор на Герцена, 36. Жители не могли дозвониться до Томскводоканала и спасали памятник архитектуры сами.
Трубу с холодной водой во дворе деревянного дома по адресу Герцена, 36 прорвало еще 5 июля. Четыре дня жильцы звонили в Томскводоканал, мэрию, обладминистрацию, но безрезультатно. Лишь после публикации видео в группе «Регион-70» рабочие приехали заниматься прорывом. Жильцам сказали, что «за видео отхватило начальство».
Вода била из-под земли ключом и затопила подъезд. На видео один из жильцов дома пытается своими силами устранить течь. Раскопанная яма почти сразу заполнилась водой. Когда поняли, что труба «будто из фольги» и бежит в разных местах, жильцы сделали канал, чтобы вода утекала дальше. Видео записала жительница соседнего дома (Герцена, 38) Ольга Мартынова. Она же и пыталась дозвониться до Томскводоканала с момента обнаружения прорыва.
В домах все это время нет воды.
— Если бы авария дальше разрасталась, это и мой дом бы задело, — рассказывает Ольга Мартынова. Дом на Герцена, 38 достался ей в наследство. — Звонили в водоканал, невозможно дозвониться. Потом ради интереса зашла на их сайт, и там есть такой блок «Вопросы и ответы». Люди жалуются, что не могут дозвониться, а отвечают им, как под копирку: «Ваш звонок пришелся на время с большим количеством сообщений, в связи с чем диспетчеры физически не могли вам ответить». Мы сутки пытались дозвониться, но даже гудки не шли.

В Советской администрации нам сказали, что это частная фирма, и они не могут на нее воздействовать... В мэрии сказали практически тоже самое. И никто нам не перезванивал, а ключ бил все выше и выше. Мой сын с соседом искали колодец, чтобы хотя бы отключить воду, но вентиля на нашу трубу там не оказалось. Скорее всего, его снял водоканал, чтобы не лазили. В итоге пожилой житель дома Михаил Метленко сам начал рыть яму, и вычерпывать из нее воду. Так и получилось это видео. Перезвонили нам только из департамента коммунального хозяйства.

Михаил хотел продолжить раскопки и дальше, но соседи боялись, что его может завалить землей.
— Мы думали сначала, что не такой крупный масштаб бедствия. Думали своими силами сделаем — муфточку какую-то поставим или обернем чем-нибудь. Но это было невозможно. Труба вся оказалась такой. Куда не ткни... Если была бы частная труба — претензий не было бы, но это даже земля муниципальная. Это не обязанности дедушки, который взял лопату, но именно он сделал работу за водоканал и обнаружил течь.
Дом на Герцена, 36 в декабре 2013 года признали аварийным, но реставрация его ждет только после 2025 года. Сейчас в 15 квартирах живут всего четыре семьи. По словам жильцов, дом заваливается, в некоторых квартирах рушатся перекрытия и стены.

После затопления Ольга Бояринцева, проживающая на цокольном этаже, боится, что воды станет еще больше и дом может в итоге рухнуть. В ее квартире постоянная сырость.
По словам Ольги Мартыновой, в соседнем памятнике архитектуры федерального значения, Герцена, 40, жил зять Менделеева — Алексей Кулябко. Он был известным томским профессором и проводил опыты по оживлению сердца собаки. По легенде, именно томский профессор вдохновил в свое время Булгакова на «Собачье сердце».

— Когда я сюда переехала, наводила справки, в нашем доме 1893 года постройки (Герцена, 38) оказывается жил управляющий дома Кулябко, а в доме на Герцена, 36 жили работники. То есть эти три дома связаны.

В доме на Герцена, 36 жильцы находили много медицинских «бумаг военного времени». Они предполагают, что здесь в годы войны был госпиталь.
Из-за ветхости здания работники Томскводоканала сначала боялись загонять во двор экскаватор, но к моменту нашего ухода уже приступили к работе.
P.S. Рабочие Томскводоканала все-таки починили прорыв 9 июля, спустя четыре дня. Воду дали, осталось только засыпать яму. Сами рабочие признались, что жителям помогла публикация видео и последующий за этим выговор начальства.
Александр Мазуров
Июль 2020
ПОДДЕРЖИ ТВ2! Мы пишем о том, что важно.
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.