Особенности национального карантина

Алексей Орловский, поселок Катайга, 305 км от Томска. Население 1411 человек



Со мной по соседству женщина живет, у нее ребятишки, а у меня корова. Ношу соседке молоко. И вот сегодня (2 апреля - примечание редакции) она меня спрашивает: "А что, карантин-то у нас в Катайге ввели? Коронавирус ведь по всей стране". Спрашивает, бывают, есть ли у нас в поселке тесты на коронавирус, беспокоит это людей. Но нет у нас ничего такого, скорее всего. В более благополучных-то местах нет этих тестов, откуда им у нас взяться?



Продукты в магазинах у нас не раскупали, не видел такого, особого волнения у людей тоже нет. Ситуацию воспринимают с юмором, при встрече могут приколоться: "Держись от меня подальше, сейчас коронавирус!" В шутку спрашивают, почему без маски.



Ледовая переправа через Обь у нас с 27 марта закрыта, но предприниматели даже по раскисшей переправе возят товары и грузы из Томска. Еще школьники и студенты из Томска начали возвращаться, когда режим изоляции ввели, так что потенциальная возможность получить коронавирус и в Катайге, глухой нашей деревне, сохраняется.

