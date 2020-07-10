Оставили наедине с водой

— Если бы авария дальше разрасталась, это и мой дом бы задело, — рассказывает Ольга Мартынова. Дом на Герцена, 38 достался ей в наследство. — Звонили в водоканал, невозможно дозвониться. Потом ради интереса зашла на их сайт, и там есть такой блок «Вопросы и ответы». Люди жалуются, что не могут дозвониться, а отвечают им, как под копирку: «Ваш звонок пришелся на время с большим количеством сообщений, в связи с чем диспетчеры физически не могли вам ответить». Мы сутки пытались дозвониться, но даже гудки не шли.



В Советской администрации нам сказали, что это частная фирма, и они не могут на нее воздействовать... В мэрии сказали практически тоже самое. И никто нам не перезванивал, а ключ бил все выше и выше. Мой сын с соседом искали колодец, чтобы хотя бы отключить воду, но вентиля на нашу трубу там не оказалось. Скорее всего, его снял водоканал, чтобы не лазили. В итоге пожилой житель дома Михаил Метленко сам начал рыть яму, и вычерпывать из нее воду. Так и получилось это видео. Перезвонили нам только из департамента коммунального хозяйства.



Михаил хотел продолжить раскопки и дальше, но соседи боялись, что его может завалить землей.