Добрые новости
04 апреля,
2020
Особенности национального карантина
Как в сибирской глубинке пережидают коронавирус
По всей стране режим самоизоляции. Люди в городах "ходят" в онлайн-музеи, строят карьеру по удаленке, учатся жонглировать домашними делами и делами серьезными. А как переживают коронавирус в сибирской глубинке? Мы собрали рассказы жителей сел и деревень Томской области с лайфхаками, как наверняка убить все вирусы, узнали, что покупают в сельских магазинах и какой у провинции план Б, если вдруг "сельпо" опустеют.
Точки на карте кликабельны. Ими отмечены места Томской области, где живут герои материала.
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Алексей Орловский, поселок Катайга, 305 км от Томска. Население 1411 человек

Со мной по соседству женщина живет, у нее ребятишки, а у меня корова. Ношу соседке молоко. И вот сегодня (2 апреля - примечание редакции) она меня спрашивает: "А что, карантин-то у нас в Катайге ввели? Коронавирус ведь по всей стране". Спрашивает, бывают, есть ли у нас в поселке тесты на коронавирус, беспокоит это людей. Но нет у нас ничего такого, скорее всего. В более благополучных-то местах нет этих тестов, откуда им у нас взяться?

Продукты в магазинах у нас не раскупали, не видел такого, особого волнения у людей тоже нет. Ситуацию воспринимают с юмором, при встрече могут приколоться: "Держись от меня подальше, сейчас коронавирус!" В шутку спрашивают, почему без маски.

Ледовая переправа через Обь у нас с 27 марта закрыта, но предприниматели даже по раскисшей переправе возят товары и грузы из Томска. Еще школьники и студенты из Томска начали возвращаться, когда режим изоляции ввели, так что потенциальная возможность получить коронавирус и в Катайге, глухой нашей деревне, сохраняется.
Любовь Микулич, Чажемто, 279 км от Томска. Население: 1843 жителя

Людей у нас на улицах не много, но много понаехало из города «на каникулы». В магазинах сносят угли, пиво, мясо. Вместо пешеходов появляются велосипедисты. Паники нет. Хотя мы свой магазин, где продаем бытовую технику и игрушки, закрыли. Народ все равно шарахается и требует открыть. Маски никто не носит и достучаться до людей трудно. Даже предупреждаем, чтоб не подходили близко и не здоровались за руку, но бесполезно.

Люди сейчас массово уходят в лес - на охоту, рыбалку, лыжи. Порой на снегоходах в лесу катается больше людей, чем в деревне.
Суперлайфхак из деревни: главный секрет от короновируса - баня! Они заходят, оставляют верхнюю одежду, сами парятся, типа вирус при 70 градусах умирает
Скорая к нам приезжала несколько раз. Быстро, минут за 10-30. Первый раз вообще в верхней одежде и без маски. Второй раз хоть маску надели. В больнице в Колпашево (райцентр, находится в 40 км от Чажемто - прим. ред.) у врачей маски, носят на шее для красоты многие, у посетителей их нет вообще. На нас смотрели, как на инопланетян. В магазинах ажиотаж побольше, чем в Чажемто, масок нет даже у продавцов. Поражает, что в магазин приходят семьями с детьми.

У меня мама в Томске живет, она верующая в храм постоянно ходит, я просто молюсь, чтоб на Пасху он был закрыт.
Александр Лабецкий, город Колпашево, 240 км от Томска. Население: больше 23 тысяч человек

По-разному все. У нас вот парнишка на работе, как началось, вообще с этой темы (коронавируса - прим.ред.) не слезает до сих пор, а так бабульки в основном судачат. Люди в масках ходят, поменьше народу стало сейчас - полиция же тормозит. Знакомого вот тормознули, спросили, куда идешь? Если в магазин, то можно, а так спрашивают. Вчера до работы ездил, в маршрутках мало народу очень: одна "пенсия" катается. Сам дома с дочкой сижу, ремонт делаю, больше нечего.

Паники нет. Пока никто умирать не начнет, ее и не будет.
Смерть - неприятная форма бытия. И менталитет ещё у нас ведь: две болезни только - фигня, сама пройдет, и конец - совсем не лечится.
*оригинальная лексика изменена из соображений цензуры
В магазинах скупают, есть такие, да немало. Но пока не опустели, хотя порой заходишь - гречки нет или мяса того же. Вообще магазины многие позакрывались: всякие строительные, авто. Еще у нас недавно переправу закрыли, не знаю, как там вообще с продовольствием будет.

Моего дядьку позавчера с вахты отозвали. Он только заехал и его тут же домой обратно отправили. Через Томск ехал, там аж ОМОН, говорят, всех досматривал. И родственники -вахтовики другие на карантине сидят, их тоже не вызывают , непонятно что будет дальше.

Светлана Былкина, село Александровское, 757 км от Томска. Население: 7,9 тысяч человек

Вести о режиме изоляции до нас дошли. Мы и по новостям узнали, и работодатель сообщил. Эту неделю дома сидим, дальше не знаю. Я работаю в детском саду "Теремок", он муниципальный. Закрылся сразу, как только всем предложили на режим самоизоляции перейти. Думаю, до мая будем в России болеть потихоньку, а когда изоляция кончится - не представляю.

В первые дни продукты с прилавков сметали, сейчас не скажу, чтобы паника какая-то была. Люди на улицах появляются, но не в таком количестве, как раньше. Страшно, но паники нет. И есть настрой, что вся эта пандемия в Москве и других крупных городах, а до нашей глубинки не дойдет.
Владимир Щербаков, город Стрежевой, 814 км от Томска. Население: больше 40 тысяч человек

Сначала ринулись все закупаться, но сейчас ажиотажа нет. В магазинах спокойно, гречки нету, но сахар есть и остальные крупы на месте. Оргтехнику продают по интернету и доставляют или предлагают забрать на складе, только по залу ходить нельзя. Самоизоляции такой, чтобы люди попрятались, нет. У нас ведь еще городишко маленький, 44 тысячи населения. Рядом много дач, реки и озера кругом, народ рванул на дачи и рыбалки. В городе рабочие дни, а у домов машины стоят - люди дома. Как и везде говорят, что приняли все меры, но в аптеках ни одной маски. Говорят, что и не будет. Паники массовой нет, хотя у каждого своя психика. У кого-то, может, паника и он дома сидит, но среди моих знакомых таких нет.
Стрежевой - как вся страна, но у нас есть свои особенности. Многие работают вахтой, не только на ближайших месторождениях, но и на северах, потому что здесь с работой все хуже и хуже.
И вот вышло постановление, что вахта увеличивается до 45 дней. Представляете, какой это удар по семьям, по здоровью мужчин и женщин, по людскому благополучию? Вахтовики сейчас мало зарабатывают, операторы и рядовые работники 35-40 тысяч получают. Сейчас вахтовик не приедет домой, а другим таким же вахтовикам не дают заезжать. С учетом того, что люди закредитованы , живут от зарплаты до зарплаты, будут проблемы. Понятно, что политика этого режима, который перехватил государство, направлена на то, чтобы людей загнать в стойло и лишить прав. Под предлогом коронавируса они обкатывают это, а люди терпеливы у нас, к сожалению. Доведут они людей до нищеты, это будет однозначно.
Сергей Голдовский, Молчаново, 199 км от Томска. Население: 5 305 человек

Никаких заболевших у нас нет. В Молчаново все спокойно, пока выходная неделя, люди дома сидят. Машин меньше ездит. Я сам дома сижу, сами знаете, без работы сейчас (Сергей работал лесничим , недавно уволился - прим. ред). В магазины не хожу, жена у меня там бывает. Хотя вот были в "Ярче" все там было, а вот круп не было, пусто, крупы скупают.
Валентина Лесина, село Первомайское, 122 км от Томска. Население: 4 469 человек

Я была в Тайланде с мужем, вернулись мы как раз в этот карантин. Мы не знали, что в стране происходит, там ведь не было российского телевидения. Уже ближе к отъезду услышали в некоторых отелях сообщения. Как вепрнулись, сразу сообщили о том, что приехали , нас под контроль взяли. Полиция сразу позвонила, узнавали наш адрес, из больницы звонили, рассказывали всё. Еще первым делом сходилам в магазин, дома-то на полках пусто после поездки было! Вот я купила муки, стряпаю бублики и иногда хлеб пеку, из дома не выхожу. Когда 14 дней тому назад была в магазине, все там было.
Мы в деревне живем, у нас накопления свои. Картошки заготовили, и даже если на 2-3 месяца от магазина изолируют, то продукты питания будут. Хлеб может кончиться, но я человек запасливый: сухари нажарила, если что, сварю суп с сухарями.
В поселке всем о коронавирусе известно. Первомайка, если можно так сказать, вымерла - тишина сплошная. Я живу в центре, тут у меня напротив милиция, суд, администрация района рядом, магазины. Место оживленное. Но, наблюдаю в окошко, редко кто проходит. Сегодня вот два человека прошли: женщина собачку выгуливала и мужчина, в магазин скорее всего заходил. По соседству предприниматель живет, он свое дело по ремонту машин пока прикрыл, хотя в Первомайке такие услуги мало кто оказывает. Другой знакомый магазин держит, всегда было многолюдно там, а сейчас, говорит, тоже тишина. Нет таких настроений, что все это далеко и нас стороной обойдет.

Карантин у меня сегодня (2 апреля - прим. редакции), тест на вирус отрицательный. С нами из аэропорта на такси молодая пара ехала, они из Торбеево. (136 км от Томска). Думаю, и у них тест будет отрицательный, мы ведь рядом сидели, общались. Вообще не ожидала, что больница и милиция будут серьезно отслеживать. Из милиции мне дважды звонили, даже предлагали купить чего-нибудь в магазине или в аптеке, если нужно.
Молодой полицейский не знал, больная я или не больная, но уже готов был помочь. Очень это человечно.
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Авторы: Елена Бронникова, Роман Чертовских
Апрель, 2020

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