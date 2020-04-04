Особенности национального карантина

В поселке всем о коронавирусе известно. Первомайка, если можно так сказать, вымерла - тишина сплошная. Я живу в центре, тут у меня напротив милиция, суд, администрация района рядом, магазины. Место оживленное. Но, наблюдаю в окошко, редко кто проходит. Сегодня вот два человека прошли: женщина собачку выгуливала и мужчина, в магазин скорее всего заходил. По соседству предприниматель живет, он свое дело по ремонту машин пока прикрыл, хотя в Первомайке такие услуги мало кто оказывает. Другой знакомый магазин держит, всегда было многолюдно там, а сейчас, говорит, тоже тишина. Нет таких настроений, что все это далеко и нас стороной обойдет.
Карантин у меня сегодня (2 апреля - прим. редакции), тест на вирус отрицательный. С нами из аэропорта на такси молодая пара ехала, они из Торбеево. (136 км от Томска). Думаю, и у них тест будет отрицательный, мы ведь рядом сидели, общались. Вообще не ожидала, что больница и милиция будут серьезно отслеживать. Из милиции мне дважды звонили, даже предлагали купить чего-нибудь в магазине или в аптеке, если нужно.